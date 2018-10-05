SJBD-WHD 怀旧老电影经典系列，14辑28BD=148套经典，造福国片爱好者！

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怀旧老电影经典系列 （第1-12辑）

编号：W5097、

W5100、W5104、W5151、W5152、W5160、W5162、W5163

W5201、W5202、W5203、W5246、W5247、

配置：HDTV高清版+官方国语声轨+官方中文字幕，每辑各2碟

音轨：国语2.0

字幕：中简

镜像：完成

目录：

W5097 地雷战 系列（第1辑）

渡江侦察记

鸡毛信

狼牙山五壮士

地雷战

地道战

敌后武工队

平原游击队

上甘岭

铁道游击队

奇袭

甲午风云

小兵张嘎

W5100 刘三姐 系列 （第2辑）





白毛女

五朵金花

刘三姐

英雄儿女

阿诗玛

烈火中永生

一江春水向东流

太太万岁

小城之春

哀乐中年

乌鸦与麻雀

W5104 开国大典 系列 （第3辑）

佩剑将军

突破乌江

重庆谈判

开国大典

长征

董存瑞

解放石家庄

南征北战

W5151 小花 系列 （第4辑）

小花

激战无名川

湘西剿匪记，上、下

秋收起义

野火春风斗古城

三进山城

侦察兵

风雨下钟山，上、下

西安事变， 上、下

W5152 庐山恋 系列 （第5辑）

庐山恋

阿Q正传

子夜

早春二月

青春之歌，上、下

林家铺子

茶馆

骆驼祥子

龙须沟

红旗谱

大桥下面

W5160 林海雪原 系列 （第6辑）

林海雪原

天云山传奇

南海长城

犬王

铁血大动脉

英雄儿女

南昌起义

百色起义

奇袭

破袭战

挺进中原

独立大队

W5161 地下尖兵 系列 （第7辑）

地下尖兵

黑三角

保密局的枪声

戴手铐的旅客

英雄虎胆

永不消逝的电波

秘密图纸

羊城暗哨

特高课在行动

特殊身份的警官

古龙镇谍影

W5162 黄河大侠 系列 （第8辑）





黄河大侠

关东大侠

关东女侠

侠女十三妹

新冷血十三鹰

七星碧玉刀

武林志

八卦莲花掌

木棉袈裟

八百罗汉

鹰爪铁布衫

海市蜃楼

W5163 东陵大盗 系列 （第9辑）

东陵大盗1-5

峨眉飞盗

夜盗珍妃墓

神秘的大佛

京都球侠

金镖黄天霸

武当

W52 01 三毛从军记 系列 （第10辑）

三毛从军记

绝境逢生

飞虎队

猎字99号

一无所有

阿福哥的桃花运

诈骗犯

身不由己

女市长的私人生活

王先生之欲火焚身

W52 02 神鞭 系列 （第11辑）

神鞭

满洲虎行动

洗澡

偷拍的录像带

白山黑水

冲天飞豹

杀机四伏

家丑

人生

爱情麻辣烫

W52 03 冲出亚马逊 系列 （第12辑）

冲出亚马逊

虎猛威龙

中国勇士

国际大营救

八女投江

顽主

新中国第一大案

燃烧的港湾

特殊身份的警官

说出你的秘密

W52 46 玉观音 系列 （第13辑）

玉观音

金色的草原

军统特遣队

绿色钱包

飞天蜈蚣

风流女杰

女囚大队

黄河绝恋

舞台姐妹

虎豹龙蛇鹰

酒仙十八跌

天字号密令

W52 47 冲出亚马逊 系列 （第14辑）

上海滩大亨

康熙大闹五台山

镖王

丹凤朝阳

飞天神鼠

喋血金兰

马素珍复仇记

姑苏一怪

五女拜寿

卷席筒

七品芝麻官

被告山杠爷

页1、目录；

页2、封套。