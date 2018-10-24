《缅甸的竖琴》：作为人的痛苦的灵魂





数年前看过的影片，机缘巧合之下又重新拾起来，并有幸读到了剧本。

只能说，优秀影片所散发出的感染力、带来的震撼，直指人心。市川昆实在厉害，在二战结束 10 年之后就能交出这样的作品。

当然，我们需要思考，为什么一部由侵略国拍摄的、反思战争的影片会有这般的力度？

本片最成功之处，是还原了战争中，士兵作为个体的 “人”的存在。当士兵只是战争的机器、圣战的工具，“人”的属性在反复的宣教下被剥夺，在“非人”的状态下，只需要一往无前地作战、不惜一切代价取得胜利、随时为了国家献出生命即可，并不需要拥有个人的情感、可思想的头脑。可一旦回归到“人”的层面，便不可避免地会被音乐所打动、对家乡亲人表现出强烈地思念，并对生命的消逝感到深深的痛苦，会不由自主去考虑：自己究竟为什么会陷入当下的境地？自己作为一个人，活着或者死去，到底有怎样的意义？

作出这些思考，并不需要太高深的知识或者教育，上等兵水岛在与缅甸老僧的接触中、在目睹了无数同袍的尸骸，并且看到英国护士为死去的日本兵唱赞美诗后，自然就萌生了这样的念头。

水岛内心剧烈的痛苦通过影片的配乐、镜头和画面，从银幕中扑面而来，进而传达和影响到作为观看者的受众。能够接受到这样的情感，正因为此时同作为 “人”，观众与主人主拥有共通的人性。而源于人类灵魂深处的伤痛和悲哀，并不分时代和国界。

不得不说，这正是出色的文艺作品带来的力量。也恰恰是国内一些影片所缺乏的。毕竟艺术的表现力和感染力，只有高低，没有对错。一部拙劣的抗日作品，并不会因为其立场的正确，就获得额外的加分。









行走在缅甸红色土地上的水岛和他肩膀上的鹦鹉，这个奇异搭配很有感染力。





缅甸农夫向扮成僧侣的水岛膜拜。或许导演想表达，在缅甸人心目中，佛高于一切，一个人放下屠刀，就可以成佛了。



