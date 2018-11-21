2008 超级右脑开发：胎教训练，幼儿多元智慧系列！

—— 图文整理自网络

超级右脑开发：

胎儿教育训练系列 +

幼儿多元智慧系列·ABC初体验

类型：科学教育片

出品：日本

主编：七田真

编号：U-1367

配置：台三升龙版+官方中文字幕

音轨：日语/英语 DD2.0-384K

字幕：中文

屏幕：16:9 可变形宽银幕

片长：胎儿教育训练系列，59分钟；

幼儿多元智慧系列·ABC初体验，26分钟。

制作发行：升龙数位科技股份有限公司

七田真 ，1929年生于日本岛根县，于2009年4月22日，在东京一家医院过世，享年81岁。

七田真是著名的教育学博士，国际著名右脑开发专家，40多年来致力于倡导和实践右脑教育的研究、开发和推广。目前日本有400多所学校采用七田真教学法。他的教育理论还远播美国、东南亚以及韩国等地，在国际上产生了广泛影响。

七田式教室能将幼儿不可思议的能力巧妙引导出来。但七田式幼儿教育并不是以英才教育或天才教育为目标，而是为了培养孩子拥有一颗体贴他人、充满爱欲与积极性的心，以全人格教育及左脑与右脑平衡的教育为目标。其特征在于才能递减法则理论。在孩子0～6岁之间，每天花三十分钟的时间，藉由游戏的互动培养孩子优秀的资质，这就是七田式幼儿教育理论。

七田真著述颇丰，其中《超右脑波动速读法》等书在国内出版后，引起了强烈的反响，读者踊跃来信来电倾吐学习心得，“ 右脑学习法” 不仅教给了他们高效的学习方法，更改变了他们的学习态度。其它作品有:《七田式超右脑记忆法》、《波动速读法》、《智慧和创造科学》、《超右脑革命》、《全脑时代》、《右脑生活的秘密》、《奇妙的七田式右脑学习法》、《右脑全开发教育》等。

超级右脑开发DVD

胎儿教育训练系列

日本教育史上极具震撼性的大发现

人类浅能基因密码的解码工程

这一次 让孩子 走上起跑点就是赢家

第一篇：胎儿知能力开发篇( 27分钟)

第二篇：胎儿感受力养成篇(32分钟)

适合：孕妇及孕妇丈夫

特色:

1、母亲与胎儿人生中共同体验成长的第一步

2、右脑开发能提升集中力，拓展创造力，促进想像力，提高记忆力，帮助语言力

3、内容透过「孕妇柔软操」与「故事暝想训练」和「右脑记忆训练卡」交叉训练。

目的借由简单的孕期伸展动作，促进母体血液循环顺畅，养成胎儿的音感及节奏感，舒缓妈妈情绪，有助胎儿脑部发展。

「故事暝想训练」目的激发右脑的想像力。透过暝想、呼吸、暗示等方式引导，慢慢地在脑海里跳跃出故事的内容与画面，培养创作力。

「右脑图像训练」目的培养瞬间记忆力。利用图像式卡片，不断的进行变换，经过训练之后，可以很快地将看似毫无章法的卡片按照顺序清楚排列，让胎儿敏锐的右脑接受纯净、有效能的成长发育。

胎教，是无法直接给与胎儿知识，却可以感受母亲情绪的训练。

本课程透过「孕妇柔软操」、「故事暝想训练」、「右脑图像训练」引导准妈妈，进入放松状态，透过简单动作加强身体各部舒展与帮助循环，让胎儿敏锐的右脑接受纯净、有效能的成长发育。

辅助母亲与胎儿的右脑的开发训练，经由训练可以让胎儿出生之后的才能，如语言、音乐、肢体…得到充分发挥，让胎儿敏锐的右脑接受纯净、有效能的成长发育。

第一篇：胎儿知能力开发篇 ( 27分钟)

1、培育运动能力与节奏感 / 孕妇与胎儿的节奏体操

2、培育音感 / 训练视觉与听觉的和谐

3、培育语言能力

4、英语故事 / 「Princess From The Moon」

5、学习速记卡

第二篇：胎儿感受力养成篇 (32分钟)

1、放松冥想体操

2、视觉记忆训练

3、与胎儿沟通 / 以故事引导沟通

4、与胎儿沟通II / 出生前之冥想训练

幼儿多元智慧系列·ABC初体验

幼儿脑补开发的重要课题：

1、ABC速记；

2、英语会话；

3、时间速记。

这一次让孩子走上起跑点就是赢家

让孩子从幼儿时期就拥有标准的发音，不会对教学内容感到重复会无趣，精心设计的英语会话教学课程，让亲子共同参与更是本学习系统的成功关键。

右脑是启动幼儿潜能之钥

本系列课程以歌唱、舞蹈与快乐的英文教学歌曲，更搭配双语的儿童短剧、卡通、多彩多姿的活动单元组成，自然的开启儿童的右脑英语学习机制。