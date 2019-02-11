（智利裔墨西哥邪典导演）亚历桑德罗•佐杜洛夫斯基“亵渎”三部曲：圣血/凡多与丽丝、鼹鼠、圣山

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【雅骏YJ】 邪典导演 至CULT三部曲









亚历桑德罗•佐杜洛夫斯基 Alejandro Jodorowsky ，是一个智利裔墨西哥籍剧作家，电影导演，演员，作曲人和制片人。他同时还是宗教哲学家、历史学家、精神治疗医师。

亚历桑德罗•佐杜洛夫斯基，1929年出生于智利，父亲为俄国人，母亲为阿根廷人。年幼时受到文学和电影的熏陶，16岁开始发表诗作，17岁开始参与哑剧、木偶剧演出，24岁赴巴黎学习哑剧艺术，曾参与马歇•马叟剧团的巡回表演。

佐杜洛夫斯基于1968年执导首部长片《凡多与丽丝》（''Fando y Lis''，1968），该片在墨西哥阿卡普尔科电影节演出时引发骚乱。

1970年他执导了《鼹鼠》（''El Topo''，1970），在约翰•列农的帮助下得以在美国影院上映，成为邪典影片的经典。

1973年在约翰•列侬独立投资支持下，他执导了《圣山》（''The Holy Mountain''，1973），此片预算150万美元，是当时墨西哥预算最高的影片。

1975年，美国好莱坞邀请佐杜洛夫斯基执导根据同名小说改编的科幻片《沙丘》，但由于双方无法达成共识而未能实现，后来此片在1980年由大卫•林奇执导完成。

1989年佐杜洛夫斯基执导了《圣血》[Santa sangre]。

1990年佐杜洛夫斯基首次和好莱坞一线演员合作，执导了主流影片《彩虹盗贼》（''The Rainbow Thief''，1990）。值得一提的是佐杜洛夫斯基曾经花费超过15年的时间研究塔罗牌，并逐渐形成了自己的一套心理治疗体系，基本原理是用艺术表演作用于病人的潜意识从而达到治疗心理疾病的效果。

页1、导演简介；

页2、1968 凡多与丽丝 ，7.9，YJ-0702 ，锚湾一区+西班牙二区+导评+花絮+导演短片 ；

页3、1970 鼹 鼠 ，8.1，YJ-0703 ，锚湾一区+西班牙二区+导评+花絮+OST+APE数据包；

奥斯卡D5，OSCAR-1459，法二野边版+中文导评；

页4、1973 圣 山 ，8.5，YJ-0704 ，锚湾一区+西班牙二区+导评+花絮+OST+APE数据包；

DT-81762，美A+官方中文字幕+各区+花絮汉化

页5、圣血，8.5，

DT-81690 ，美国A区+官方中文字幕+世界各区素材+收录精彩花絮并汉化

EE-1760，意大利二区无删减版+花絮，





2005 B级电影史，待补 。

页6、2013 佐杜洛夫斯基的沙丘 / 曠世奇片之死，8.7，纪录片，导演 弗兰克·帕维奇，

DT-81648 索尼美国A区+收录精彩花絮并汉化；

页7、法B野边系列封套 欣赏。

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