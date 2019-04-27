港产喜剧·黑玫瑰三部曲：92对黑蔷薇、义结金兰、女子扫黑组！

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港片动作喜剧《黑玫瑰》系列，源于楚原在1965年拍摄的《黑玫瑰》， 由 南红、谢贤、陈宝珠等主演，因口碑反响甚佳，拍了续集《黑玫瑰与黑玫瑰》（1966年）。

黑玫瑰 (1965)

又名: Black Rose

评分：时光网 X，豆瓣 7.5，IMDb 8.6

导演: 楚原

编剧: 何壁坚

主演: 南红、谢贤、陈宝珠、李鹏飞、

杨业宏、司马华龙、冯惠文

类型: 剧情 / 动作 / 犯罪

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1965-10-03

片长: 93 分钟

IMDb 链接: tt0058975

陈美如（南红）与妹妹陈美玲（陈宝珠）两姊妹幼年时饱受贪官土豪欺凌，长大後化身黑玫瑰，凭一身武艺，劫富济贫。

在一次派对中，富商李先生自称蓝宝石被黑玫瑰偷走。美如起疑之下化身黑玫瑰查出李先生假装宝石被偷，来骗取保险金，她于是索性抢走宝石。

保险公司派遣侦探张敏夫（谢贤）来调查此事，他与探长布下天罗地网，欲捕捉来偷宝物的黑玫瑰。黑玫瑰虽然成功得手，却引起敏夫的怀疑。敏夫更偕同探长到陈宅搜查，却未能揭穿美如、美玲两姊妹的身份。美如及美玲见敏夫十分精明，于是引他到郊外空屋，设计叫他承诺离开。经过几次交手后，美如对敏夫心生好感，于是将蓝宝石交还。岂料李先生得回失物后，竟对敏夫严刑迫问黑玫瑰的下落。敏夫坚决不说，最后得美如、美玲相救脱险，而李先生也被绳之于法。

影片结合了不同的电影类型，人物塑造出色，斗智的过程亦引人入胜，在经营奇情曲折的娱乐性之外，更探讨个人力量如何改变环境的议题，其中寄托的社会关怀，却又与粤语片的传统遥相呼应。

众所周知，好的电影被翻拍或者跟风，是很正常的事。1992年，刘镇伟拍摄了《92黑玫瑰对黑玫瑰》，口碑不俗，接着，1997年刘镇伟携手元奎续拍了《黑玫瑰义结金兰》，放映不错。2004年，黄真真、甄子丹携手拍摄了《见习黑玫瑰》，又名《女子扫黑组》，成绩下滑，目前豆评5.5。D5品牌太阳神把这个新系列做了一个套装，蓝色薄盒，硬纸盒外套侧取，外面PVC硬塑料壳上下镂空。

92黑玫瑰对黑玫瑰 92黑玫瑰對黑玫瑰 (1992)

又名: 黑蔷薇对黑蔷薇 / 92 Legendary La Rose Noire

评分：时光网 7.2，豆瓣 7.4，IMDb 7.0

导演: 刘镇伟

编剧: 刘镇伟

主演: 梁家辉、邵美琪、毛舜筠、

冯宝宝、黄韵诗

类型: 喜剧 / 动作 / 爱情 / 歌舞

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1992-07-02

片长: 94分钟

IMDb 链接: tt0103602

碟商：太阳神

版本：港三美亚全区版

音轨：粤语、国语

字幕：中文1-2、英文

黄蝴蝶（邵美琪 饰）是一个失意的编剧，几经波折，已经堕落到向闺蜜 阿娟（毛舜筠 饰）探讨三级片的程度。胡蝶的邻居警官 吕奇（梁家辉 饰）对她颇有好感，后者在英雄救美后意外得到了她家的钥匙，然而他的不请自来，却落得狼狈而逃。因为事业接连遭受重创，胡蝶决定在江边横刀自尽，然而怯懦的她终于没有自裁，反而盲打误撞惊扰了一对偷情的鸳鸯。后者仓皇逃窜，却遗留了一些私人财物。为了物归原主，胡蝶和阿娟一同登门，却无意中卷入了一场黑吃黑的血案。侥幸逃生的胡蝶临走前，还多事地留下了黑玫瑰的字条，而阿娟却因为留下了手印而被警方对号入座。结果，黑玫瑰成为了全城热议的话题，而这也引起了黑玫瑰掌门人（冯宝宝 饰）与师姐（黄韵诗 饰）的注意，于是一场剪不断理还乱的情场争夺战开始上演了……

彻头彻尾的港产cult电影，以香港电影早期的粤语长片为戏仿解构对象，营造出强烈的颠覆感和怀旧氛围。此片挖掘出了梁家辉的喜剧细胞，真正的冷面笑匠，配上奶声奶气的声音，让人捧腹。作品里男女对唱《旧欢如梦》等几首老歌皆是经典场面。但此片始于戏仿止于解构，搞笑之外也没留下什么东西。导演刘镇伟最动人的地方是脱下嬉皮面具后露出的严肃温情的面容，而此片在面具之后还是面具，或者说就是由表及里的一脸滑稽。

黑玫瑰义结金兰 黑玫瑰義結金蘭 (1997)

又名: Black Rose II / Legendary La Rose Noire II

评分：时光网 6.6，豆瓣 6.9，IMDb 6.0

导演: 元奎 / 刘镇伟

编剧: 刘镇伟

主演: 薛家燕、林海峰、

吴君如、柯受良、

甄子丹、卢冠廷

类型: 喜剧

国家: 香港

语言: 粤语

上映日期: 1997-03-01(香港)

片长: 90 分钟

IMDb 链接: tt0118731

碟商：太阳神

版本：港三美亚全区版

音轨：粤语、国语

字幕：中文1-2、英文

冰室伙记阿武暗恋的嗒糖被无恶不作的酸梅汤掳走，幸遇退隐江湖三十年的女侠黑玫瑰。黑玫瑰多年来将吕奇禁锢，希望动之以情，令吕奇回心转意。武与吕奇劝黑玫瑰重出江湖，对付酸梅汤。

后现代主义影片，对本地粤语片和流行文化转注假借，在大杂烩中带来惊喜。这种风格出自《92黑玫瑰对黑玫瑰》（1992），《晴天霹雳之下集大结局》（1993）。本片是正集的外传，剧情、结构都有延用。粤语片的符号较少出现，只有薛家燕、南红的出现使人联想到粤语片。正集的许多噱头，这里都有，比如小儿科的室内机关、人皮面具易容术、发假誓遭雷劈等。

本片体现了刘镇伟的一贯风格，十分搞笑。刘镇伟天马行空的无厘头幽默，对性别倒错，生殖器等大开玩笑，而不觉猥琐。吴君如的反派设计不同于正集坏人的公式化，结局照抄正集是最大的败笔。甄子丹出场前后不到一分钟，即在柯受良闯进拳馆后以馆主身份出现，将柯一顿乱打，足见细节的精致。

见习黑玫瑰 (2004)

又名: 女子扫黑组 / Protege de la Rose Noire

评分：时光网 5.7，豆瓣 5.5，IMDb 4.9

导演: 黄真真 / 甄子丹

编剧: 司徒慧焯 / 刘文慧 / 林说

主演: 蔡卓妍、钟欣潼、

毛舜筠、郑伊健、

甄子丹、刘以达、

卓韵芝、许绍雄

类型: 喜剧 / 动作

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 2003-02-03

片长: Hong Kong: 91 分钟

IMDb 链接: tt0401439

碟商：太阳神

版本：港三寰宇全区版

音轨：粤语、国语

字幕：中文1-2、英文

沙织（蔡卓妍 饰）与鲁娇（钟欣桐 饰）两个性格各异的少女因为租房子而认识，后来她们看到了一份可以提供住宿的工作，便欣然前往。她们为了争取到这份工作反目成仇，也认识了的士司机 罗大（郑伊健 饰）。她们进入了神秘的大屋后，遇到了重重机关，原来是女侠 黑玫瑰（毛舜筠 饰）想寻找徒弟，见她们在患难时都能互相帮助，便决定留下她们，更被关在了密室里，她们只要求助与罗大。两人见留在大屋里好吃好住便不愿离去，决定留下来接受训练对付紫藤女，在与神经质师父相处的过程中更是笑料百出。

杂牌佚名D5：

影片中 Twins 一改清纯可爱的少女形象，以一袭黑衣示人，并且练就了不少的 “花拳绣腿”，颇有几分女版007的味道。该片延续了Twins一向轻松、搞笑、无厘头的银幕喜剧风格，笑料迭出、妙趣横生的场面不时出现，令观众捧腹。