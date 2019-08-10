银河映像·杜琪峰 经典影视30部

银河映像·杜琪峰

经典影视 30部

排行据豆瓣整理，

仅供观影参考！

1983、射雕英雄传，9.1，

导演，剧集，

导演: 王天林、杜琪峰

主演: 黄日华、翁美玲

1999、枪火，8.7，

导演、制片

导演: 杜琪峰

主演: 吴镇宇、任达华

1989、阿郎的故事，8.4，导演，

导演: 杜琪峰

主演: 周润发、张艾嘉

1999、暗战，8.5，

导演、制片

导演: 杜琪峰

主演: 刘德华、刘青云

1998、暗花，8.4，制片

导演: 游达志，

主演: 刘青云、梁朝伟

2007、神探，8.4，

导演、制片

导演: 杜琪峰、韦家辉，

主演: 刘青云、安志杰

1997、一个字头的诞生，8.3，

制片

导演: 韦家辉，

主演: 刘青云、吴镇宇

1999、甜言蜜语，8.2，制片

导演: 赵崇基，

主演: 古天乐、蒙嘉慧

1990、天若有情，8.2，制片

导演: 陈木胜，

主演: 刘德华、吴倩莲

2005、黑社会，8.1，

导演、制片

导演: 杜琪峰，

主演: 任达华、梁家辉

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2016、树大招风，8.1，制片，

导演: 许学文等，

主演: 任贤齐、陈小春

2003、爱在阳光下，8.1，制片，

导演: 刘德华，

主演: 刘德华、郑秀文

林子祥、叶倩文

2006、放·逐，8.0，

导演、制片、编剧

导演: 杜琪峰，

主演: 黄秋生、吴镇宇

1998、非常突然，8.0，制片

导演: 游达志

主演: 任达华、刘青云

2003、机动部队，8.0，

导演、制片

导演: 杜琪峰，

主演: 任达华、邵美琪

2006、黑社会2：以和为贵，

7.9，导演、制片

导演: 杜琪峰，

主演: 古天乐、任达华

2007、每当变幻时，7.9，制片

导演: 罗永昌

主演: 杨千嬅、冯淬帆

1980、千王之王，7.8，

编剧，剧集，

导演: 王天林，

主演: 谢贤、汪明荃

1999、再见阿郎，7.8，

导演、制片

导演: 杜琪峰

主演: 刘青云、林雪

2003、少年往事，7.8，制片

导演: 陈健忠，

主演: 翟天临、马晓倩

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1985、雪山飞狐，7.8，

导演、编剧，剧集

导演: 王天林，

主演: 吕良伟，戚美珍

1997、两个只能活一个，

7.7，制片人，

导演: 游达志，

主演: 金城武、李若彤

1982、万水千山总是情，7.7，

导演、编剧，剧集

导演: 杜琪峰、刘仕裕

萧显辉、余凯荣

主演: 汪明荃、谢贤

1998、真心英雄，7.7，

导演、制片

导演: 杜琪峰，

主演: 刘青云、黎明

1992、审死官，7.6，导演，

导演: 杜琪峰，

主演: 周星驰、梅艳芳

1985、杨家将，7.6，

导演、编剧，

导演: 杜琪峰，剧集，

主演: 刘德华、梁朝伟

1981、千王群英会，7.6，

导演，剧集，

导演: 王天林、杜琪峰

主演: 周润发、汪明荃、

谢 贤、任达华

2004、柔道龙虎榜，7.5，

导演、制片人，

导演: 杜琪峰，

主演: 古天乐、郭富城

2003、1:99电影行动，7.5，导演，

导演: 陈果、陈德森、

周星驰、刘伟强、

马伟豪、麦兆辉

杜琪峰、徐克

韦家辉 等

主演: 郑秀文、刘德华、

刘青云、黄秋生、

郭富城、梁朝伟、

张学友、梁咏琪、

黎姿 等

1995、呆佬拜寿，7.5，制片

导演: 谷德昭

主演: 刘青云、吴倩莲

这30部影片中，蓝色5部没有收碟，但这5部没有一部是杜琪峰导演的，仅是制片人身份！

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2003、1:99电影行动11短片集，抗非典港人逆境当自强，导演：杜琪峰、陈可辛、刘伟强、陈果、徐克、周星驰等；主演：刘德华、郑秀文、黄秋生、郭富城、梁朝伟、张学友、梁咏琪、刘青云、黎姿 等

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