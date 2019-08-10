银河映像·杜琪峰 经典影视30部

银河映像·杜琪峰
经典影视 30部
排行据豆瓣整理，
仅供观影参考！
1983、射雕英雄传，9.1，
导演，剧集，
导演: 王天林、杜琪峰
主演: 黄日华、翁美玲
1999、枪火，8.7，
导演、制片
导演: 杜琪峰
主演: 吴镇宇、任达华
1989、阿郎的故事，8.4，导演，
导演: 杜琪峰
主演: 周润发、张艾嘉
1999、暗战，8.5，
导演、制片
导演: 杜琪峰
主演: 刘德华、刘青云
1998、暗花，8.4，制片
导演: 游达志，
主演: 刘青云、梁朝伟
2007、神探，8.4，
导演、制片
导演: 杜琪峰、韦家辉，
主演: 刘青云、安志杰
1997、一个字头的诞生，8.3，
制片
导演: 韦家辉，
主演: 刘青云、吴镇宇
1999、甜言蜜语，8.2，制片
导演: 赵崇基，
主演: 古天乐、蒙嘉慧
1990、天若有情，8.2，制片
导演: 陈木胜，
主演: 刘德华、吴倩莲
2005、黑社会，8.1，
导演、制片
导演: 杜琪峰，
主演: 任达华、梁家辉
——————————————
2016、树大招风，8.1，制片，
导演: 许学文等，
主演: 任贤齐、陈小春
2003、爱在阳光下，8.1，制片，
导演: 刘德华，
主演: 刘德华、郑秀文
林子祥、叶倩文
2006、放·逐，8.0，
导演、制片、编剧
导演: 杜琪峰，
主演: 黄秋生、吴镇宇
1998、非常突然，8.0，制片
导演: 游达志
主演: 任达华、刘青云
2003、机动部队，8.0，
导演、制片
导演: 杜琪峰，
主演: 任达华、邵美琪
2006、黑社会2：以和为贵，
7.9，导演、制片
导演: 杜琪峰，
主演: 古天乐、任达华
2007、每当变幻时，7.9，制片
导演: 罗永昌
主演: 杨千嬅、冯淬帆
1980、千王之王，7.8，
编剧，剧集，
导演: 王天林，
主演: 谢贤、汪明荃
1999、再见阿郎，7.8，
导演、制片
导演: 杜琪峰
主演: 刘青云、林雪
2003、少年往事，7.8，制片
导演: 陈健忠，
主演: 翟天临、马晓倩
—————————————————————
1985、雪山飞狐，7.8，
导演、编剧，剧集
导演: 王天林，
主演: 吕良伟，戚美珍
1997、两个只能活一个，
7.7，制片人，
导演: 游达志，
主演: 金城武、李若彤
1982、万水千山总是情，7.7，
导演、编剧，剧集
导演: 杜琪峰、刘仕裕
萧显辉、余凯荣
主演: 汪明荃、谢贤
1998、真心英雄，7.7，
导演、制片
导演: 杜琪峰，
主演: 刘青云、黎明
1992、审死官，7.6，导演，
导演: 杜琪峰，
主演: 周星驰、梅艳芳
1985、杨家将，7.6，
导演、编剧，
导演: 杜琪峰，剧集，
主演: 刘德华、梁朝伟
1981、千王群英会，7.6，
导演，剧集，
导演: 王天林、杜琪峰
主演: 周润发、汪明荃、
谢 贤、任达华
2004、柔道龙虎榜，7.5，
导演、制片人，
导演: 杜琪峰，
主演: 古天乐、郭富城
2003、1:99电影行动，7.5，导演，
导演: 陈果、陈德森、
周星驰、刘伟强、
马伟豪、麦兆辉
杜琪峰、徐克
韦家辉 等
主演: 郑秀文、刘德华、
刘青云、黄秋生、
郭富城、梁朝伟、
张学友、梁咏琪、
黎姿 等
1995、呆佬拜寿，7.5，制片
导演: 谷德昭
主演: 刘青云、吴倩莲
这30部影片中，蓝色5部没有收碟，但这5部没有一部是杜琪峰导演的，仅是制片人身份！
拓展阅读：
美食美酒 雪茄电影 杜琪峰1：黑泽明是我智慧的来源 （2019-8-6 更新BD）
杜琪峰监制 机动部队六部曲：PTU、同袍、警例、绝路、人性、伙伴，主演：任达华、林雪、邵美琪
至尊无上 永霸天下，王晶 杜琪峰 经典赌片，刘德华 谭咏麟 王杰 陈玉莲 吴倩莲，一起走过的日子，有你有我有情 有生有死有义
2003、1:99电影行动11短片集，抗非典港人逆境当自强，导演：杜琪峰、陈可辛、刘伟强、陈果、徐克、周星驰等；主演：刘德华、郑秀文、黄秋生、郭富城、梁朝伟、张学友、梁咏琪、刘青云、黎姿 等
1991 张坚庭·豪门夜宴，水灾善款引出的星光灿烂：徐小明 王晶 徐克 洪金宝 张学友 梁朝伟 周星驰 叶倩文 刘德华 张国荣 梅艳芳 王祖贤 李丽珍 郭富城 吴宇森 杜琪峰 等！
迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。