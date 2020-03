青葱岁月，磁带时光：说句你爱我吧，一起相拥这生！

1

Sailing

I am sailing,I am sailing,我在航行,我在航行,

Home again, cross the sea。我再次穿越大海驶向家园 。

I am sailing,stormy waters,我在航行,暴风雨的海上 ,

To be near you, to be free。驶向你,驶向自由 。

I am flying, I am flying,我在飞翔 ,我在飞翔 ,

Like a bird, cross the sky。我象一只小鸟,穿越天空 ,

I am flying,passing high clouds,我在飞翔 ,穿过云层(翱翔在高高的云上),

To be near you,to be free。飞向你,飞向自由 !

Can you hear me? Can you hear me ? 你能听到我吗?你能听到我吗?

Through the dark night far away,你能透过黑夜 听到远方的我吗?

I am dying, forever crying,我在死去,一直迫切的需要 ,

To be with you, who can say ? 在你身边,谁能说出来?

Can you hear me? Can you hear me? 你能听到我吗?你能听到我吗?

Through the dark night far away,你能透过黑夜 听到远方的我吗?

I am dying, forever crying,我在死去,一直迫切的需要 ,

To be with you , who can say ? 在你身边,谁能说出来?

We are sailing,we are sailing,我们在航行,我们在航行,

Home again,cross the sea。我再次穿越大海 驶向家园 。

We are sailing,salty waters,我们在航行,航行在暴风雨的海上

To be near you, to be free。飞向你,飞向自由 !

Oh, lord,哦 上帝,

To be near you, to be free。飞向你,飞向自由 !

Oh,lord,哦 上帝,

To be near you,to be free。飞向你,飞向自由 !

Oh, lord,哦 上帝,

To be near you, to be free。飞向你,飞向自由 !

Oh, lord !哦 上帝 !

这是史都华1975年移居美国后完成的第一张专辑《Atlantic Crossing》中的一首慢板歌曲,虽然在歌词的力度和内涵上有所欠缺,但凭借着舒缓流畅的旋律和史都华激情四溢的演唱使其成为爱情歌曲的经典,也是史都华的招牌歌曲之一。

《航行sailing》粤语版《全赖有你》,张国荣演唱。

(金曲回顾)洛德·史都华不朽经典《航行sailing》,穿越暴风雨的大海,全赖有你 飞向自由 !

我没有远方

歌手:指南针乐队

专辑:选择坚强

迷失在高楼大厦钢筋围墙

找一点遗漏下来的阳光

没有天空我恍恍惚惚

眼中闪过一片一片都市的疯狂

那么多彼此缠绕相同欲望

都急急忙忙把我来阻挡

追逐着我所有恐惧目光

冷冷嘲笑我那些无助的惊慌

看看感觉一天天在苍老

看看城市不能不流浪

只想去到梦中停留的地方

看看我的模样

我要远方(你不能去远方)

我要远方(这是你的天堂)

还我翅膀(我想要去飞翔)

脚下就是远方

迷失在高楼大厦钢筋围墙

找一点遗漏下来的阳光

没有天空我恍恍惚惚

眼中闪过一片一片都市的疯狂

那么多彼此缠绕相同欲望

又同样出没在那土地上

驱赶着我那些恐惧目光

冷冷嘲笑我那些无助的惊慌

看看感觉一天天在苍老

看看城市不能不流浪

只想去到梦中停留的地方

看看我的模样

我要远方(哪里才是远方)

我要远方(哪里才是天堂)

还我翅膀(我无处去躲藏)

世界都一个样

我要远方(哪里才是远方)

我要远方(哪里才有天堂)

还我远方(我无处去躲藏)

世界都一个样

我要远方(哪里才是远方)

我要远方(哪里才有天堂)

还我远方(无处躲藏)

世界都一个样

乡愁四韵

作词:余光中

作曲:罗大佑

演唱:罗大佑

给我一瓢长江水呀长江水

那酒一样的长江水

那醉酒的滋味是乡愁的滋味

给我一瓢长江水啊长江水

给我一掌海棠红呀海棠红

那血一样的海棠红

那沸血的烧痛是乡愁的烧痛

给我一掌海棠红呀海棠红

给我一片雪花白呀雪花白

那信一样的雪花白

那家信的等待是乡愁的等待

给我一片雪花白啊雪花白

嗯 给我一朵腊梅香呀腊梅香

那母亲一样的腊梅香

那母亲的芬芳是乡土的芬芳

给我一朵腊梅香啊腊梅香

出境入境 -

词:李素珍

曲:刘天健

唱:欧阳菲菲

下雪的机场

我在出境大厅等候

回想这段旅程

一个人来一个人走

让我把该带的带走

你不想要我也不会留

虽然伤感无药可救

没人需要为此歉疚

在另一个机场等我的

只有那疲惫的行李

我就这样走

我知道你不会为我守侯

你是我入境的借口

也是我出境的理由

当我飞过你的天空

我还是会挥挥手

因为爱到了结束的时候

最后回到原地的寂寞

旅程也有结束的时候

有谁会在下一个起点等我

让我把该带的带走

你不想要我也不会留

虽然伤感无药可救

没人需要为此歉疚

在另一个机场等我的

只有那疲惫的行李

我就这样走

我知道你不会为我守侯

你是我入境的借口

也是我出境的理由

当我飞过你的天空

我还是会挥挥手

因为爱到了结束的时候

最后回到原地的寂寞

旅程也有结束的时候

有谁会在下一个起点等我

你是我入境的借口

也是我出境的理由

当我飞过你的天空

我还是会挥挥手

因为爱到了结束的时候

最后回到原地的寂寞

旅程也有结束的时候

有谁会在下一个起点等我

有谁共鸣

作词:小美

作曲:谷村新司

演唱:张国荣

抬头望星空一片静

我独行夜雨渐停

无言是此刻的冷静

笑问谁肝胆照应

风急风也清

告知变幻是无定

未明是我苦笑却未停

不信命只信双手去苦拼

矛盾是无力去暂停

可会知我心里困倦满腔

夜阑静问有谁共鸣

从前是天真不冷静

爱自由或会忘形

明白是得失总有定

去或留轻松对应

孤单中颤抖

可知我实在难受

问谁愿意失去了自由

想退后心里知足我拥有

前去亦全力去寻求

风也清晚空中我问句星

夜阑静问有谁共鸣

孤单中颤抖

可知我实在难受

问谁愿意失去了自由

想退后心里知足我拥有

前去亦全力去寻求

风也清晚空中我问句星

夜阑静问有谁共鸣

风也清晚空中我问句星

夜阑静问有谁共鸣

伤心教堂

词:俞琤/陈少琪

曲:Tsuyoshi Ujiki

编曲:苏德华

慢慢步入这间教堂

模糊地热泪已不禁

两边坐满了嘉宾 纷纷带着笑等

伴着步伐奏起了琴 他给我轻吻

刺眼的钻戒才接近 悲哀渗入了心

七彩色的玻璃 影出伤悲偷偷想你

冰冷内心的你

烛光一点起嘉宾之中

偷偷再想看真你

失意目光的你

过去你太放任 放弃爱与责任

披起婚纱我带着伤感

I love you still

I love you still 是缺憾

静静坐着每一个人

流露着羡慕已不禁

这刻盖上了婚纱 心充满罪恶感

滴着热泪我心已沉 假装作兴奋

挚友都快慰同靠近 祝福快乐这生

七彩色的玻璃 影出伤悲偷偷想你

冰冷内心的你

烛光一点起嘉宾之中

偷偷再想看真你

失意目光的你

说句你爱我吧 说句你爱我吧

不想一生也带着灰暗

I love you still

I love you still

I love you still

I love you still

愿你愿你莫再等 现在未日渐接近

别坐在凳故作冷感 别让日后悔恨

说句你爱我吧 赶走伤感气氛

说句你爱我吧 一起相拥这生

I love you still

I always will

I love you still

I always will

I love you still

I always will

I love you still

I always will

I love you still