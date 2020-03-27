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你现在的位置：首页>>群组>>影海碟舟>>2020.3.28 新到

2020.3.28 新到

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2020-3-27 9:57:46

TW-0071 狩猎 The Hunt (2020)

《百万美元宝贝》两届奥斯卡影后希拉里·斯万克领衔主演惊悚动作新片

刺激精彩 全程无尿点

英语DTS-HD5.1

 中简 中繁

TW-0072 喋血战士 Bloodshot (2020)

《速度与激情》顶级巨星范·迪塞尔主演2020最新科幻动作巨制

英语DTS-HD5.1

 中简 中繁

TW-0073 绅士追杀令/绅士们 The Gentlemen (2020)

《两杆大烟枪》盖·里奇执导

《星际穿越》奥斯卡影帝马修·麦康纳主演犯罪动作大片

英语DTS-HD5.1

 中简 中繁

LJ-1461A 隐秘的生活A Hidden Life (2019)【独有原版及全中文导航双模菜单】

美国名导 泰伦斯·马力克 继《细细的红线》后，再次执导二战题材影片

取材自真实历史事件，豆瓣评分7.8分

提名戛纳影展金棕榈奖

导演: 泰伦斯·马力克

编剧: 泰伦斯·马力克

主演: 奥古斯特·迪赫 / 瓦莱丽·帕赫纳

独享福克斯美A区蓝光正式版，特别隐秘DTS-HD7.1高清无损原音，集成iTunes版官方中文字幕，保留原版完整幕后花絮内容（预告片）

英语DTS-HD7.1 西语5.1-448

 西 中简 中繁

预告片

LJ-1409A 秘窗/凶窗幻影Secret Window (2004)【独有原版及全中文导航双模菜单】

《加勒比海盗》杰克船长 约翰尼·德普 领衔主演惊悚悬疑佳作

改编自惊栗大师史提芬京又一作品

导演: 大卫·凯普

编剧: 大卫·凯普 / 斯蒂芬·金

主演: 约翰尼·德普 / 约翰·特托罗 / 玛丽亚·贝罗 / 蒂莫西·赫顿 / 查尔斯·达顿

独享索尼美国A区蓝光版，特别分裂LPCM5.1高清无损原声，集成经典央视国配及3区官方中文字幕， 保留原版完整幕后花絮并附独家全程中文字幕

英语LPCM5.1 法语5.1-640 国语2.0 192 英评2.0 192

英、法 西、中简、中繁 

1、删剪片段 (06:03)

2、幕后特辑(62:50)

3、动画短片（07：08）

LJ-1494A 暴力史A History of Violence (2005)【独有原版及全中文导航双模菜单】

终身成就金狮奖名导 大卫·柯南伯格 惊悚动作犯罪佳作

《指环王》维果·莫腾森 《兵临城下》艾德·哈里斯 联袂主演

暴力对于生活的秩序，对于各种不同处境的人，如何在亦正亦邪的界限徘徊？

导演: 大卫·柯南伯格

编剧: 乔什·奥尔森

主演: 维果·莫腾森 / 玛丽亚·贝罗 / 艾德·哈里斯 / 威廉·赫特 / 艾什顿·霍尔姆斯

独享新线美A区蓝光正式版，特别暴力DTS-HD5.1高清无损原音，集成3区官方中文字幕及独家评论中文字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕

英语DTS-HD5.1 评论2.0-192

  中简 中繁 

“暴力行为”纪录片（66:17）

“第44幕的揭幕”特辑（7:05）

“第44幕”（2:39）

“商业化的戛纳”（8:59）

“暴力史”特辑（1:24）

LJ-1473B 星球大战9：天行者崛起 (2019)（第2版）Star Wars: The Rise of Skywalker【独有原版及全中文导航双模菜单】

台版蓝光全套正片花絮官方中文字幕

独享迪斯尼美A区首发蓝光正式版，荟萃台版及泰版蓝光素材精华，特别崛起DTS-HD 7.1高清无损原音，复合数字影院版公映国配，集成官方中英法西韩泰字幕，特别加值收录原版花絮碟大量幕后花絮内容并附全程官方中文字幕

英语DTS-HD7.1 法语5.1-640 西语5.1-640 国语2.0-192 韩语5.1-640 泰语5.1-640

  西 中简 中繁  

▲打造飞行器追逐战

▲沙漠中的外星人

▲D-O：过去的关键

▲瓦威克与子

▲生物大集合

SJ-4458A 现代应召女郎Girls Without Tomorrow【独有原版及全中文导航双模菜单】

应召女郎1988续集，刘嘉玲、冯宝宝、罗美薇、周慧敏、陈宝莲、李子雄、许志安、郑伊健的阵容毫不逊色第一集，解开不为人知的真实故事

导演: 黄志 / 林德禄

编剧: 黄志 / 苏文星

主演: 刘嘉玲 / 冯宝宝 / 罗美薇 / 周慧敏 / 陈宝莲

独享华娱港A区首发独有蓝光版本，复合绝版寰宇港3区DVD素材精华，原版绝无压缩原汁原味视频，特别不为人知杜比TrueHD 5.1高清无损国粤语，集成DVD版原始2.0国粤语，官方中英文字幕

粤语DD-HD5.1 国语DD-HD5.1 粤2.0-192 国2.0-192

 中简 中繁

SJ-4459A 极限逃生 EXIT【独有原版及全中文导航双模菜单】

韩国上映18日

冲破7百万观影人次

口碑超高！

40届青龙奖最佳新导演

导演 李相槿

一鸣惊人作品

导演: 李相槿

编剧: 李相槿

主演: 曹政奭 / 林允儿 / 高斗心 / 朴仁焕 / 金智英

独享镭射港A区首发蓝光正式版，复合独家台3区、独家泰3区DVD素材精华，原版绝无压缩原汁原味视频，特别极限杜比TrueHD 5.1高清无损原音，官方中英泰字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕

TRUEHD5.1 泰语5.1-448

 中繁 中繁 中简 

※制作特辑 1:33

※角色介绍 2:28

※预告片 1:31

SJ-4460A 动物特工局Spycies【独有原版及全中文导航双模菜单】

中法合拍贺岁动画片，特工猫+骇客鼠终极损友救世界

导演: 张志一 / 纪约姆·伊弗奈

编剧: 张志一 / 米歇尔 / 斯坦芬

主演: 姜广涛 / 马正阳 / 韩啸 / 吟良犬

独享WVG德B区独有蓝光版本，原版绝无压缩原汁原味视频，特别拯救世界DTS-HD 5.1高清无损英语配音，集成独家数字版源码5.1国粤语，官方中文字幕，保留原版精彩预览

DTSHD5.1 国5.1-448 粤5.1-448

中简 中繁

※精彩预览

SJ-4461A 灯塔（第二版）The Lighthouse【独有原版及全中文导航双模菜单】

加独家环球台A区，加法2，集齐中法泰官方素材，升级全官方汉化

导演: 罗伯特·艾格斯

编剧: 马克斯·艾格斯 / 罗伯特·艾格斯

主演: 威廉·达福 / 罗伯特·帕丁森 / 瓦莱丽娅·卡拉曼 / Logan Hawkes

独享狮门美A区、环球台A区双版蓝光复合版本，荟萃中法泰悉数官方素材精华，优选台A区框架、美A区更高码率视频，特别神秘DTS-HD 5.1高清无损原音，官方中英法西韩泰字幕，保留美A区完整幕后花絮内容（台A区花絮相同且较短）并附独家全程中文字幕（台版未附中文）

DTSHD5.1 法5.1-448 泰DTS5.1-768 英讲评2.0-192

  西 中繁 中繁   英讲评

※删剪片段 5:17

※《灯塔》：黑暗如暴风雨般的传说 37:47

2019戛纳影展导演双周提名，罗伯特·帕丁森、威廉·达福主演，描述20世纪初的加拿大海岸，年迈的灯塔看守人与航海的神秘事件，IMDB评分高达8.0

SJ-4126A 夜半歌声（数码修复版） The Phantom Lover【独有原版及全中文导航双模菜单】

“哥哥”张国荣、一代玉女掌门人吴倩莲领衔经典港产电影，修复版蓝光首度推出，豆瓣评分7.9，曾荣获第15届香港电影金像奖六项大奖提名并获最佳美术指导、最佳服装造型设计两项大奖

导演: 于仁泰

编剧: 司徒慧焯 / 于仁泰 / 黄百鸣

主演: 张国荣 / 吴倩莲 / 黄磊 / 刘琳 / 司徒慧焯

独享华娱港A区首发蓝光正式版，复合法2、港3区DVD素材精华，原版绝无压缩原汁原味视频，特别歌声杜比TrueHD 5.1高清无损国粤语，集成港3区原始2.0国粤语，官方中英法字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕（原版粤语未附任何字幕）

粤语DD-HD5.1 国语DD-HD5.1 粤语2.0-192 国语2.0-192

  中简 中繁

※制作特辑 11：38+12：50

※相册集

TM-R0454 回归之路 The Way Back (2020)(《逃离德黑兰》《蝙蝠侠大战超人》本阿佛莱克领衔主演，最新口碑卖座新片！)

英语DTS-HD 5.1

英文 中简 中繁

TM-R0447 绅士们又名: 疯狂绅士帮The Gentlemen（2020）(<偷抢拐骗><阿拉丁>导演"盖里奇"执导又一口碑爆炸,票房爆棚卖座大片!)

英语DTS-HD 5.1

英文 中简 中繁

TM-R0445 喋血战士 Bloodshot（2020） (动作巨星<速度与激情>灵魂人物"范迪赛尔"领衔主演,最新科幻动作商业大片!)

英语DTS-HD 5.1

英文 中简 中繁

4GBD25A1144 极限逃生Exit(2019)（韩国最新灾难动作新片，豆瓣评分高达7.5分！）

韩语DTS-HD 5.1

英文 韩文 中简 中繁

保留全部花絮内容

4GBD251143 隐秘的生活 A Hidden Life(2019) （泰伦斯·马力克继1998年《细细的红线》后，将再次执导二战题材影片。新片取材自真实历史事件!）

英语DTS-HD 7.1 西班牙语5.1

英文 西班牙文 中简 中繁

保留全部花絮内容

DT-91916 红心国王 Le roi de coeur (1966)

法国经典战争喜剧

导演: 菲利普·德·布罗卡

主演: 皮埃尔·布拉瑟 / 让-克洛德·布里亚利 / 詹妮薇芙·布卓 / 阿道弗·切利

类型: 剧情 / 喜剧 / 战争

极尽荒诞的故事，来讽刺现实中滑稽的战争。影片里用各种恶搞情节表现士兵们的丑态，跟这群快乐的疯子形成鲜明对比

法语LPCM2.0

英文  中文 中文

独家MOC英B区修复版+优质精译中文字幕+精彩花絮

LBD-UU9247 织部里沙平成最后一场横滨体育馆演唱会2020

日本SACRA MUSIC音乐全区全球独占蓝光影音版+极品发烧LPCM2.0高清无损线性现场原声音频

演唱(日语)LPCM2.0

LBD-UU9169 快递员 The Courier (2019)

美国狮门A区全球首发蓝光正式版+独占精准校译中文字幕+完整幕后花絮

英语DTS-HD5.1

英文/西班牙文/中文简体/中文繁体

※预告片

W2957 新教宗/年轻的教宗续集

2

独家B区蓝光版+HD内核640k声轨+精译中文字幕

英语5.1-640k

  中简 中繁

3G-BD0794 我的A级秘密

2019年美国上映喜剧爱情片，<海滩游侠><末日崩塌>性感"波大"女星"亚历珊德拉·达达里奥"领衔主演,独家收藏版,收录完整三区字幕,官方泰版素材!

美版A区蓝光视频+1区+泰3+优质中文字幕

5.1 640 英DTS 1536 泰5.1 448

 中简 中繁 

3G-BD0666 原钻

2019年美国上映剧情犯罪片，喜剧巨星"亚当·桑德勒 "近年口碑最佳翻身新作,一改以往喜剧演员定位,用演技再次征服观众

美版A区蓝光视频+1区+泰3+优质中文字幕

5.1 640 英DTS 768  法5.1 384 西5.1 192 日5.1 448

  西     中简 中繁  

3G-BD0795 饥饿站台（又名： 饥饿斗室）

2019年美国上映科幻惊悚恐怖片，美国Netflix投资拍摄，本片获得第34届西班牙电影戈雅奖最佳特效奖

欧版B区蓝光视频+2区+泰3+优质中文字幕

西5.1 640 西DTS 1536

  西    中简 中繁   

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754780338 胖胖天下

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