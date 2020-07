2020.7.8 新到

CJ 卡洛斯 /胡狼卡洛斯 【 BD50GCC标准双碟收藏版】Carlos/7.3/ 剧情 / 传记 / 犯罪/独家

导演 : 奥利维耶·阿萨亚斯

编剧 : 奥利维耶·阿萨亚斯 / 丹·弗兰克 / Juanita Acosta

主演 : 埃德加·拉米雷兹 / 亚历山大·谢尔 / 胡安娜·阿科斯塔 / 诺拉·冯·瓦尔茨特滕 / 克里斯托夫·巴赫 / 更多...

类型 : 剧情 / 传记 / 犯罪

卡洛斯的剧情简介 · · · · · ·

在上世纪 70到80年代的世界恐怖主义历史中,从巴勒斯坦极端主义到日本赤军,卡洛斯都是无可争议的核心人物。在为中东神秘势力卖命的过程中,他一方面表现得极左,同时又唯利是图。冷战的最后几年,他以“铁幕”为背景,建立了自己的组织。影片讲述了这个国际革命家的故事,他是个操纵者,同时被玩弄于股掌,随波逐流于那个时代的历史大潮。影片还将见证他的命运的终结,在他委身于伊斯兰独裁统治的苏丹时,被法国警方抓获。卡洛斯这个矛盾的人物,同他所代表的那个时代一样狂暴。他是一个真正的谜。

“胡狼”卡洛斯本名伊里奇·拉米雷兹·桑切斯,委内瑞拉人,是世界公认的头号恐怖分子,一名被各国警方追捕了20 年的“超级杀手”。 1975年,在维也纳绑架欧佩克11个成员国的石油部长; 1972年,策划了慕尼黑奥运会上的大屠杀;1976年,制造劫持法航飞往乌干达的班机并导致以色列对恩德培机场突袭的恐怖事件。美国合众国际社报道:卡洛斯参与了70年代至80年代数起与中东冲突有关的恐怖事件,对世界各地83名被杀的受害人负责。他以欧洲为主战场的血淋淋的疯狂表演,创造了20世纪恐怖史上最大的高潮。国际刑警的通缉令说:可以把这个人理解为一支军队。

卡洛斯的生活是由绑架、暗杀、劫机、爆炸和女人构成的。在恐怖主义者的职业中,女人是天然的掩体,也是紧张暴烈的恐怖事业的兴奋剂、调味品和减压阀。卡洛斯的身旁,先后点缀着各种民族的一些漂亮姑娘,她们先后跌进 “胡狼”用魅力和金钱织成的情网,最终又全部落进警方用通辑令、拘捕令和驱逐令撒下的罗网。

这个被世人称为 “世界第一杀手”的“胡狼”,有着谜一样的情恋经历。

CJ 绝美之城 /罗马浮世绘【BD50CC标准 收藏 版】 TLa grande Bellezza 2013//7.3/剧情/独家

导演 : 保罗·索伦蒂诺

编剧 : 保罗·索伦蒂诺 / 翁贝托·康塔罗

主演 : 托尼·塞尔维洛 / 卡洛·维尔多内 / 萨布丽娜·费里利 / 卡洛·布奇罗索 / 雅雅·芙尔特 / 更多...

类型 : 剧情

绝美之城的剧情简介 · · · · · ·

罗马,夏日,一队穿梭其中的游客。这座美得令人窒息的古老城池,正以一种神秘而冷艳的姿态诱惑着他们,让人心甘情愿地被这份精致得令人绝望的美丽所俘获,沉醉其中。然而在捷普 ·甘巴尔代拉(托尼·瑟维洛 Toni Servillo 饰)眼中,罗马却是一座寂寞之都。65岁的捷普是一名成功记者,风度翩翩、魅力十足。年轻时代撰写的一本文学作品让他在早年就名利双收。他辗转在各样肆意妄为的奢靡与觥筹交错的社交之中,用一双冷酷到几近麻木的双眼,目睹这座绝美之城背后的空虚与隐秘。当女高音的咏叹调再次响起,游走在平民生活与上层社会之间的捷普,开始重拾那些逝去的青春记忆,只有罗马之城仍依旧着她的冷漠与华美,不曾改变。

CJ 蓝白红三部曲【 BD50GCC标准 收藏 版】 Trois couleurs 国配 /8.7/剧情 / 爱情 / 悬疑 / 音乐/独家/导演: 克日什托夫·基耶斯洛夫斯基

CJ 爵士春秋 /浮生若梦【BD50GCC标准 收藏 版】 All That Jazz 1979/8.6/剧情 / 喜剧 / 音乐 / 歌舞/独家

导演 : 鲍勃·福斯

编剧 : 罗伯特·艾伦·奥瑟 / 鲍勃·福斯

主演 : 罗伊·沙伊德尔 / 杰西卡·兰格 / 利兰·帕尔默 / 安·赖因肯斯 / 克里夫·戈曼 / 更多...

类型 : 剧情 / 喜剧 / 音乐 / 歌舞

爵士春秋的剧情简介 · · · · · ·

《爵士春秋》可称是 Bob Fosse本人的半自传影片,片中的主人公是一位叫Joe Gideon的百老汇资深导演,他天马行空,我行我素,才华横溢,但是由于没有树立起远大的理想和正确的人生观和世界观,工作的压力和情感的放纵使他灰心厌世,健康每况愈下,最后在其作品的歌声舞影中,Gideon哼着《再见我爱》在手术台上踏上了不归之路。

人生就是这般无常, Gideon先生可以创造票房奇迹,可以吸引各式各样的女子投怀送抱,但他和我们一样,常常对心灵的空虚和肉体的软弱束然无策。有志趣相投的朋友聊天,有喜欢的文章可读可写,有好听的音乐剧可以欣赏,有幽默的心情可以时常微笑,有不含SARS病毒的空气可以呼吸――不知道这样简单的幸福上天还可以赐我们多久?

CJ 橡皮头 /擦纸胶头【BD50GCC标准 收藏 版】 Eraserhead 1977/7.9/恐怖 / 奇幻/独家

导演 : 大卫·林奇

编剧 : 大卫·林奇

主演 : 杰克·南斯 / 夏洛特·斯图尔特 / 艾伦·约瑟夫 / 珍妮·贝茨 / 小哈尔·兰登

类型 : 恐怖 / 奇幻

橡皮头的剧情简介 · · · · · ·

阴暗压抑的工业小镇,刺耳的机器轰鸣噪音。亨利 •斯班瑟(杰克·南斯饰)初次拜访女友家,然而目睹到的却是一个怪异扭曲的家庭,霸道的母亲、无能的父亲、植物人似的祖母以及笨拙的女儿。而更令亨利感到无助的是,他被迫与女友结婚。一夜之间,亨利成为一个畸形儿的父亲。相貌丑陋恶心的婴儿让亨利异常恐惧焦虑,也让新婚妻子因忍受不了婴儿的啼哭而半夜出逃。亨利再也忍受不了如此不堪的生活和夜夜噩梦,他最终亲手用剪刀肢解掉了这个畸形的早产儿。

CJ 麦克白 /森林复活记【BD50GCC标准 收藏 版】 The Tragedy of Macbeth 1971/7.9/剧情/独家

导演 : 罗曼·波兰斯基

编剧 : 罗曼·波兰斯基 / 肯尼思·泰南

主演 : 乔·芬奇 / 弗兰西丝卡·安妮丝 / 马丁·肖 / 特伦斯·贝勒 / 约翰·斯特赖德 / 更多...

类型 : 剧情

麦克白的剧情简介 · · · · · ·

在与挪威的战役中,苏格兰国王邓肯( Nicholas Selby 饰)的表弟麦克白表现出色,被加封为爵士。早在授爵之前,麦克白(Jon Finch 饰)和朋友班柯(Martin Shaw 饰)就已从三个女巫那里听说他将加封并最终成为国王的预言。预言的实现勾起麦克白心底隐藏的欲望,随后他和夫人(Francesca Annis 饰)杀害了来他城堡做客的国王,并嫁祸国王的随从。两个王子隐隐感到暗杀背后的血腥阴谋,于是分别逃往英格兰和爱尔兰。成功践祚的麦克白不可一世,但他又分明记起女巫针对班柯的预言,即班柯虽然不能成为国王,不过他的子孙将世代为君。不甘为他人做嫁衣的麦克白指示亲信击杀好友,从此开始了一条充满血腥的不归路……

CJ 城市之光【 BD50GCC标准 收藏 版】 City Lights: A Comedy Romance in Pantomime 1931/8.1/剧情 / 喜剧 / 爱情/独家

导演 : 查理·卓别林

编剧 : 查理·卓别林 / Harry Clive / 哈里·克罗克

主演 : 查理·卓别林 / 弗吉尼亚·切瑞尔 / 佛罗伦斯·李 / 亨利·伯格曼 / 珍·哈露

类型 : 剧情 / 喜剧 / 爱情

城市之光的剧情简介 · · · · · ·

他是一个流浪汉(查理 ·卓别林 Charles Chaplin 饰),身无分文,遇上了双目失明的卖花女,却不忍袖手旁观。他想尽办法去凑够费用,供卖花女治病。一天,他搭救了一个富翁,富翁当晚和他称兄道弟,第二天却翻脸不认人。本来打算向他求助的主意行不通了。流浪汉去参加拳击比 赛,以图获得奖金,却输得一败涂地。谁知这时重遇富翁,二人不计前嫌,富翁答应出钱资助卖花女。在交给流浪汉1000元后,富翁遭到偷袭,身上剩下的钱被强盗抢走。流浪汉奋不顾身去追赶,却因为误会被警察押回警局坐牢。另一方面,卖花女凭借流浪汉的资助重获光明,开了一家体面的花店

CJ 彼岸花【 BD50G4K修复版】Higanbana 1958 /8.4/剧情/家庭/独家

导演 : 小津安二郎

编剧 : 野田高梧 / 小津安二郎 / 里见弴

主演 : 佐分利信 / 田中绢代 / 山本富士子 / 久我美子 / 有马稻子 / 更多...

类型 : 剧情 / 家庭

彼岸花的剧情简介 · · · · ·

某个婚礼上,与新娘父亲同期的三上周吉(笠智众 饰)独独缺席,原来他的女儿文子(久我美子 饰)坚持离家出走,和所爱的男人住到一起,令周吉颇为烦恼。周吉拜托公司常务,同时也是他的好友平山涉(佐分利信 饰)去文子工作地点探望。有道是别人家的事总归无关痛痒,平山虽然看似开明表示理解文子的做法,可是放到自身态度就立马 180度大转弯。他的大女儿节子与公司员工谷口正彦(佐田啓二 饰)自由恋爱,打乱了平山对女儿婚事的安排。父亲和女儿不仅仅是两代人的关系,更好像天生依存而又互相折磨的冤家,一代又一代,宿命地轮回下去……

CJ 东京物语 /东京故事【BD50GCC标准版全新4K修复版】Tokyo Story 1953/国配/9.2/剧情//独家

导演 : 小津安二郎

编剧 : 野田高梧 / 小津安二郎

主演 : 笠智众 / 原节子 / 杉村春子 / 东山千荣子 / 山村聪 / 更多...

类型 : 剧情 / 家庭

东京物语的剧情简介 · · · · · ·

儿女们都大了,各自成家。父亲周吉(笠智众饰)和老伴(东山千荣子饰)要去东京看望他们,老两口带着愉快心情上路。可另一边,还没等他们到大儿子家,孙子就因为爷爷奶奶到来腾地方哭闹不停。老人开始觉得尴尬,大儿子幸一(山村聪饰)在东京当医生,二女儿繁(杉村春子饰)在东京开美容店,二儿媳纪子(原节子饰),小女儿京子(香川京子饰)外,大阪还有三子敬三。

东京让老人陌生,在儿女家也好不到哪去。大儿子工作繁忙,没时间带他们出去玩。搬到女儿家,依旧每日困守且有矛盾。老两口渐渐也明白儿女们的处境,他们在东京的老友也过得不好。只有守寡的儿媳纪子对老人很是孝顺。之后老人踏上回家的路,前后不过十天 ……

CJ 大都会【 BD50G 修复 收藏 版】 Metropolis 1927 /9.0/剧情 / 科幻/独家

导演 : 弗里茨·朗

编剧 : 特娅·冯·哈堡

主演 : 阿弗莱德·阿贝尔 / 古斯塔夫·佛力施 / 布里吉特·赫尔姆 / 鲁道夫·克莱恩-鲁格

类型 : 剧情 / 科幻

大都会的剧情简介 · · · · · ·

Freder(Gustav Fröhlich 饰)是大都会主宰 Joh Fredersen(Alfred Abel 饰)的儿子。经一位圣洁姑娘(Brigitte Helm 饰)启示,Freder 来到地下目睹了在此劳作的劳工们悲惨的境遇。Freder 向父亲进言,想改变劳工们的处境。但 Joh 不为所动,却对从劳工们身上发现的地图感到忧虑。为弄清地图所示,Joh 不得不向老对头 Rotwang(Rudolf Klein-Rogge 饰)求教。地图所示究竟为何地?劳工们为何要去那里?

CJ 大都会【 BD50GCC标准 收藏 版】 Mahanagar 1963/8.1/剧情/独家

导演 : 萨蒂亚吉特·雷伊

编剧 : 萨蒂亚吉特·雷伊

主演 : Anil Chatterjee / Madhabi Mukherjee / 贾雅·巴杜里

类型 : 剧情

大都会的剧情简介 · · · · · ·

Bhambal是这个印度家庭的一家之主,承担着抚养全家的重任,这个家庭中还有妻子Arati,父母和两个孩子。由于经济拮据,妻子也不得不出去工作。结果出人意料妻子取得了成功并乐在其中,但对于这个传统的家庭来说却引发了巨大的争议,导致全家陷入了冷战当中。

一天, 一个突发事件让 Bhambal丢掉了工作,妻子的工作成了全家唯一的经济来源,丈夫颜面无存,两人之间的隔阂加剧,Arati也开始犹豫是否该让女儿继续上学。工作期间,Arati和一位欧印混血儿成为了好朋友,Edith既会抽烟也会抹口红,还把Arati介绍给了善良的老板认识。Arati的工作没有保障却一直很努力地过着,有谁能明白她的苦心呢?

CJ 战争时期的生活【 BD50GCC标准 收藏 版】 Life During Wartime 2009/6.6/喜剧/剧情/独家

导演 : 托德·索伦兹

编剧 : 托德·索伦兹

主演 : 雪莉·亨德森 / 迈克尔·肯尼斯·威廉姆斯 / 艾莉森·珍妮 / 迈克尔·勒纳 / 迪伦·莱利·斯奈德 / 更多...

类型 : 剧情 / 喜剧

战争时期的生活的剧情简介 · · · · · ·

自从丈夫比尔被关进监狱后,崔西就希望能再找个男人。因为比尔是一个恋童癖患者,所以没有什么选择比哈维这个 “正常”的父亲更让崔西更兴奋的了。可是当比尔从监狱里出来,崔西的两个孩子见到了自己未来的继父之后,这个家庭却陷入了烦恼之中——究竟是应该原谅自己的生父还是应该忘记自己的继父?有烦恼的并不是只有崔西一个人,她的妹妹乔伊是一个像天使一般纯洁的处女,可是她却陷在和以前恋人的爱情中无法自拔。艾伦离开了自己堕落的丈夫,辞掉了在新泽西的工作。来到乔伊身边,希望能和她携手走向未来。对自己性取向一头雾水的乔伊,莫名其妙地答应了艾伦的要求……

CJ 恐惧拉斯维加斯 /赌城风情画/赌城情仇【BD50GCC标准 收藏 版】 Fear and Loathing in Las Vegas 1998/7.3/剧情/奇幻/独家

导演 : 特瑞·吉列姆

编剧 : 亨特·S·汤普森 / 特瑞·吉列姆 / 托尼·格里索尼 / Tod Davies / 亚力克斯·考克斯

主演 : 约翰尼·德普 / 本尼西奥·德尔·托罗 / 托比·马奎尔 / Michael Lee Gogin / 拉里·塞达尔 / 更多...

类型 : 剧情 / 喜剧 / 冒险

恐惧拉斯维加斯的剧情简介 · · · · · ·

来自南太平洋萨摩亚群岛的体育记者杜克(约翰尼 ·德普 Johnny Depp 饰)和他的律师朋友刚佐博士(本尼西奥·德·托尔 Benicio Del Tore 饰)一起开车前往拉斯维加斯,寻找他们的“美国梦”。一路上,他们带了大量毒品和酒精,也遇到形形色色的人,药物作用下,许多迷乱和癫狂的画面出现,让他们分不清幻觉和现实,到底哪个更残破,哪个更肮脏扭曲。两个人的混沌,加上拉斯维加斯本身的纸醉金迷,“美国梦”似乎遥不可及,两个人留下垃圾场一样的五星级酒店房间,无法停止迷幻的路途……

CJ 奇遇 /情事/迷情/冒险【BD50GCC标准 收藏 版】 The Adventure 1960/7.3/剧情 / 悬疑/独家

导演 : 米开朗基罗·安东尼奥尼

编剧 : 米开朗基罗·安东尼奥尼 / 埃利奥·巴托尼 / 托尼诺·格拉

主演 : 加布里埃尔·费泽蒂 / 莫尼卡·维蒂 / 蕾雅·马萨利 / 多米尼克布兰查德 / 伦佐·里奇 / 更多...

类型 : 剧情 / 悬疑

奇遇的剧情简介 · · · · · ·

安娜(蕾雅 ·马萨利 Lea Massari 饰)在与外交官父亲的一席不愉快的谈话之后,气愤地和女友克劳迪娅(莫尼卡·维蒂 Monica Vitti 饰)驾车去找男友桑德罗(加比利艾尔·费泽蒂 Gabriele Ferzetti 饰)。安娜犹豫着进了男友的公寓,留下克劳迪娅一人在外面等候。安娜虽然和桑德罗谈婚论嫁,但两人早已貌合神离。他们与一群朋友驾着游艇出海时,两人之间的矛盾越发尖锐。众人来到一个荒岛上休息,安娜与桑德罗言谈不和,两人不欢而散。正当众人准备返航时,却发现安娜神秘地失踪了。大家寻遍整个小岛,却不见安娜任何踪迹。在找寻安娜的过程中,克劳迪亚和桑德罗相互产生了暧昧,虽然克劳迪亚努力克制心中的悸动,但在桑德罗的热情追求下,她坠入了情网。内疚的克劳迪娅一直无法摆脱安娜的阴影,无法心无旁骛地与桑德罗在一起。而当她下定决心与桑德罗建立关系时,却发现他与别的女人在一起。

CJ 干花 /苍白之花【BD50GCC标准 收藏 版】 Pale Flower 1964/8.0/惊悚 / 犯罪/独家

导演 : 筱田正浩

编剧 : 石原慎太郎 / 马场当

主演 : 池部良 / 加贺麻理子 / 藤木孝 / 杉浦直树 / 三上真一郎 / 更多...

类型 : 惊悚 / 犯罪

干花的剧情简介 · · · · · ·

《干花》这部风格强烈的「艺术黑帮片」制作于任侠电影黄金时代的开端,以强烈反差的黑白摄影及武满彻诡异的配乐,带领观众梦游石原慎太郎原著的「仁义」地下世界。

作为松竹新浪潮的一员,篠田正浩则是自觉地离开片厂,走上独立制作的道路。篠田的《乾花》有趣的地方,可能是见到本是文艺小生的池部良,如何开始转型成为一位「任侠」。虽然在这部电影中,他还是一个典型的石原慎太郎太阳族小说的迷惘主人翁,但走上罪犯的道路后,他很快就成为「昭和残侠」的一员。日本的黑帮片,可能是把罪犯神话化的极致了。

CJ 鬼童院【 BD50GCC标准 收藏 版】 The Devil's Backbone 2001/7.3/悬疑/惊悚/恐怖/奇幻/独家

导演 : 吉尔莫·德尔·托罗

编剧 : 吉尔莫·德尔·托罗 / 安东尼奥·特拉索拉斯 / 大卫·穆尼奥斯

主演 : 费尔南多·提尔弗 / 爱德华多·诺列加 / 费德里科·路皮 / 玛丽萨·帕雷德斯 / 因尼哥·加塞斯 / 更多...

类型 : 悬疑 / 惊悚 / 恐怖 / 奇幻

鬼童院的剧情简介 · · · · · ·

1939年,持续三年的西班牙内战接近尾声,右翼法西斯分子风头正劲。左派战争孤儿卡洛斯(费尔南多·缇艾弗 Fernando Tielve 饰),被父亲的战友们送到一个位于荒郊野外的孤儿院。这个孤儿院由严厉的卡门女士(玛丽莎·佩雷德斯 Marisa Paredes 饰)和和蔼的卡萨瑞斯教授(Federico Luppi 饰)共同经营。卡洛斯离开亲人和叔叔们的失落情绪并未持续太久,他很快就融入了这个满是同龄人的大家庭。不过,这个院子中央插着炮弹的地方,也许原本就存在着些许异常。卡洛斯所睡的12号床之前属于一个名叫山迪的孩子,山迪在不久前离奇死去。自从卡洛斯来之后,那个小男孩的鬼魂便不断出现……

CJ 真实的谎言【 BD50G 珍藏版】 True Lies 1994/8.2/喜剧 / 动作 / 惊悚//独家/导演: 詹姆斯·卡梅隆/全球唯一西班牙B区正式蓝光,全市场独家版本

导演 : 詹姆斯·卡梅隆

编剧 : 詹姆斯·卡梅隆

主演 : 阿诺·施瓦辛格 / 杰米·李·柯蒂斯 / 汤姆·阿诺德 / 比尔·帕克斯顿 / 蒂亚·卡雷尔 / 更多...

类型 : 喜剧 / 动作 / 惊悚

真实的谎言的剧情简介 · · · · · ·

哈里(阿诺 •施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰)是美国FBI的高级特工,他正在奉命调查一起跨国核武器走私案件。出于安全考虑,哈里连结婚15年的妻子海伦(杰米•李•柯蒂斯 Jamie Lee Curtis 饰)都没有告诉他的真实身份。

海伦是一名普通白领,平凡的生活已令她心生厌倦。一次,汽车商西蒙假扮 FBI特工,溜到海伦家谎称自己被人追杀。紧张刺激的经历很快令海伦着迷。

这一切都没有逃过真正的 FBI特工哈里眼睛。哈里利用间谍侦查手段令到西蒙洋相百出,并化妆成法国人正欲调戏海伦时,被恐怖分子突然袭击,两人被挟持到一个热带小岛。哈里和海伦最终能否逃出生天,挫败恐怖分子阴谋?

TW-0362 八恶人 The Hateful Eight (2015)

豆瓣评分 8.5分,昆汀·塔伦蒂诺经典代表作

210分钟加长版首度面市

英语 DTS-HD5.1

英 西 中简 中繁

LJ-1896A 朋党 Against All (1990)【独有原版及全中文导航双模菜单】

《无间道》导演 刘伟强 执导经典警匪动作片

青春反叛 代代相传,世纪之末 爆破顶点!

李修贤 张家辉 联袂主演

导演 : 刘伟强

编剧 : 冯瑞熊

主演 : 张家辉 / 李修贤 / 吴雪雯 / 林敬刚

独享镭射港 A区首发蓝光修复版,原版绝无压缩原汁原味视频,特别爆破顶点LPCM 2.0无损国粤语原音,原版自带官方中英文字幕,保留原版完整幕后花絮内容(预告片)

国语 LPCM2.0 粤语LPCM2.0

英 中简 中繁

预告片

LJ-1897A 玉熙的电影 Oki's Movie (2010)【独有原版及全中文导航双模菜单】

《处女心经》韩国大师 洪尚秀 又一文艺电影佳作

颠覆传统叙事原则,豆瓣评分 7.6分

提名威尼斯影展地平线单元最佳影片

导演 : 洪常秀

编剧 : 洪常秀

主演 : 李善均 / 郑有美 / 文成根

独享 DS传媒韩国A区蓝光正式版,特别颠覆传统DTS-HD5.1高清无损原音,集成3区官方中文字幕,保留原版完整幕后花絮内容(预告片)

韩语 DTS-HD5.1 韩语LPCM2.0

韩 英 中简 中繁

预告片

LJ-1898A 缘尽半生 / 另一个女人Another Woman (1988)【独有原版及全中文导航双模菜单】

豆瓣评分 8.3分,伍迪·艾伦自编自导

非传统伍迪 ·艾伦风格的严肃类剧情佳作

哲学教授的自我怀疑,通过偷听,梦境等环节反映内心

导演 : 伍迪·艾伦

编剧 : 伍迪·艾伦

主演 : 吉娜·罗兰兹 / 米亚·法罗 / 伊安·霍姆 / 布莱思·丹纳 / 吉恩·哈克曼

独享箭影英国 B区蓝光收藏版,特别岁月流声LPCM无损原音,集成3区官方中文字幕,保留原版完整幕后花絮内容(预告片)

英语 LPCM2.0

英 法 中简 中繁

预告片

LJ-1899A 慕德家一夜 My Night at Maud's(1969)【独有原版及全中文导航双模菜单】

国际电影大师 新浪潮代表人物 埃里克 ·侯麦 奠定影坛地位《六个道德故事》系列

豆瓣评分 8.4分,IMDB评分8.0分

导演 : 埃里克·侯麦

编剧 : 埃里克·侯麦

主演 : 让-路易·特兰蒂尼昂 / 弗兰西丝·法比安 / 玛丽-克里斯汀·巴洛特

独享波坦金影业法国 B区蓝光收藏版,特别欲拒还迎LPCM无损原音,集成3区官方中文字幕,保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕

法语 DTS-HD1.0

英 中简 中繁

当代女大学生 (12:18)

预告片

NF-00018 爱情我你他 Me and You and Everyone We Know

CC四月底新品,导演米兰达·裘丽一鸣惊人处女作,豆瓣评分高达8.1,第58届戛纳电影节获金摄影机奖、影评人周单元影评人周单元大奖、年轻评论家长片奖、年轻视野大奖最佳长片四项大奖

独家 CC标准收藏美A区+DTS-HD 5.1高清无损原音+典藏级中文字幕+完整花絮

英语 DTS-HD5.1

英 中简 中繁

保留完整幕后花絮

NF-00104 聚会的目的 Purpose of Reunion

独家台 A+官方中文字幕

韩语 DTS-HD2.0

中简 中繁

★2015 富川国际奇幻电影节 正式入选

★按耐不住,我的同学哪有这么正! !

★人妻的性感魅力,情欲勾引的最高想像。

★满足独守空闺的寂寞,满分推荐

SJ-50368A 甘地传【 BD50G+BD25G 双碟珍藏版】 Gandhi【独有原版及全中文导航双模菜单】

荣获第 55届奥斯卡金像奖11项提名并最终斩获最佳影片、最佳导演、最佳男主角等八项大奖

换 4K版新发杜比全景声

导演 : 理查德·阿滕伯勒

编剧 : 约翰·布瑞雷

主演 : 本·金斯利 / 坎迪斯·伯根

独享索尼美港 A区双碟豪华版蓝光、新发4K UHD版复合版本,荟萃中法日泰悉数官方素材精华,原版绝无压缩原汁原味视频,特别和理非杜比全景声7.1.4沉浸式高清无损原音(4K独有),集成京译国配,官方中英法西日韩泰字幕,附汉化评论字幕,保留原版双碟完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕

英语 DD-Atmos 7.1.4 法语2.0-192 国语2.0-192 日语5.1-384 泰语5.1-384 英评2.0-192

英 法 西 中简 中繁 日 韩 泰 日评 中评繁(西葡韩评)

碟一:

※理查德·阿滕伯勒爵士导言 01:24

※甘地的遗产 (无法外挂)

碟二:

※访谈合辑 19:23+07:03+02:54

※寻访甘地 09:26

※回顾公演之时 18:21

※马德琳·斯丽德一个横渡大海到来的英国女性 09:41

※本的倒影 09:23

※在印度的拍摄 17:56

※美工设计 01:16+02:06+02:16

※甘地的葬礼 13:34

※甘地语录 01:58

※新闻片段 10:05

※摄影蒙太奇 05:26

SJ-4768A 朋党 Against All【独有原版及全中文导航双模菜单】

李修贤、青涩张家辉、吴雪雯领衔经典港产片,号称少年古惑仔版《速度与激情》,童党飞车族与黑二代团伙争抢漂亮女孩

导演 : 刘伟强

编剧 : 冯瑞熊

主演 : 张家辉 / 李修贤 / 吴雪雯 / 林敬刚

独享镭射港 A区首发蓝光版本,特别飞车LPCM 2.0无损国粤语,官方中英文字幕,保留原版精彩预告

粤语 LPCM2.0 国语LPCM 2.0

英 中简 中繁

※预告片

SJ-4699A 越战黑金刚 /人机大战(4K修复版)Robowar【独有原版及全中文导航双模菜单】

意大利版《铁血战士》 X《铁甲威龙》,自由灯塔国秘密机器人入侵巴拿马期间暴走,雇佣军深入森林追缉却一一被干,队长最终孤身一人对决鹿死谁手

导演 : Bruno Mattei

编剧 : Rossella Drudi

主演 : 莱伯·布朗 / 凯瑟琳·希克兰

独享 Severin Films美A区独有4K修复蓝光版本,特别人机大战DTS-HD 5.1高清无损原音,集成独家辽艺国配,盛佳典藏级中文字幕,保留原版精彩预告

英语 DTS-HD2.0 法语2.0-192 国语2.0-192

英 中简 中繁

※预告片 02:39

TM-R0646 抢钱迷案 Money Plane(2020)(《深海狂鲨》托马斯简主演,最新犯罪动作新片!)

英语 DTS-HD 5.1

英文 中简 中繁

TM-R0647 全球奇特运动之旅 (双碟装)(搜寻最好玩的竞技运动!)Home Game(2020)

英语 DTS-HD 5.1

英文 法文 西班牙文日文 韩文 泰文 中简 中繁

TM-R0643 汉密尔顿音乐剧 Hamilton(2020)(豆瓣评分高达几近极致9.7分,百老汇经典音乐剧隆重献映!)

英语 DTS-HD 5.1

英 中简 中繁

TM-R0644 狂欢命案 第一季(双碟装)Carnival Row Season 1(2019)(<天国王朝><魔戒>奥兰多·布鲁姆主演,美国Amazon投巨资拍摄,"维多利亚时代"魔幻动作大剧!)

英语 DTS-HD 5.1

英文 法文 西班牙文 日文 韩文 泰文 中简 中繁

4GBD25C1366 靓妹仔 靚妹仔 Lonely Fifteen(1982)

西班牙语 DTS-HD 2.0

英文 中简 中繁

保留全部花絮内容

4GBD251346 焚尸人 The Cremator(1969)(豆瓣评分8.3分,捷克经典惊悚悬念影片,市面首次出现蓝光版本,4G独家发售!)

葡萄牙语 DTS-HD 5.1

英文 法文 中简 中繁

保留全部花絮内容

4GBD251360 铁血情奔 Nowhere to Run(1993)(动作巨星"尚格云顿"90年代黄金时代代表作之一,豆瓣评分6.5分,市面绝迹多年,4G全新推出该片官方蓝光版本,4G独家上市!)

英语 LPCM 2.0

中简 中繁 英

保留全部花絮内容

4GBD251344 乞力马扎罗之钻 Diamonds of Kilimandjaro(1983)(西班牙电影大师"赫苏斯·佛朗哥"(<葡萄牙修女的情书>< 笼中女囚>)执导,经典情 瑟 动作影片 ,首次发行蓝光版本,4G独家上市!)

西班牙语 DTS-HD 2.0

英文 中简 中繁

保留全部花絮内容

4GBD251365 我亲爱的表哥 Cousins(2019)(2019年最新巴西“情 瑟 同 新 ”新片!豆瓣评分7.3分)

葡萄牙语 DTS-HD 5.1

英文 法文 中简 中繁

保留全部花絮内容

DT-90260 跨越多瑙河的隧道 Chodník cez Dunaj(1989)

捷克斯洛伐克经典战争剧情片

导演 : Miroslav Luther

编剧 : 弗拉迪米尔·科纳 / 米罗斯拉夫·卢瑟

主演 : Georgiana Tarjan

类型 : 剧情

难得的直面二战的斯洛伐克影片,结构不错

捷克语 LPCM2.0

捷克文 英文 中文 中文

独家捷克全区修复版 +优质精译中文字幕+精彩花絮

DT-90261 拳击手与死神 Boxer a smrt(1963)

捷克斯洛伐克经典战争剧情片

导演 : 彼得·索兰

编剧 : Józef Hen / Tibor Vichta / 彼得·索兰

主演 : Stefan Kvietik / Manfred Krug / Valentina Thielová / Józef Kondrat / Edwin Marian

类型 : 剧情

中营里,爱好拳击的犯人和德国军官偶然结识,随着交流深入逐渐了解对方惺惺相惜,互相心存好感,虽也遭他人异样议论,但犯人也从中获取了生存的力量,最终有机会获得自由,而失去了精神支柱的他反而迷惘起来 ...

捷克语 LPCM2.0

捷克文 英文 中文 中文

独家捷克全区修复版 +优质精译中文字幕+精彩花絮

CC-9223 雷锋 (1965)

1950年代未,雷锋(董金堂 饰)从鞍钢入伍,成为沈阳军区某部一名汽车兵。入伍后的雷锋保持一贯革命本色,扶危济困,乐于助人,而自己则一直以艰苦朴素为荣。一次和战友王大力(杨贵发 饰)在河边洗衣服,发现雷锋一双破的不能再补的袜子舍不得扔,王不解地问雷锋

导演 : 董兆琪

编剧 : 丁洪 / 陆柱国 / 崔家骏 / 冯毅夫

主演 : 董金棠 / 杨贵发 / 党同义 / 杨秦华

类型 : 剧情 / 传记

香港 A区蓝光HD高清完整版+国语DTS-HD5.1高清无损音频+全套官方中文字幕

国语 DTSHD5.1/国语2.0

中简体 /中繁体

CC-9234 Oh My Baby我的宝贝2020(双碟装)

是一部讲述一个不想结婚只想生孩子的 39岁单身女性,在决定放弃爱和结婚的时候寻找与出现在身边的3位男性之间的无理的幸福的电视剧。张娜拉在剧中饰演育婴杂志《The Baby》的次长张夏莉(音译),是一位已经10年以上与恋爱无缘的工作狂。为了得到人生中无法放弃的自己的孩子,开始挑战一些无理的事情

导演 : 南基勋

编剧 : 卢善才

主演 : 张娜拉 / 高俊 / 朴秉恩 / 郑干柱

类型 : 喜剧 / 爱情

※豆瓣评分8.3分※

韩国 A区蓝光HD高清双碟完整版+全套官方中英文字幕

韩语 DTS-HD2.0

英文 /中文简体/中文繁体

CC-9225 密爱 2002

根据女作家全镜潾的小说《在我一生中唯一的特别日子》改编,是由边永妵编导,金允珍、李宗元主演的爱情电影。

影片描述一位平凡的家庭主妇在丈夫出轨的巨大打击下陷入不伦之恋而不能自拔的故事

《密爱》作为导演边永妵的首部剧情片,大胆的呈现了女性在被压抑下,如何勇敢探索自我的情欲世界,按自己而非世俗的条框生活。女主角金允珍的演出入木三分。

凭戏而论,《密爱》并不能算是上乘之作,剧本显得单调,节奏也略嫌缓慢,但韩国电影在制作上实在认真,无论拍摄手法以至背景音乐等微细部分都处理得一丝不苟。电影虽然比较偏离主流娱乐格局,仍能博得观众尊重

韩国 A区蓝光HD高清完整版+韩语DTS-HD5.1高清无损音频+全套官方中文字幕

韩语 DTSHD5.1/韩语2.0

中简体 /中繁体

CC-9218 逍遥骑士( CC标准收藏 版 ) (1969)

第 42届奥斯卡金像奖 最佳男配角(提名) 杰克·尼科尔森

第 42届奥斯卡金像奖 最佳原创剧本(提名) 丹尼斯·霍珀 / 特里·索泽恩 / 彼得·方达

第 22届戛纳电影节 主竞赛单元 金棕榈奖(提名) 丹尼斯·霍珀

导演 : 丹尼斯·霍珀

编剧 : 彼得·方达 / 丹尼斯·霍珀 / 特里·索泽恩

主演 : 彼得·方达 / 丹尼斯·霍珀

类型 : 剧情 / 冒险

※豆瓣评分8.4分※

美国 CC标准A区全球最佳蓝光修复珍藏版+全套官方中英法日韩泰文字幕+完整幕后花絮并附全程中文字幕

英语 DTS-HD5.1/英语DTS-HD2.0/英语DD1.0/英语DD2.0/英语DD1.0/法语DD5.1/西班牙语DD5.1/日DD5.1

英 /法/西/中简/中繁/日文/泰/韩

W6503 情陷夜中环(叶璇) 2 碟

HDTV高清版+官方国语声轨+官方中文字幕

国语 2.0

中简

W6504 情陷夜中环 2(张文慈) 2 碟

HDTV高清版+官方国粤语声轨

国语 2.0 粤语2.0

3G-BD1998 前哨

2020年美国上映剧情历史战争片,<天国王朝><黑鹰计划>奥兰多布鲁姆领衔主演

美版 A区蓝光视频+2区+优质中文字幕

英 5.1 640 英DTS 1536