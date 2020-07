2020.7.9 新到

CJ 亚特兰大号 (修复版) L'Atalante 1934 /8.2/ 剧情 / 爱情/BD25/独家

导演 : 让·维果

编剧 : Jean Guinée / 阿尔贝·里耶拉 / 让·维果

主演 : 米歇尔·西蒙 / 迪塔·帕尔洛 / 让·达斯特 / Gilles Margaritis / Louis Lefebvre

类型 : 剧情 / 爱情

亚特兰大号的剧情简介 · · · · · ·

故事从一场婚礼开始,驳船亚特兰大号的船长迎娶了漂亮的乡下姑娘朱丽叶。婚后,朱丽叶开始了全新的船上生活。一开始她对船上生活感到新鲜有趣,和丈夫的相处也甜甜蜜蜜,然而很快她便厌倦了这种单调枯燥的生活,渐渐地向往起大城市巴黎的热闹繁华。船长为了满足朱丽叶,将亚特兰大号开往巴黎。

然而期间发生种种波折,导致船长迟迟没有带朱丽叶去巴黎,二人的矛盾日渐加深。不久,朱丽叶悄悄离开了亚特兰大号,独自去了巴黎,船长得知后生气地驾船而去。分开后船长对朱丽叶无限思念,终日神不守舍。孤零零一人流落在巴黎的朱丽叶,最终会选择留在灯红酒绿的巴黎,还是回到亚特兰大号上,回到深爱自己的丈夫身边?

CJ 雅克德米作品系列 6:城里的房间(CC标准 收藏 版) Une chambre en ville 1961/6.4/ 剧情 / 歌舞/BD25/独家

导演 : 雅克·德米

编剧 : 雅克·德米

主演 : 多米妮克·桑达 / 达尼埃尔·达里约 / 米歇尔·皮科利 / 理查德·贝里

类型 : 剧情 / 歌舞

CJ 雅克德米作品系列 5:驴皮公主(CC标准 收藏 版) Donkey Skin 1970/7.1/剧情 / 爱情 / 奇幻/BD25/独家

导演 : 雅克·德米

编剧 : 雅克·德米

主演 : 凯瑟琳·德纳芙 / 让·马雷 / 雅克·贝汉 / 米切林内·普雷斯利 / 德菲因·塞里格 / 更多...

类型 : 剧情 / 爱情 / 奇幻

驴皮公主的剧情简介 · · · · · ·

来自 “灰姑娘”的作者,找带得上戒指的姑娘根本就是灰姑娘的另一个版本。荒唐的国王要娶自己的女儿为妻,在仙女的帮助下美丽的公主披上驴皮化装逃走……

CJ 雅克德米作品系列 4:柳媚花娇(CC标准 收藏 版) Les Demoiselles de Rochefort 1967/8.0/剧情 / 喜剧 / 歌舞/BD25/独家

导演 : 雅克·德米

编剧 : 雅克·德米

主演 : 凯瑟琳·德纳芙 / 乔治·查金思 / 弗朗索瓦·朵列 / 雅克·贝汉 / 米歇尔·皮科利 / 更多...

类型 : 剧情 / 喜剧 / 歌舞

柳媚花娇的剧情简介 · · · · · ·

迪芬(凯瑟琳 ·德纳芙 Catherine Deneuve 饰)和苏兰(弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰)是相依为命的两姐妹,她们一个红发,一个金发,一个擅长曼妙的舞蹈,一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近,在逐渐热烈的气氛中,迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。

画商吉列姆( Jacques Riberolles 饰)钦慕于迪芬的美貌,无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思(雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰),与此同时,苏兰遇见了名为米勒(吉恩·凯利 Gene Kelly 饰)的年轻人,两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是,眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家,她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。

CJ 雅克德米作品系列 3:瑟堡的雨伞(CC标准 收藏 版) Les parapluies de Cherbourg 1961/7.8/剧情 / 爱情 / 歌舞/BD25/独家

导演 : 雅克·德米

编剧 : 雅克·德米

主演 : 凯瑟琳·德纳芙 / 尼诺·卡斯泰尔诺沃 / 安妮·维尔侬 / 马克·米歇尔 / 埃朗·法尔内 / 更多...

类型 : 剧情 / 爱情 / 歌舞

瑟堡的雨伞的剧情简介 · · · · · ·

17岁的少女Geneviève(凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰)是法国瑟堡一家雨伞店老板娘的女儿;20岁的少年Guy(尼诺·卡斯泰尔诺沃 Nino Castelnuovo 饰)是一家汽车修理店的员工,和他的伯母和伯母的养女Madeleine (Ellen Farner 饰演)生活在一起。 Geneviève和Guy是一对情侣,然而他们的恋情一直受到Geneviève母亲的阻挠。阿尔及利亚战争爆发了,Guy被迫要去前线服两年兵役。离别前一夜,两人发生了关系。分开的日子里,Geneviève很少收到Guy寄来的信,她开始怀疑他的真心。在母亲的撮合下,怀有身孕的她嫁给了一个一直对她穷追不舍的巴黎珠宝商 Roland Cassard (Marc Michel 饰演)。两年后,服完兵役的Guy回到瑟堡,想要寻回他和Geneviève的爱情,却发现一切早已物是人非......

CJ 雅克德米作品系列 2:天使湾 ( CC标准收藏版)La baie des anges 1963/7.2/剧情/爱情/BD25/独家

导演 : 雅克·德米

编剧 : 雅克·德米

主演 : 让娜·莫罗 / 克洛德·曼 / 保罗·盖尔

类型 : 剧情 / 爱情

天使湾的剧情简介 · · · · · ·

福尔聂( Claude Mann 饰)只是一介平凡的小小白领,某日,在好友卡隆(Paul Guers 饰)的带领下,他来到了一间赌场想试试运气,哪知道竟然赚得盆满钵满,这飞来横财令福尔聂开始对赌博产生了浓厚的兴趣,甚至不顾父亲的劝说,打算放弃工作,前往大名鼎鼎的天使湾赌场好好干他一票。

在天使湾赌场,福尔聂邂逅了名为杰基(让娜 ·莫罗 Jeanne Moreau 饰)的美艳金发女郎,和福尔聂的小试身手不同,杰基将自己的全部都投入到了赌局之中,赌博不仅是她的信仰还是她的生命。随着时间的推移,福尔内和杰基渐渐坠入了情网,当福尔聂对这种数字游戏感到乏味想要回到巴黎继续生活之时,嗜赌如命的杰基陷入了深深的无助之中。

CJ 雅克德米作品系列 1:萝拉(CC标准 收藏 版) Lola 1961//7.8/剧情 / 爱情/BD25/独家

导演 : 雅克·德米

编剧 : 雅克·德米

主演 : 阿努克·艾梅 / Marc Michel / 雅克·阿尔当

类型 : 剧情 / 爱情

萝拉的剧情简介 · · · · · ·

雅克 ·德米的第一部剧情长片,是一部没有歌曲的歌舞片,剧情描述法国青年罗兰,迷恋酒吧舞女萝拉。她是单亲妈妈,独自抚养着儿子,还痴心地以为抛弃他的男人会重返她身边。

CJ 侠骨柔情 / 大侠复仇记 ( CC标准 收藏 版) My Darling Clementine 1946/7.3/剧情 / 西部/BD25/独家

导演 : 约翰·福特

编剧 : 萨姆·海尔曼 / 萨缪尔·G·恩格尔 / 斯图尔特·N·雷克

主演 : 亨利·方达 / 琳达·达内尔 / 维克多·迈彻 / 卡茜·当斯 / 沃尔特·布伦南 / 更多...

类型 : 剧情 / 西部

侠骨柔情的剧情简介 · · · · · ·

维亚特(亨利 ·方达 Henry Fonda 饰)、巴杰(提姆·霍尔特 Tim Holt 饰)、摩根(沃德·邦德 Ward Bond 饰)和杰姆斯(Don Garner 饰)是情同手足的四兄弟,彼此之间感情十分要好。某日,杰姆斯惨遭谋杀,另外三人将怀疑的重点放到了克雷顿一家人身上。

为了查清杰姆斯的死因,维亚特决定留在小镇上,成为了一名保安官,他同名为多可(维克多 ·迈彻 Victor Mature 饰)的医生不打不相识,最终成为了很好的朋友。维亚特爱上了名为克莱门(卡茜·当斯 Cathy Downs 饰)的美丽女子,然而克莱门却是多可的未婚妻。维亚特终于掌握了克雷顿一家人杀死杰姆斯的证据,他们决定通过决斗来解决问题,在决斗的过程中,多可不幸牺牲,而克雷顿一家人也受到了应有的惩罚。

CJ 让 .维果作品全集(CC标准 收藏 版) The Complete Jean Vigo 1983 /8.9/ 剧情/BD25/独家

CJ 地狱门( CC标准 收藏 版) Jigokumon / Gate of Hell 1953 /7.3/剧情 / 爱情 / 历史/BD25/独家

导演 : 衣笠贞之助

编剧 : 菊池宽 / 永田雅一 / 衣笠贞之助

主演 : 长谷川一夫 / 京町子 / 山形勋 / 黑川弥太郎 / 坂东好太郎 / 更多...

类型 : 剧情 / 爱情 / 历史

地狱门的剧情简介 · · · · · ·

平清盛离开都城前往严岛,一离开都城便发生了平康之战,一夜间,清盛的所有住所都遭到了反清盛派的袭击。平康乘机救出了众人。远藤武士盛远将渡边渡妻子加娑平发的送到了哥哥盛忠的公馆。盛远深受加娑的美貌所吸引。首都终于被反清派所占领,清盛派的大臣也下了法性寺的山门地牢,在这种情况下,盛远急速来到严岛,报告了清盛。清盛率军反攻一举平息了暴乱。再次见到加娑的盛远更难忘旧情。论功行赏时他希望得到加娑,遭到清盛的讥笑。原来加娑是清盛侍从渡边渡的妻子。发了疯的盛远,对加娑和婶母进行威胁。加娑深知如不顺从,丈夫渡边渡将会有生命危险,于是假意让盛远去杀自己的丈夫,而自己却假扮成渡,结果被盛远所杀。几天后,盛远剃光了头,穿着僧衣,离家出走 ……

CJ 大都会传奇 /纽约故事New York Stories 1989/7.2/剧情 / 喜剧 / 爱情/BD25

导演 : 弗朗西斯·福特·科波拉 / 马丁·斯科塞斯 / 伍迪·艾伦

编剧 : 弗朗西斯·福特·科波拉 / 索菲亚·科波拉 / 理查德·普莱斯 / 伍迪·艾伦

主演 : 伍迪·艾伦 / 米亚·法罗 / 拉里·戴维 / 尼克·诺特 / 罗姗娜·阿奎特

类型 : 剧情 / 喜剧 / 爱情

大都会传奇的剧情简介 · · · · · ·

三位大导演的三个小故事:楼上:《俄狄浦斯的烦恼》,讲述一个被母亲困扰的男人;楼中:《没有伊佐的生活》,讲述了小女孩伊佐与印度小王子和自己的父母的感情;楼下:《生命之课》,一个画家暗恋自己的女助手,失恋与幸福同样刺激她的灵感。

CJ 疯狂世界( CC标准 收藏 版) It's a Mad Mad Mad Mad World 1963/7.5/喜剧 / 犯罪 / 冒险/BD25/独家

导演 : 斯坦利·克雷默 / 威廉·赫兹 / 比尔·莫伦茨

编剧 : 威廉·罗斯 / Tania Rose

主演 : 斯宾塞·屈塞 / 米尔顿·伯利 / 席德·西泽 / 巴迪·哈克特 / 埃塞尔·默尔曼 / 更多...

类型 : 喜剧 / 犯罪 / 冒险

疯狂世界的剧情简介 · · · · · ·

斯坦利.克雷默执导,联美公司制作的本片,讲述的是一个反映人性阴暗面的生活剧。史马尔考文超车坠崖身亡,在临死前透露在圣塔罗西公园埋着一大笔钱。知道这个消息的有八个人,各种不同的身份、不同的背景、不同的职业,为了独得这份意外之财,分别展开了可笑、惊险、疯狂的争夺。谁知他们所争夺的是 15前被抢劫的赃款,他们所作的一切都在警方的掌握之中。宝藏终于被挖出,克劳派队长因为退休在即,而退休金又少得可怜,所以便假公济私,夺款潜逃,但最终被警方抓获,使发财梦想成为泡影。本片以嬉笑怒骂的方式,将人性的丑陋形态一表无遗,将人物角色刻划得入木三分,虽闻笑声,但却可见编导的良苦用心。

CJ 大师 丁度 · 巴拉斯作品集【经典收藏完整版】 13碟 限量市场版本/7.3/情 瑟 /BD25/独家

TW-0363 列夫 ·朗道:新人 DAU. New Man (2020)

先锋实验电影列夫 ·朗道系列最新大作

泰威影业独家呈现

英语 DTS-HD2.0

英 中简 中繁

TW-0364 狮王之路 Brothers in Blood: The Lions of Sabi Sand (2015)

豆瓣评分 9.3分,探索频道出品野性非洲纪录片

看雄狮联盟的崛起和衰亡,体会生命的生生不息

英语 DTS-HD2.0

中简 中繁

TW-0365 聚会的目的:开始 Reunion Goals - The Beginning (2017)

韩国 19* 情 瑟 佳作

英语 DTS-HD5.1

英 西 中简 中繁

LJ-1900A 爱丽丝 Alice (1990)【独有原版及全中文导航双模菜单】

伍迪 ·艾伦自编自导奇幻爱情喜剧

现代爱情婚姻版爱丽丝奇遇记

提名奥斯卡最佳原创剧本奖

导演 : 伍迪·艾伦

编剧 : 伍迪·艾伦

主演 : 乔·曼特纳 / 米亚·法罗 / 威廉·赫特 / 琼·斯奎布 / 布莱思·丹纳 / 朱迪·戴维斯 / 马塞林·休格特

独享箭影英国 B区蓝光收藏版,特别不可预知LPCM无损原音,集成3区官方中文字幕,保留原版完整幕后花絮内容(预告片)

英语 LPCM2.0

英 法 中简 中繁

预告片

LJ-1901A 暹罗王后 /帝国骄兰The Legend of Suriyothai (2001)【独有原版及全中文导航双模菜单】

豆瓣评分 7.5分泰国战争史诗动作巨制

导演 : 查崔查勒姆·尧克尔

编剧 : 查崔查勒姆·尧克尔 / Sunait Chutintaranond

主演 : M.L. Piyapas Bhirombhakdi / Sarunyu Wongkrachang / 察猜·本班尼

独享德尔塔娱乐德国 B区蓝光收藏版,特别风起云涌DTS-HD5.1高清无损原音,集成经典央视国配及3区官方中文字幕,保留原版完整幕后花絮内容(预告片)

泰语 DTS-HD5.1 英语DTS-HD2.0 国语2.0-192

英 中简 中繁

预告片

LJ-1902A 了不起的亡灵 /鬼压床了没 A Ghost of a Chance (2011)【独有原版及全中文导航双模菜单】

《黑帮有个荷里活》日本喜剧鬼才导演 三谷幸喜 构思十年终极巨作

荣获日本奥斯卡 12项殊荣,豆瓣评分7.7分

人鬼合作,笑爆法庭

导演 : 三谷幸喜

编剧 : 三谷幸喜

主演 : 深津绘里 / 西田敏行 / 竹内结子 / 阿部宽 / 浅野忠信

独享東宝日本 A区蓝光正式版,特别人鬼合作DTS-HD5.1高清无损原音,集成3区官方中文字幕,保留原版完整幕后花絮内容(预告片)

日语 DTS-HD6.1

日 英 中简 中繁

预告片

LJ-1903A 战火云霄 /伤心岭Heartbreak Ridge (1986)【独有原版及全中文导航双模菜单】

克林特 ·伊斯特伍德 自导自演早期火爆战争动作力作

提名奥斯卡最佳音效奖

导演 : 克林特·伊斯特伍德

编剧 : 詹姆斯·卡拉巴索斯 / Joseph Stinson

主演 : 克林特·伊斯特伍德 / 玛莎·马森 / 马里奥·范·皮布尔斯

独享华纳美 A区蓝光正式版,特别战火云霄DTS-HD5.1高清无损原音,集成3区官方中文字幕,保留原版完整幕后花絮内容(预告片)

英语 DTS-HD5.1 法语2.0-192 西语2.0-192

英 法 西 中简 中繁 韩

预告片

NF-00014 卡尔 ·齐曼奇幻之旅三部曲①史前探险记(4K修复版)Journey to the Beginning of Time

CC2月底新品,捷克银幕魔术师卡尔·齐曼最迷人的幻想之一:男孩们进入史前迷雾的历险,市面版本三部曲残缺不整,跟随奈飞才不留遗憾

导演 : 卡尔·齐曼

编剧 : William Cayton / J.A. Novotný

主演 : Vladimír Bejval / Petr Herrman

独家 CC标准收藏美A区+4K修复视频+无损原音+典藏级中文字幕+完整花絮

捷克语 LPCM1.0

英 中简 中繁

保留完整幕后花絮

NF-00015 卡尔 ·齐曼奇幻之旅三部曲②毁灭的发明(4K修复版)

Invention for Destruction

CC2月底新品,捷克银幕魔术师卡尔·齐曼最迷人的幻想之二:儒勒·凡尔纳式的幻想,市面版本三部曲残缺不整,跟随奈飞才不留遗憾

导演 : 卡尔·齐曼

编剧 : 弗兰蒂泽克·赫鲁宾 / 儒勒·凡尔纳

主演 : 卢博尔·托科什 / Arnost Navrátil

独家 CC标准收藏美A区+4K修复视频+无损原音+典藏级中文字幕+完整花絮

捷克语 LPCM1.0 英1.0-192

英 中简 中繁

保留完整幕后花絮

NF-00016 卡尔 ·齐曼奇幻之旅三部曲③吹牛伯爵历险记(4K修复版)The Fabulous Baron Munchausen

CC2月底新品,捷克银幕魔术师卡尔·齐曼最迷人的幻想之三:一个奇异的18世纪的故事,市面版本三部曲残缺不整,跟随奈飞才不留遗憾

导演 : 卡尔·齐曼

编剧 : 伊里·布尔德奇卡

主演 : 米洛斯·科佩基 / 鲁道夫·耶利内克

独家 CC标准收藏美A区+4K修复视频+无损原音+典藏级中文字幕+完整花絮

捷克语 LPCM1.0

英 中简 中繁

保留完整幕后花絮

SJ-4769A 超级大国民(经典数位修复限定版) Super Citizen Ko

万仁 “超级三部曲”之一,台湾新浪潮重要作品,睽违21年重现光明,台湾“国家电影中心”数位修复,再次大萤幕呈现台湾60年代白色恐怖「救赎」之旅

导演 : 万仁

编剧 : 廖庆松 / 万仁 / 吴念真

主演 : 林扬 / 苏明明 / 柯一正

独享群体工作室台 A区版,原版绝无压缩原汁原味视频,特别救赎DTS-HD 2.0及杜比TrueHD 5.1双高清无损原音,官方中英日字幕,保留原版完整幕后花絮内容(无需字幕)

国 DTSHD2.0 国TRUEHD5.1

英 中简 中繁 日

※剧照 4:08

※预告 2:00

SJ-4774A 乞力马扎罗之钻 Diamonds of Kilimandjaro【独有原版及全中文导航双模菜单】

名导赫苏斯 ·佛朗哥又一情瑟经典,讲述探险人前往非洲原始部落寻找失落的钻石宝藏,竟然意外发现数年前失踪的白人女孩成了该部落的女神……

导演 : 赫苏斯·佛朗哥

编剧 : 赫苏斯·佛朗哥

主演 : Katja Bienert / Antonio Mayans

独享 MVD Visual美A区版,复合绝版Shriek Show1区DVD素材精华,原版绝无压缩原汁原味视频,特别探宝LPCM 2.0无损原音,盛佳典藏级中文字幕,集成1区独有幕后花絮内容并附独家全程中文字幕

英 LPCM2.0 法2.0-192

中简 中繁

※欧罗影院公司丹尼尔·拉苏访谈 13:35(1区DVD)

※预告片

LBD-KK0339 惊奇队长 (4K修复版) Captain Marvel (2019)

美国迪士尼 A区全球最佳蓝光影音版+全套官方中英法日韩文字幕+中影公映国语配音+完整幕后花絮并附全程官方中文字幕

英语 DTS-HD7.1/国语DD5.1/法语DD5.1/日语DD5.1/泰语DD5.1/英语评论DD2.0

英文 /法文/西班牙文/中文简体(官方)/中文繁体(台)/中文繁体(港)/日文/韩文/泰文

※导演讲评

※删剪片段

※NG镜头

※特辑:成为超级英雄

※大英雄时刻

※尼克福瑞的起源

※梦幻团队

※史克鲁尔人和克里人

※难搞的猫

CC-9226 华丽的外出 2013

是由高京娥执导,金善英、尹静姬、李大根、边俊石主演的爱情电影。

该片讲述了享受华丽人生的人气作曲家熙洙(金善英饰)与一名纯朴 19岁少年间的火热恋情。该片于2013年12月5日在韩国上映。

《华丽的外出》是韩国影片《个人授课》的完结篇

韩国 A区蓝光HD高清完整版+韩语DTS-HD5.1高清无损音频+全套官方中文字幕

韩语 DTSHD5.1/韩语DD2.0

中繁体(内嵌)

CC-9207 碧血烟花( CC标准收藏 版 ) Destry Rides Again (1939)

肯特是美国西部巴特尔勒克特市的头头,他由于一种作弊的纸牌游戏落入了城镇巡逻队员的控制之中,也使得一个叫谢里夫 ·科格的人被杀害了。该市市长与肯特密谋使本镇陷入混乱,以获得自己的利益,他们安排了一个华盛顿·蒂斯代尔的人作为新的治安官,他们以为这个人很好控制

导演 : 乔治·马歇尔

编剧 : 费利克斯·雅克松 / 弗朗西丝·海兰

主演 : 詹姆斯·斯图尔特 / 玛琳·黛德丽

类型 : 喜剧 / 西部

美国 CC标准A区全球最佳蓝光修复珍藏版+全套官方中英法文字幕+完整幕后花絮

英语 LPCM1.0

英 /中简/中繁

CC-9209 不法之徒( CC标准收藏 版 ) Down by Law (1986)

本片由美国独立电影导演吉姆 ·贾木许Jim Jarmusch执导,为一部黑白电影,参加了1986年的戛纳电影节

导演 : 吉姆·贾木许

编剧 : 吉姆·贾木许

主演 : 汤姆·威兹 / 约翰·劳瑞 / 罗伯托·贝尼尼

类型 : 剧情 / 喜剧 / 犯罪

※豆瓣评分8.2分※

美国 CC标准A区全球最佳蓝光修复珍藏版+全套官方中英法文字幕+完整幕后花絮

英语 LPCM1.0/法语DD1.0/英语DD1.0

英 /法/中简/中繁

CC-9222 撞邪先生 Mr. Possessed (1988)

美容院职员曾小雨(郑裕玲 饰)贪恋演员男友,但无奈后者只把她当做佣人对待,惨遭劈腿的曾小雨伤心落魄,去朋友的聚会上寻找新欢,由此机缘巧合结识了富豪之子利志(钟镇涛 饰)。利志父亲因与人斗法,被对手张山以生命为代价化为青面鬼下降头诅咒利家绝子绝孙,这导致利志不能与女性正常接触,而在结合时则会马上丧命。曾小雨昔日同学沈慈航(万梓良 饰)

导演 : 王晶

编剧 : 王晶

主演 : 钟镇涛 / 陈百祥 / 郑裕玲 / 刘家荣

类型 : 喜剧 / 爱情 / 恐怖

香港 A区蓝光HD高清完整版+国粤双语DTS-HD5.1高清无损音频+全套官方中文字幕

国语 DTSHD5.1/粤语DTSHD5.1/国语DD2.0/粤语DD2.0

中繁体(内嵌)

CC-9231 赤脚小子 The Bare-Footed Kid(1993)

清朝某年。赤脚小子关丰曜(郭富城 饰)独身入省城闯荡,他一贫如洗,可以依赖的只有自己一身功夫和染坊 “四季织”内的父亲故交段青云(狄龙 饰)。

省城内局势颇不宁静,天龙坊主人喀和布(曾江 饰)凭旗人身份独霸一方,用以选拔家丁打手的擂台熙攘不休。新任县令袁天佑(张兆辉 饰)与教师(秦沛 饰)欲铲除喀和布,但立根不稳无计可施。关丰曜于路巧遇四季织女主人白筱君(张曼玉 饰)和袁师之女小莲(吴倩莲 饰)

导演 : 杜琪峰

编剧 : 游乃海

主演 : 郭富城 / 张曼玉 / 狄龙 / 吴倩莲 / 张兆辉

类型 : 剧情 / 动作 / 武侠 / 古装

香港 A区蓝光HD高清完整版+国粤双语DTS-HD5.1高清无损音频+全套官方中文字幕

国语 DTSHD5.1/粤语DTSHD5.1/国语DD2.0/粤语DD2.0/英语DD2.0

中简体 /中繁体

W3026 美第奇家族:翡冷翠名门(第 3季)1 碟

独家 B区蓝光版+精译中文字幕

英语 2.0

中简

W0448 纪录片:中华文明 1 碟

HDTV高清版+官方国语声轨+官方中文字幕

国语 2.0