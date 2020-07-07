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你现在的位置：首页>>群组>>影海碟舟>>2020.7.9 新到

2020.7.9 新到

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2020-7-7 1:18:00

CJ 亚特兰大号（修复版）L'Atalante 1934 /8.2/ 剧情 / 爱情/BD25/独家

导演: 让·维果

编剧: Jean Guinée / 阿尔贝·里耶拉 / 让·维果

主演: 米歇尔·西蒙 / 迪塔·帕尔洛 / 让·达斯特 / Gilles Margaritis / Louis Lefebvre

类型: 剧情 / 爱情

亚特兰大号的剧情简介 · · · · · ·

故事从一场婚礼开始，驳船亚特兰大号的船长迎娶了漂亮的乡下姑娘朱丽叶。婚后，朱丽叶开始了全新的船上生活。一开始她对船上生活感到新鲜有趣，和丈夫的相处也甜甜蜜蜜，然而很快她便厌倦了这种单调枯燥的生活，渐渐地向往起大城市巴黎的热闹繁华。船长为了满足朱丽叶，将亚特兰大号开往巴黎。

然而期间发生种种波折，导致船长迟迟没有带朱丽叶去巴黎，二人的矛盾日渐加深。不久，朱丽叶悄悄离开了亚特兰大号，独自去了巴黎，船长得知后生气地驾船而去。分开后船长对朱丽叶无限思念，终日神不守舍。孤零零一人流落在巴黎的朱丽叶，最终会选择留在灯红酒绿的巴黎，还是回到亚特兰大号上，回到深爱自己的丈夫身边？

CJ 雅克德米作品系列6：城里的房间（CC标准收藏版）Une chambre en ville 1961/6.4/ 剧情 / 歌舞/BD25/独家

导演: 雅克·德米

编剧: 雅克·德米

主演: 多米妮克·桑达 / 达尼埃尔·达里约 / 米歇尔·皮科利 / 理查德·贝里

类型: 剧情 / 歌舞

CJ 雅克德米作品系列5：驴皮公主（CC标准收藏版）Donkey Skin 1970/7.1/剧情 / 爱情 / 奇幻/BD25/独家

导演: 雅克·德米

编剧: 雅克·德米

主演: 凯瑟琳·德纳芙 / 让·马雷 / 雅克·贝汉 / 米切林内·普雷斯利 / 德菲因·塞里格 / 更多...

类型: 剧情 / 爱情 / 奇幻

驴皮公主的剧情简介 · · · · · ·

来自“灰姑娘”的作者，找带得上戒指的姑娘根本就是灰姑娘的另一个版本。荒唐的国王要娶自己的女儿为妻，在仙女的帮助下美丽的公主披上驴皮化装逃走……

CJ 雅克德米作品系列4：柳媚花娇（CC标准收藏版）Les Demoiselles de Rochefort 1967/8.0/剧情 / 喜剧 / 歌舞/BD25/独家

导演: 雅克·德米

编剧: 雅克·德米

主演: 凯瑟琳·德纳芙 / 乔治·查金思 / 弗朗索瓦·朵列 / 雅克·贝汉 / 米歇尔·皮科利 / 更多...

类型: 剧情 / 喜剧 / 歌舞

柳媚花娇的剧情简介 · · · · · ·

迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。

画商吉列姆（Jacques Riberolles 饰）钦慕于迪芬的美貌，无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思（雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰），与此同时，苏兰遇见了名为米勒（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）的年轻人，两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是，眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家，她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。

CJ 雅克德米作品系列3：瑟堡的雨伞（CC标准收藏版）Les parapluies de Cherbourg 1961/7.8/剧情 / 爱情 / 歌舞/BD25/独家

导演: 雅克·德米

编剧: 雅克·德米

主演: 凯瑟琳·德纳芙 / 尼诺·卡斯泰尔诺沃 / 安妮·维尔侬 / 马克·米歇尔 / 埃朗·法尔内 / 更多...

类型: 剧情 / 爱情 / 歌舞

瑟堡的雨伞的剧情简介 · · · · · ·

17岁的少女Geneviève（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）是法国瑟堡一家雨伞店老板娘的女儿；20岁的少年Guy（尼诺·卡斯泰尔诺沃 Nino Castelnuovo 饰）是一家汽车修理店的员工，和他的伯母和伯母的养女Madeleine (Ellen Farner 饰演)生活在一起。 Geneviève和Guy是一对情侣，然而他们的恋情一直受到Geneviève母亲的阻挠。阿尔及利亚战争爆发了，Guy被迫要去前线服两年兵役。离别前一夜，两人发生了关系。分开的日子里，Geneviève很少收到Guy寄来的信，她开始怀疑他的真心。在母亲的撮合下，怀有身孕的她嫁给了一个一直对她穷追不舍的巴黎珠宝商 Roland Cassard (Marc Michel 饰演)。两年后，服完兵役的Guy回到瑟堡，想要寻回他和Geneviève的爱情，却发现一切早已物是人非......

CJ 雅克德米作品系列2：天使湾CC标准收藏版）La baie des anges 1963/7.2/剧情/爱情/BD25/独家

导演: 雅克·德米

编剧: 雅克·德米

主演: 让娜·莫罗 / 克洛德·曼 / 保罗·盖尔

类型: 剧情 / 爱情

天使湾的剧情简介 · · · · · ·

福尔聂（Claude Mann 饰）只是一介平凡的小小白领，某日，在好友卡隆（Paul Guers 饰）的带领下，他来到了一间赌场想试试运气，哪知道竟然赚得盆满钵满，这飞来横财令福尔聂开始对赌博产生了浓厚的兴趣，甚至不顾父亲的劝说，打算放弃工作，前往大名鼎鼎的天使湾赌场好好干他一票。

在天使湾赌场，福尔聂邂逅了名为杰基（让娜·莫罗 Jeanne Moreau 饰）的美艳金发女郎，和福尔聂的小试身手不同，杰基将自己的全部都投入到了赌局之中，赌博不仅是她的信仰还是她的生命。随着时间的推移，福尔内和杰基渐渐坠入了情网，当福尔聂对这种数字游戏感到乏味想要回到巴黎继续生活之时，嗜赌如命的杰基陷入了深深的无助之中。

CJ 雅克德米作品系列1：萝拉（CC标准收藏版）Lola 1961//7.8/剧情 / 爱情/BD25/独家

导演: 雅克·德米

编剧: 雅克·德米

主演: 阿努克·艾梅 / Marc Michel / 雅克·阿尔当

类型: 剧情 / 爱情

萝拉的剧情简介 · · · · · ·

雅克·德米的第一部剧情长片，是一部没有歌曲的歌舞片，剧情描述法国青年罗兰，迷恋酒吧舞女萝拉。她是单亲妈妈，独自抚养着儿子，还痴心地以为抛弃他的男人会重返她身边。

CJ 侠骨柔情/ 大侠复仇记CC标准收藏版）My Darling Clementine 1946/7.3/剧情 / 西部/BD25/独家

导演: 约翰·福特

编剧: 萨姆·海尔曼 / 萨缪尔·G·恩格尔 / 斯图尔特·N·雷克

主演: 亨利·方达 / 琳达·达内尔 / 维克多·迈彻 / 卡茜·当斯 / 沃尔特·布伦南 / 更多...

类型: 剧情 / 西部

侠骨柔情的剧情简介 · · · · · ·

维亚特（亨利·方达 Henry Fonda 饰）、巴杰（提姆·霍尔特 Tim Holt 饰）、摩根（沃德·邦德 Ward Bond 饰）和杰姆斯（Don Garner 饰）是情同手足的四兄弟，彼此之间感情十分要好。某日，杰姆斯惨遭谋杀，另外三人将怀疑的重点放到了克雷顿一家人身上。

为了查清杰姆斯的死因，维亚特决定留在小镇上，成为了一名保安官，他同名为多可（维克多·迈彻 Victor Mature 饰）的医生不打不相识，最终成为了很好的朋友。维亚特爱上了名为克莱门（卡茜·当斯 Cathy Downs 饰）的美丽女子，然而克莱门却是多可的未婚妻。维亚特终于掌握了克雷顿一家人杀死杰姆斯的证据，他们决定通过决斗来解决问题，在决斗的过程中，多可不幸牺牲，而克雷顿一家人也受到了应有的惩罚。

CJ .维果作品全集（CC标准收藏版）The Complete Jean Vigo 1983 /8.9/ 剧情/BD25/独家

CJ 地狱门（CC标准收藏版）Jigokumon / Gate of Hell 1953 /7.3/剧情 / 爱情 / 历史/BD25/独家

导演: 衣笠贞之助

编剧: 菊池宽 / 永田雅一 / 衣笠贞之助

主演: 长谷川一夫 / 京町子 / 山形勋 / 黑川弥太郎 / 坂东好太郎 / 更多...

类型: 剧情 / 爱情 / 历史

地狱门的剧情简介 · · · · · ·

平清盛离开都城前往严岛，一离开都城便发生了平康之战，一夜间，清盛的所有住所都遭到了反清盛派的袭击。平康乘机救出了众人。远藤武士盛远将渡边渡妻子加娑平发的送到了哥哥盛忠的公馆。盛远深受加娑的美貌所吸引。首都终于被反清派所占领，清盛派的大臣也下了法性寺的山门地牢，在这种情况下，盛远急速来到严岛，报告了清盛。清盛率军反攻一举平息了暴乱。再次见到加娑的盛远更难忘旧情。论功行赏时他希望得到加娑，遭到清盛的讥笑。原来加娑是清盛侍从渡边渡的妻子。发了疯的盛远，对加娑和婶母进行威胁。加娑深知如不顺从，丈夫渡边渡将会有生命危险，于是假意让盛远去杀自己的丈夫，而自己却假扮成渡，结果被盛远所杀。几天后，盛远剃光了头，穿着僧衣，离家出走……

CJ 大都会传奇/纽约故事New York Stories 1989/7.2/剧情 / 喜剧 / 爱情/BD25

导演: 弗朗西斯·福特·科波拉 / 马丁·斯科塞斯 / 伍迪·艾伦

编剧: 弗朗西斯·福特·科波拉 / 索菲亚·科波拉 / 理查德·普莱斯 / 伍迪·艾伦

主演: 伍迪·艾伦 / 米亚·法罗 / 拉里·戴维 / 尼克·诺特 / 罗姗娜·阿奎特

类型: 剧情 / 喜剧 / 爱情

大都会传奇的剧情简介 · · · · · ·

三位大导演的三个小故事：楼上：《俄狄浦斯的烦恼》，讲述一个被母亲困扰的男人；楼中：《没有伊佐的生活》，讲述了小女孩伊佐与印度小王子和自己的父母的感情；楼下：《生命之课》，一个画家暗恋自己的女助手，失恋与幸福同样刺激她的灵感。

CJ 疯狂世界（CC标准收藏版）It's a Mad Mad Mad Mad World 1963/7.5/喜剧 / 犯罪 / 冒险/BD25/独家

导演: 斯坦利·克雷默 / 威廉·赫兹 / 比尔·莫伦茨

编剧: 威廉·罗斯 / Tania Rose

主演: 斯宾塞·屈塞 / 米尔顿·伯利 / 席德·西泽 / 巴迪·哈克特 / 埃塞尔·默尔曼 / 更多...

类型: 喜剧 / 犯罪 / 冒险

疯狂世界的剧情简介 · · · · · ·

斯坦利．克雷默执导，联美公司制作的本片，讲述的是一个反映人性阴暗面的生活剧。史马尔考文超车坠崖身亡，在临死前透露在圣塔罗西公园埋着一大笔钱。知道这个消息的有八个人，各种不同的身份、不同的背景、不同的职业，为了独得这份意外之财，分别展开了可笑、惊险、疯狂的争夺。谁知他们所争夺的是15前被抢劫的赃款，他们所作的一切都在警方的掌握之中。宝藏终于被挖出，克劳派队长因为退休在即，而退休金又少得可怜，所以便假公济私，夺款潜逃，但最终被警方抓获，使发财梦想成为泡影。本片以嬉笑怒骂的方式，将人性的丑陋形态一表无遗，将人物角色刻划得入木三分，虽闻笑声，但却可见编导的良苦用心。

CJ 大师 丁度·巴拉斯作品集【经典收藏完整版】 13碟 限量市场版本/7.3/情/BD25/独家

TW-0363 列夫·朗道：新人 DAU. New Man (2020)

先锋实验电影列夫·朗道系列最新大作

泰威影业独家呈现

英语DTS-HD2.0

中简 中繁

TW-0364 狮王之路 Brothers in Blood: The Lions of Sabi Sand (2015)

豆瓣评分9.3分，探索频道出品野性非洲纪录片

看雄狮联盟的崛起和衰亡，体会生命的生生不息

英语DTS-HD2.0

中简 中繁

TW-0365 聚会的目的：开始 Reunion Goals - The Beginning (2017)

韩国19*佳作

英语DTS-HD5.1

西 中简 中繁

LJ-1900A 爱丽丝Alice (1990)【独有原版及全中文导航双模菜单】

伍迪·艾伦自编自导奇幻爱情喜剧

现代爱情婚姻版爱丽丝奇遇记

提名奥斯卡最佳原创剧本奖

导演: 伍迪·艾伦

编剧: 伍迪·艾伦

主演: 乔·曼特纳 / 米亚·法罗 / 威廉·赫特 / 琼·斯奎布 / 布莱思·丹纳 / 朱迪·戴维斯 / 马塞林·休格特

独享箭影英国B区蓝光收藏版，特别不可预知LPCM无损原音，集成3区官方中文字幕，保留原版完整幕后花絮内容（预告片）

英语LPCM2.0

中简 中繁

预告片

LJ-1901A 暹罗王后/帝国骄兰The Legend of Suriyothai  (2001)【独有原版及全中文导航双模菜单】

豆瓣评分7.5分泰国战争史诗动作巨制

导演: 查崔查勒姆·尧克尔

编剧: 查崔查勒姆·尧克尔 / Sunait Chutintaranond

主演: M.L. Piyapas Bhirombhakdi / Sarunyu Wongkrachang / 察猜·本班尼

独享德尔塔娱乐德国B区蓝光收藏版，特别风起云涌DTS-HD5.1高清无损原音，集成经典央视国配及3区官方中文字幕，保留原版完整幕后花絮内容（预告片）

泰语DTS-HD5.1 英语DTS-HD2.0 国语2.0-192

中简 中繁

预告片

LJ-1902A 了不起的亡灵/鬼压床了没 A Ghost of a Chance  (2011)【独有原版及全中文导航双模菜单】

《黑帮有个荷里活》日本喜剧鬼才导演 三谷幸喜 构思十年终极巨作

荣获日本奥斯卡12项殊荣，豆瓣评分7.7分

人鬼合作，笑爆法庭

导演: 三谷幸喜

编剧: 三谷幸喜

主演: 深津绘里 / 西田敏行 / 竹内结子 / 阿部宽 / 浅野忠信

独享東宝日本A区蓝光正式版，特别人鬼合作DTS-HD5.1高清无损原音，集成3区官方中文字幕，保留原版完整幕后花絮内容（预告片）

日语DTS-HD6.1

中简 中繁

预告片

LJ-1903A 战火云霄/伤心岭Heartbreak Ridge  (1986)【独有原版及全中文导航双模菜单】

克林特·伊斯特伍德 自导自演早期火爆战争动作力作

提名奥斯卡最佳音效奖

导演: 克林特·伊斯特伍德

编剧: 詹姆斯·卡拉巴索斯 / Joseph Stinson

主演: 克林特·伊斯特伍德 / 玛莎·马森 / 马里奥·范·皮布尔斯

独享华纳美A区蓝光正式版，特别战火云霄DTS-HD5.1高清无损原音，集成3区官方中文字幕，保留原版完整幕后花絮内容（预告片）

英语DTS-HD5.1 法语2.0-192 西语2.0-192

西 中简 中繁

预告片

NF-00014 卡尔·齐曼奇幻之旅三部曲①史前探险记（4K修复版）Journey to the Beginning of Time

CC2月底新品，捷克银幕魔术师卡尔·齐曼最迷人的幻想之一：男孩们进入史前迷雾的历险，市面版本三部曲残缺不整，跟随奈飞才不留遗憾

导演: 卡尔·齐曼

编剧: William Cayton / J.A. Novotný

主演: Vladimír Bejval / Petr Herrman

独家CC标准收藏美A区+4K修复视频+无损原音+典藏级中文字幕+完整花絮

捷克语LPCM1.0

中简 中繁

保留完整幕后花絮

NF-00015 卡尔·齐曼奇幻之旅三部曲②毁灭的发明（4K修复版）

Invention for Destruction

CC2月底新品，捷克银幕魔术师卡尔·齐曼最迷人的幻想之二：儒勒·凡尔纳式的幻想，市面版本三部曲残缺不整，跟随奈飞才不留遗憾

导演: 卡尔·齐曼

编剧: 弗兰蒂泽克·赫鲁宾 / 儒勒·凡尔纳

主演: 卢博尔·托科什 / Arnost Navrátil

独家CC标准收藏美A区+4K修复视频+无损原音+典藏级中文字幕+完整花絮

捷克语LPCM1.0 英1.0-192

中简 中繁

保留完整幕后花絮

NF-00016 卡尔·齐曼奇幻之旅三部曲③吹牛伯爵历险记（4K修复版）The Fabulous Baron Munchausen

CC2月底新品，捷克银幕魔术师卡尔·齐曼最迷人的幻想之三：一个奇异的18世纪的故事，市面版本三部曲残缺不整，跟随奈飞才不留遗憾

导演: 卡尔·齐曼

编剧: 伊里·布尔德奇卡

主演: 米洛斯·科佩基 / 鲁道夫·耶利内克

独家CC标准收藏美A区+4K修复视频+无损原音+典藏级中文字幕+完整花絮

捷克语LPCM1.0

中简 中繁

保留完整幕后花絮

SJ-4769A 超级大国民（经典数位修复限定版）Super Citizen Ko

万仁“超级三部曲”之一，台湾新浪潮重要作品，睽违21年重现光明，台湾“国家电影中心”数位修复，再次大萤幕呈现台湾60年代白色恐怖「救赎」之旅

导演: 万仁

编剧: 廖庆松 / 万仁 / 吴念真

主演: 林扬 / 苏明明 / 柯一正

独享群体工作室台A区版，原版绝无压缩原汁原味视频，特别救赎DTS-HD 2.0及杜比TrueHD 5.1双高清无损原音，官方中英日字幕，保留原版完整幕后花絮内容（无需字幕）

DTSHD2.0 国TRUEHD5.1

中简 中繁

※剧照 4:08

※预告 2:00

SJ-4774A 乞力马扎罗之钻Diamonds of Kilimandjaro【独有原版及全中文导航双模菜单】

名导赫苏斯·佛朗哥又一情瑟经典，讲述探险人前往非洲原始部落寻找失落的钻石宝藏，竟然意外发现数年前失踪的白人女孩成了该部落的女神……

导演: 赫苏斯·佛朗哥

编剧: 赫苏斯·佛朗哥

主演: Katja Bienert / Antonio Mayans

独享MVD Visual美A区版，复合绝版Shriek Show1区DVD素材精华，原版绝无压缩原汁原味视频，特别探宝LPCM 2.0无损原音，盛佳典藏级中文字幕，集成1区独有幕后花絮内容并附独家全程中文字幕

LPCM2.0 法2.0-192

中简 中繁

※欧罗影院公司丹尼尔·拉苏访谈 13:35（1区DVD）

※预告片

LBD-KK0339 惊奇队长(4K修复版)  Captain Marvel (2019)

美国迪士尼A区全球最佳蓝光影音版+全套官方中英法日韩文字幕+中影公映国语配音+完整幕后花絮并附全程官方中文字幕

英语DTS-HD7.1/国语DD5.1/法语DD5.1/日语DD5.1/泰语DD5.1/英语评论DD2.0

英文/法文/西班牙文/中文简体(官方)/中文繁体(台)/中文繁体(港)/日文/韩文/泰文

※导演讲评

※删剪片段

※NG镜头

※特辑:成为超级英雄

※大英雄时刻

※尼克福瑞的起源

※梦幻团队

※史克鲁尔人和克里人

※难搞的猫

CC-9226 华丽的外出2013

是由高京娥执导，金善英、尹静姬、李大根、边俊石主演的爱情电影。

该片讲述了享受华丽人生的人气作曲家熙洙（金善英饰）与一名纯朴19岁少年间的火热恋情。该片于2013年12月5日在韩国上映。

《华丽的外出》是韩国影片《个人授课》的完结篇

韩国A区蓝光HD高清完整版+韩语DTS-HD5.1高清无损音频+全套官方中文字幕

韩语DTSHD5.1/韩语DD2.0

中繁体（内嵌）

CC-9207 碧血烟花（CC标准收藏Destry Rides Again (1939)

肯特是美国西部巴特尔勒克特市的头头，他由于一种作弊的纸牌游戏落入了城镇巡逻队员的控制之中，也使得一个叫谢里夫·科格的人被杀害了。该市市长与肯特密谋使本镇陷入混乱，以获得自己的利益，他们安排了一个华盛顿·蒂斯代尔的人作为新的治安官，他们以为这个人很好控制

导演: 乔治·马歇尔

编剧: 费利克斯·雅克松 / 弗朗西丝·海兰

主演: 詹姆斯·斯图尔特 / 玛琳·黛德丽

类型: 喜剧 / 西部

美国CC标准A区全球最佳蓝光修复珍藏版+全套官方中英法文字幕+完整幕后花絮

英语LPCM1.0

/中简/中繁

CC-9209 不法之徒（CC标准收藏Down by Law (1986)

本片由美国独立电影导演吉姆·贾木许Jim Jarmusch执导，为一部黑白电影，参加了1986年的戛纳电影节

导演: 吉姆·贾木许

编剧: 吉姆·贾木许

主演: 汤姆·威兹 / 约翰·劳瑞 / 罗伯托·贝尼尼

类型: 剧情 / 喜剧 / 犯罪

※豆瓣评分8.2分※

美国CC标准A区全球最佳蓝光修复珍藏版+全套官方中英法文字幕+完整幕后花絮

英语LPCM1.0/法语DD1.0/英语DD1.0

/法/中简/中繁

CC-9222 撞邪先生Mr. Possessed (1988)

美容院职员曾小雨（郑裕玲 饰）贪恋演员男友，但无奈后者只把她当做佣人对待，惨遭劈腿的曾小雨伤心落魄，去朋友的聚会上寻找新欢，由此机缘巧合结识了富豪之子利志（钟镇涛 饰）。利志父亲因与人斗法，被对手张山以生命为代价化为青面鬼下降头诅咒利家绝子绝孙，这导致利志不能与女性正常接触，而在结合时则会马上丧命。曾小雨昔日同学沈慈航（万梓良 饰）

导演: 王晶

编剧: 王晶

主演: 钟镇涛 / 陈百祥 / 郑裕玲 / 刘家荣

类型: 喜剧 / 爱情 / 恐怖

香港A区蓝光HD高清完整版+国粤双语DTS-HD5.1高清无损音频+全套官方中文字幕

国语DTSHD5.1/粤语DTSHD5.1/国语DD2.0/粤语DD2.0

中繁体（内嵌）

CC-9231 赤脚小子 The Bare-Footed Kid(1993)

清朝某年。赤脚小子关丰曜（郭富城 饰）独身入省城闯荡，他一贫如洗，可以依赖的只有自己一身功夫和染坊“四季织”内的父亲故交段青云（狄龙 饰）。

省城内局势颇不宁静，天龙坊主人喀和布（曾江 饰）凭旗人身份独霸一方，用以选拔家丁打手的擂台熙攘不休。新任县令袁天佑（张兆辉 饰）与教师（秦沛 饰）欲铲除喀和布，但立根不稳无计可施。关丰曜于路巧遇四季织女主人白筱君（张曼玉 饰）和袁师之女小莲（吴倩莲 饰）

导演: 杜琪峰

编剧: 游乃海

主演: 郭富城 / 张曼玉 / 狄龙 / 吴倩莲 / 张兆辉

类型: 剧情 / 动作 / 武侠 / 古装

香港A区蓝光HD高清完整版+国粤双语DTS-HD5.1高清无损音频+全套官方中文字幕

国语DTSHD5.1/粤语DTSHD5.1/国语DD2.0/粤语DD2.0/英语DD2.0

中简体/中繁体

W3026 美第奇家族：翡冷翠名门（第3季）1

独家B区蓝光版+精译中文字幕

英语2.0

中简

W0448 纪录片：中华文明 1

HDTV高清版+官方国语声轨+官方中文字幕

国语2.0

中简

 

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