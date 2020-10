2020.10.30 新到

SS-4K-UHD 回到未来1-3 3碟 (1985)+国配5.1

英 TrueHD 7.1 /英语(English) DTS-2.0 /中译国配/西班牙语(Spanish) DTS-5.1 / 俄语(Russian) DTS-5.1 / 英语(English) AC3 Surround-2.0

英文 (English) / 中文(Chinese) / 中文(Chinese) / 中文(Chinese) / 中文(Chinese) / 英文(English) / 中文(Chinese) / 西班牙文(Spanish) / 俄文(Russian) / 英文(English) / 意大利文(Italian) / 西班牙文(Spanish) / 中文(Chines)

SS-4K-UHD 匹诺曹 Pinocchio (2019)

德 DTS-HD5.1/意DTS-HD5.1/英语(English) DTS Master Audio-7.1 /英语(English) DTS-2.0 / / 西班牙语(Spanish) DTS-5.1 / 俄语(Russian) DTS-5.1 / 英语(English) AC3 Surround-2.0

英文 (English) / 中文(Chinese) / 中文(Chinese) / 中文(Chinese) / 中文(Chinese) / 英文(English) / 中文(Chinese) / 西班牙文(Spanish) / 俄文(Russian) / 英文(English) / 意大利文(Italian) / 西班牙文(Spanish) / 中文(Chines)

CJ 软情系列:开放式婚姻 2018/6.5/剧情/BD25/ 独家/绫濑恋、市川雅美领衔情瑟作品/X*电影

CJ 软情系列:惠子老师的优雅生活Keiko Sensei no Yugana Seikatsu 2013/6.9/剧情/BD25/ 独家/日本城定秀夫掌镜,七海奈奈领衔情瑟片/X*电影

CJ 软情系列:惊变All of a Sudden 1996/6.5/剧情/BD25/ 独家/任达华、温碧霞领衔经典影片/X*电影

CJ 软情系列:夏日狂情Long Hot Summer 1992/6.5/剧情/BD25/ 独家/曹查理、选美女星邱玉茹领衔经典港产片/X*电影

CJ 软情系列:家教Katekyo no Sense 2017/6.6/剧情/BD25/ 独家/日本/X*电影

CJ 软情系列:异常姓爱记录:不知廉耻 1969 /7.6/剧情/BD25/ 独家/日本石井辉男粉红经典/X*电影

CJ 软情系列:从裸开始 2012/7.5/剧情/BD25/ 独家/日本成田梨纱等女星主演情瑟片/X*电影

CJ 软情系列:麻木的海蛰The Hot Little Girl 1970/6.8/剧情/BD25/ 独家/日本/增村保造自编自导经典粉红作品,渥美真理继续领衔,美女为夫为男友出卖身体……

CJ 软情系列:皆月 1999/6.5/剧情/BD25/ 独家/日本吉本多香美青春时期情瑟经典/X*电影

CJ 软情系列:欲情OL:深夜银乱人格 2018/6.9/剧情/BD25/ 独家/日本/X*电影

CJ 软情系列:悦子的情事 2011/6.5/剧情/BD25/ 独家/日本/X*电影

CJ 软情系列:艳降勾魂Haunting Evil Spirit 1999/6.8/剧情/BD25/ 独家/陈宝莲经典电影/X*电影

CJ 软情系列:新奇/我们的爱情一言难尽Newness 2017 /6.8/剧情/BD25/ 独家/野兽”尼古拉斯·霍尔特、西班牙美女莱娅·科斯塔领衔情瑟之作,约*炮文化盛行之下,通过社交软件所产生的爱情能否维系?

TW-0715 野性都市 Wild Metropolis (2018)

豆瓣评分 8.7分,BBC制作纪录片精品

记录野生动物如何在钢筋水泥的冰冷城市与人类共存

英语 5.1

英 中简 中繁

TW-0716 玩物/丑闻风暴 Norigae (2013)

影片以 2009年震惊韩国的“张紫妍事件”为蓝本

揭露了演艺届、政界 “性贿赂”这一丑陋的社会现象

韩语 DTS-HD2.0

中简 中繁

iTuens版官方中文字幕

TW-1020 贼王 Thief King (1995)

任达华 关秀媚 李修贤 联合主演 III级犯罪经典

高压水喷肛 电击 JJ 冰块插入…

国语 DTS-HD2.0 粤语DTS-HD2.0

中简 中繁 中繁

官方粤式中文字幕

独家国式中文字幕

LJ-2366A 波希米亚生活(CC标准收藏版) La vie de bohème (1992)【独有原版及全中文导航双模菜单】

芬兰导坛的重量级人物,《勒阿弗尔》金棕榈名导 阿基 ·考里斯马基 经典作品

豆瓣评分 8.3分,本片将视角对准了生活中的失败者,三个穷困潦倒的落魄文艺男青年

导演 : 阿基·考里斯马基

编剧 : 阿基·考里斯马基

主演 : 马蒂·佩龙帕 / Evelyne Didi / André Wilms

尊享 CC标准收藏版美A区全新数字修复蓝光版,集成法2、英2人造眼套装等DVD素材精华,原始法语LPCM1.0无损音轨,集成影评学者典藏级中文字幕,保留CC版完整幕后花絮,独家集成英2人造眼三碟套装独有半小时纪录片并附独家全程中文字幕,ROM常规内附原版影介手册扫描文件

法 LPCM1.0-2250

英 中简 中繁

幕后拍摄纪录片:米塞特在哪里? 51:50

·安德烈·维尔姆斯访谈 11:27

·乔纳森·罗斯呈献-仅限一周:阿基·考里斯马基 33:10

·小册子

LJ-2367A 摔跤吧!爸爸Dangal (2016)【独有原版及全中文导航双模菜单】

★ 继《三个傻瓜》后,“印度的良心”阿米尔罕再度出手

★ 改编不可思议真人真事,父女情深联手挑战印度社会性别疆界

★ 荣登印度影史票房冠军! ★ IMDB 8.9分评选为影史百大佳片

导演 : 涅提·蒂瓦里

编剧 : 比于什·古普塔 / 施热亚·简 / 尼基尔·麦罗特拉 / 涅提·蒂瓦里

主演 : 阿米尔·汗 / 法缇玛·萨那·纱卡 / 桑亚·玛荷塔 / 阿帕尔夏克提·库拉那 / 沙克希·坦沃

独享 Reliance印度全区一刀未剪完整版,独家荟萃車庫娛樂台版蓝光素材精华,特别感动杜比全景声7.1.4高清无损原音,独家集成八一公映5.1国配,官方中英文字幕,保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕,独家收录台版蓝光独有花絮并附全程官方中文字幕

印地语全景声 7.1.4 国语5.1-640K 英评5.1-384K

英 法 西 中简 中繁 日 韩 泰

歌曲欣赏

幕后揭密 05:22 05:32 03:21 02:56 02:33

制作特辑 45:17

主题曲 MV(阿米尔·汗) 03:47

•阿米尔罕的摔跤训练 [台版蓝光]

•阿米尔罕暴肥又激瘦 [台版蓝光]

•无敌摔跤女孩 [台版蓝光]

•妈妈的背后力量 [台版蓝光]

•旁遮普拍摄日记 [台版蓝光]

LJ-2368A 透视美国【2碟】America Revealed (2012)【独有原版及全中文导航双模菜单】

IMDB评分8.0分,豆瓣评分8.9分,PBS制作纪录片精品

作为非常优秀的美国主旋律宣传片,充分体现了美国无与伦比的综合国力

堪称美国版《厉害了,我的国》!

导演 : Nic Young / Jesse Sweet / Sabin Streeter

编剧 : Jack Youngelson / Jaime Bernanke

主演 : 权律

独享 PBS美国A区蓝光收藏版,联佳典范精准中文字幕,原版无花絮

英语 5.1-640 英语2.0-384

英 中简 中繁

本片无花絮

LJ-2369A 纸月亮(MOC电影大师收藏版)Paper Moon (1973)【独有原版及全中文导航双模菜单】

豆瓣 8.6分,IMDB 8.1分,与《洛丽塔》、《这个杀手不太冷》并列为三大萝莉电影

10岁的塔图姆·奥尼尔凭本片夺得奥斯卡最佳女配角

萝莉非常凶猛,大叔注意绕行

导演 : 彼得·博格丹诺维奇

编剧 : 阿尔文·萨金特 / 乔·大卫·布朗

主演 : 瑞安·奥尼尔 / 塔图姆·奥尼尔 / 玛德莲·卡恩

独享尤里卡英国 B区MOC电影大师收藏版,特别有惊无险LPCM2.0无损原音,集成影迷典藏级中文字幕,保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕

英语 LPCM2.0 评论2.0-192

英 中简 中繁

下一场画展 特辑( 14:10)

问月 特辑( 16:30)

登月 特辑( 4:16)

NF-00265 美人图 Portrait of a Beauty

韩国古装经典情瑟,女扮男装天才画家如何改变一生名动朝鲜

导演 : 田昀树

编剧 : 韩秀莲 / 田昀树

主演 : 金圭丽 / 金英浩 / 秋瓷炫 / 金南佶

独家韩 A+台3+日2+泰3+官方中英日韩泰字幕

韩 DTS-HD 5.1 韩评2.0-192

英 韩 中简 中繁 日 泰

SJ-5065A 屠龙擒魔/地头龙The Dragon Fighter【独有原版及全中文导航双模菜单】

吴镇宇、万梓良、方中信、胡慧中、吴家丽等港片黄金时期大牌领衔火爆动作片,香港扫毒组、 CIA、黑社会、日本杀手大乱战

导演 : 王振仰

编剧 : 王振仰

主演 : 吴镇宇 / 万梓良 / 方中信 / 胡慧中

独享 Spectrum法B区独有蓝光版本,特别擒魔DTS-HD 2.0粤语原音,集成原始国配,附台本中文字幕,保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕

粤语 DTS-HD 2.0 国语2.0-192

法 中简 中繁

※影评人蓝嘉诺介绍 11:14

※刘永访谈 28:41

※预告片 1:45

SJ-5055A 欧洲性旅行/欧洲任我行 EuroTrip【独有原版及全中文导航双模菜单】

R级爆笑性喜剧,亮点不断,不笑到你面部抽筋不算完,小盆友请绕行

独享派拉蒙美 A区版,荟萃中法日泰悉数官方素材精华,原版绝无压缩原汁原味视频,特别任我行DTS-HD 5.1高清无损原音,集成1区DVD另一评论音轨,官方中(独家附当年九区爆笑假彩票字幕)英法西日泰字幕,附汉化评论字幕,保留原版完整并集成1区DVD独有幕后花絮内容,皆附独家全程中文字幕

英语 DTS-HD5.1 法语5.1-640 西班牙5.1-640 日语5.1-448 泰5.1-448 英评2.0-192 英评2.0-192

英 法 西 中简 中繁 中繁 日 泰 英评 中繁评(印)

※笑场片段 05:28

※删剪片段 21:49

※《欧洲任我行》的音乐 03:36+03:36

※裸体海滩大曝光 06:14(1区DVD)

※如何选择导演 01:33(1区DVD)

※私藏片段 03:39(1区DVD)

SJ-5066A 盲证 Blind【独有原版及全中文导航双模菜单】

金荷娜、俞承豪领衔刑侦经典,豆瓣评分 7.5,金荷娜凭本片勇夺第48届韩国电影大钟奖最佳女主角奖

导演 : 安相勋

编剧 : 崔民硕 / 安相勋 / 尹昌业

主演 : 金荷娜 / 俞承豪 / 曹熙奉 / 梁英祖

独享 King Records日A区、MFA+ 意大利B区双版蓝光复合版本,荟萃中法日泰悉数官方素材精华,优选日A区框架及更优画质原版绝无压缩原汁原味视频,特别敏锐杜比TrueHD 5.1高清无损原音,集成独家央视/台湾双国配,官方中英法日泰字幕,保留原版精彩预览

韩 TRUEHD5.1 国语2.0-192 国2.0-192 日讲评2.0

英 法 中简 中繁 日 泰

※预告片 1:04+1:39

※精彩预览 1:33+1:03

DT-90813 梁山伯与祝英台 (中国电影精品修复系列)(1954)

国产经典越剧戏曲片

导演 : 桑弧 / 黄沙

编剧 : 徐进 / 桑弧

主演 : 袁雪芬 / 范瑞娟 / 张桂凤 / 吕瑞英 / 魏小云

类型 : 爱情 / 奇幻 / 戏曲

新中国第一部彩色戏曲长片。服装舞台道具都做的极致唯美,与李翰祥香港版的梁祝相比,此片以戏曲见长,唱功和台词、服装远胜于港版。 同样是虚假的布景,大陆版的更精致,更有传统的古典意韵

国语(绍兴话) LPCM2.0

中文 中文

独家真正无水印高清版 +官方国语音轨+官方中文字幕

DT-90690 智取华山(中国电影精品修复系列) (1953)

国产经典战争片

导演 : 郭维

编剧 : 郭维 / 纪叶 / 东方

主演 : 郭允泰 / 李金榜 / 田丹

类型 : 战争

非常复杂的战斗 ,惊险非常.吸收了很多古典惊险小说的元素,颇有""三打祝家庄""的味道.

国语 LPCM2.0

中文 中文

独家真正无水印高清版 +官方国语音轨+中文字幕

TM-R0968 千里追凶 (2020)(国产里难得一见的警匪题材动作新片)

国语 DTS-HD2.0

中简

TM-R0969 英雄Heroes (2020)(纪念抗美援朝70周年献礼巨制)

国语 DTS-HD2.0

中简

TM-R0970 为了和平(2020)(双碟装)(呈现中国共产党领导抗美援朝战争的光辉历程和宝贵经验,全面反映抗美援朝战争的正义性质和伟大胜利)

国语 DTS-HD2.0

中简

TM-R0963 女巫The Witches (2020)(安妮海瑟薇主演,HBO投资拍摄最新魔幻新片)

英语 dts-HD 5.1

英 中简 中繁

4GBD25C5233K 坏女孩Why, Why, Tell Me Why(1986)(由香港导演萧嘉荣执导,梅艳芳主演香港经典影片)

粤 LPCM 2.0 国LPCM 2.0

中简 中繁 英

保留全部花絮内容

4GBD25C5244K 羟基3OL誘惑(香港影片 首次发行蓝光版本)

粤 Dolby True HD 5.1 国Dolby True HD 5.1

中简 中繁 英

保留全部花絮内容

4GBD252309 落难女子 Damsel(<暮光之城1,2,3,4>男主角"罗伯特·帕丁森"主演,荣获柏林"金熊奖"最佳影片提名!)

英语 DTS-HD 5.1

英文 中简 中繁

保留全部花絮内容

LBD-KK0362 惊天战神(4K修复版) Immortals (2011)

美国福克斯 A区全球最佳蓝光影音版+全套官方中英法泰文字幕+官方公映国语配音DD5.1

英语 DTSHD5.1法语DD5.1/国语DD5.1/泰语5.1

英文 /法文/中文简体/中文繁体/泰/缅甸

※电影配乐的随片讲评

※影片制作特辑

CC-9702 灵魂暴风雪 Dvēseļu Putenis (2019)

影片通过大量手持摄影,逼真的战场音效,以及神圣感的配乐,以一名小人物士兵的种种残酷战斗磨难和历练,展现了小国拉脱维亚在经历了德国、沙俄、苏俄等各方的战争摧残和利用后,最终选择独立,主人公的成人礼,也是拉脱维亚的成人礼。片尾文字说明,同名原著小说以作者亲身经历著成, Sov时期遭禁,作者被射杀

导演 : 丁塔斯·德赖贝尔格

编剧 : 鲍里斯·弗鲁明斯

主演 : 伊娃·弗洛伦斯 / 马丁·斯维尔森

类型 : 剧情 / 历史 / 战争

※豆瓣评分8.1分※

美国 A区蓝光HD高清完整版+独占精准校译中文字幕

拉脱维亚语 DTS-HD5.1

英文 /中文简体/中文繁体

CC-9554 阿尔及尔之战(CC标准收藏版)La battaglia di Algeri (1966)

本片是欧洲电影批判殖民主义的先驱典范之作。首先得正视其「第三世界电影」的胸襟:即替被殖民者压抑了的实存赋予音容、重塑形骸,以形式的翻新为手段。导演动用左翼普及美学策略,主角不再是个人而是人民,更以可跟纪录片乱真的影象语言,重演五四至六二年间阿尔及利亚反抗法国统治的活动,逐步升级为山洪般暴发的独立战争。最难得的是没有简单的美化 /丑化任何一方,笔触冷静而不失立场。群潮流动的场面调度雄浑有劲,曾获威尼斯影展金狮奖。本片在法禁映多年,连在香港(因其反殖信息)也不例外

导演 : 吉洛·彭泰科沃

编剧 : 弗兰科·索利纳斯 / 吉洛·彭泰科沃

主演 : Brahim Hadjadj / 让·马丹 / Yacef Saadi

类型 : 剧情 / 历史 / 战争

美国 CC标准A区全球最佳蓝光数码修复珍藏版+全套官方中英文字幕+完整幕后花絮

法语 LPCM1.0

英 /中简/中繁

CC-9622 快乐的小鸡1990

碧生与碧琪为朝街私钟妹 ,感情甚笃,合称朝街双Big。因生欠下赌款,琪请其男友龙代出头,与西洋仔结怨,后琪被西洋仔掳走,生、龙为寻回琪,出生入死,渐生情愫,琪被救回后,发现生、龙关系,与生渐疏远

另方面,生结识老差骨麦 Sir,成为好友,麦Sir更对生存有父女间的情义

导演 : 李翰韬

编剧 : 陈宝华

主演 : 郭耀华 / 李丽蕊 / 李丽珍 / 张耀扬

类型 : 剧情

香港 A区蓝光HD高清完整版+国粤双语DTS-HD5.1高清无损音频+全套官方中文字幕

国语 DTSHD5.1/粤语DTSHD5.1/国语DD2.0/粤语DD2.0 中简体(内嵌)

CC-9684 禁忌:新的姐姐2016

韩国限 *级电影

韩国 A区蓝光HD高清完整版+全套官方中文字幕

韩语 DTSHD5.1/韩语2.0

中文简体 /中文繁体

W4223 动漫:异度侵入 1碟

日本 A区蓝光版+官方中文字幕

日语 2.0

英 中简 中繁

3G-BD2635 飞奔去月球

2020年美国上映动画家庭冒险片,本片由格兰·基恩执导,凯西·昂、菲莉帕·苏、罗伯特·邱、郑肯等人参与英文配音,讲述了小女孩菲菲自赴月球见嫦娥,并在月球经历了一段意想不到的冒险之旅

美版 A区蓝光视频+1区+泰3+官方国粤双语+优质中文字幕

英 5.1 640 英DTS 1536 国5.1 384 粤5.1 384 法5.1 384 日5.1 384 泰5.1 384