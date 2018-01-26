1997 星河战队 太空战士，联邦英雄 掠夺者，入侵火星 叛国者，保罗·范霍文开拓人虫大战怪兽科幻新境界！

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《星河战队》 ，是根据美国科幻作家罗伯特·海因莱因的代表作《星船伞兵》改编的科幻战争电影，影片由保罗·范霍文执导，卡斯帕·凡·迪恩、迪娜·梅耶、丹妮丝·理查兹等主演。

本片讲述了未来世界人族与虫族的对决，电影版中大量的虫族造成了强烈的视觉冲击。该电影先后拍摄了很多部续集，并且被改编为同名动画以及游戏。

保罗·范霍文 Paul Verhoeven

又名: Jan Jansen

保罗·韦浩云、保罗·范赫文、保罗·费尔胡芬、保罗·费尔赫芬

性别: 男

星座: 巨蟹座

出生日期: 1938-07-18

出生地: 荷兰，北荷兰，阿姆斯特丹

职业: 导演 / 编剧 / 制片 / 演员

imdb编号：nm0000682

荷兰著名电影导演、剧作家、制片人，生于荷兰阿姆斯特丹，童年正值第二次世界大战时期。作品中常有残酷暴力镜头，是他童年记忆的反射。大学生时代他学过油画，对十六世纪荷兰的油画很有研究。同时又修读电影，最后却获数学及物理的双料博士头衔。

1973年导演《土耳其狂欢》则较为成功，获奥斯卡最佳外语片提名。他对电影的科幻特技摄影最感兴趣，1987年他到好莱坞导演的第一部片《机器战警》，以半机器半人的造型，创造屏幕的新孤独英雄，刀枪不入、不怕水火，沉默少言，意志坚强，不信任朋友或政府，在美加地区上映时极为卖座。1990年导演的《全面回忆》及1992年的《本能》更轰动全美，之后似乎开始走火入魔。

范霍文以制作科幻电影和剧情片见长，其作品中往往包含有较多的暴力和性元素。范霍文的主要作品包括在好莱坞摄制的《机器战警》（1987年）、《全面回忆》（1990年）、《本能》（1992年）、《艳舞女郎》（1995年）和《星河战队》（1997年）等。

本系列收藏，除了UFO、L J-D5已经转让出手，其它均已全部做完镜像文件，包括两套 VCD在内。

页1、引言；

页2、星河战队1-2（合集），UFO-458A，3D9，早出，未留镜像，外盒图秀；

1997 星河战队，7.7，2D9；

2004 星河战队2、联邦英雄，5.0，1D9；

页3、1997 星河战队，7.7，

UPS V-0108，日A蓝转+日2+法2+泰3+港3+国配+中文导评+OST；

SJBD-2616A，索尼美A+迪士尼日A+自带中日泰CEE版，6区5.1京译国配+

明珠台粤配+中字导评+美A画中画+完整花絮中字；

页4、2004 星河战队2：联邦英雄，5.0，DNA HD-0333；

SJBD-2617A，索尼美A三碟套装版+多区+京译国配+中字导评+完整花絮中字；

2008 星河战队3：掠夺者，5.1，

UPS蓝转 V-0189 ，美A+法2+泰3+港3；

SJBD-2618A，索尼美A三碟套装版+多区+央视国配

+中字导评+联邦网络模式互动内容+完整花絮中字；

页5、VCD 双碟版两套：星河战队4、爆潮舰队；

星河战队5、人类机器人；

页6、2012 星河战队:入侵，6.9，

SJBD-2619A，索尼美A+央视+中字导评+完整花絮中字；Pioneer -91425 出；

2017 星河战队：火星叛国者，5.8，

SJD9-3396A，索尼1区+3区+预告；

SJBD-6197A，索尼美A+泰3+完整花絮中字。

相关日记：

2012 星河战队：入侵，荒牧伸志执导的日本CG动画版