1998-2007 的士速递 终极杀阵，吕克·贝松 编剧、监制飞车幽默经典，萨米·纳塞利引领的出租车司机五部曲！

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吕克·贝松 媲美《非常人贩系列》的另一个精彩系列动作片，没有什么大明星，但同样值得再三温习！

本系列收碟D9之后，加收了TY的蓝光BD系列，来日补上！D9系列中的第4部 V-0130不能制作镜像文件其它均已顺利完成！

Q7-0073 的士速递1-4全系列（4D9），未收：

吕氏风格，缔造一代传奇

吕克·贝松是当代法国最具世界影响力的导演之一，法国传奇电影人。法国电影素来以艺术见长，但吕氏电影却屡创票房佳绩，因而外界常将他与斯皮尔伯格相提并论，被誉为 “欧洲的斯蒂·斯皮尔伯格”。他作品节奏明快、前沿时尚，风格诡异奢华，兼具极高的艺术价值和商业价值。他的剧情长片处女作《最后决战》获1983年戛纳电影节特别奖。他的第二部影片是1985年执导的《地铁》，获第11届法国电影恺撒奖十三项提名和三项奖；1987年的《碧海蓝天》获第14届恺撒奖八项提名和两项奖；1989年的《尼基塔》获第16届恺撒奖九项提名和一项奖。之后他又相继执导了《这个杀手不太冷》等多部卖座又叫好的商业电影。

由他担任编剧和监制的《的士速递》不仅在法国取得空前的票房，而且成为电影史上新的经典追车影片。虽然《的士速递》系列不是由吕克·贝松亲自执导，但彻底显浅的叙事方式使影片还是或多或少带有吕氏风格。

疯狂的士续写法式幽默

疯狂飚车、无厘头搞笑、笨蛋警察这些元素加在一起就构成了这部法国最火的系列电影《的士速递》。《的士速递》的故事是围绕由比萨快递员转职为计程车司机的达尼埃尔展开，达尼埃尔驾驶技术高超，他所开的计程车经特别改良，时常在马路上风驰超速。在第一集中达尼埃尔与探员埃米利安成了搭档，他们合力缉捕平治党。片中他们的计谋绝妙，飞车场面和特技也非常刺激，而且达尼埃尔的计程车在瞬间变成跑车、上百辆摩托车巡游加上特技的处理，都堪称精彩。第二集中讲述日本国防部长到了法国访问，结果被日本恐怖份子绑架，在第一集中大显神威的辣妹女警、傻气警察埃米利安和飞车高手达尼埃尔赶紧加快油门，又卯足全力和日本恐怖份子“飚车”。全片充满让你瞠目结舌的画面，各式各样的撞车和追逐场面令人目不暇接。在第三集中，搞笑人物再次出场，既有的士飚车的速度刺激，又有搞笑司机的睿智和对马赛警察的嘲讽。而且在这一集中影片选择了寒冷的季节，将场景搬上冷峻陡峭的阿尔卑斯山。冰天雪地的场面壮观浩瀚，动作难度加大更加刺激，极尽速度的雪山飚车精彩纷呈，加上颇有新意的幽默感，大大提升了影片的娱乐性和趣味性。

《的士速递4》是《的士速递》的最后一部，在片中仍然使用了《的士速递》系列片里所有的喜剧因素：譬如足球、飙车、马赛式笨警察摆乌龙等等。值得一提的是《的士速递4》中特别发挥了大众化的喜剧幽默。片中一个个匠心独具的小包袱串起了一出出精彩纷呈的好戏，整部影片节奏的把握也是一个亮点，错落有致、快而不乱，导演充分调动起演员游戏的兴致，使生活化的表演更贴近现实，使喜剧噱头更具有说服力。

在前三集《的士速递》系列电影中，我们领略了法国人独特的法式幽默和搞笑能力。第四集中影片在添加了动作元素的基础上，依然保持了清新自然的叙事风格。而且，《的士速递》非常注重影片的可视性和娱乐性，这种拍片手法也许在好莱坞不算什么，但在艺术气氛浓郁的法国片中绝对是一个突破。

原班人马再创票房神话

吕克·贝松和热拉尔·瓦兹克堪称法国影的黄金组合。他们共同推出了《的士速递2、3、4》、《郁金香芳芳》、《绿芥刑警》等影片。《的士速递4》仍是该系列的原班人马：导演是从《的士速递2》开始执导的热拉尔·克瓦兹克；吕克·贝松仍是该片的编剧和监制；佛瑞德瑞克·分索、萨米·纳赛利任主演。

法国惊险喜剧影片《的士速递》一度成为法国电影票房的象征。1998年，《的士速递1》曾一举拿下当年的法国票房冠军，观影人数高达640万，票房过亿，并且取得了获凯撒奖七项提名的佳绩。而随后，2000年上映的《的士速递2》和2003年上映的《的士速递3》也取得了不俗的成绩，在法国再次创出票房神话。而日前上映的《的士速递4》在法国票房继续火爆，在三天内票房就达到百万，上映两周累计已超300万人次，充分显示了吕克·贝松和热拉尔·克瓦兹克绝佳的票房号召力。

J D 简9 法版全区封套（法2+6区+OST），

DNA-414 日版封套，

上碟为6区D5（银幕内外DVD杂志 赠碟，2004年07月刊，总第31期），下碟DNA ：

的士速递 Taxi (1998)

又名: 终极杀阵(台) / 出租车司机 / 的士速逮

评分：时光网 7.6，豆瓣 7.8，IMDb 7.0

导演: 吉拉尔·皮雷

编剧: 吕克·贝松

主演: 萨米·纳塞利、

玛丽昂·歌迪亚、

弗雷德里克·迪芬塔尔、

类型: 喜剧 / 动作 / 犯罪

国家: 法国

语言: 法语

上映: 1998-04-08(法国)

片长: 86分钟

IMDb 链接： tt0152930

编号：DNA-414

配置：法2+日2+韩3+台3+6区+OST

音轨: 法语DD5.1-448K、法语DTS-5.1-768K、六区国语DD5.1-448K、日语DD2.0-192K

字幕: 英文、中文简体/中文繁体、韩文、日文

片长：93 分钟

丹尼尔（萨米·纳塞利）度过了披萨快递员的最后一天，做起了出租司机。然而在他看来，出租司机并不是他真正的职业，他是名真正的快车手。因为超车被罚，丹尼尔结识了警察 艾米（佛瑞德瑞克·迪分索）。艾米考了八次驾照都没通过，工作里捅漏子，情场上没胆量，连烧水都能引起火灾，总之是个把一切都搞砸的笨蛋。

此时艾米正为一伙德国劫匪头疼，丹尼尔为了要回驾照，只好帮艾米调查案件。事实证明他的快车天赋刚好派上用场，劫匪最终被他引入进退两难的陷阱。

这部由吕克·贝松编剧和监制的动作片以追车场景著称，尤其是结局时那场穿越马赛街道的戏。影片的风格介于电子游戏和卡通，女性角色纯粹是装饰品。2000年推出续集，换了导演，坏人被设计成日本黑帮。叙事更为流畅，但精华依然是追车戏。

法国凯撒奖 (1999；第24届) 获奖：2 提名：5

获奖

· 凯撒奖-最佳声效 Vincent Tulli Vincent Arnardi

· 凯撒奖-最佳剪辑 Véronique Lange

提名

· 凯撒奖-最佳影片

· 凯撒奖-最佳新人男演员萨米·纳塞利 Samy Naceri

· 凯撒奖-最佳新人女演员玛丽昂·歌迪亚 Marion Cotillard

· 凯撒奖-最佳导演吉拉尔·皮雷 Gérard Pirès

· 凯撒奖-最佳配乐 Akhenaton

DNA-415 法2内封、日2 外封：

的士速递2 Taxi 2 (2000)

又名: 终极杀阵 2 / 的士速逮 2

评分：时光网 7.4，豆瓣 7.8，IMDb 6.5

导演: 热拉尔·克瓦兹克

编剧: 吕克·贝松

主演: 萨米·纳塞利、

弗雷德里克·迪芬塔尔、

玛丽昂·歌迪亚

类型: 喜剧 / 动作 / 犯罪

国家: 法国

语言: 法语

上映: 2000-03-29

片长: 88 分钟

IMDb 链接： tt0183869

编号：DNA-415

配置：法2+日2+韩3+台3+6区+OST

音轨: 法语DD5.1-448K、法语DTS-5.1-768K、日语DD2.0-192K

字幕: 英文、英文、中文简体/中文繁体、中文、韩文、日文

片长：88 分钟

魔鬼出租车司机达尼埃尔（萨米·纳塞利 Samy Naceri 饰）依旧每天在公路上风驰电掣，这天他因为开车运送临产孕妇而一举夺得赛车冠军，同时也耽搁了和女友莉莉（玛丽昂·歌迪亚 Marion Cotillard 饰）父母见面的约会，但达尼埃尔很快用速度帮助了接见日本防卫部长的未来将军岳父。与此同时，考驾照再次失败的 埃米利安（佛瑞德瑞克·迪分索 Frédéric Diefenthal 饰）奉命一同迎接日本部长，与达尼埃尔在机场重逢。警察局长在车队行进途中安排了反恐演习向日本客人展示法国的先进技术和干练部队，而暗处的一股日本黑帮正计划劫持部长。达尼埃尔和埃米利安联手为国家尊严而战 … …

UPS V-0138 日2、日A 封套：

的士速递3 Taxi 3 (2003)

又名: 终极杀阵3

评分：时光网 7.2，豆瓣 7.3，IMDb 5.8

导演: 热拉尔·克瓦兹克

编剧: 吕克·贝松

主演: 萨米·纳塞利、

弗雷德里克·迪芬塔尔、

白灵

类型: 喜剧 / 动作 / 犯罪

国家: 法国

语言: 法语

上映: 2003-01-29(法国)

片长: 84分钟 / 90分钟(西班牙)

IMDb 链接： tt0295721

编号：UPS V-0138

配置：日A+日2+法2+3区+泰3+经典国语+中文导评+精彩花絮+OST+MP3数据包

音轨: 法语DDEX5.1-640K、法语DTSES-5.1-1536K、国语DD2.0-96K、泰语DD2.0-96K、

字幕: 日文1-2、日文导评、英文、中文简体x2、中文繁体x2、中文导评、

英文、法文、韩文、泰文、中英双显、中文双显、英泰双显

片长：87 分钟

圣诞节期间，一伙盗贼假扮圣诞老人大肆行窃，对此，警察局长吉伯（伯纳尔·法西）决定亲自部署清剿活动，而此时一个混血记者秋（白灵）来到警局采访，时时黏在他身边，处处问寒问暖。

警察艾米（佛瑞德瑞克·迪分索 ）正为案件烦心，不想女友贝特拉捧着怀孕八个月的肚子驾到。艾米和好友丹尼尔（萨米·纳塞利）在出租车里倾诉一夜，原来丹尼尔的女友莉莉也怀孕了。就在他们决定为了爱情收山归心时，犯罪团伙的马脚露到了他们面前。他们一路追击，不想艾米再次跌入垃圾桶。

艾米被犯罪团伙绑架，再次睁眼时，眼前正是那个美丽的混血记者 ... ...

承袭上两部票房大卖的《的士速递》，监制卢克·贝松继续玩弄飞车特技加法式幽默的动作喜剧路线。对手这次改成了中国黑帮分子，但飚车和动作场面却比起前两部逊色，电影开头的雪地滑轮追击倒有点搞笑版007的味道，史泰龙 还在结尾处客串了一角。

创佳 韩3内封、UPS 日A外封：

的士速递4 Taxi 4 (2007)

又名: 的士速逮4 / 终极杀阵4：最后冲刺 / T4xi

评分：时光网 7.1，豆瓣 6.9，IMDb 5.6

导演: 热拉尔·克瓦兹克

编剧: 吕克·贝松

主演: 萨米·纳塞利、

弗雷德里克·迪芬塔尔

类型: 喜剧 / 动作 / 犯罪

方网: http://www.taxi4-lefilm.com/

国家: 法国

语言: 法语

上映: 2007-02-14(法国)

片长: 91 分钟

IMDb 链接： tt0804540

编号：UPS V-0130

配置：日A+日2+法2+3区+泰3+经典国语++OST+MP3数据包

音轨: 法语DD5.1-448K、法语DTS-5.1-768K、国语DD2.0-96K、泰语DD2.0-96K、

字幕: 英文、中文简体、中文繁体、韩文、泰文、日文、荷兰文、中英双显、英泰双显

片长：90 分钟

故事围绕由比萨快递员转职为计程车司机的丹尼尔（萨米•纳塞利 饰）和英俊但迷糊的马赛警察埃米利安（弗雷德里克•迪方多 饰）展开。

丹尼尔驾驶技术高超，他所开的计程车经特别改良，时常在马路上风驰超速，在改装的出租车的帮助下多次协助老出纰漏的马赛警察侦破案件；警察埃米利安是丹尼尔的好朋友，英俊的他有时有点迷糊老干傻事儿。经常需要丹尼尔来帮他收拾烂摊子。

埃米利安和他的马赛警察们接受到了一项重要的任务一一看守被押送过境的比利时籍恐怖分子头目 24小时。高人但不威猛的马赛警察局长吉贝尔部署下了“天罗地网”，没想到还没出机场就差点把犯人弄丢了，搞得军方大为火光；而埃米利安的美丽动人的辣妹女友蓓塔则接到了另一项卧底任务，两个人刚刚开始的假期又不得不分开……

恐怖组织为了营救他们的头目，在马赛精心设计了一连串的袭击。而法国政府似乎对此也有所准备。一场精心谋划的连环局开始了，螳螂捕蝉，黄雀在后。但究竟谁是黄雀呢?

创佳港3封套：

拍摄花絮

·《TAXI 4》的新车备受瞩目，法国汽车媒体曾连日追访这部神秘的标致407。

·在吕克·贝松担任导演和编剧的《亚瑟和他的迷你王国》上映三个月后，吕克·贝松又担任编剧和监制推出了这部《的士速递4》。《的士速递4》是吕克·贝松编剧和监制的著名系列片的第四部，也是该系列的最后一部完结篇。

·《的士速递4》在法国票房继续火爆，上映两周累计已超300万人次，据预测，突破500万应该没有问题。

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的士速递 美国版，美版封套：

的士飚花 Taxi (2004)

又名: 终极杀阵：计程车女王 / 出租汽车女王 / 的士女王 / 的士速逮美国版 / 纽约的士速递

评分：时光网 6.5，豆瓣 6.5，IMDb 4.4

导演: 蒂姆·斯托瑞

编剧: 罗伯特·本·加兰特 / 托马斯·列农 / 吉姆·科夫 / 吕克·贝松

主演: 奎恩·拉提法、吉米·法伦、

亨利·西蒙斯、珍妮弗·艾斯波西多

类型: 喜剧 / 动作 / 惊悚 / 犯罪

国家: 美国 / 法国

语言: 英语

上映: 2005-04-01(中国大陆) ，

2004-10-08(美国)

片长: 97分钟

IMDb 链接： tt0316732

品牌：时代

配置：美1+花絮

音轨：英语DD5.1

字幕：中文、英文

话唠贝尔(奎恩·拉提法 Queen Latifah 饰)是一个典型黑人女人，有一个感情稳定的男友杰西(亨利·西蒙斯 Henry Simmons 饰)。因为厌倦了送外卖的工作加上自己车速一流，贝尔决定改行开的士。不久以后，她就因为时速超过135英里而出名了。沃施本警官(吉米·法伦 Jimmy Fallon 饰)做事不利索加上 运气不好，自从搞砸了一件毒品案，上司玛塔(珍妮弗·艾斯波西多 Jennifer Esposito 饰)对他的态度就怎么友好了。为了挽回自己的形象，他一心想立一场功。纽约城内，美女劫匪(吉赛尔·邦辰 Gisele Bündchen 饰)接连抢劫银行，而警察们却对她的车速望尘莫及。偶然的机会，沃施本看到了贝莉的高超车速，决定请她帮忙逮捕银行劫匪。于是，计程车女司机贝尔就此和女劫匪开始了一场公路大比拼 … …

页1、影介、DVD碟讯；

页2、LBD 碟讯，未收。