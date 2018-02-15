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2006-2014 斯巴达战狼300勇士，阿尔忒弥西亚之战，一个帝国崛起的逆袭，气势磅礴 如梦似幻！

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2018-2-15 3:29:09

#300勇士/300(2006)300勇士
300
(2006)

 

 

 

斯巴达300勇士

又名: 300壮士：斯巴达的逆袭(台) / 战狼300(港) / 300斯巴达勇士 / 三百勇士

评分：时光网 7.9，豆瓣 7.6，IMDb 7.7

导演: 扎克·施奈德

编剧: 扎克·施奈德、库尔特·约恩斯塔德、Michael Gordon、弗兰克·米勒、Lynn Varley

主演: 杰拉德·巴特勒、文森特·里根、

         琳娜·海蒂、多米尼克·威斯特、

         迈克尔·法斯宾德

类型: 历史、战争、奇幻

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2006-12-09(BNAT电影节)，

        2007-03-09(美国)

片长: 117分钟

IMDb 链接：tt0416449

 

　　公元前四百八十年，波斯国国王王薛西斯一世统率五十万大军、战舰千余艘，大举进攻希腊。并一路南下逼近德摩比利隘口。不可一世的薛西斯一世还向希腊各城邦发出劝降书，希望小邦们不战自降。这其中自然也包括斯巴达城。结果，薛西斯的使者在众多希腊人的反抗热潮中吃尽了苦头。

 

      此时，为了抵御强敌，勇猛的斯巴达国王 列奥尼达斯 亲率由各处集结而来的希腊联军约七千人，率先赶到温泉关，扼守住地势险要的关隘之地。另一方面，已经在激烈的海战中消耗甚大的波斯军队，显然已经无法在两天内在陆战中组织起什么强烈的攻势，因此，两军的短兵相接并未一触即发。但两天后，狡猾的薛西斯派遣一支精锐部队偷袭关后，措不及防的希腊守军很快就被击溃。为保存实力，列奥尼达斯在腹背受敌的情况下，命令希腊联军的主力迅速撤退，以保存实力。自己亲率三百名斯巴达勇士殿后。与汹涌而至的数万波斯军展开了血腥的殊死搏斗，最终，这三百位勇士全部战死，也让波斯军队在攻破温泉一战中关付出了20000多士兵死伤的惨痛代价，薛西斯一世的两个兄弟也在此役中战死 … … 

　　

 

 

RBD-019  斯巴达300勇士 ，碟出

2011年05-06 淘碟汇总 ：烦恼一品堂

 

 

　　2006年强片之一，亦真亦幻的影像风格充分体现了原著作者弗兰克·米勒（《罪恶之城》）的创作真谛，自几年前那部僵尸片《活死人黎明》之后，斯奈德已经许久没有碰导筒，《斯巴达300勇士》再次给了他一展才华的机会，该片在风格上同样采用与《罪恶都市》相同的制作方式，以追求同米勒原著风格的统一，战争场面气势磅礴，几个漫画中的经典场面在影像上悲壮依然，在场景设计上加入了不少超现实和现代元素，虽是史诗也如梦似幻。

 

 

UPS V-0021：

 

300 勇士

 

编号：UPS V-0021

配置：日A+日2+法2+泰3+3区官方中文字幕+6区5.1国配+中文评论+OST+MP3 数据包

音轨：英DD5.1-640、国DD5.1-448、法2.0-96、日2.0-96、泰2.0-96

字幕：英中文繁体、印尼文、韩、泰、日、中文繁体2、中文简体、法、西班牙、

         中文导评、韩文导评、中文双显、中英双显、中日双显、泰英双显

片长：117 分钟

 

 

 

300 勇士 / 300  (2006)

 

编号：SJ-0668A 

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         华纳A区 UCE 蓝光书完整收藏版，集成6区官方5.1国语，港版全套中英法日韩泰官方字幕

         及官方中文讲评字幕，完整收录原版超90分钟花絮及原版4条画中画（皆附官方中文字幕），

         ROM 内附原版蓝光书扫描文件及原著漫画电子版。

音轨：英语DD-HD5.1 法语DD5.1-448k 

         国语5.1-448k 日语2.0-192k 泰语5.1-448k 英语评论2.0-192k

字幕：英文 法 西 中繁 日 韩 泰 中繁评论 葡 印尼

花絮：

1、300真实或小说？

2、谁是斯巴达人：300战士；

3、准备战斗：原始测试段落；

4、弗兰克米勒的录音带；

5、300的制作特辑；

6、影像中的300制作特辑；

7、网络短剧集；

8、删除片段；

9、画中画版本一：蓝幕画中画版本；

10、画中画版本二：创造传奇；

11、画中画版本三：让传奇鲜活起来；

12、画中画版本四：神话背后的历史；

13、ROM《斯巴达300勇士》蓝光书扫描件；

14、ROM《斯巴达300勇士》漫画原作。

 

 

3区134分钟版 封套：

 

 

 

 

页1、300勇士 影介、碟讯；

页2、300勇士 6区头盔双碟版、幕后花絮；

页3、历史频道：斯巴达三百勇士的最后一站，LS-1683，美1版；

页4、300勇士：帝国崛起，影介 碟讯。

 

上一页1234

标签： 杰拉德·巴特勒(59) 扎克·施奈德(101) 弗兰克·米勒(12)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/4010900/
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