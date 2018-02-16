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（保罗·安德森、米拉·乔沃维奇）生化危机 Resident Evil，蓝光待补2、5，动画2部

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2018-2-16 18:32:15

 

 

#米拉·乔沃维奇/Milla Jovovich

米拉·乔沃维奇
Milla Jovovich

 

 

 

#保罗·安德森/Paul W.S. Anderson

保罗·安德森
Paul W.S. Anderson

 

 

 

 

    贪图便宜，收了天洋TY《生化危机》系列的其中三部，于此做个记录，找机会补上剩余的几部！

 

     拍照时，再次感受天洋设计的用心程度，确实别出心裁，精制漂亮，可惜现在的碟商多是抢钱了，遗憾天洋的早逝 ！

 

 

 

 

 

生化危机 Resident Evil (2002)，7.5，

 

又名：生化危机之 变种生还者

类型： 动作 / 惊悚 / 科幻

导演：保罗·安德森

主演：米拉·乔沃维奇、米歇尔·罗德里格兹

编号：天洋 TY-F-0251

配置：美A+港A+美1+法2+日2+泰3+韩3+国配+中字导评+中文动态菜单 

 

 

 

生化危机2：启示录 Resident Evil: Apocalypse (2004)，7.4，

 

又名：生化危机之 歼灭生还者

类型： 动作 / 科幻 / 恐怖

导演：亚历山大·维特

主演：米拉·乔沃维奇、西耶娜·盖尔利

编号：天洋 TY-F-0252

配置：美A+港A+美1+法2+日2+泰3+韩3+国配+中字导评+画中画中字+中文动态菜单 

 

 

 

 

生化危机3：灭绝 Resident Evil: Extinction (2007)，7.3，

 

又名：生化危机：绝种生还者

类型： 动作 / 惊悚 / 科幻

导演：拉塞尔·马尔卡希

主演：米拉·乔沃维奇、奥德·菲尔

编号：天洋 TY-F-0253

配置：美A+港A+美1+法2+日2+泰3+韩3+国配+中字导评+画中画中字+中文动态菜单  

 

 

 

 

生化危机4：战神再生 Resident Evil: Afterlife (2010) ，7，

 

又名：生化危机3D：战神再生

片长：97分钟 

类型： 动作 / 科幻 / 恐怖

导演：保罗·安德森

主演：米拉·乔沃维奇、艾丽·拉特

编号：天洋 TY-F-0254

配置：美A+港A+美1+法2+日2+泰3+韩3+国配+中字导评+画中画中字+中文动态菜单 

 

 

 

生化危机5：惩罚 Resident Evil: Retribution (2012)，6.5

 

又名：生化危机之 灭绝真相

片长：96分钟 

类型： 动作 / 恐怖 / 科幻

导演：保罗·安德森

主演：米拉·乔沃维奇、李冰冰

编号：天洋 TY-F-0255

配置：美A+港A+美1+法2+日2+泰3+韩3+国配+中字导评+画中画中字+中文动态菜单 

 



生化危机6 Resident Evil 6 (2016) ，

类型： 动作 / 恐怖 / 科幻

导演：保罗·安德森

主演：米拉·乔沃维奇文特沃斯·米勒

 

 

————————————————————————————————————

 

生化危机：恶化 Biohazard: Degeneration (2008)，7.4，

 

导演：神谷诚

主演：Alyson Court、Paul Mercier

 

 

生化危机：诅咒 Resident Evil: Damnation (2012)，7.6

 

类型： 动画 / 动作 / 恐怖

导演：神谷诚

主演：马修·默瑟、Courtenay Taylor

 

 

 附 ：

D 9 收碟：生化危机 ：美女与野兽 天使对恶魔 

观影日记：生化危机4、战神再生，“僵尸终结者”艾莉丝再发雌威

 

 

标签： 米拉·乔沃维奇(72) 保罗·安德森(39)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/7881988/
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迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。

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