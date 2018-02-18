史泰龙引爆《死亡飞车五部曲》，杰森·斯坦森、丹尼·特乔狂飙激战，保罗·安德森极速耀眼

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死亡飞车2000 / 夺命狂奔 2000 / Death Race 2000 (1975)

片长：84分钟

类型： 运动 / 动作 / 科幻

导演：保罗·巴特尔

主演：大卫·卡拉丁、西尔维斯特·史泰龙

编号－CC-J469

配置－美版1区宽屏特别版+创佳优质中文字幕+完整花絮内容

音轨－英语2.0(192)

字幕－英文 简中 繁中

片长－约80分钟

花絮－约15分钟(制作特辑/电影预告)

码率－8.39Mb/sec

容量－5.97G

1975、死亡飞车2000

编号：3G-BD1659

配置：美A+美1+3G改版优质中字

音轨：英语 2.0-448K、 英语LPCM2.0-15386K、

英语导评2.0-192K、英语导评2.0-192K

字幕：英文 简中 繁中 日文

死亡飞车 Death Race（2008）（无缝双T珍藏版）

导演: 保罗•安德森

编剧: 保罗•安德森

主演: 杰森•斯坦森、琼•艾伦、伊恩•麦柯肖恩

《生化危机》导演保罗•安德森操刀，英国硬汉杰森•斯坦森独挑大梁R级动作大作，翻拍自1975史泰龙经典作品，科幻硬核版《速度与激情》。

死亡飞车 Death Race（2008）





编号：VS-783

配置： 一区未分级双Title版[加长版/剧场版]+全套三区国粤风格（正片/导评）/保留自制[三种风格]中文简繁6条+蓝光版独有全码DTS+国语配音5.1+35分钟完整花絮及字幕+完整OST

编号：SJBD-2487A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享环球美港日A区复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材精华，优选美A区无缝双T框架，

完整还原原版无缝双Title功能一碟尽览剧院公映版及未分级加长版双版正片，

特别极速DTS-HD 5.1高清无损原音，集成上译5.1国配，官方中英法西日韩泰字幕，

附独家3区官方汉化评论字幕，

保留原版含画中画等互动内容在内完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕

音轨：

剧院公映版： 英语DTS-HD5.1 、法语5.1-384 、西班牙语5.1-384 、国语5.1-384

未分级加长版：英语DTS-HD5.1 、法语5.1-384 、西班牙语5.1-384 、国语5.1-384

日语5.1-384 、 泰语2.0-192 、英评2.0-192

字幕：

剧院公映版： 英 法 西 中繁 中繁

未分级加长版：英 法 西 中简 中繁 日 韩 泰 英评 中繁评 中繁评

花絮：画中画互动功能（无外挂）

创造你自己的赛事 （互动花絮）

开动引擎：制作《死亡飞车》 19：44

车轮之后：特技剖析 07：51

死亡飞车2 （无缝双T珍藏版）Death Race 2

导演: Roel Reiné

主演: 丹尼•特乔 Danny Trejo 、鲁克•高斯

死亡飞车2008版前传作品，

英伦硬汉鲁克•高斯接棒杰森•斯坦森继续死亡飞车之旅





2010、 死亡飞车2

编号：HW-1371

编号：SJBD-2488A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享环球美港日A区复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材精华，优选美A区无缝双T框架，

完整还原原版无缝双Title功能一碟尽览分级短版及未分级加长版双版正片，

特别传奇DTS-HD 5.1高清无损原音，官方中英法西日韩泰字幕，附汉化评论字幕，

保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕

音轨：

分级短版： 英语DTS-HD5.1 、法语5.1-384 、西班牙语5.1-384

未分级加长版：英语DTS-HD5.1 、法语5.1-384 、西班牙语5.1-384

日语5.1-384 、泰语5.1-384 、英评2.0-192

字幕：

分级短版： 英 法 西 中繁 中繁

未分级加长版：英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰 英评 中简评





花絮：删剪片段 05：46

删除镜头蒙太奇 05：41

赛车开始：《死亡飞车》的进化 06：36

欺骗死神：《死亡飞车2》的特技 09：38

快车与炮火：《死亡飞车2》中的车子 06：59

死亡飞车3：地狱烈焰 （无缝双T珍藏版）Death Race 3: Inferno

类型：动作 / 科幻 / 惊悚

编剧: Tony Giglio

导演：罗伊·雷内 Roel Reiné

主演：鲁克·高斯、丹尼·特乔 Danny Trejo 、Ving Rhames

经典飞车动作系列2012最新续篇，好莱坞天生恶人《弯刀》丹尼•特乔领衔的《死亡飞车2》原班人马再加《碟中谍4》文•瑞姆斯联合火爆演绎，绝无冷场的打戏床戏飞车戏刺激肾上腺素飙升。





死亡飞车3、地狱





编号：WX-4283

配置：一区双Title 版（收录未分级完整版与剧场版）+美A+花絮：













编号：SJBD-2489A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享环球美港A区复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材精华，优选美A区无缝双T框架，

完整还原原版无缝双Title功能一碟尽览分级短版及未分级加长版双版正片，

特别烈焰DTS-HD 5.1高清无损原音，官方中英法西日韩泰字幕，

保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕

音轨：

分级短版： 英语DTS-HD5.1 、法语5.1-384 、西班牙语5.1-384

未分级加长版：英语DTS-HD5.1 、法语5.1-384 、西班牙语5.1-384 、

日语5.1-384 、泰语5.1-384 、英评2.0-192

字幕：

分级短版： 英 法 西 中繁 中繁

未分级加长版：英 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰 英评

花絮：备选开始 05：21

删剪片段 11：50

删除镜头蒙太奇 04：59

制作特辑 10：39

赛车至死 05：59

模仿艺术的人生：戈德伯格 05：21

本片时光网暂时没有收录！

死亡飞车2050 Death Race 2050

导演: G.J. Echternkamp

编剧: G.J. Echternkamp、Matt Yamashita

主演: 马努·贝内特、马尔科姆·麦克道威尔、Marci Miller

奥斯卡终身成就奖传奇影人罗杰•科曼再度出手监制正统死亡飞车翻拍之作（1975史泰龙版其为联合监制），更忠实于原作，更遥远的未来，更火爆的飙车激战！

编号：SJBD-2490

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享环球美A区首发正式版，特别狂飙DTS-HD 5.1高清无损原音，

盛佳典范精准中文字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕

音轨：英语DTS-HD5.1 法语DTS5.1-768 西班牙语DTS5.1-768

配置：英 法 西 中简 中繁

花絮：制作特辑 10：16

2050年的面貌 06：29

车！车！车！ 04：33

汽车选角之旅 08：30

删剪片段 05：35

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编号：SJD9-8529

配置：独家环球1区首发正式版+蓝光HD内核高清DTS+盛佳典范精准中文字幕+完整花絮

音轨：英语5.1-448 英语DTS5.1-768 法语5.1-384 西班牙语5.1-384

字幕：英 法 西 中简 中繁

花絮：制作特辑 10：16

2050年的面貌 06：29

车！车！车！ 04：33

汽车选角之旅 08：30

删剪片段 05：35

拓展日记：

1975-2012 死亡飞车四部曲 ，夺命狂奔