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哈姆雷特 Hamlet (1990)
又名: 王子复仇记
评分：时光网 7.4，豆瓣 6.9，IMDb 6.8
导演: 佛朗哥·泽菲雷里
编剧: Christopher De Vore、佛朗哥·泽菲雷里
主演: 梅尔·吉布森、
格伦·克洛斯、
阿兰·贝茨、伊安·霍姆、
海伦娜·伯翰·卡特
类型: 剧情 / 爱情
国家: 美国
语言: 英语
上映: 1990-12-19
片长: 130 分钟
IMDb 链接：tt0099726
收到了父亲的死讯后，丹麦王子 哈姆雷特（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）匆匆赶回了自己的国家，回国后，哈姆雷特才发现，周遭的一切都发生了剧变，叔叔克劳狄斯（阿兰·贝茨 Alan Bates 饰）继位，母亲 格特鲁德（格伦·克洛斯 Glenn Close 饰）则成为了克劳狄斯的王后。
父亲鬼魂（保罗·斯科菲尔德 Paul Scofield 饰）的出现让哈姆雷特愈加相信，这一切，包括父亲的死，都是克劳狄斯蓄意所为。为了复仇，哈姆雷特不惜装疯卖傻，以此逃脱克劳狄斯的迫害。
一次意外中，哈姆雷特误杀了恋人 奥菲利亚（海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰）的父亲 波洛涅斯（伊安·霍姆 Ian Holm 饰），奥菲利亚 精神错乱坠河溺亡。之后，母亲 格特鲁德 也死于非命。最终，悲愤交加的哈姆雷特将利刃指向了 克劳狄斯。
佛朗哥·泽菲雷里 的这部《Hamlet》是一部大制作、大卡司的作品。电影的男女主角都是赫赫有名的好莱坞影星，女主角更是百老汇舞台上的一颗亮眼的明星，他们的演技自不必说。电影选址于一座非常具有丹麦风格的城堡中，影片中的戏服也相当具有中世纪华丽的感觉。为了增加电影的娱乐性和观赏性，导演在影片中加入了很多动作场景，尽管很多人认为这部影片过于商业化，但是不得不承认，这部电影也是众多《Hamlet》改编剧中比较忠于原著的一部。
意大利大卫奖 (1991；第35届) ，获奖：1 ，提名：1
获奖
· 大卫奖-最佳外国电影 佛朗哥·泽菲雷里 Franco Zeffirelli
提名
· 大卫奖-最佳外国女演员 格伦·克洛斯 Glenn Close
哈姆雷特 Hamlet（1990）
编号：SJD9-5654A
配置：绝版华纳1区+绝版3区+官方中英法西字幕+完整花絮+独家绝版OST
音轨：德语2.0-192 、英语2.0-192
字幕：英 、法 、西 、中简 、中繁
花絮：哈姆雷特：一个演员的历程 11：28
梅尔·吉布森 生存还是毁灭 50：58
OST（PLAY向左进入）
哈姆雷特 Hamlet (1990)
编号：SJBD -2084A
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音轨：德语2.0-192 、英语2.0-192
字幕：英 、法 、西 、中简 、中繁
花絮：哈姆雷特：一个演员的历程， 11：28（1区）
梅尔·吉布森：生存还是毁灭， 50：58（1区）
哈姆雷特 Hamlet 电影不完全收藏一览：
1948 哈姆雷特 王子复仇记，莎士比亚最经典剧作，英国劳伦斯·奥利弗编导演三职，奥斯卡、威尼斯、BAFTA 最佳影片！
1987 王子复仇新记，诡异紧张、冷漠残酷，芬兰阿基·考里斯马基的现代版诠释莎士比亚最杰出的的悲剧！
1990 哈姆雷特 王子复仇记，梅尔·吉布森倾情演绎莎士比亚经典，娱乐性最强的美版，奥斯卡两项提名！
1996 哈姆雷特 王子复仇记，英国肯尼思·布拉纳 编导演三职，凯特·温丝莱特主演，罗宾·威廉姆斯客演！
2000 哈姆雷特，成本最低的王子复仇记，伊森·霍克主演美国现代版！
佛朗哥·泽菲雷里 Franco Zeffirelli ，
出生于 1923-2-12，意大利
导演，编剧，艺术指导，副导演/助理导演，演员
意大利导演，最早在维斯康堤作品中当演员，后来升任为助理。两方面的专业户：全球一流歌剧院的导演兼美术和服装设计，多部作品被拍成电视片；改编名著，尤其是莎士比亚，回避传统的莎剧演员，用华丽的浪漫派风格，在60年代具有创新意义。
作品以视觉形象著称，除了歌剧外大多数作品为英语。
收碟不多：
迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。