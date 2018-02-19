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哈姆雷特 Hamlet (1990)

又名: 王子复仇记

评分：时光网 7.4，豆瓣 6.9，IMDb 6.8

导演: 佛朗哥·泽菲雷里

编剧: Christopher De Vore、佛朗哥·泽菲雷里

主演: 梅尔·吉布森、

格伦·克洛斯、

阿兰·贝茨、伊安·霍姆、

海伦娜·伯翰·卡特

类型: 剧情 / 爱情

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1990-12-19

片长: 130 分钟

IMDb 链接： tt0099726

收到了父亲的死讯后，丹麦王子 哈姆雷特（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）匆匆赶回了自己的国家，回国后，哈姆雷特才发现，周遭的一切都发生了剧变，叔叔克劳狄斯（阿兰·贝茨 Alan Bates 饰）继位，母亲 格特鲁德（格伦·克洛斯 Glenn Close 饰）则成为了克劳狄斯的王后。

父亲鬼魂（保罗·斯科菲尔德 Paul Scofield 饰）的出现让哈姆雷特愈加相信，这一切，包括父亲的死，都是克劳狄斯蓄意所为。为了复仇，哈姆雷特不惜装疯卖傻，以此逃脱克劳狄斯的迫害。

一次意外中，哈姆雷特误杀了恋人 奥菲利亚（海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰）的父亲 波洛涅斯（伊安·霍姆 Ian Holm 饰），奥菲利亚 精神错乱坠河溺亡。之后，母亲 格特鲁德 也死于非命。最终，悲愤交加的哈姆雷特将利刃指向了 克劳狄斯。

佛朗哥·泽菲雷里 的这部《Hamlet》是一部大制作、大卡司的作品。电影的男女主角都是赫赫有名的好莱坞影星，女主角更是百老汇舞台上的一颗亮眼的明星，他们的演技自不必说。电影选址于一座非常具有丹麦风格的城堡中，影片中的戏服也相当具有中世纪华丽的感觉。为了增加电影的娱乐性和观赏性，导演在影片中加入了很多动作场景，尽管很多人认为这部影片过于商业化，但是不得不承认，这部电影也是众多《Hamlet》改编剧中比较忠于原著的一部。

意大利大卫奖 (1991；第35届) ，获奖：1 ，提名：1

获奖

· 大卫奖-最佳外国电影 佛朗哥·泽菲雷里 Franco Zeffirelli

提名

· 大卫奖-最佳外国女演员 格伦·克洛斯 Glenn Close

哈姆雷特 Hamlet（1990）

编号：SJD9-5654A

配置：绝版华纳1区+绝版3区+官方中英法西字幕+完整花絮+独家绝版OST

音轨：德语2.0-192 、英语2.0-192

字幕：英 、法 、西 、中简 、中繁

花絮：哈姆雷特：一个演员的历程 11：28

梅尔·吉布森 生存还是毁灭 50：58

OST（PLAY向左进入）

哈姆雷特 Hamlet (1990)

编号：SJBD -2084A

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音轨：德语2.0-192 、英语2.0-192

字幕：英 、法 、西 、中简 、中繁

花絮：哈姆雷特：一个演员的历程， 11：28（1区）

梅尔·吉布森：生存还是毁灭， 50：58（1区）

哈姆雷特 Hamlet 电影不完全收藏一览：

1948 哈姆雷特 王子复仇记，莎士比亚最经典剧作，英国劳伦斯·奥利弗编导演三职，奥斯卡、威尼斯、BAFTA 最佳影片！

1987 王子复仇新记，诡异紧张、冷漠残酷，芬兰阿基·考里斯马基的现代版诠释莎士比亚最杰出的的悲剧！

1990 哈姆雷特 王子复仇记，梅尔·吉布森倾情演绎莎士比亚经典，娱乐性最强的美版，奥斯卡两项提名！

1996 哈姆雷特 王子复仇记，英国肯尼思·布拉纳 编导演三职，凯特·温丝莱特主演，罗宾·威廉姆斯客演！

2000 哈姆雷特，成本最低的王子复仇记，伊森·霍克主演美国现代版！