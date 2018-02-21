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2002-2016 谍影重重 神鬼认证，叛谍追击 至尊伯恩！马特·达蒙、蕾切尔·薇姿、汤米·李·琼斯！

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2018-2-21 1:24:53

 

《谍影重重1-3》英版BD 图示，已出：

 

 

　　影片改编自通俗小说家 罗伯特·勒德姆 创作于冷战期间的小说《七十一号街幽灵》。实际上在电影开拍前，全球就有无数读者已经对杰森·伯恩非常熟悉，他在罗伯特·鲁德伦的笔下是一位具有神秘色彩的英雄人物。小说问世之后，曾经在1988年拍摄成电视剧，由理查·张伯伦主演。新一代导演道格·里曼原来是拍喜剧片的高手，但这一次接手主流商业片，依旧身手不凡，成功地融合了对老派间谍片的怀念和全新的灵感，影片既在最大程度上保留了原著的精神，同时还让伯恩的内心挣扎和冒险故事影射当今现代社会的局势，从而吸引新一代的观众。

 

 　　如果说伊恩·弗莱明的007是个优雅浮华的代号，那么罗伯特·勒德姆创作的杰森·伯恩的真实低调恰恰是007的反面。他不会身着燕尾服、喝着马蒂尼、开着阿斯顿·马丁跑车、换女人如换衣服，不会逢人就骄傲地自报家门，更是个世间少有的痴情种子，可比起那个大英帝国的特工，这个忘记自己身份的男人却以坚韧刚毅的性格、粗犷帅气的外形、无所畏惧的态度、矫健实战的身手、无人能敌的机智赢得了间谍影片至尊，而《谍影重重》电影的诞生才不过几年而已。也难怪，连纵横江湖40多年的老前辈邦德去年再现江湖，也不免跟伯恩学习学习，改换模样多了些许人性化和真实。（说来古怪，杰森·伯恩和詹姆斯·邦德都缩写为J.B.，巧合乎？） 

 

 

       伯恩的最后通牒？ 

 

       “伯恩之父” 罗伯特·勒德姆 多年前替自己的谍报经典《谍影重重》系列第三本取名时，早已定下了系列终极之作的基调。可对于野心勃勃想把伯恩系列变成新一代007金字招牌的环球公司，区区三部卖座电影显然太少，于是为了更有时代特性，也为了不拘泥于小说原著，也许更为了替下一部续集延续素材，虽然挂上了伯恩终极之作的招牌，影片中的情节却与小说原著几乎风马牛不相及。眼见着 “伯恩之父” 早在第一部电影拍竣之前就已仙去，这之后必须从头 “瞎编” 的第四部、第五部、第六部甚至更多难免不让人打上几个大问号。 事实上，伯恩的完美化身马特·达蒙便是对此最有疑问的一位--在早前戛纳宣传《十三罗汉》时，达蒙便坦承《谍影重重3》很可能是他最后一次饰演气魄逼人的伯恩一角。虽然这位《谍影重重》系列电影的大功臣还没有做出铁定离开的决定，但如果失去他这个致命武器，系列前景总少不了些许磕磕碰碰。就像以后的詹姆斯·邦德很难再超越肖恩·康纳利，如果环球计划学步007系列，让《谍影重重》成为演员不断更新换代的长寿特工电影，他们的任务还很艰巨。

 

 

 《谍影重重1-4》大陆铁盒蓝光BD 图示：

 

 

 

第1页：序言；

第2页：谍影重重1，8.5，SD、JD、DNA HD  ；

第3页：谍影重重2，8.5，SD、JD、DNA HD ；

第4页：谍影重重3，8.7，影介；

第5页：谍影重重4，6.7，SJD9-2315A【第二版】及未收碟讯；

第6页：谍影重重5，7.3，SJD9-5933B 美港共版+A+6区5.1国配+花絮+OST；

                                    SJBD-2402B 美港台A+6区5.1国配+花絮；

第7页：SJBD 谍影重重1-4，

           谍影重重1，SJBD-0029A，环球全区版+长译公映/中录六区/东影上译（独家）三国配

                                                  +花絮（含画中画等互动花絮）；

           谍影重重2，SJBD-0030A，环球全区版+长译公映/中录六区/东影上译（独家）三国配

                                                  +花絮（含画中画等互动花絮）；

           谍影重重3，SJBD-0031A，环球全区版+六区公映国配+花絮（含画中画等互动花絮）；

           谍影重重4，SJBD-0032A，全球精华版+公映国配+中文导评+花絮。

 

 

拓展阅读：

谍影重重1-4，英版、大陆铁盒 蓝光BD... 

(未收碟讯)谍影重重神鬼认证,叛谍追击至尊伯恩

 

 

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标签： 爱德华·诺顿(111) 马特·达蒙(154) 蕾切尔·薇姿(51) 保罗·格林格拉斯(14) 道格·李曼(2) 托尼·吉尔罗伊(8)

8.2 

谍影重重 (2002)

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谍影重重/The Bourne Identity(2002)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/5366375/
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