（SJBD）《变形金刚》全集：变形金刚 狂派再起，黑月降临 绝迹重生！迈克尔·贝

SJ-0242A 变形金刚 Transformers



独有原版及全中文导航双模菜单，荟萃全球各区精华，集合中港台三版本中文及英法日韩泰官方译本，尽揽导演迈克·贝随片讲评及画中画观影模式和全汉化图形琐事在内一个半小时全球最完整花絮并附全程中文字幕，收录源种官方5.1公映国配及TVB官方粤配

英语TrueHD5.1/法语5.1-384K/国语5.1-384K/粤语2.0-192K/日语2.0-192K/泰语5.1-640K/英语评论2.0-192K

英文/法文/西班牙文/中文简体/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/泰文/英文图形琐事/中文图形琐事/英文评论/中文简体评论

独家专属原生及全汉化究极双模播放架构, 尊享完整一个半小时珍藏花絮:

我们的世界;

人类盟友;

机器人的兴起;

沙漠攻击;

概念;

随片画中画模式 。

变形金刚 Transformers

编号：SJ-0242B（第二版，洗版：加独家东影上译国配汇聚双国配及粤配）

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享派拉蒙美港A区复合版本，汇聚中法日泰悉数官方素材，特别变形杜比TrueHD 5.1高清无损原音，集成官方5.1公映国配/独家东影上译国配/TVB粤配，官方中英法西日韩泰字幕，附汉化评论字幕，保留原版含画中画观影模式及全汉化图形琐事在内最完整幕后花絮内容并附全程中文字幕。

音轨：英语DD-HD5.1 法语5.1-384 国语5.1-640 国语5.1-384 粤语2.0-192 日语2.0-192 泰语 5.1-384 英语导评2.0-192

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 泰 英图形琐事 中图形琐事 英导评 中简导评

花絮：

我们的世界

人类盟友

机器人的兴起

沙漠攻击

概念

随片画中画（请进入原生菜单观赏）

SJ-0243A 变形金刚2：复仇之战 （台）/变形金刚 狂派再起 （港）

Transformers:Revenge of the Fallen

独有原版及全中文导航双模菜单，荟萃派拉蒙美A区IMAX版在内全球各区精华，集合中港台三版本中文及英法日韩泰官方译本，尽揽导演迈克·贝与编剧罗伯托·奥奇、艾里克斯·库兹曼随片讲评在内近两小时全球最完整花絮并附全程中文字幕，收录源种官方5.1公映国配及TVB粤配

英语DTS-HD5.1/法语5.1-640K/西班牙语5.1-640K/国语5.1-448K/粤语2.0-192K/日语5.1-448K/泰语5.1-448K/英语评论2.0-224K

英文/法文/西班牙文/中文简体/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/泰文/印尼文/马来文/英文评论/中文繁体评论

独家专属原生及全汉化究极双模播放架构, 尊享完整近两小时珍藏花絮 :

开发与设计;

与贝共处的一天-东京;

变形金刚25年历史;

多角度：视觉特效;

删减片段;

“混乱”的电影

音乐视频

变形金刚2 Transformers:Revenge of the Fallen

编号：SJ-0243B（第二版，洗版：加独家东影上译国配汇聚双国配及粤配）

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享派拉蒙美港A区IMAX版复合版本，汇聚中法日泰悉数官方素材，特别反击DTS-HD 5.1高清无损原音，集成官方5.1公映国配/独家东影上译国配/TVB粤配，官方中英法西日韩泰字幕，附官方汉化评论字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：英语DTS-HD5.1 法语5.1-640 西班牙语5.1-640 国语5.1-448 国语2.0-192 粤语2.0-192 日语5.1-448 泰语5.1-448 英语导评2.0-224

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 泰 英导评 中繁导评

花絮：

开发与设计

与贝共处的一天-东京

变形金刚25年历史

多角度：视觉特效

删剪片段

“混乱”的电影

音乐录像带"

SJ-0244A 变形金刚3：黑月降临 （港）/Transformers:Dark of the Moon

独有原版及全中文导航双模菜单，荟萃全球各区精华，集合中港台三版本中文及英法日韩泰官方译本，尊享超一小时全球最完整花絮并附全程中文字幕，收录源种官方5.1公映国配

英语TrueHD7.1/法语5.1-384K/西班牙语5.1-384K/国语5.1-640K/日语5.1-640K/泰语5.1-640K/英语口述2.0-192K

英文/法文/西班牙文/中文简体/中文繁体/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/泰文

独家专属原生及全汉化究极双模播放架构, 尊享超一小时珍藏花絮:

NASA 未来,过去和现在;

解构芝加哥：多角度;

3D：转变中的视觉艺术

变形金刚3 Transformers:Dark of the Moon

编号：SJ-0244B（第二版，洗版：加独家东影上译国配/独家央视长译国配，汇聚三国配）

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享派拉蒙美港A区复合版本，汇聚中法日泰悉数官方素材，特别阴影杜比TrueHD 7.1高清无损原音，集成官方5.1公映国配/独家东影上译国配/独家央视长译国配，官方中英法西日韩泰字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：英语DD-HD7.1 法语5.1-640 国语5.1-640 国语2.0-192 国语2.0-192 日语5.1-640 泰语 5.1-640 英语口述2.0-192

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 中繁 日 韩 泰

花絮：

NASA 未来.过去和现在

解构芝加哥：多角度

3D：转变中的视觉艺术"

中西合璧 爆炸回归 ，酷炫特技视觉盛宴 ，绝迹时代 浴火重生！

编号：SJ-0709A，洗版，加日2及3区素材

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】派拉蒙美A区蓝光正式版，全套中英法日韩泰官方字幕，保留完整幕后花絮并附全程中文字幕，收录源种中影国配。

音轨：英语TrueHD7.1 法语5.1-384k 西班牙语5.1-384k

国语2.0-192k 日语5.1-384k 泰语5.1-384k

字幕：英 法 西 中繁 中简 日 韩 泰 印尼 马来

花絮：制作特辑

变形金刚4 Transformers: Age of Extinction (2014)

编号：SJ-0709B （第三版，2BD25 ）

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

派拉蒙美A区版，聚合港A区双碟完整版，独家选用港A区3D版撑爆屏幕满画幅正片视频，

杜比TrueHD 5.1震撼高清音效，全套中英法日韩泰官方字幕，集成港A区自带5.1中影公映国配，

保留双碟完整幕后花絮并附全程官方中文字幕。

音轨：英TRUEHD5.1/法5.1-384k/国5.1-640k/日5.1-384k/泰5.1-384k

字幕：英/法/西/中简/中繁/中繁/日/韩/泰/印尼/马来

花絮：

DISC1:

迈克尔·贝的动作戏

DISC2:

导演拍摄、

绝迹重生的进化：第二代、

极速驾驶、

小城镇，大电影、

影子规章 、

背水一战、

人民共和国、

机器恐龙的崛起、

画龙点睛、

又一部大片、

设计一瞥、

T·J·米勒：农场嬉皮士

变形金刚5：最后的骑士 Transformers: The Last Knight

导演: 迈克尔·贝

编剧: 阿特·马库姆 / 马特·霍洛维 / 肯·诺兰 / 阿齐瓦·高斯曼

主演: 马克·沃尔伯格、伊莎贝拉·莫奈、劳拉·哈德克、安东尼·霍普金斯

编号：SJ-8349 （3D版）

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享派拉蒙美A区首发3D正式版，杜比全景声7.1.4全新格式高清无损原音，集成独家高保真数字公映国配，据国配整理公映中文字幕，集成独家幕后花絮内容并附全程中文字幕。

音轨：英语DD-Atmos 7.1.4 法语5.1-640K 西语5.1-640K 国语2.0-192K

字幕：英 法 西 中简 中繁

花絮：幕后揭密，01:25

变形金刚5：最后的骑士

编号：SJD9 -3815X （第二版， 洗版：加蓝光DTS，换蓝光不同剪辑视频 ）

配置：派拉蒙1区DVD版+派拉蒙美A区蓝光高清重编码视频+独家高保真数字公映国配

+据国配手打影院公映中文字幕+独家花絮+OST数据包

音轨：英语5.1-448K 法语5.1-384K 西语5.1-384K 国语2.0-192K

字幕：英 法 西 萄 中简 中繁

花絮：

幕后揭秘（Play向上进入）；

ROM：OST数据包。

变形金刚大电影 The Transformers: The Movie (1986)

导演: 尼尔森·申

编剧: Ron Friedman

配音: 诺曼·阿尔登、杰克·安琪

类型: 动作、科幻、动画、冒险

国家: 美国 / 日本

语言: 英语 / 日语

上映: 1986-08-08(美国)

片长: 84分钟

剧情简介

2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。

弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……