（SJBD）《变形金刚》全集：变形金刚 狂派再起，黑月降临 绝迹重生！迈克尔·贝

SJ-0242A 变形金刚 Transformers
独有原版及全中文导航双模菜单，荟萃全球各区精华，集合中港台三版本中文及英法日韩泰官方译本，尽揽导演迈克·贝随片讲评及画中画观影模式和全汉化图形琐事在内一个半小时全球最完整花絮并附全程中文字幕，收录源种官方5.1公映国配及TVB官方粤配
英语TrueHD5.1/法语5.1-384K/国语5.1-384K/粤语2.0-192K/日语2.0-192K/泰语5.1-640K/英语评论2.0-192K
英文/法文/西班牙文/中文简体/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/泰文/英文图形琐事/中文图形琐事/英文评论/中文简体评论
独家专属原生及全汉化究极双模播放架构, 尊享完整一个半小时珍藏花絮:
我们的世界;
人类盟友;
机器人的兴起;
沙漠攻击;
概念;
随片画中画模式 。
编号：SJ-0242B（第二版，洗版：加独家东影上译国配汇聚双国配及粤配）
SJ-0243A 变形金刚2：复仇之战（台）/变形金刚 狂派再起（港）
Transformers:Revenge of the Fallen
独有原版及全中文导航双模菜单，荟萃派拉蒙美A区IMAX版在内全球各区精华，集合中港台三版本中文及英法日韩泰官方译本，尽揽导演迈克·贝与编剧罗伯托·奥奇、艾里克斯·库兹曼随片讲评在内近两小时全球最完整花絮并附全程中文字幕，收录源种官方5.1公映国配及TVB粤配
英语DTS-HD5.1/法语5.1-640K/西班牙语5.1-640K/国语5.1-448K/粤语2.0-192K/日语5.1-448K/泰语5.1-448K/英语评论2.0-224K
英文/法文/西班牙文/中文简体/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/泰文/印尼文/马来文/英文评论/中文繁体评论
独家专属原生及全汉化究极双模播放架构, 尊享完整近两小时珍藏花絮 :
开发与设计;
与贝共处的一天-东京;
变形金刚25年历史;
多角度：视觉特效;
删减片段;
“混乱”的电影
音乐视频
SJ-0244A 变形金刚3：黑月降临（港）/Transformers:Dark of the Moon
独有原版及全中文导航双模菜单，荟萃全球各区精华，集合中港台三版本中文及英法日韩泰官方译本，尊享超一小时全球最完整花絮并附全程中文字幕，收录源种官方5.1公映国配
英语TrueHD7.1/法语5.1-384K/西班牙语5.1-384K/国语5.1-640K/日语5.1-640K/泰语5.1-640K/英语口述2.0-192K
英文/法文/西班牙文/中文简体/中文繁体/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/泰文
独家专属原生及全汉化究极双模播放架构, 尊享超一小时珍藏花絮:
NASA 未来,过去和现在;
解构芝加哥：多角度;
3D：转变中的视觉艺术
变形金刚4：绝迹重生 Transformers: Age of Extinction ，7.0
导演: 迈克尔•贝
主演: 马克•沃尔伯格 / 斯坦利•图齐 / 凯尔希•格兰莫
中西合璧 爆炸回归 ，酷炫特技视觉盛宴 ，绝迹时代 浴火重生！
编号：SJ-0709A，洗版，加日2及3区素材
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】派拉蒙美A区蓝光正式版，全套中英法日韩泰官方字幕，保留完整幕后花絮并附全程中文字幕，收录源种中影国配。
音轨：英语TrueHD7.1 法语5.1-384k 西班牙语5.1-384k
国语2.0-192k 日语5.1-384k 泰语5.1-384k
字幕：英 法 西 中繁 中简 日 韩 泰 印尼 马来
花絮：制作特辑
导演: 迈克尔·贝
编剧: 阿特·马库姆 / 马特·霍洛维 / 肯·诺兰 / 阿齐瓦·高斯曼
主演: 马克·沃尔伯格、伊莎贝拉·莫奈、劳拉·哈德克、安东尼·霍普金斯
变形金刚5：最后的骑士
变形金刚大电影 The Transformers: The Movie (1986)
导演: 尼尔森·申
编剧: Ron Friedman
配音: 诺曼·阿尔登、杰克·安琪
类型: 动作、科幻、动画、冒险
国家: 美国 / 日本
语言: 英语 / 日语
上映: 1986-08-08(美国)
片长: 84分钟
剧情简介
2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。
弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……
迎接《变5》真人版，经典动画大电影4K修复版来袭！
变形金刚大电影 Transformers: The Movie 1986（30周年纪念4K修复版）
编号：SJ-6184A（2BD）
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
独享Manga英B区30周年纪念4K修复双碟版，双碟尽录原始4:3全屏剧场版及据原始母带另行剪辑之16:9宽屏幕版（双版画面皆有另一版本所无之画面素材），复合索尼1区20周年纪念双碟版、AV Channel 澳大利亚4区、飞鹤6区等各区DVD素材精华，DTS-HD 5.1高清无损原音，集成经典国粤语配音及1区另一条评论音轨，官方中英法西字幕，附双汉化评论字幕并复合汉化1区携带图形琐事字幕，保留英B/1区/6区/澳4四版完整幕后花絮内容，皆附独家全程（部分6区官方）中文字幕，ROM超值加赠漫画中文版电子书、OST无损数据包等内容。
碟一 音轨（宽屏幕版）：英语DTS-HD5.1 英语DTS-HD2.0-1536
国语2.0-192 粤语2.0-192 英评2.0-192 英评2.0-192
碟二 音轨（全屏幕版）：英语DTS-HD5.1 英语DTS-HD2.0-1536
国语2.0-192 粤语2.0-192 英评2.0-192 英评2.0-192
碟一 字幕（宽屏幕版）：英 法 西 中简 中繁 中简评 中繁评 中简评 中繁评 英琐事 中琐事
碟二 字幕（全屏幕版）：英 法 西 中简 中繁 中简评 中繁评 中简评 中繁评 英琐事 中琐事
碟一 花絮：
1、直到合为一体：回顾纪录片 46：32
2、《变形金刚》：修复 07：16
3、推出全新封面 04：49
4、幕后花絮 05：02+10：02+13：03
5、动画分镜图 02：09+04：31+05：27
6、人物设定资料集 05：20+05：34（6区）
7、迷友Flash赏析 05：56+09：41+01：40（6区）
8、测试片段 02：52（1区）
9、《大都市发动》（附评论音轨） 23：25（1区）
10、音乐录像带（澳大利亚4区）
11、ROM：《变形金刚大电影》漫画彩色中文版、双版OST无损数据包等
碟二 花絮：
1、直到合为一体：回顾纪录片 46：32
2、《变形金刚》：修复 07：16
3、推出全新封面 04：49
4、幕后花絮 05：02+10：02+13：03
5、动画分镜图 02：09+04：31+05：27
6、删剪/备选片段 04：24+05：12（1区）
7、动画分镜图二 10：54（1区）
8、《大都市发动》广告 02：22（1区）
9、美国玩具广告 02：00（1区）
10、日本玩具广告 03：53（1区）
变形金刚大电影 The Transformers: The Movie ，1986
编号：SJ-3381A，2D9（30周年纪念4K修复版）
配置：索尼1区20周年纪念双D9豪华版+独家Manga英B区30周年纪念4K修复版蓝光高清重编码视频+双碟尽录原始4:3全屏剧场版及据原始母带另行剪辑之16:9宽屏幕版（双版画面皆有另一版本所无之画面素材）+AV Channel 澳大利亚4区+飞鹤6区+蓝光HD内核高清DTS+经典国粤语配音+官方中英法西字幕+双汉化评论字幕+汉化图形琐事字幕+英B/1区/6区/澳4四版完整幕后花絮内容+OST+ROM超值加赠漫画中文版电子书、OST无损数据包等内容。
碟一 音轨（宽屏幕版）：英语5.1-448 英语2.0-192 英语DTS5.1-768
国语2.0-192 粤语2.0-192 英评2.0-192 英评2.0-192
碟二 音轨（全屏幕版）：英语5.1-448 英语2.0-192 英语DTS5.1-768
国语2.0-192 粤语2.0-192 英评2.0-192 英评2.0-192
碟一 字幕（宽屏幕版）：英 法 西 中简 中繁 中简评 中繁评 中简评 中繁评 英琐事 中琐事
碟二 字幕（全屏幕版）：英 法 西 中简 中繁 中简评 中繁评 中简评 中繁评 英琐事 中琐事
碟一 花絮：
1、VIDEO gallery ※预告片
2、人物设定资料集 05：20+05：34（六区向上进入）
3、迷友Flash赏析 05：56+09：41+01：40（六区向上进入）
4、ROM：《变形金刚大电影》漫画彩色中文版、双版OST无损数据包等
碟二 花絮：
1、幕后花絮--擎天柱之死 05：00
--演职员和人物 10：00
--《变形金刚》问答 13：01
2、删剪/备选片段 04：24+05：12
3、《大都市发动》广告 02：22
4、美国玩具广告 02：00
5、日本玩具广告 03：53
6、动画分镜图 10：54
7、以下英B蓝光花絮PLAY向上进入：
--直到合为一体：回顾纪录片 46：32
--《变形金刚》：修复 07：16
--推出全新封面 04：49
--幕后花絮 05：02+10：02+13：03
--动画分镜图 02：09+04：31+05：27
8、OST（PLAY向左进入）
9、音乐录像带（澳4，PLAY向左进入）
变形金刚 Transformers 1984，S01-S04【1984经典版1~4季全98集】
编号：W4067 ，BD25*2
配置：HDTV高清版+官方国语配音+官方中文字幕
音轨：英语5.1 国语2.0
字幕：中简
迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。