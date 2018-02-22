2000-2005 隐形透明人魔1-2，SB超码收藏版，保罗·范霍文 经典科幻片！

记得最早收过VCD ！

中文： 透明人魔 Hollow Man





地区：美国（2000）

导演：保罗·维尔霍文

主演：凯文·培根

伊莉莎白·舒尔

类型：科幻 恐怖 惊悚

⊙《透明人魔》的故事：

在一个顶级机密的军事实验室里，一群智力超群的年轻科学家偶然间揭开了人体隐形的秘密。他们的领队塞巴斯蒂安平日里骄傲自大，一意孤行。这次不顾生命安危和同事的劝阻，执意要拿自己的身体做试验品。当同事们成功将他变成隐形人后，却发现不能将他还原。正当同事们为找到还原方法没日没夜工作时，塞巴斯蒂安的身体和思想却发生了他们意想不到的变化。他越来越觉得隐形人好处多多，不愿意再回到从前的自我。他开始觉得同事们是破坏他隐形状态的最大威胁。



⊙《透明人魔》的看点：

《星河战队》、《艳舞女郎》、《本能》、《宇宙威龙》、《铁甲威龙》的大导演保罗·维尔霍文执导的最经典的美国科幻大片，特效不是盖的。



⊙《透明人魔》的配置：

威信（WX）此版来自一区超码收藏版，全动态英文菜单，可变形1.85:1画面，英语DTS5.1音轨，三区中文字幕，2条不同内容的中文评论字幕，2条与之对应的不同内容的中文正片与评论双显字幕。主菜单按上进入花絮，内容主要是最精彩的电脑特效花絮，威信（WX）一贯将所有花絮都制作了中文字幕，按花絮菜单可进入收录的13首OST，UV外封所印的DVD简单配置说明准确无误，双面彩印硬纸海报内封，露点烫码厚金盘基，质量可靠、读盘流畅。



品牌：威信

编号：WX-0153

配置： 一区超码收藏版+三区字幕+2条评论字幕+2条双显字幕+花絮及字幕+OST

容量：7.86GB

片长：01:52:31（28段）

视频：可变1.85:1（NTSC）Weave

音频：英语DTS5.1/768Kbps

英语DD5.1/448Kbps

英语DD2.0/192Kbps（评论）2条

字幕：中文

中文评论（作曲）

中文评论（演员 导演 编剧）

中文正片与评论双显（作曲）

中文正片与评论双显（演员 导演 编剧）

英文

法文

韩文

CC

花絮：特效制作（5分1秒，主菜单按上）

13首OST（花絮菜单）

码率：9.30Mb/sec



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《透明人魔》SUPERBIT版DNA 碟报，未收 ：

片 名：透明人魔 / 英文：Hollow Man

国家地区：USA

发行公司：索尼（Sony）

首映日期：2000年8月4日

制作公司：哥伦比亚（Columbia）

制作成本：$130百万美元

首映票房：$26,414,386.00美元

MPAA定级：R 级

全美票房：$73,209,340.00 美元

片 长：112 分钟

海外票房：$118,000,000.00美元

官方网站：http://www.spe.sony.com/movies/hollowman

IMDB：5.4/10 (12,166 votes)

碟商：DNA制作

片长：112分钟32秒

音轨：1、DD5.1 448 Kbps 2、DTS 5.1 754Kbps

字幕：英文/法文/西班牙文/葡萄牙文/中文/韩文/泰文，一区自带字幕，翻译有保证，

带CC字幕

区码：1, 2, 3, 4, 5, 6, All

屏幕比例：16：9可变

平均码率: 9.80Mbps

容量：7.91G，做的相当之满

花絮：因容量问题，导演音轨，制作特辑均只有链接，没有内容

彩蛋：

1、在选择影片播放的时候，按左键，进入彩蛋

拍摄特辑“惊悚大解剖”（Anatomy of a Thriller），15分钟3秒

DD2.0音轨（192Kbps），中文字幕，翻译没太大问题，

2、在选择影片播放的时候，按右键，进入彩蛋2

13首悬疑味道的原声曲目，好听~



内容简介：

一班年轻的科学家研究出可以令物体透明的方法，到了最终测试阶段，需要一个真正的身躯来作试验，卡恩自告奋勇地接受测验。这次实验非常成功，卡恩真的变成了透明人，但成功之后科学家们才发现他们虽然能够成功将卡恩变成隐形人，却没有办法将他还原。当他们正不断寻找还原的方法时，卡恩的身体和思想却发生了他们意想不到的变化….卡恩利用自己透明身躯，去干他那邪恶的恐怖行为……



页1：透明人魔1，WX-0153 ；

页2：透明人魔1，YD9-0090 、F9-689 ；

页3：透明人魔2 ，WX-0471、DNA-805 。