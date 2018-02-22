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2000-2005 隐形透明人魔1-2，SB超码收藏版，保罗·范霍文 经典科幻片！

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2018-2-22 0:45:18

记得最早收过VCD ！

 

 

 

 

 

 

中文：透明人魔 Hollow Man 

地区：美国（2000）
导演：保罗·维尔霍文
主演：凯文·培根
　　　伊莉莎白·舒尔
类型：科幻 恐怖 惊悚

 

⊙《透明人魔》的故事：
　　 在一个顶级机密的军事实验室里，一群智力超群的年轻科学家偶然间揭开了人体隐形的秘密。他们的领队塞巴斯蒂安平日里骄傲自大，一意孤行。这次不顾生命安危和同事的劝阻，执意要拿自己的身体做试验品。当同事们成功将他变成隐形人后，却发现不能将他还原。正当同事们为找到还原方法没日没夜工作时，塞巴斯蒂安的身体和思想却发生了他们意想不到的变化。他越来越觉得隐形人好处多多，不愿意再回到从前的自我。他开始觉得同事们是破坏他隐形状态的最大威胁。
　　
⊙《透明人魔》的看点：
　　 《星河战队》、《艳舞女郎》、《本能》、《宇宙威龙》、《铁甲威龙》的大导演保罗·维尔霍文执导的最经典的美国科幻大片，特效不是盖的。
　　
⊙《透明人魔》的配置：
　　 威信（WX）此版来自一区超码收藏版，全动态英文菜单，可变形1.85:1画面，英语DTS5.1音轨，三区中文字幕，2条不同内容的中文评论字幕，2条与之对应的不同内容的中文正片与评论双显字幕。主菜单按上进入花絮，内容主要是最精彩的电脑特效花絮，威信（WX）一贯将所有花絮都制作了中文字幕，按花絮菜单可进入收录的13首OST，UV外封所印的DVD简单配置说明准确无误，双面彩印硬纸海报内封，露点烫码厚金盘基，质量可靠、读盘流畅。
　　
品牌：威信
编号：WX-0153
配置：一区超码收藏版+三区字幕+2条评论字幕+2条双显字幕+花絮及字幕+OST
容量：7.86GB
片长：01:52:31（28段）
视频：可变1.85:1（NTSC）Weave
音频：英语DTS5.1/768Kbps
　　　英语DD5.1/448Kbps
　　　英语DD2.0/192Kbps（评论）2条
字幕：中文
　　　中文评论（作曲）
　　　中文评论（演员 导演 编剧）
　　　中文正片与评论双显（作曲）
　　　中文正片与评论双显（演员 导演 编剧）
　　　英文
　　　法文
　　　韩文
　　　CC
花絮：特效制作（5分1秒，主菜单按上）
　　　13首OST（花絮菜单）
码率：9.30Mb/sec

 

———————————————————————————————

《透明人魔》SUPERBIT版DNA 碟报，未收 ：

 

 

片　　名：透明人魔 / 英文：Hollow Man

 

国家地区：USA
发行公司：索尼（Sony）
首映日期：2000年8月4日
制作公司：哥伦比亚（Columbia）
制作成本：$130百万美元
首映票房：$26,414,386.00美元
MPAA定级：R 级
全美票房：$73,209,340.00 美元
片　　长：112 分钟
海外票房：$118,000,000.00美元
官方网站：http://www.spe.sony.com/movies/hollowman
IMDB：5.4/10 (12,166 votes)  

碟商：DNA制作
片长：112分钟32秒
音轨：1、DD5.1 448 Kbps  2、DTS 5.1 754Kbps
字幕：英文/法文/西班牙文/葡萄牙文/中文/韩文/泰文，一区自带字幕，翻译有保证，
        带CC字幕
区码：1, 2, 3, 4, 5, 6, All
屏幕比例：16：9可变
平均码率: 9.80Mbps
容量：7.91G，做的相当之满
花絮：因容量问题，导演音轨，制作特辑均只有链接，没有内容
彩蛋：
1、在选择影片播放的时候，按左键，进入彩蛋
    拍摄特辑“惊悚大解剖”（Anatomy of a Thriller），15分钟3秒
    DD2.0音轨（192Kbps），中文字幕，翻译没太大问题，
2、在选择影片播放的时候，按右键，进入彩蛋2
    13首悬疑味道的原声曲目，好听~

内容简介：
       一班年轻的科学家研究出可以令物体透明的方法，到了最终测试阶段，需要一个真正的身躯来作试验，卡恩自告奋勇地接受测验。这次实验非常成功，卡恩真的变成了透明人，但成功之后科学家们才发现他们虽然能够成功将卡恩变成隐形人，却没有办法将他还原。当他们正不断寻找还原的方法时，卡恩的身体和思想却发生了他们意想不到的变化….卡恩利用自己透明身躯，去干他那邪恶的恐怖行为……

 

页1：透明人魔1，WX-0153 ；

页2：透明人魔1，YD9-0090 、F9-689 ；

页3：透明人魔2 ，WX-0471、DNA-805  。

 

上一页123

标签： 保罗·范霍文(13) 超码版(6)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/6178190/
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迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。

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