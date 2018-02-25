1982 银翼杀手 雷德利·斯科特，刀刃警探 哈里森·福特，公元2020 叛狱追杀令，影史最佳科幻片，SJ四BD横扫各个版本与花絮！

—— 图文整理自网络

银翼杀手 Blade Runner (1982)

又名: 公元2020 / 叛狱追杀令 / 刀刃警探

评分：时光网 ，豆瓣 ，IMDb 8.2

导演: 雷德利·斯科特

编剧: 汉普顿·范彻 / 大卫·韦伯·皮普尔斯 / 菲利普·迪克

主演: 哈里森·福特、

鲁特格尔·哈尔、

肖恩·杨

类型: 科幻 / 惊悚

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1982-06-25(美国)

片长: 117分钟

IMDb 链接： tt0083658

二十一世纪初，泰勒公司先进机器人发展到了连锁阶段，那些机器人实际上和人类完全相同，被称为复制人，这些复制人在体力、敏捷度和智慧上都不错，被人类用于外世界从事奴隶的劳动、危险的探险工作及其他星球的殖民任务上，经过外界殖民地连锁六号战斗组的血腥暴动后，地球上宣布复制人为违法物——必须处死。特勤小组——银翼杀手受命侦查任何入侵复制人，并予以击毙。那不叫做处决，而是称之为退休。

Rick Deckard（Harrison Ford 饰）就是银翼杀手之一，某天，他奉命追踪潜入泰勒公司的复制人Roy Batty（Rutger Hauer 饰）、Zhora（Joanna Cassidy 饰）、Leon（Brion James 饰）和Pris（Daryl Hannah 饰），和他搭档的是泰勒公司的连锁六号复制人 瑞秋 Rachael（Sean Young 饰）在追踪的过程中，他和瑞秋产生了感情，明白了复制人们为了延长自身的机器寿命而做出的努力，渐渐地开始反思人类的命运。

银翼杀手 Blade Runner（30周年纪念收藏版）

编号：SJ-2497A，4BD

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】独享华纳美港A区30周年纪念版之碟1、碟2复合版本，

碟一，最终剪辑版荟萃中法日泰悉数官方素材，特别叛狱追杀杜比TrueHD 5.1高清无损原音，

集成德加拉VCD国配，官方中英法西日韩泰字幕，附官方汉化评论字幕；

碟二，完整还原原版无缝三 Title 架构一碟，尽览美国剧院公映版、国际剧院公映版及导演剪辑版

三版正片，国际剧院公映版集成德加拉VCD国配，官方译本修订三版本中文字幕及

官方英法西字幕，双碟皆保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程（部分官方）中文字幕；

碟三，优选华纳旧版碟5仅携带少量花絮框架，复合30周年新版样片版AVC编码更优质视频及

全新DTS-HD 5.1高清无损原音，官方中英法西日字幕，附官方汉化评论字幕；

碟四，选用30周年新版碟3携带旧版所有花絮框架（去除正片），

所有内容完整尽录并附独家全程（大部分官方）中文字幕。

碟一 音轨（最终剪辑版）：英语DD-HD5.1 英语5.1-640 法语5.1-384

国语2.0-192 泰语5.1-640 英评*3

碟一 字幕（最终剪辑版）：英 法 西 中繁 日 韩 泰 中繁评*3（日评*3）

碟一 花絮（最终剪辑版）：导演序言 00：36

碟二 音轨（美国剧院公映版+国际剧院公映版+导演剪辑版）：

英语5.1-640 法语2.0-96 国语2.0-192（仅限国际剧院公映版）

碟二 字幕：英 法 西 中简 中繁

碟二 花絮：三版本导演序言 01：44

碟三 音轨（工作样片版）：英语DTS-HD5.1 英评2.0-192

碟三 字幕（工作样片版）：英 法 西 中繁 日 中繁导评

碟三 花絮：1、导演序言 00：47

2、我们所有的变异未来 28：33

碟四 花絮：

1、图片画廊（无外挂）

2、制作特辑 03：34：25

3、我们所有的变异未来：从样片到最终剪辑 28：33

4、科幻梦想家：缅怀菲利普迪克 14：21

5、小说与电影 15：11

6、菲利普·K·迪克：《银翼杀手》访谈集 25：35（自译中字）

7、时代的征兆：平面设计 13：42

8、前卫时尚：服装与造型 20：42

9、试镜：瑞秋与普莉丝 08：56

10、会烧的光：缅怀乔丹克罗宁韦斯 20：05

11、删剪及备选片段 47：44

12、1982年宣传特辑 36：26

13、促销反乌托邦：海报的表现 09：38

14、里克戴卡德的真面目 09：35

15、连锁世代：影迷与制片者 21：53

16、预告片及电视预告 11：38（无外挂）

页1、影介、SJ-4BD 碟讯；

页2、幕后花絮，封套、海报欣赏。