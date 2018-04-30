1984-2015 未来战士 终结者系列，蓝光收碟（詹姆斯·卡梅隆，阿诺·施瓦辛格等）

—— 图文整理自网络

终结者1 The Terminator [蓝光书]

美版 蓝光书，全区，中文字幕，BD25

主视频参数：MPEG-2/LPCM5.1

终结者2 / 未来战士续集 / T2 / Terminator2 加长版，

中文，港版

ISRC 编号：PANBD521099

发售日期 : 29/05/2010

制式 : NTSC [HD] High Definition (1920 x 1080 progressive scan)

屏幕比例 : 1.85:1 1080p HD(AVC-H264) 16:9 Widescreen

音效 : dts-HD Master Audio 6.1 英语

Dolby Digital Surround-EX 5.1 英语

字幕 : 繁体中文/英文

格式 :单碟 / 双层BD50

区码 : A区

片长 : 154分钟

终结者3

阿诺德从政前最后一部巨作，

1080P 蓝光高清版，

含国语发音及花絮

索尼蓝光，1BD-50

菜单：英文动态菜单

音轨：英语杜比高清环绕声音（TrueHD 5.1）、

国语杜比5.1、泰语杜比5.1、西班牙语杜比5.1、葡萄牙语杜比5.1，五条正片音轨

字幕：简体中文、繁体中文、英文、西班牙文、葡萄牙文、泰文，字幕可隐藏，可自由切换

讲评音轨：两条英语杜比2.0讲评音轨

讲评字幕：西班牙文、葡萄牙文

介质：BD-50

容量：33.7 GB

特别收录：

1、终结者视像系统（画中画电影讲评）

2、拍摄记实：13分02秒

3、故事板对比：3分55秒

4、夺目造型：2分11秒

5、麦克法兰的T3玩偶：7分04秒

6、删减片段：1分51秒

7、笑场片段：3分02秒

8、T3电玩游戏：8分57秒

9、高清预告片集：4分40秒

终结者2018

（1080P蓝光高清，双剧情，克里斯蒂安贝尔、萨姆沃辛顿主演，含DTS-HD及花絮）【索尼蓝光】【新索版】 (1BD-50)

菜单：英文动态菜单

音轨：英语DTS-HD MA 5.1、葡萄牙语DTS-HD MA 5.1、西班牙语杜比5.1，

国语杜比5.1，泰语杜比5.1，五条正片音轨

字幕：英文、西班牙文、葡萄牙文、简体中文、繁体中文、泰文、印尼文，字幕可隐藏，可自由切换

介质：BD-50

容量：42.6 GB

时长：普通版，1小时54分46秒；

加长版，1小时57分40秒；

本蓝光碟采用双剧情模式制作，在开始菜单中可自由选取进入剧场版或加长版。

片基：IFPI X431 新索片基

特别收录（标清画质）：

1、电影制作特辑：19分01秒

2、杜卡迪与摩托终结者：8分33秒

3、数字化的末日世界：2分38秒

4、空军支援：2分56秒

5、金属模拟：2分17秒

6、加油站场景的构建：3分01秒

7、超低空袭击：2分49秒

8、引爆缩微实验室：2分45秒

9、水系终结者：2分27秒

10、位偶像的回归：3分09秒

11、终结者工厂：2分25秒

12、斯坦·温斯顿：3分12秒

13、汽油弹：2分54秒

页1、终结者1，JX，美A全区版蓝光书，BD25；

终结者2，JX，港A 加长版，纸套，BD50；

终结者3，JX，新索胶盒版，纸套，BD50；

终结者4，JX，新索胶盒版，纸套，BD50；

页2、终结者1，SJBD-1303A，美A区4K修复版+六国配+多区+花絮；

终结者2，SJBD-1304A，5版BD+三T+五国配+多区+花絮；

终结者2、审判日 3D版，SJBD-8358A，法B-3D+七国配+多区+花絮；

终结者3，SJBD-1305A，3版BD+多区+花絮；

终结者2018，SJBD-1306A，港A三T版+国配+多区+花絮；

终结者5、创世纪，SJBD-1623B，三版BD+国配+多区+花絮；

终结者5、创世纪 3D版，SJBD-8199A，美港A+国配+多区+花絮；

终结者5、创世纪，SJD9-5371B，美1+A+国配+多区+花絮+OST。

页3、终结者1，美A全区版蓝光书，书册截图 。

拓展阅读（DVD收碟）：