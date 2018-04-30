1984-2015 未来战士 终结者系列，蓝光收碟（詹姆斯·卡梅隆，阿诺·施瓦辛格等）

—— 图文整理自网络
终结者1 The Terminator [蓝光书]
美版 蓝光书，全区，中文字幕，BD25
主视频参数：MPEG-2/LPCM5.1
终结者2 / 未来战士续集 / T2 / Terminator2 加长版，
中文，港版
ISRC 编号：PANBD521099
发售日期 : 29/05/2010
制式 : NTSC [HD] High Definition (1920 x 1080 progressive scan)
屏幕比例 : 1.85:1 1080p HD(AVC-H264) 16:9 Widescreen
音效 : dts-HD Master Audio 6.1 英语
Dolby Digital Surround-EX 5.1 英语
字幕 : 繁体中文/英文
格式 :单碟 / 双层BD50
区码 : A区
片长 : 154分钟
终结者3
阿诺德从政前最后一部巨作，
1080P 蓝光高清版，
含国语发音及花絮
索尼蓝光，1BD-50
菜单：英文动态菜单
音轨：英语杜比高清环绕声音（TrueHD 5.1）、
国语杜比5.1、泰语杜比5.1、西班牙语杜比5.1、葡萄牙语杜比5.1，五条正片音轨
字幕：简体中文、繁体中文、英文、西班牙文、葡萄牙文、泰文，字幕可隐藏，可自由切换
讲评音轨：两条英语杜比2.0讲评音轨
讲评字幕：西班牙文、葡萄牙文
介质：BD-50
容量：33.7 GB
特别收录：
1、终结者视像系统（画中画电影讲评）
2、拍摄记实：13分02秒
3、故事板对比：3分55秒
4、夺目造型：2分11秒
5、麦克法兰的T3玩偶：7分04秒
6、删减片段：1分51秒
7、笑场片段：3分02秒
8、T3电玩游戏：8分57秒
9、高清预告片集：4分40秒
终结者2018
（1080P蓝光高清，双剧情，克里斯蒂安贝尔、萨姆沃辛顿主演，含DTS-HD及花絮）【索尼蓝光】【新索版】 (1BD-50)
菜单：英文动态菜单
音轨：英语DTS-HD MA 5.1、葡萄牙语DTS-HD MA 5.1、西班牙语杜比5.1，
国语杜比5.1，泰语杜比5.1，五条正片音轨
字幕：英文、西班牙文、葡萄牙文、简体中文、繁体中文、泰文、印尼文，字幕可隐藏，可自由切换
介质：BD-50
容量：42.6 GB
时长：普通版，1小时54分46秒；
加长版，1小时57分40秒；
本蓝光碟采用双剧情模式制作，在开始菜单中可自由选取进入剧场版或加长版。
片基：IFPI X431 新索片基
特别收录（标清画质）：
1、电影制作特辑：19分01秒
2、杜卡迪与摩托终结者：8分33秒
3、数字化的末日世界：2分38秒
4、空军支援：2分56秒
5、金属模拟：2分17秒
6、加油站场景的构建：3分01秒
7、超低空袭击：2分49秒
8、引爆缩微实验室：2分45秒
9、水系终结者：2分27秒
10、位偶像的回归：3分09秒
11、终结者工厂：2分25秒
12、斯坦·温斯顿：3分12秒
13、汽油弹：2分54秒
页1、终结者1，JX，美A全区版蓝光书，BD25；
终结者2，JX，港A 加长版，纸套，BD50；
终结者3，JX，新索胶盒版，纸套，BD50；
终结者4，JX，新索胶盒版，纸套，BD50；
页2、终结者1，SJBD-1303A，美A区4K修复版+六国配+多区+花絮；
终结者2，SJBD-1304A，5版BD+三T+五国配+多区+花絮；
终结者2、审判日 3D版，SJBD-8358A，法B-3D+七国配+多区+花絮；
终结者3，SJBD-1305A，3版BD+多区+花絮；
终结者2018，SJBD-1306A，港A三T版+国配+多区+花絮；
终结者5、创世纪，SJBD-1623B，三版BD+国配+多区+花絮；
终结者5、创世纪 3D版，SJBD-8199A，美港A+国配+多区+花絮；
终结者5、创世纪，SJD9-5371B，美1+A+国配+多区+花絮+OST。
页3、终结者1，美A全区版蓝光书，书册截图 。
拓展阅读（DVD收碟）：
迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。