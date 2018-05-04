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2010-2014 敢死队1-3 收碟一览，轰天猛将 浴血任务：史泰龙 李连杰 阿诺·施瓦辛格 杰森·斯坦森 梅尔·吉布森 安东尼奥·班德拉斯 等

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2018-5-4 19:12:23

                                                                                                      —— 图文整理自网络

 

 

 

      因为李连杰全程参演了这个系列，所以，在 ALBD-030《功夫皇帝李连杰 签名限量蓝光完整典藏》套装里面，完整收录了《敢死队1-3》的蓝光碟，具体配置不详！

      详情 ：

1963-4 功夫皇帝李连杰 签名限量蓝光完整典藏，36BD痛览真功夫，ALBD-030 赠手办！

 

 

 

 

敢死队 The Expendables

 

又名：浴血任务(台)、轰天猛将(港) 、牺牲品

类型: 动作 / 惊悚 / 冒险

国家: 美国

主演：史泰龙 等

 

 

 

 

2010 敢死队 1，6.7，


         导演: 西尔维斯特·史泰龙 Sylvester Stallone

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、Jason Statham、李连杰、 Dolph Lundgren 

 

编号：VS-2041

配置：狮门一区完整版+三区中英法文官方字幕+六区DD5.1中影国语配音+

        香港三区粤语配音，完整幕后花絮+电影原声OST

音轨：英语DD-EX5.1-448K、英语DTS-ES5.1-768K、

        国语DD5.1-384K、粤语DD2.0-192K、

        法语DD2.0-192K、英语DD2.0-192K（导评）

字幕：英文、西班牙文、法文、中文 1-5

花絮：1、幕后花絮；

        2、删减片段；

        3、搞笑片段；

        4、图片集 。

镜像：完成



  2010年刷新动作电影新视觉，

史泰龙网罗全球跨时代票房动作巨星共襄盛举共赴火线！



2010 英雄救美《敢死队》，群星拱月的爆米花：史泰龙 李连杰 杰森·斯坦森 杜夫·龙格尔 

         阿诺·施瓦辛格 布鲁斯·威利斯 米基·洛克 – 《敢死队》影评

http://i.mtime.com/1513343/blog/4897481/#Comment_8495499

 

 

——————————————————————————————————————————




2012 敢死队 2 ，6.8，


         导演: 西蒙·韦斯特 Simon West

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、杰森·斯坦森 Jason Statham

 

编号：DNA B-1870

配置：全球C区首发蓝光版+中影国配+中文字幕

音轨：英语DD5.1-640K、俄语DD5.1-448K、国语DD2.0-192K

字幕：英文、中文1-2

片长：103 分钟

镜像：完成





2012 敢死队 2 ，6.8，


编号：ST-081

配置：狮门一区版+蓝光版全码DTS+上译DD 5.1公映国配+

        港/台双三区中/英/法/日/泰全套官方字幕+独家泰国三区素材+完整幕后花絮+OST

音轨：英语DTS5.1-1536K、英语+国语+泰语+日语+法语DD5.1-448K、

         西班牙语 DD2.0-192K、英语导评 DD2.0-192K

字幕：英文、西班牙文、法文、繁体中文（台版）、简体中文（港版）、繁体中文（港版）、

         泰文、日文、简体中文（对应国配）、繁体中文（对应国配）

片长：102 分钟

花絮：1、制作特辑（战神:组建地球最强大反派）、

        2、访谈片段（大枪大英雄）、

        3、武器介绍（敢死队2的武器装备）、

        4、删剪片段、

        5、搞笑镜头。

镜像：完成


 

2012 敢死队2，轰天猛将 浴血任务，荷东好莱坞 硬星武会：史泰龙 杰森·斯坦森 李连杰 

         杜夫·龙格尔 阿诺·施瓦辛格 布鲁斯·威利斯 – 《敢死队2》影评

         http://i.mtime.com/1513343/blog/7457008/

 

 

 

敢死队2 / 浴血任务2（台）/轰天猛将2（港）The Expendables 2

 

编号：SJBD-0553A ，待收

配置：独有原版及全中文导航双模菜单，狮门A区全球最佳影音版，

         各区精华集合中英法日韩泰官方译本，

         尊享独家导演西蒙·韦斯特学者典范级中译随片评论，全球最完整超一个半小时珍藏花絮，

         附全程中文字幕，收录源码上译公映国语配音。

音轨：英语DTS-HD7.1/法语5.1-384K/

         国语2.0-192K/日语5.1-384K/泰语5.1-384K/英语评论2.0-224K

字幕：英文/法文/西班牙文/

         中文简体/中文繁体/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/泰文/中文简体评论(独家)

花絮：独家专属原生及全汉化究极双模播放架构，尊享全球最完整超一个半小时珍藏花絮，

    1、战神再聚集；

    2、80年代美国动作片的崛起；

    3、现实中的敢死队2武器；

    4、真正的敢死队员的生活；

    5、删节片段；

    6、笑场镜头；

    7、精彩预览。

 

 

————————————————————————————————————————

 


2014 敢死队3 ，6.7，


         导演: 帕特里克·休斯 Patrick Hughes ，

         主演: 西尔维斯特·史泰龙、杰森·斯坦森、阿诺·施瓦辛格

 

编号：SJ-4850A 洗版，加长版全新制作，加3区素材

配置：狮门1区版+蓝光转制未分级加长版视频+镭射港3+独家台3+

         精心整理国粤式双版本官方中文字幕+影院泄露版高保真公映国配+

         精选蓝光花絮+OST（Play向上进入）

音轨：英语5.1-448k 西班牙语5.1-448k 国语2.0-192k

字幕：英 西 中简 中繁 中繁

花絮：1、延展场景 02：46

         2、OST（Play向上进入）

镜像：未完成，XJX

 

 

       史泰龙、阿诺·施瓦辛格、哈里森·福特、杰森·斯坦森、

    安东尼奥·班德拉斯、李连杰、梅尔·吉布森等17大动作巨星，

凑齐新兵猛将完爆地球，重型动作打爆大银幕 ！

 

 

 

 

敢死队3 

 

编号： SJ-0794 B 洗版，加法2及日2素材，已收

 

编号：SJ-0794 C 洗版，加法2 及 日2素材，未收，

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         尊享狮门美A区蓝光版，独拼港A区、独家法B区蓝光、台3、泰3、独家日2区DVD素材精华，

         还原原版无缝双Title技术收录剧场版/未分级加长版一碟双版，

         特别轰天杜比TrueHD Atmos（兼容杜比TrueHD 7.1）全新高清无损音效，

         港台双三区官方中文字幕、对应国配字幕及英法西日泰字幕，集成数字版高保真公映国配，

         保留完整幕后花絮并附全程中文字幕

音轨：英语DD-Atmos（兼容DD-HD 7.1） 、法语5.1-384k 、西班牙语2.0-192k 、

         国语2.0-192k 、日语5.1-384k 、泰语5.1-384k

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 泰

花絮：1、《敢死队3》纪录片 51：56

         2、新血洒满地 16：11

         3、完全动作打包 06：40

         4、笑场片段 05：41

         5、延展片段 02：45

         5、播放加长版 02：11：31

镜像：完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

标签： 梅尔·吉布森(67) 李连杰(399) 安东尼奥·班德拉斯(53) 史泰龙(132) 杰森·斯坦森(102) 哈里森·福特(70) 韦斯利·斯奈普斯(12) 阿诺·施瓦辛格(88) 杜夫·龙格尔(12)

7.0 

敢死队3 (2014)

影评(219)

收藏(3872)

敢死队3/The Expendables 3(2014)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/8037810/
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迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。

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