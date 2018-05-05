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（碟讯）2007-2012 越坂康史导演：失踪少女1-5

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2018-5-5 13:06:50

 

 

失踪少女  Disappear

 

导演：Hideo Jujo

主演：Mei Fujishiro

         Kazuaki Kubo

         Kaede

         Yuya Matsuura

类别：惊悚

国家：日本

上映：2007

片长：75 Mins

剧情：

         高学女生无故失踪，原来被禁闭在一个密室之内......

         高校生亚子与广树和义男是青梅竹马的好朋友，可是当刚刚长成的亚子选择与广树相恋的时候，却触发义男潜藏内心的妒火与欲念，义男对亚子深刻的爱演化为极端的行为，一天，亚子无故失踪，当她醒来时，发现自己双手被困绑，双脚被铁链紧紧锁着，被禁闭在一个密室之内，义男也不要亚子离开，就每天关在小屋子里，最后义男选择了自杀结束了自己的生命，并且还给了亚子自由。

 

 

        这部2007版貌似没有收到，只收到了下面三部：

 

 

     《失踪少女》系列是由越坂康史导演，犯罪、惊悚、动作类型，典型的B 级片，共目前计5部，还差2部收齐 ！

 

      片名中的数字44、55、77 ，是影片中犯罪组织给受害者取的代号，也是影片的女主角。

 

 

 

页1、引言，2007 失踪少女，待收；

页2、失踪少女44 第一部 ，FM-2176 

       失踪少女44 第二部 ，待收 ；

页3、失踪少女 55 ，FJ-1221 ，待收；

       失踪少女55 最终篇 ，LS-2807

页4、失踪少女77 ，FM-4651 

 

2014 越坂康史days系列：48天 ...

 

 

上一页1234

标签： 越坂康史(4) 宇佐野瞳(2) 愛葉るび(2) 早乙女ルイ(2) あいかわ優衣(2) 栗林里莉(2) 绪川凛(2)

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