2002-2003 无间道及欧美翻版，近20年最成功港片蓝光BD，影帝集结号：刘伟强、麦兆辉，刘德华、梁朝伟、黎明、陈道明、黄秋生等！

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无间道三部曲套装 Infernal Affairs

韩版蓝光套装

全区中字

Technical Information

Genre: Action

Directors: Wai-keung Lau / Alan Mak

Actors: Andy Lau / Tony Leung Chiu Wai

Aspect Ratio & Format: 2.35:1 Anamorphic widescreen 1080p

Language: Chinese

Sound Mix: DTS-HD MA 6.1/Dolby Digital 5.1

Subtitles: Korean / English / Chinese

Rating: 12

Region Code: 3

Run Time: 97+119+117 mins

Number of discs: 3

Special Feature

Auodio Commentary

Making film

Trailer

Music Video

无间道 無間道 (2002)

又名: Infernal Affairs / Mou gaan dou

评分：时光网 8.5，豆瓣 9.0，IMDb 8.1

No.23，豆瓣电影Top250

导演: 刘伟强 / 麦兆辉

编剧: 麦兆辉 / 庄文强

主演: 刘德华、梁朝伟、黄秋生、曾志伟、郑秀文、陈慧琳、

陈冠希、余文乐、杜汶泽、林家栋、萧亚轩

类型: 悬疑、犯罪

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 2003-09-05(中国大陆) ，2002-12-12(香港)

片长: 101分钟、97分钟(导演剪辑版)

IMDb 链接： tt0338564

1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级要求深入到三合会做卧底，终极目标是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的好人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。

重案组从陈永仁手中获悉一批毒品交易情报，锁紧目标人物韩琛，没料情报被刘健明泄出，双方行动均告失败。但此事将双方均有卧底的事实暴露，引发双方高层清除内鬼的决心。命运迥异又相似的刘健明和陈永仁开始在无间道的旅程中接受严峻考验。

无间道2 無間道II (2003)

又名: 无间道前传 / Infernal Affairs II / Infernal Affairs 2

评分：时光网 7.8，豆瓣 8.3，IMDb 7.4

导演: 刘伟强 / 麦兆辉

编剧: 麦兆辉 / 庄文强

主演: 陈冠希、余文乐、曾志伟、黄秋生、吴镇宇、刘嘉玲、胡军、张耀扬、

杜汶泽、连凯、廖启智、惠英红

类型: 动作、犯罪

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 2003-10-17(中国大陆) / 2003-10-01(香港)

片长: 119分钟 、 110 分钟(德国电视版)

IMDb 链接： tt0369060

1991年，香港黑帮龙头倪坤被杀，倪氏家族旗下五大头目中除韩琛（曾志伟）外，均伺机背叛发难，不料却被倪家不起眼的第二代倪永孝（吴镇宇）不费一兵一卒牵制，此举引来重案祖督察黄志诚（黄秋生）的戒心，使其派出警校学生陈永仁（余文乐）渗入倪家进行长期的卧底工作，而韩琛为了巩固势力，早在警察内部安插了线人刘建明（陈冠希）。三年后，事业蒸蒸日上的倪永孝为安枕无忧，决意将五大头目一举歼灭，却因疏忽让韩琛成为漏网之鱼。

1997年，大难不死的韩琛重出江湖，为替死去的同事报仇，黄志诚找到他商议合作除掉倪永孝的事宜，不久却发现此举铸成大错，而各自为自己的尴尬身份苦恼的陈永仁和刘建明，则在无间道的路上越行越远。

无间道3：终极无间 無間道III 終極無間 (2003)

又名: Infernal Affairs 3: End Inferno

评分：时光网 7.5，豆瓣 7.8，IMDb 7.0

导演: 刘伟强 / 麦兆辉

编剧: 麦兆辉 / 庄文强

主演: 梁朝伟、刘德华、黎明、陈道明、陈慧琳、黄秋生、

曾志伟、杜汶泽、郑秀文、刘嘉玲、林家栋、陈冠希、余文乐、尹扬明

类型: 动作、犯罪

国家: 中国大陆 / 香港

语言: 汉语普通话 / 粤语

上映: 2003-12-12(中国大陆/香港/台湾)

片长: 107分钟(公映版) / 118分钟

IMDb 链接：tt0374339

刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后接受警队内部调查，被架空职权，加上家庭的变故，他的精神状态每况愈下，但他坚信局面很快就会扭转。年轻警司杨锦荣（黎明）在同事看来是怪人一个，他正凭着过人的业绩迈向警队最高层。为了搞清楚杨锦荣的真实身份，刘建明开始对其调查。

刘建明渐渐发现韩琛旧日的生意拍档沈澄（陈道明）与杨锦荣有着千丝万缕的关系，为了置杨锦荣于死地，也为了不让自己的身份曝光，渴望做个好人已久的刘建明开始千辛万苦地找寻一个又一个证据，可是他总在最接近真相时功亏一篑。

DVD 拓展阅读 ：

（刘德华 梁朝伟 黄秋生 黎明 ,飞扬6D9+2D5终极收藏版）无间道三部曲，再见 等到下辈子！

（刘德华 梁朝伟 黄秋生 黎明，中凯碟讯）无间道1-3，金属铝盒限量珍藏版

页1、韩版；

页2、SJBD ；

页3、2006 无间道风云，美国，SJBD-0818A；

页4、2007 精英部队1，巴西，SJD9-1367A ；

2010 精英部队2、大敌当前，巴西，SJD9-1368A 。