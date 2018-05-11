网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光网·德州影音烧友论坛>>1989 霍耀良·急冻奇侠，元彪、元华从明朝打到现代，张曼玉变身伎女，演出：黄耀明、黎燕姗、徐锦江、元奎、王晶！

1989 霍耀良·急冻奇侠，元彪、元华从明朝打到现代，张曼玉变身伎女，演出：黄耀明、黎燕姗、徐锦江、元奎、王晶！

加入收藏

2018-5-11 19:24:52

 

#急冻奇侠/The Iceman Cometh(1989)急冻奇侠
The Iceman Cometh
(1989)

 

                                                                                                 —— 图文整理自网络

 

 英 HKL 封套 ：

 

 

 急冻奇侠 (1989)

 

又名: The Iceman Cometh

评分：时光网 6.6，豆瓣 6.4，IMDb 6.6

导演: 霍耀良

编剧: 麦当雄 / 萧若元

主演: 元彪、元华、张曼玉、黄耀明、黎燕姗、徐锦江、

        元奎、王晶、吴志雄

类型: 动作、爱情、科幻

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1989-08-18

片长: 114 分钟

IMDb 链接：tt0097618

 

 　  故事开始于明朝，凤三（元华 饰）心肠歹毒，无恶不作。身为锦衣卫，同时又是凤三的师弟，方守正（元彪 饰）发誓要将凤三绳之于法。然而，凤三此人诡计多端，甚至想要偷取能够扭转时空的黑玉佛，借此逃脱法网，几番争斗之后，两人双双跌落山崖。 

 

　　时光荏苒，转眼已是现代，考古队在雪地中挖掘出了凤三和方守正被冰封住的尸体，将两人运往美国研究，然而，途中一场意外却令两人死而复生。方守正于机缘巧合之下遇见了名为阿玉（张曼玉 饰）的不良少女，阴差阳错的成为了她的保镖，而凤三不改奸邪本性，加入了黑社会，继续为非作歹。当方守正得知凤三依旧作恶多端后，他决定继续自己未完成的使命。

 

 

 

急冻奇侠

 

编号：U-1080

配置：港3乐贸DTS数码修复版+英2HKL特别收藏版+日2+韩3+泰3+花絮

音轨：粤语DD5.1-384K、粤语DTS5.1-768K、粤语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K

字幕：中文1-4、英文、韩文、泰文、日文、印尼文、中英双显

片长：114 分钟

花絮：1、乐贸版元彪访问 等；

         2、主菜单 PLAY 向上，进入英版花絮选单 。

 

 

      香港三区DVD平台的王牌 “香港猛片、数码修复” 系列又多了一款力作，由霍耀良执导，元彪、张曼玉和元华主演的动作喜剧《急冻奇侠》经过数码修复重制后于近期发行。这部由嘉禾和麦当雄制作公司合作的电影，当年上映时颇为轰动，票房成绩极理想。

 

      经过数码修复的《急冻奇侠》DVD，呈现了较高水准的画面和声效质素。胶片粒子被大大抑制，清晰度明显提高，但锐利度则无从谈起。与几无明显瑕疵的画面相比，声效的提升固然有DTS这样的豪华音轨，但尽然剔除了国语音轨，让人诧异于乐贸的制作思路。好在市面版本中，仍然保留了一条取材自老版DVD的国语音轨。新老音轨的直接差异无非是音压和音量的区别，DTS音轨虽然够猛，但声音的定位亦然模糊，尤其是动作戏。值得表扬的是花絮环节，随碟特别收录了男主角元彪的专访以及删剪片段、定格剧照等内容。在市面版本中，我们还可以欣赏到来自英二HKL版本的花絮，包括另一男主角元华的专访等，内容也颇为丰富。

 

 

 

 

 

      故事出自大才子萧若元之手，背景系明朝末年，狂魔凤三杀人如麻，锦衣卫方守正奉命缉拿。在阴差阳错之下，凤三和方守正堕入冰川淹没。三百年后，探险队发现了两人被冻僵的身体，并运往美国作研究。方守正在解冻后苏醒，置身一个完全陌生的时代，古代狂魔伏妖的大决战即将在现代世界展开！

 

      霍耀良是香港导演中屈指可数的多面手，这类古今、正谐混搭的题材，交由他来处理无疑是最为合适的。掌镜的摄影师中有马楚成这样的今日大牌导演，动作设计则在元家班的支持下，由元彪和元华凭借扎实的功夫底子大玩武打和特技，相当耐看。就剧情而言，牵涉到时空穿梭的漏洞和硬伤并不少，这也是港产电影的通病。喜剧噱头则交由张曼玉来负责，她扮演现代社伎女，因被恶人欺负而巧遇元彪，闹出了不少的笑话。此外，一小段嘲笑 “大陆表叔” 的戏份，也是当年港产片的特色之一。总的来说，以娱乐商业电影的标准来衡量， 《急冻奇侠》是一部值得一看的电影。

 

 

 

 

 

      这是一部融合了多种元素的电影，也是香港电影的一个经典代表。在这部影片中，有科幻、动作、枪战、爱情、喜剧等多种成分。香港电影也正如香港文化和香港自身一样，它不是单纯的一种文化、一种类型，而是各种元素融合在一起，东西方、传统与现代都各有一席之地。反映在电影中就形成了类型的多元化和一种对传统的戏说与反叛。本片中的方守正在明朝是一个堂堂御前侍卫，到了现代，却沦为一个他自己也不耻的妓女的保镖兼佣人，这种强烈的对比与反差引发了诸多笑料，也是对传统的一种戏噱，正是香港电影的常用手法。

 

 

 

 

香港电影金像奖 (1990；第9届) ，提名：3

 

·金像奖-最佳摄影 潘恒生 Hang-Sang Poon  

·金像奖-最佳剪辑 潘雄 Poon Hung  

·金像奖-最佳动作指导 元华 Wah Yuen、元德 Tak Yuen  

 

 

 

 

 

 

标签： 张曼玉(171) 黄耀明(33) 元华(15) 徐锦江(14) 元奎(16) 元彪(27) 晶(1) 霍耀良(1) 黎燕姗(1)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/8038280/
--------------------
迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光网·德州影音烧友论坛 14421

RSS订阅

时光网·德州影音烧友论坛

1064名成员791个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:20分

 