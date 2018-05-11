1989 霍耀良·急冻奇侠，元彪、元华从明朝打到现代，张曼玉变身伎女，演出：黄耀明、黎燕姗、徐锦江、元奎、王晶！

急冻奇侠

The Iceman Cometh

(1989)

—— 图文整理自网络

英 HKL 封套 ：

急冻奇侠 (1989)

又名: The Iceman Cometh

评分：时光网 6.6，豆瓣 6.4，IMDb 6.6

导演: 霍耀良

编剧: 麦当雄 / 萧若元

主演: 元彪、元华、张曼玉、黄耀明、黎燕姗、徐锦江、

元奎、王晶、吴志雄

类型: 动作、爱情、科幻

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1989-08-18

片长: 114 分钟

IMDb 链接：tt0097618

故事开始于明朝，凤三（元华 饰）心肠歹毒，无恶不作。身为锦衣卫，同时又是凤三的师弟，方守正（元彪 饰）发誓要将凤三绳之于法。然而，凤三此人诡计多端，甚至想要偷取能够扭转时空的黑玉佛，借此逃脱法网，几番争斗之后，两人双双跌落山崖。

时光荏苒，转眼已是现代，考古队在雪地中挖掘出了凤三和方守正被冰封住的尸体，将两人运往美国研究，然而，途中一场意外却令两人死而复生。方守正于机缘巧合之下遇见了名为阿玉（张曼玉 饰）的不良少女，阴差阳错的成为了她的保镖，而凤三不改奸邪本性，加入了黑社会，继续为非作歹。当方守正得知凤三依旧作恶多端后，他决定继续自己未完成的使命。

急冻奇侠

编号：U-1080

配置：港3乐贸DTS数码修复版+英2HKL特别收藏版+日2+韩3+泰3+花絮

音轨：粤语DD5.1-384K、粤语DTS5.1-768K、粤语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K

字幕：中文1-4、英文、韩文、泰文、日文、印尼文、中英双显

片长：114 分钟

花絮：1、乐贸版元彪访问 等；

2、主菜单 PLAY 向上，进入英版花絮选单 。

香港三区DVD平台的王牌 “香港猛片、数码修复” 系列又多了一款力作，由霍耀良执导，元彪、张曼玉和元华主演的动作喜剧《急冻奇侠》经过数码修复重制后于近期发行。这部由嘉禾和麦当雄制作公司合作的电影，当年上映时颇为轰动，票房成绩极理想。

经过数码修复的《急冻奇侠》DVD，呈现了较高水准的画面和声效质素。胶片粒子被大大抑制，清晰度明显提高，但锐利度则无从谈起。与几无明显瑕疵的画面相比，声效的提升固然有DTS这样的豪华音轨，但尽然剔除了国语音轨，让人诧异于乐贸的制作思路。好在市面版本中，仍然保留了一条取材自老版DVD的国语音轨。新老音轨的直接差异无非是音压和音量的区别，DTS音轨虽然够猛，但声音的定位亦然模糊，尤其是动作戏。值得表扬的是花絮环节，随碟特别收录了男主角元彪的专访以及删剪片段、定格剧照等内容。在市面版本中，我们还可以欣赏到来自英二HKL版本的花絮，包括另一男主角元华的专访等，内容也颇为丰富。

故事出自大才子萧若元之手，背景系明朝末年，狂魔凤三杀人如麻，锦衣卫方守正奉命缉拿。在阴差阳错之下，凤三和方守正堕入冰川淹没。三百年后，探险队发现了两人被冻僵的身体，并运往美国作研究。方守正在解冻后苏醒，置身一个完全陌生的时代，古代狂魔伏妖的大决战即将在现代世界展开！

霍耀良是香港导演中屈指可数的多面手，这类古今、正谐混搭的题材，交由他来处理无疑是最为合适的。掌镜的摄影师中有马楚成这样的今日大牌导演，动作设计则在元家班的支持下，由元彪和元华凭借扎实的功夫底子大玩武打和特技，相当耐看。就剧情而言，牵涉到时空穿梭的漏洞和硬伤并不少，这也是港产电影的通病。喜剧噱头则交由张曼玉来负责，她扮演现代社伎女，因被恶人欺负而巧遇元彪，闹出了不少的笑话。此外，一小段嘲笑 “大陆表叔” 的戏份，也是当年港产片的特色之一。总的来说，以娱乐商业电影的标准来衡量， 《急冻奇侠》是一部值得一看的电影。

这是一部融合了多种元素的电影，也是香港电影的一个经典代表。在这部影片中，有科幻、动作、枪战、爱情、喜剧等多种成分。香港电影也正如香港文化和香港自身一样，它不是单纯的一种文化、一种类型，而是各种元素融合在一起，东西方、传统与现代都各有一席之地。反映在电影中就形成了类型的多元化和一种对传统的戏说与反叛。本片中的方守正在明朝是一个堂堂御前侍卫，到了现代，却沦为一个他自己也不耻的妓女的保镖兼佣人，这种强烈的对比与反差引发了诸多笑料，也是对传统的一种戏噱，正是香港电影的常用手法。

香港电影金像奖 (1990；第9届) ，提名：3

·金像奖-最佳摄影 潘恒生 Hang-Sang Poon

·金像奖-最佳剪辑 潘雄 Poon Hung

·金像奖-最佳动作指导 元华 Wah Yuen、元德 Tak Yuen