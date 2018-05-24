1967-01 不染烟尘王祖贤，与世隔绝收碟集，亚洲第一美女！

—— 图文整理自网络

王祖贤 Joey Wong

性别: 女

星座: 水瓶座

生日: 1967-01-31

生地: 台湾，台北

职业: 演员

又名: Joey Wang、祖儿、小贤

成员: 齐秦(前男友) ，王耀煌(父)

imdb 编号：nm0939153

王祖贤，台湾出道于香港发展著名电影女演员。90年代初香港影坛 “四大名旦” 之一，因身材高挑和外貌出众坐拥 “亚洲第一美腿” 和 “亚洲第一美女” 称号，集梦幻、风情、出尘之味于一身的女明星，“媚” 是她的代名词。

王祖贤在15岁拍摄了第一支广告 “阿迪达斯球鞋”。1984年在台湾被导演看中，拍摄处女作《今年的湖畔会很冷》，获得第20届金马奖最佳摄影奖。在颁奖典礼上播放的片段让当时的香港邵氏电影公司印象深刻便与她签约，随后至香港发展。

1987年凭借电影《倩女幽魂》曾获金像奖及金马奖最佳女主角提名，成为香港电影古典 “女鬼” 的形象代言人，更掀起香港奇幻电影热潮，红遍亚洲各国。三集《倩女幽魂》成功地在港台娱乐圈打出了自己的一片天地，与张曼玉、钟楚红、关之琳并称90年代初香港影坛 “四大名旦”，同时还被日本媒体赞誉为 “亚洲女神”。她在古装戏中的唯美造型至今无人可及，被影迷称为 “古装第一美女”。

自83年到93年十年间，作品已达63部之多，演技得以长期砺炼。1993年《青蛇》一片中已达炉火纯青之境，风华绝代的见证。2001年祖贤在拍完电影《游园惊梦》后宣布息影，随后游学加拿大。2003年王祖贤复出主演电影《美丽上海》，祖贤借此片 “完成了从偶像派到演技派的华丽转身”，2004年宣布退出影坛。

1998年发行个人唯一一张国语专辑《与世隔绝》，非常适合王祖贤的气质和声音。

王祖贤与齐秦和林建岳的两段爱情故事更是曲折离奇，然而潜心佛学的 “小倩” 翩然离开，留居加国至今。

HMV 《王祖贤作品集》套装，共计15D5，15部影片，JX，已出

附： 《倩女幽魂 1-3 》: 碟海觅踪

页1、影介、收碟目录；

页2、收碟版本详介 ！

1985 天官赐福，6.4，导演 鲁俊谷，尔冬升、王祖贤、董骠、罗烈；

1985 再见七日情，6.2，导演 张坚庭，王祖贤、尔冬升、霍耀良、秦沛；

1985 打工皇帝，6.7，导演 徐克，许冠杰、泰迪·罗宾、徐克、王祖贤；

（+ 1985 求爱反斗星，梁家树导演，张国荣、陈百祥、张艾嘉，新U9-319）；

1986 霹雳大喇叭，6.5，

导演 陈欣健 / 刘观伟，

洪金宝、张学友、王祖贤、姜大卫、冯淬帆、林正英、元华、元奎、张坚庭；

1986 偶然，7.4，导演 楚原，张国荣、叶童、梅艳芳、王祖贤；

1986 杀妻2人组，6.4，导演 钟镇涛，周润发、钟镇涛、梅艳芳、王祖贤、王晶；

1986 俾鬼捉 / 谁是鬼? ，6.3，导演 蓝乃才，王晶、王祖贤、冯淬帆、高丽虹；

1986 义盖云天，6.6，导演 罗文，周润发、王祖贤、吕方；

1986 心动，6.5，导演 陈方，江显扬、王祖贤；

1987 芳草碧连天 / 红粉俏佳人，7.5，导演 蔡扬名，王祖贤、齐秦、陈松勇，

2 VCD；

1987 卫斯理传奇，6.5，导演 泰迪·罗宾，许冠杰、王祖贤、泰迪·罗宾、狄龙，

1987 倩女幽魂，8.6，导演，程小东，张国荣、王祖贤、午马、刘兆铭，

1990 倩女幽魂2：人间道，7.7，导演 程小东，张国荣、王祖贤、张学友、午马，

1991 倩女幽魂3：道道道，7.3，

导演 程小东，梁朝伟、张学友、王祖贤、利智、刘兆铭、刘洵、黄光亮、李子雄。

—— 历收 HMV套装、CK、QL、UPS、YJ、SJBD、港A、韩A、国版C区套装！

1987 香港小姐写真，6.2，导演 萧嘉荣 / 梁立人，王祖贤、邓光荣、甄妮、陈欣健，

1987 标错参，6.9，导演 张坚庭，洪金宝、钟镇涛、王祖贤，

1988 长短脚之恋，，导演，王钟，周润发、王祖贤、利智，

1988 画中仙，6.4，导演 午马，元彪、王祖贤、午马、李美凤、吴启华，

1988 金装大酒店，6.4，《豪门夜宴+金装大酒店》JH-2700，

导演 刘镇伟，

主演：郑则仕、吴耀汉、张学友、王祖贤、 叶童、曾志伟、钟楚红、

夏文汐、胡枫、秦祥林、单立文、仓田保昭；

1988 大丈夫日记，7.4，导演，楚原，周润发、王祖贤、叶倩文、李子雄，

1988 城市特警，6.4，导演 杜琪峰 / 金扬桦，李子雄、王祖贤、朱江，

1989 合家欢，7.3，

导演：高志森，

主演：许冠文、黄百鸣、许冠英、郑文雅、王祖贤、任达华、玛利亚、 梁家辉、袁洁莹、

李丽珍、卢冠廷，

1989 杀手蝴蝶梦，6.8，

导演：谭家明，

主演：钟镇涛、王祖贤、梁朝伟、陈惠敏、刘家辉、关海山、吴孟达，

1989 潘金莲之前世今生，6.7，导演 罗卓瑶，王祖贤、林俊贤、曾志伟、单立文，

1989 惊魂记，7.4，导演 钟志文，林青霞、王祖贤、李美凤、李子雄，

1989 赌神，8.0，导演 王晶，周润发、刘德华、王祖贤、张敏，

归类 周润发；

1989 天地玄门，6.1，

导演：叶成康，林正英、王祖贤、成奎安、黄秋生、高飞、刘兆铭、许绍雄，

1990 千年女妖，6.2，导演 郑永潮，张学友、王祖贤、叶蕴仪，

HMV套装，无法镜像，已出；

1990 浪漫杀手自由人，5.9，导演 高飞，王祖贤、任达华、刘兆铭、李若彤，

1990 摩登如来神掌，6.2，

导演：黃泰來，

主演：刘德华、王祖贤、陈百祥、曹达华、刘洵 、成奎安、元华，

1990 龙虎大老千，6.2，

又名：赌场大老千、绝桥智多星、千王之王重出江湖，

导演 王晶，李修贤、王晶、王祖贤、龙方、邓萃雯，

1990 阿婴，7.2，导演 邱刚健，王祖贤、黄耀明、单立文，

佚名 D5 ；

1991 鬼干部，6.6，导演 金杨桦，梁家辉、王祖贤、林正英，

1991 追日，6.3，导演 刘鸿泉，张学友、王祖贤、张敏，

1991 千人斩，6.2，导演 丁善玺，王祖贤、王羽、陈法蓉、钱小豪，

1991 冲击天子门生，6.1，导演 罗烈，刘德华、张耀扬、王祖贤，

1991 灵狐，5.3，导演: 午马，主演: 王祖贤、姚炜、午马，

1991 豪门夜宴，6.8，《豪门夜宴+金装大酒店》JH-2700，

导演: 张坚庭、高志森、徐克、张同祖，

主演: 曾志伟、郑裕玲、吴耀汉、洪金宝、张学友、梁家辉、关之琳、林子祥、黎明、

梁朝伟、岑建勋、周星驰、叶倩文、刘德华、张曼玉、许冠文、吴孟达、巩俐、

张国荣、梅艳芳、王祖贤、郭富城、惠英红、毛舜筠、刘家辉、任达华、狄龙、

吴宇森、朱咪咪、吴大维、吴君如、李嘉欣、李丽珍、杜琪峰、沈殿霞、徐克、

姜大卫、张艾嘉、张耀扬、袁洁莹、麦嘉。

1992 画皮之、阴阳法王，6.4，导演: 胡金铨，

主演: 郑少秋、王祖贤、午马、洪金宝、林正英、刘洵，

1992 赌城大亨之、新哥传奇，6.5，导演: 王晶，刘德华、万梓良、邱淑贞、王祖贤，

1992 庙街十二少，6.3，

导演: 蒋家骏，

导演：刘德华、王祖贤、吴孟达、叶德娴、曾江、吕良伟、 刘兆铭、郑则仕、叶子楣，

1992 赌城大亨2、至尊无敌，6.4，

导演: 王晶，

主演：刘德华、万梓良、邱淑贞、陈德容、、吴君如、李嘉欣 、王祖贤，

1992 水浒传之、英雄本色，7.0，

导演: 陈会毅，

主演: 王祖贤、梁家辉、徐锦江、刘青云、林威、午马、单立文，

1993 城市猎人，7.2，导演:王晶，成龙、王祖贤、邱淑贞、后藤久美子，

1993 新流星蝴蝶剑，6.8，导演:麦当杰，梁朝伟、杨紫琼、王祖贤、林志颖、甄子丹、徐锦江。

1993 东方不败、风云再起，7.2，

导演: 李惠民、程小东，

主演: 林青霞、王祖贤、王静莹、于荣光、刘洵、高雄，

1993 射雕英雄传之东成西就， 8.7，

历收 佚名D5、《张国荣纪念特辑2》、王祖贤电影套装、e品、FH、U-1046，

导演: 刘镇伟，

梁朝伟、林青霞、张国荣、叶玉卿、张学友、王祖贤、张曼玉、梁家辉、刘嘉玲、钟镇涛。

1993 青蛇，8.4，徐克，张曼玉、王祖贤、赵文卓，

1994 东邪西毒，8.6，历收《张国荣纪念特辑2》、中凯MD-002、VS-284、重剪版原声CD，

导演:王家卫，

张国荣、张曼玉、梁朝伟、林青霞、张学友、梁家辉、杨采妮、刘嘉玲、 邹兆龙、王祖贤；

1997 北京猿人，5.6，导演: 佐藤纯弥，主演: 绪形直人、王祖贤、丹波哲郎，

2001 游园惊梦，7.5，导演: 杨凡，主演: 王祖贤、宫泽理惠、吴彦祖，

2004 美丽上海，7.5，导演: 彭小莲，主演: 王祖贤、郑振瑶、冯远征。