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1986 英雄本色三部曲，SJ4D9源自4K修复版；铁盒X6-5170日A蓝转；无籍者，韩版《英雄本色》！

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2018-6-3 18:50:54

 

 

 

港产片中的不朽经典，

根本无需过多介绍！

 

 

 

 

英雄本色  A Better Tomorrow （4K修复版） 1986

 

编号：SJ-10073A ，2D9

配置：独家Optimum英2双碟收藏版+独家千勣港A区4K修复版蓝光高清重编码视频+

         派拉蒙日A蓝光+大陆C区蓝光+洲立港3+法2+韩3+独家泰3+蓝光HD内核全码DTS+

         独家LD数字采集版粤语2.0原始音轨+官方5.1国配+官方中英法日韩泰印尼马来字幕+

         C区官方汉化评论字幕+海量全球素材最完整花絮+绝版OST

音轨：粤2.0-192 粤DTS5.1-1536 粤5.1-448 国5.1-448 

         英2.0-192 法2.0-192 泰5.1-384 英讲评2.0-192

字幕：中繁 中简 英 法 日 韩 泰 印尼 马来 中讲评

 

 

 

 

 

英雄本色2  A Better Tomorrow II 1987

 

编号：SJ-10074A 

配置：洲立港3+千勣港A区蓝光+派拉蒙日A区蓝光+大陆C区蓝光+法2+韩3+独家泰3+

         蓝光HD内核高清DTS+洲立港3区原始2.0粤语音轨+官方5.1国配+

         官方中英法日韩泰印尼马来字幕+完整花絮

音轨：粤5.1-448 粤DTS5.1-768 国5.1-448 粤2.0-192 法2.0-192 泰5.1-384 越2.0-192

字幕：中繁 中简 英 法 日 韩 泰 印尼 马来

花絮：枪械实战解码：命不该绝 8:45

 

 

 

 

 

英雄本色3：夕阳之歌  A Better Tomorrow III 1989

 

编号：SJ-10075A 

配置：Spectrum韩3+洲立港3+独家千勣港A区蓝光高清重编码视频（素质比DVD有进化）+

        派拉蒙日A区蓝光+大陆C区蓝光+独家泰3+蓝光HD内核全码DTS+

        洲立港3区原始2.0粤语音轨+官方5.1国配+官方中英法日韩泰印尼马来字幕+完整花絮

音轨：粤5.1-448 粤DTS5.1-1536 国5.1-448 粤2.0-192 泰5.1-384 越2.0-192

字幕：中繁 中简 英 法 日 韩 泰 印尼 马来

花絮：枪械实战解码：近身杀战

 

 

 

 


无籍者 무적자 (2010)

 

又名：韩版《英雄本色》、无敌者、A Better Tomorrow

评分：时光网 5.9，豆瓣 5.5，IMDb  5.9

导演: 宋海星

编剧: 宋海星 Hae-sung Song

主演: 宋承宪 / 朱镇模 / 金康宇 / 赵汉善

类型: 剧情 / 动作

国家: 韩国

语言: 韩语

上映日期: 2010-09-16(韩国)

片长: 124分钟

IMDb 链接： tt1138442

 

编号：VS-2263

配置：韩3+港3+花絮+OST

音轨：韩语DD5.1-448K、韩语DTS5.1-768K（港3）

字幕：韩文1-2、英文、中文1-2

片长：123 分钟

花絮：访谈；预告片。

OST：6首，播放键向上

 

　　金赫（朱镇模 饰）与金哲（金康宇 饰）兄弟两人，与李英春（宋承宪 饰）同为朝鲜逃北者，当年金赫为了生存抛弃弟弟，令被韩国羁押多年的后者怀恨，金赫经多年努力，始终无法得到弟弟的原谅。

      金赫与英春在韩国加入了枪支走私团伙，两人凭借过人的能力深得老大信任，并受托带挈老大的侄子郑泰民（赵汉善 饰）。岂料表面恭顺的郑泰民因无法得到叔叔的器重，对金赫恨之入骨，在一次交易中将其陷害入狱，欲为金赫报仇的英春身负重伤，一条腿被废。三年后，金哲成为了一名韩国警察，他誓将兄长的团伙绳之以法；郑泰民在组织中爬上高位；而刚出狱的金赫一无所有，他找到落魄度日的英春，二人要拿回属于自己的东西 … … 

 

　　本片翻拍自吴宇森导演的《英雄本色》。

 

 

——————————————————————————————————————————

 

铁盒X6-5170，碟片转让，镜像完成！

 

 

 

        X6 为了最大限度的保证画质，砍掉了所有的花絮，对于正片党来说，未尝不是好事。

《英雄本色1-2》视频来自日A，画质较好，但还不是最佳状态。第三部《夕阳之歌》来自法二，画质最差！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

页1、包装图秀；

        截 图 ：

页2、英雄本色1 ；

页3、英雄本色2 ；

页4、英雄本色3 。

 

吴宇森·徐克·周润发·张国荣 《英雄本色1-3》，EE 法二菜单、画质、画册

 

 

上一页1234

标签： 周润发(365) 吴宇森(244) 张国荣(535) 梁家辉(165) 梅艳芳(80) 徐克(399) 狄龙(51) 李子雄(9) 朱宝意(5) 曾江(10)

7.9 

英雄本色 (1986)

影评(1359)

收藏(2839)

英雄本色/A Better Tomorrow(1986)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/7975901/
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