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张 艺 谋 作 品 集
编号：ALBD-036 ，12BD
透明托盘套装，豪华配置
1990 菊豆，7.8，
导演：张艺谋、杨凤良
主演: 巩俐、李保田、李纬、丛志军
1991 大红灯笼高高挂，8.4，
导演：张艺谋，
主演：巩俐、马精武、何赛飞、曹翠芬
1992 秋菊打官司，7.8，
导演: 张艺谋
主演: 巩俐、刘佩琦、雷恪生
1995 摇啊摇，摇到外婆桥，7.1，
导演：张艺谋，
主演：巩俐、李保田、李雪健、孙淳
2002 英雄，6.9，
导演: 张艺谋，
主演: 李连杰、梁朝伟、张曼玉、陈道明、甄子丹
2004 十面埋伏，5.8，
导演: 张艺谋，
主演: 章子怡、刘德华、金城武、宋丹丹
2006 满城尽带黄金甲，5.2，
导演: 张艺谋，
主演: 周润发、巩俐、刘烨、周杰伦
2009 三枪拍案惊奇，4.6，
导演: 张艺谋，
主演: 小沈阳、闫妮、孙红雷
2010 山楂树之恋，6.7，
导演: 张艺谋，
主演: 周冬雨、窦骁、奚美娟、李雪健
2011 金陵十三钗，8.0，
导演: 张艺谋，
主演: 克里斯蒂安·贝尔、倪妮、张歆怡
2014 归来，7.7，
导演: 张艺谋，
主演: 陈道明、巩俐、张慧雯
2016 长城，5.1，
导演: 张艺谋，
主演: 马特·达蒙、景甜、佩德罗·帕斯卡
拓展阅读：
1950-04 张艺谋作品集，ALBD-036，12BD 欣赏国师风范！
1950-04 张艺谋收藏版，6BD=26部影片：活着有话好好说，大红灯笼高高挂，老井金陵十三钗，我的父亲母亲红高粱，菊豆秋菊打官司 ，黄土地归来一个都不能少！
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