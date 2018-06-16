1980-1992 洪金宝·林正英 奇幻动作喜剧系列：黄金道士 鬼打鬼，鬼咬鬼 人吓人 人吓鬼！

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洪金宝自编自导自演开创经典港产功夫鬼片系列，搭档者当然还有我们熟悉的已故僵尸道长林正英师傅，对于港片迷来说，自然是如获至宝！（镜像全部完成）

鬼打鬼 (1980)

又名: Encounter of the Spooky Kind

评分：时光网 7，豆瓣 7.1，IMDb 7.1

导演: 洪金宝

编剧: 洪金宝 / 黄鹰

主演: 洪金宝 / 钟发 / 林正英 / 午马 / 陈龙 / 杜少明 / 黄哈 / 太保

类型: 喜剧 / 动作 / 恐怖 / 奇幻

国家: 中国 香港

语言: 粤语

上映: 1980-12-24

片长: 102 分钟 / Hong Kong: 89 分钟

IMDb 链接：tt0080827

车夫张大胆（洪金宝 饰）自称胆识过人，神鬼不怕，经常与别人打赌练胆。某天他提前收工，发现老婆（梁雪薇 饰）与别人私通，而对方竟是大胆的雇主谭老板（黄蝦 饰）。谭老板为掩盖真相，派师爷（太保 饰）寻茅山道士钱真人（陈龙 饰）设坛杀害大胆。

钱真人设下圈套，借打赌之名将张大胆诱至马家祠堂，施法唤出僵尸追杀大胆。钱之师弟许真人（钟发 饰）不满师兄图财害命、伤天害理恶举。他暗中协助大胆，使之最终逃过此劫。然而谭老板祸心不死，一计不成，再施一计，非置大胆于死地不可…





鬼打鬼

Encounter of the Spooky Kind

编号：SJD9-10137A

配置：洲立港3+HKL英2+HKV法2+泰3+福克斯1区+蓝光HD内核高清DTS粤语+

官方5.1国语+HKL龙比意评论音轨+官方中英法字幕+洲立/HKL完整花絮

音轨：粤语5.1-384K 粤语DTS5.1-768K 国语5.1-384K 英语5.1-384K

泰语2.0-96K 英评2.0-96K

字幕：中繁 中简 英 法

花絮：

1、原装预告片

2、重新剪辑预告片

3、定格剧照

4、剧照巡礼 01:02

5、洪金宝访谈 12:54（官方中字）

6、洪金宝早年传记 20:05（英2，自译中字）（Play向上进入）

7、修复特辑 18:24（英2，自译中字）（Play向左进入）

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鬼打鬼之黄金道士 Mad Mad Ghost (1992)

又名: 鬼打鬼之灵幻天师 / 捉鬼罗汉 / Mad Mad Ghost

评分：时光网 6.1，豆瓣 6.6，IMDb 5.5

导演: 陈会毅

编剧: 李炯佳

主演: 林正英 / 沈威 / 罗慧娟 / 金十二 / 李辉 / 陈志文 / 陈龙 / 楼南光

类型: 喜剧 / 动作 / 恐怖

制片国家/地区: 香港

语言: 粤语

上映日期: 1992-11-13

片长: 91 分钟

IMDb 链接： tt0104460

道士英叔（林正英 饰）胸怀开宗立派之志，每日带领五名徒弟勤加修炼，他为人坦荡，清贫无一长物，不得不做看更来补贴日用。英叔受人委托，看守一座无人大宅，无处容身的师徒六人暂住大宅之中。这座宅第中有一对儿清朝鬼夫妻留驻，女鬼阿娟（罗慧娟 饰）饱受丈夫虐待殴打，英叔仗义出手，将男鬼驱逐，阿娟自此留在其身边，与五个徒弟相处融洽。不久男鬼带同伴寻仇，英叔师徒大展威力再次驱鬼，阿娟亦一改受气形象，在丈夫面前扬眉吐气，此后她日日配合众徒弟练习捉鬼之术。一伙外国黑社会分子得到情报，获悉在这座大宅内藏有大量黄金，他们乔装教堂人员入住，试图谋害英叔等人，夺取黄金……

鬼打鬼之黄金道士 Mad Mad Ghost (1992)

编号：SJD5-10137A

配置：绝版Scholar台3+官方国语配音+独家粤语原音+官方中英文字幕

音轨：国语2.0-192 粤语2.0-192

字幕：中英文内嵌

页1、1980 鬼打鬼，7，导演: 洪金宝，洪金宝、林正英、午马；

SJD9-10137A，港3+HKL英2+HKV法2+泰+福克斯1区+A+导评+花絮；

1992 鬼打鬼之、黄金道士，6.6，导演: 陈会毅，林正英、沈威、罗慧娟，

SJD5-10137A，Scholar台3+官方国语+粤语原音+官方中英文字幕；

页2、1990 鬼咬鬼，6.9，导演: 刘观伟，洪金宝、林正英、孟海、龚慈恩，

SJD9-10138A，HKV法2+3区+1区+官方国粤语+完整花絮+绝版OST；

页3、1982 人吓人，6.9，导演: 午马，洪金宝、午马、林正英、钟楚红，

SJ-10139A 巨星港3+乐贸港3+1区+花絮；

页4、1984 人吓鬼，6.4，导演: 钱月笙，林正英、董玮，

SJ-10140A，绝版乐贸港3+花絮。

拓展阅读：

洪金宝动作系列蓝光：鬼打鬼、林世荣、败家仔（缺：杂家小子）

1988 羞羞鬼九月初九之重见天日，一眉道长林正英客串，衰仔曾志伟窥女致死，直男倪星喜获齐人之福！

1992 金装鬼打鬼，艳鬼甩皮鬼，妓女遇难遭剥皮，怨恨鬼魂复仇遭林正英镇压！

1980 鬼打鬼，僵尸鬼怪 谐趣功夫，洪金宝开创“灵幻功夫片”潮流，林正英配角，宝禾公司创业作！

（碟讯 香港猛片· 数码系列）洪金宝动作系列：鬼打鬼、林世荣、杂家小子

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1991 天地玄门，王祖贤、林正英、成奎安、黄秋生、刘兆铭演出的穿越闹剧

1993 画皮之、阴阳法王，胡金铨最后的锋芒力作，洪金宝 郑少秋 王祖贤 林正英 午马 刘洵！