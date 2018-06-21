1987 江湖情 英雄好汉，黄泰来导演黑帮恩仇，巨星领衔：周润发 刘德华 李修贤 谭咏麟 ！

—— 图文整理自网络

《江湖情》《英雄好汉》，由黄泰来导演，周润发主演，影片走的是《教父》的路线，以小人物的发迹以及帮派龙头的成长作为故事的脉络。故事引人所在就是老大周润发的地位逐渐受到威胁，门派之争、江湖恩怨、亲信背叛，重重压力让年轻潇洒的香港教父不堪重负，周润发虽说在影片中不是主角，但却是影片最大的卖点，在周润发的枪火风潮掀起狂澜的1987年，只要有他的戏份就绝对是票房利益的保证。他的扮相复制了上海滩中许文强的造型，油光光的背头几乎已是难以磨灭的经典形象。由于是群戏，故事线索颇所，而影片中其他角色戏份也都相继平均分散，所以影片很难激起观者的共鸣，口碑也是平淡。但影片仍旧在票房上获得收益，以2100万告捷，入围了年度卖座的十大。

江湖情 (1987)

又名: Rich and Famous

评分：时光网 7.2，豆瓣 6.9，IMDb 6.3

导演: 黄泰来 (Taylor Wong)

编剧: 萧若元

主演: 周润发、刘德华、

谭咏麟、刘嘉玲、

万梓良、李修贤、王小凤

类型: 动作、犯罪

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1987-05-28(香港)

片长: 104 分钟

IMDb 链接： tt0093306

编号：HG-X2032

版本：港A 域高

香港早期，大量难民涌入，龙蛇混集。潮州人杨群带年幼的小凤和阿华(刘德华饰）来港，不料投靠的朋友刚好去世，于是他独自抚养小凤、阿华和良仔。数年后，良仔（万梓良饰）不学无术，沉迷赌博，结果欠下一笔巨款。阿华为救他被殴打致伤，并引来黑势力大佬的追杀，走投无路的他向周（周润发饰）求救。周因阿华的英勇和义气将他留在身边并委以重任，使阿华继而平步青云；良仔轻佻浮躁，不得周的垂青，却因此对阿华怀恨在心。良仔勾结黑帮大佬杀死了得到周庇护的泰国毒枭（李修贤饰），周要杀良仔报仇，后经阿华求情才获生路。但良仔不思悔改反要杀阿华，并策划在周结婚之日大开杀戒……

江湖情

编号：SJBD-1141A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享2015全新发行域高娱乐港A区数码修复版，原版绝无压缩原汁原味视频，

特别名利粤语杜比TrueHD 5.1及国语LPCM 2.0高清无损原音，官方中英文字幕，

保留原版精彩预览 。

音轨：粤语DD-HD5.1 、国语LPCM2.0

字幕：中繁 中简 英

片长：112 分钟

镜像：完成

江湖情 Gong woo ching (1987)

编号：SJD9-5008A

配置：独家2015全新发行域高娱乐港版数码修复版+美亚旧版港3区DTS版+蓝光高清编码视频+

旧版美亚3区DTS5.1粤语原音+国语配音+官方中英文字幕+精彩预览

音轨：粤语5.1-448k 粤语DTS5.1-768K 国语2.0-192k

字幕：中繁 中简 英

片长：112 分钟

镜像：未做

页1、江湖情；

页2、英雄好汉。

拓展阅读：