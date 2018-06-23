1986 警察故事系列，成龙扬威国际的代表作，港A、DVD版本一览！

成龙《警察故事1-3》港A ：

警察故事1-3 套装

分辨率：1920 x 1080p ，FULL HD全高清畫面

画面：16：9 Widescreen 2.35:1

音轨：粵語Dolby True HD 7.1、

國語Dolby True HD 7.1、

泰語Dolby Digital Ex 6.1

字幕：繁體中文、英文及泰文字幕選擇

花絮：特別收錄，NG片段 及 電影相集

国际武打巨星成龙在80至90年代主演的多部《警察故事》电影，开创了成龙卖命演出危险动作的先河，并成为香港动作喜剧的里程碑！

继《警察故事》(1986)，成龙饰演的勇探「陈家驹」一角口碑载道，在当年更荣获第五届香港电影金像奖「最佳电影」及「最佳动作指导」的荣誉，并接着开拍《警察故事续集》(1988)及《警察故事3之超级警察》(1992)。 三集故事均充满娱乐性，叫好叫座，平均票房逾三千万。

现在上述三齣成龙大哥的经典，经 数码修复後辑成《警察故事系列》三碟装蓝光影碟，配备环迴音效，画面及声效质素力臻完美。随碟特别收录：唐季礼、黎强权访问、NG片段、电影剧照和预告。

这个巨星特价套装，下了单之后，才知道涨价，貌似220入手 ：

————————————————————————————————————

《警察故事》∶第五届香港电影金像奖—最佳电影、最佳动作设计

《警察故事》可算是成龙扬威国际，打入荷里活的重要之作。片中陈家驹以一股傲气，留下一身血汗，锲而不舍为正义而战；片中成龙一向赤手空拳，并不用替身上阵，当中最经典的一幕莫过于第一集大哥于高层商场手执灯饰一跃着地，是当年无人能做到的精彩动作场面。而当年合演的女星阵容可观，包括林青霞、张曼玉及杨紫琼等影后座阵。另外，由大哥主唱的「警察故事」亦成为香港脍炙人口之电影主题曲之一。

—————————————————————————————————————

警察故事 续集 Police Story Sequel (1988) 7.3 ， 警察故事 2

导演：成龙

主演：成龙 张曼玉 楚原 ...

重案组探员家驹（成龙）不满上头释放重犯，愤而辞职，与女友May（张曼玉）在商场散心，巧遇炸弹狂徒做案。炸弹恐吓接二连三，目直指警局，令警方不知所措，唯有重召家驹归队。狂徒多番出动仍未得手，竟绑架May，威胁家驹在身上缚上炸弹，往警局劫走赎款... 详细内容

《警察故事续集》∶第五届香港电影金像奖—最佳动作设计

承接上一集的大热，1988年成龙继续导演兼主演了这部续集，自然少不了成龙已经开创的危险动作场面和一贯的精彩廝杀镜头，并与张曼玉再度合作。

————————————————————————————————————

《警察故事3之超级警察》∶第廿九届台湾金马奖—最佳男主角

第三集《超级警察》由唐季礼担任导演，是成龙当年在台湾创下国产片最高卖座纪录的代表作。女主角则由杨紫琼与张曼玉合演。第三集片最大特色是扩阔了外景地的国际色彩，而且在成龙的个人卖命表演之外还加入了打女杨紫琼奋不顾身的动作演出，而压轴戏的电单车与直升机特技表演则更加刺激可观。

页1、1985 警察故事1-3 港 A， 7.7、7.3、7.4 ；

页2、 警察故事1-4，U-0381，4D9，日2+美1+英HKL+洲立+OST+花絮，镜像完成；

1988 警察故事 2，9D-0473，美龙王朝+日2+英HKL+洲立+HKL花絮，出；

1992 警察故事3、超级警察，7.4 ；

页3、1996 警察故事4、简单任务， 7.3 ，

SJ-1695A（BD+D9），BD剧场版，D9加长版，镜像完成；

页4、警察故事1-3，TOP，港A蓝转+日二+港三+泰三+OST+花絮 ；

页5、警察故事1-3，Q M，港A蓝转+美日港泰+OST+花絮+CD ；

页6、2004 新警察故事， 7.3 ，待补；

2013 警察故事2013， 5.7 ，SJD9-4475A，泰3首发版+花絮；

TY-H-0115，港A+泰3+港3；

附 、 中凯成龙《警察故事系列》，难得的六区包装设计精品

9区碟市，TOP后出货于QM，二家配置完全相同 ！