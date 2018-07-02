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1998-2007 尖峰时刻 火拼时速，成龙在好莱坞最为成功的动作片系列 ！

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2018-7-2 13:22:02

                                                                                                —— 资料整理自网络

 

 

 

 

 

 尖峰时刻/Rush hour(1998)  尖峰时刻  Rush Hour  (1998) ，6.9 ，火拼时速

 

导演：布莱特·拉特纳         

主演：成龙  克里斯·塔克  汤姆·威尔金森

 

 

VCD ：

 

剧情1、

　　在江涛军火案中曾协助李（成龙饰）的韩大使的女儿，竟然光天化日的在洛杉矶大街上遭人绑票，韩大使隐隐察觉这并非一般的掳人勒索案，虽然美国 FBI当局承诺全力追查，但在这生死关头，他唯一能够相信的就只有李了。

 　　为此，李特地千里迢迢的从香港远赴洛杉矶进行追踪调查，由于事关敏感政治议题以外交形象， FBI当局特派遣卡特（克里斯塔克饰）来进行协助，但李在追查线索的过程中却一再感觉有人从中作梗，除了可能的对手俊桃外，李意外发现，原来 FBI派卡特前来的目的，是阻挠李办案的快速进展，以抢先李一步将歹徒一网打尽。

 　　在一次次的对峙冲突，信任与背判的张力之中，李与詹姆斯卡特这两个刚开始水火不容的警探伙伴们，要如何才能化解危机，直捣毒枭呢？

 

 

 

剧情2、

      韩大使（Tzi Ma 饰）驻派美国之前曾主持破获了中涛犯罪集团的走私活动，他因此受到仇家愤恨。在美国，中涛指示手下绑架了韩大使的女儿素洋（Julia Hsu 饰），并勒索赎金5千万美元。FBI 闻讯展开全面调查，韩大使担心美方办事效率，执意要求调派香港的老搭档李督察（成龙 饰）前来协助。

      为了阻挠李抢先破案，FBI 派出洛杉矶警察局状况不断的问题警探卡特（克里斯·塔克Chris Tucker 饰）作为李的搭档。卡特作风张扬高调，李则身手不凡、低调谨慎，这对临时组合的东西搭档闹出不少误会和笑话。但随着一次次危机发生，两人渐渐培养出默契 。

 

 

 HM 美版1区封套 ：

 

 

YJ-0362 美版全区封套 ：

 

YJ-0362  尖峰时刻

 

配置：独家一区新线最新数码修复白金版+港三+泰三+独家双国配+OST+独家双中文评论
音轨：英语5.1/泰语2.0/英语2.0评论/英语2.0评论/日语2.0/国语2.0/国语2.0
字幕：英文/法文/日文/泰文/中文/中文导演评论/中文配乐评论/中文双显1/中文双显2

 

 

 

 

 

国配一：央视重配版100%完整，音量2.0
国配二：上译公映配音97%完整(二处缺失的地方用央视配音顶上)。音量很大，音质正常，3.0。

 

缺失的片断一：成龙和卡特二人找女拆弹手一段，约15秒
缺失的片断二：影片结尾成龙和卡特在飞机上的对话，约15秒

 

 

 

 

 　　本片是成龙进入好莱坞后的第一部真正西片，影片的故事谈不上精彩，过得去而已：好莱坞警探片惯用一老一小、一黑一白、一鲁莽一老成的搭档，这次将成龙跟塔克搭配在一起，用的就是这个套路，只是更夸张罢了。

 

 

 

 

主菜单：

 

 

 

 

 

OST ：

 

 

正片 ：

 

 

 

 

 

 春天不是读书天FR 的赠碟D5，金峰JF-008《尖峰时刻1》美版封套：

 

 

 主菜单：

 

 

 

 

页1、1998 尖峰时刻1，6.9，VCD、HM、YJ-0362 ；

页2、2001 尖峰时刻2，6.7，HM、YJ-0363 ；

页3、2007 尖峰时刻3，6.4，3G-BD0332 ；

页4、尖峰时刻 1-3，SJ-3BD 碟讯，镜像不能。

 

附 、[TOP 碟报] 尖峰时刻三部曲 Rush Hour

 

 

上一页1234

标签： 成龙(583) 布莱特·拉特纳(10) 马克斯·冯·西多(6) 克里斯·塔克(8)

8.2 

成龙

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本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/7395827/
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