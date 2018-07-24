网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光网·德州影音烧友论坛>>什么是CC标准收藏？ The Criterion Collection

什么是CC标准收藏？ The Criterion Collection

加入收藏

2018-7-24 15:57:20

                                                                                                     —— 图文整理自网络

 

 

 

 

标准收藏  (The Criterion Collection，简称CC)，是美国的一家私人公司，专门发行 "重要的杰作及当代电影" 的 "权威" 版本。一开始发行镭射影碟，后来发行DVD及蓝光。

 

     CC标准公司成立于1984年，由杰纳斯影业和航海者公司合资创立。成立之初即确立了出版 "影史经典与当代重要电影" 的宗旨，以最严谨的数码科技及制造标准，把在世界影史上举足轻重的电影作品，以最接近导演及制作人的构想，来重现影片的本来面貌，再度重新发行影碟及DVD。

 

 

      在1980年代到1990年代，他们发行的 LD 镭射光碟就已是市场的宠儿。它发行的通常是曲高和寡的大师作品，如黑泽明、伯格曼、费里尼等影史重量级导演的作品，但间中也有涉猎如吴宇森、王家卫、特里·吉列姆(Terry Gilliam)、保罗·莫里西(Paul Morrissey)等西方影迷眼中的 Cult 片导演的作品。可以说，CC的目标市场其实很有限，是小众趣味。但何以他们又取得成功？ (当然与华纳、福克斯这些大公司动辄发行上百万份光碟比起来，这种成功是相对的)

 

 

         归纳起来，是CC的运营方式取得了胜利：


首先，他们是一家私人公司，没有大财团做背景，但他们将这一劣势转为优点。因为他们不属于任何一间大影业公司，没有版权的CC可以灵活地从各间大小公司那里购买版权，在选片方面就有了灵活性，尽管外购版权的价格非常昂贵。

其次，CC专门选择一些冷门的大师片，正所谓物以稀为贵，他们抓住了部分碟友的心，互联网上那些受够了好莱坞弱智大片愚弄的观众、有教育背景的白领、以知识分子为核心的影迷群为数不少，日趋壮大，他们正是CC的忠实Fans。

第三，CC对这些年代久远的经典影片进行精心的数码修复，并搜罗大量珍贵的资料，聘请最知名的影评专家做随片评论音轨，他们还开创了给发行的影碟编号的先河。

 

 

 

 

 

 

什么是CC标准收藏？

 

      该品牌致力于将全世界的杰出电影制作成高质量的影音产品，电影选材范围遍及各个国家各种风格，影片全部源自电影大师的杰作，包括黑泽明、塔可夫斯基、希区柯克、英格玛·伯格曼、费里尼、特吕弗、库布里克、塞缪尔·富勒、卡尔·西奥多·德莱叶、大卫·里恩、帕索里尼、维托里奥·德·西卡、尼克·卡萨维茨、雅克·贝克等等。每一部电影都是未经剪切的，以确保其原始银幕画面比例，并保持导演的原始意图。对于发行的每一张DVD碟片，都在全球范围内寻找最佳的电影元素，使用专业级的制作装备和色彩专家对老影片做色彩处理，以达到严格的质量标准，保证在电影胶片转换到数字视频的过程中获得最质朴、最真实的画面和声音。只要可能，标准公司都会和影片导演和摄影师共同工作，以确保版本的处理符合他们的意图。这种精良的制作背后，制作者的辛劳和用心可想而知。有些产品甚至要耗费两三年的时间才完成，从源素材的收集到后期的音画修复--标准版的画面修复都是通过手工一帧一帧的修复和重新制作，一张标准版的用功有时甚至不输于它所承载的那部经典电影，不无夸张的说，每张标准版的诞生背后都有着一个故事，甚至是一段传奇有些产品甚至要耗费两三年的时间才能完成。其影片花絮更是非常珍贵，包括导演与编剧的解说音轨、影片删节片段、文献、手迹、情节串联图板等等，能让观众充分领略和理解影片。

 

      标准版DVD的影片多数获得过国际性的电影大奖，同时都是电影专业的必修之作，足见其影响力和研究价值。到目前为止，标准公司出版的世界著名导演作品的高品质 DVD/BD，数不胜数。这些作品对当代电影人及影迷可以说是最有意义的电影文献。但想收藏其全部 DVD/BD 已经非常困难，有不少已经绝版，就是在二手市场出价上百美金也难买到，对一般人而言，买原版几乎是不可能。

 

 

 

官网：

The Criterion Collection

https://www.criterion.com/

 

 

 拓展阅读 ：

标准CC-DVD 收藏之 美国派 （2011-10-15 版）

标准CC-DVD收藏 之 法国派（2011-10-12 版 ） 

 

   法二 运河工作室 Studio Canal 经典系列 收藏版（2011-10-09版）

   英国尤里卡公司Eureka Video ：电影大师收藏版MOC系列简介

 （转）国外DVD发行商厂牌标识不完全汇总（2012-11-18 更新）

 

 

 

 

 

标签： 标准(28)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/8043849/
--------------------
迷影碟奴，交流QQ ：501745221 。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光网·德州影音烧友论坛 14421

RSS订阅

时光网·德州影音烧友论坛

1067名成员821个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:20分

 