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日本新浪潮的代表老将增村保造，从自虐中寻求虚无的快感，感受情感的深层意义!

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2018-11-11 19:33:58

                                                                                     —— 资料整理自网络


                   

 

增村保造

 

英文名：Yasuzo Masumura

性别：男

出生地：日本

生卒年：1924年8月25日 — 1986年11月23日

 

 

增村保造 ，日本著名导演，日本新浪潮的代表人物。山梨県甲府市出生。旧制第一高等学校、东京大学法学部毕业。在大学期间与同时法学部的剧作家三岛由纪夫相识。

 

      1947年，作为副导演进入大映公司。后再从入学东京大学文学院哲学科。

      1952年，赴意大利留学。回国后，担任沟口健二和市川昆的副导演。

      1957年，导演的第一部作品《腐烂腌的》。从第二作品《天空女孩》起，开始了与若尾文子的合作。若尾文子是増村保造电影世界中不能缺少的一部分。这一时期的优秀电影叫好也叫座，使得大映公司达到了鼎盛时期。

      大映破产后，増村保造在ATG的支持下又拍摄了《大地的摇篮曲》、《曾根岬自杀》等影片。

      1972年与胜新太郎合作拍摄了《新兵队やくざ 火线》，是他后期地代表作。

      1980年，监督日本和意大利的合作电影《伊甸园的庭园》。

 

 

                     

 

            盲兽，增村保造及其电影晴色美


增村保造 与三岛由纪夫及大岛渚同属一代，他们从一开始就否定小津安二郎等战前大师们构筑的“电影世界”。黑泽明式的理想人性主义，曾被三岛由纪夫讥为 “中学生思想”（无独有偶，三岛由纪夫曾在增村保造的《风野郎》中演出一个邪恶的化身，重构一种新个人主义）。在他们眼中，电影是属于同时代的好莱坞和法国新浪潮的。所以，在上世纪60-70年代，他们在非常困难的创作状况下对日本电影的主题、语法及观念进行了革新

 

　　其中，增村保造所起的作用尤其重要。增村保造在50年代初留学于罗马电影实验中心，对当时的日本电影界来说，那是非常少有的事；而且，那时的意大利电影朝气蓬勃，与后来宁瀛留学时不可同日而语。所以，回国后的增村保造比起以大岛渚为首的 “松竹新浪潮” 那一批人更具批判性及强烈的个人主张。伤感主义的传统叙事手法与他无缘，而从性和欲望的角度去揭示日本民族深层意识的导演，也并非只有今村昌平一人。

 

　　不过，增村保造的最大成就，应该是创造出日本电影中从未有过的女性形象。无可否认，意大利新现实主义对增村保造的影响很大。虽然曾任大师沟口健二的助手，但他的作品却与沟口健二电影中的女性形象形成了鲜明的对比：他所描述的女性都是自立欲望的主体，有着强烈的个性。这次我们看到的《盲兽》（1969）、《海哲传奇でんきくらげ》（1970）、《麻木的海哲しびれくらげ》（1970）三部作品，都是增村保造在大映制片厂后期的作品，日本电影工业已近黄昏（《麻木的海哲》完成后的一年，大映制片厂就倒闭了）。以上的三部作品虽然能让我们一窥增村保造的风格，但要真正认识增村保造，我们恐怕要等到与增村保造合作了20部作品，也是增村电影中必不可少的女主角——若尾文子的登场之后。

 

      代表作《盲兽》（1969），改编自日本作家江户川乱步的同名小说，基本上保持了增村保造强而有力的一贯风格，由三位登场人物和一个表演空间来构成一个完整的故事。电影中的真实在增村眼中，仅仅是反映登场人物的自然，所以，我们看到这部电影经常出现 “在银幕两侧完全都是阴暗的影子，只有主人公和他周围有照明” 的情形。这一点，从他一炮而红的《亲吻》（1957），到末期的作品都没有太大的改变。

 

　　与母亲一起生活的盲人，6年间沉溺于密室中的惟一乐趣，是将曾经抚摩过的女性身体部位雕刻出来，他接触女性身体的体验，不光来自他为女性按摩的经验，也来自他与母亲复杂的关系，这种状态一直维持到另一个理想女性出现为止。一天，他监禁了模特秋子，双方开始追求自我摧残的快感，以求达到官能的刺激。由一个充满魔性的女人加入固化的空间，使原本完整的世界在恍惚中走向毁灭的电影甚多，但如本片般对极端抑制的情感一如既往地执着描述的并不多，因此也可以理解《盲兽》一片何以被纳入晴色电影的行列中。但我想这种观念并非增村电影的主要部分。

 

　　记得日本学者小笠原隆夫曾在《日本电影被nue者谱系》一文中指出，日本电影的被虐构图，实际上是非常日本化的一种感情构造。这种感情构造来源，是因为日本文化中的“性”与“死”之间的区别，一向显得非常的暧昧。影片登场人物对于爱的感受有别于常人的自nue幸行为，无法自拔的执着带出一种妖艳美，这更能让人感受情感的深层意义。这是增村保造乐此不疲的主题。最能完美地体现这种激烈情感的演员，并非是《盲兽》中充满野性魅力的绿魔子，亦非《海哲传奇》（应译为《电水母》）的屋美麻理，而是从偶像演员成为演技派的若尾文子。其中，如《痴人之爱》中的NAOMI、《刺青》（1966）中的阿艳、《卍》中的光子，她扮演女主角对情感的态度都是自由奔放的，从自我虐·待中寻求虚无的快感从压抑的心理内面达到耽美的情念世界，既往女性角色的苍白与软弱与她无缘。无独有偶，以上三作均为增村改编自 唯美派文学大师谷崎润一郎 的文学作品，他的作品一向 “ 以官能感觉来代替感情而超越美以外的任何价值（包括伦理价值和道德规范）” 著称。  

 

      原文 http://et.21cn.com/movie/seshidian/2004/06/30/1630501.shtml  

 

 

 

页1、简介 ；

页2、收碟一览：

1957、吻，Q-2712，英2+日2 ；

1961、好·色一代男 ，日版《金·瓶·梅》，EE-1004 ，日2+港3 ；

1964、卍 字 ，NL-3873 ，日2+港3 ；

1965、军中黑道 ，HK-2811，日2 ；

1966、刺青，待补 ； 

1966、赤色天使，EE-1109，日2+港3+花絮+MP4 格式视频 ； 

1967、痴人之爱 ，TDK 双碟四片 ；

          附 TDK 双碟四片：荒井晴彦·身心投入、龟井亨·湿度的爱情、濑濑敬久·东京性爱死、增村保造·痴人之爱

1958、性别检查：第二性， HK-2813 ，日2 ；

1969、盲兽 ，NL-3685，日2+港3 ；（江户川乱步 原作 

                   9D-0307，独家德2+日2+港3+德2·日2 全部花絮+德版卡片扫描件：

1970、海蜇传记，HK-2792，日2 

1980、血之死线 ，増村保造、国原俊明、合月勇 合导 ，山口百恵 、三浦友和，

                         HK-2810 ，日2 ； 

          相 关 ：

2005、痴人之爱，高林阳一导演，藏经阁 C-0029 ，日2 。


页3、转文 ：淺 談增 村 保 造 。

 

上一页123

标签： 增村保造(17)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/8064470/
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