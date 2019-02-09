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1962 周星驰搞笑电影系列，SJBD-WHD 第1-4辑，8BD 收纳 35部代表作！

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2019-2-9 21:13:33

                                                                                       —— 图文整理自网络

 

 

 

周星驰搞笑电影系列（第1-4辑），8BD

 

配置：香港A区蓝光版+官方国粤语声轨+官方中文字幕

音轨：语5.1 国语5.1

字幕：中简 中繁

 

 

编号：W5077 周星驰搞笑电影系列（第1辑），2BD

D1、逃学威龙1-3  审死官 九品芝麻官 

D2、唐伯虎点秋香 少林足球 功夫 美人鱼 西游降魔篇

 

编号：W5087 周星驰搞笑电影系列（第2辑），2BD

D3、西游记之月光宝盒 西游记之仙履奇缘 鹿鼎记 鹿鼎记2神龙教 

D4、武状元苏乞儿 大内密探零零发 家有喜事 望夫成龙

 

编号：W5088 周星驰搞笑电影系列（第3辑），2BD

D5、长江七号 无敌幸运星 破坏之王 回魂夜 

D6、国产零零漆 龙的传人 百变星君 霹雳先锋

 

编号：W5093 周星驰搞笑电影系列（第4辑），2BD

D7、整蛊专家 赌侠 赌侠2上海滩赌圣  赌圣  一本漫画闯天涯

D8、喜剧之王 新精武门 济公 西游伏魔篇

 

 


1962 周星驰经典影视，豆瓣排名30部！

1962 周星驰搞笑电影系列，SJBD-WHD 第1-5辑，10BD 收纳 43部代表作！

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1962 周星驰电影鉴赏，5K套装兼散收 

 

标签： 周星驰(480)

8.3 

大话西游之月光宝盒 (1995)

影评(1377)

收藏(4871)

大话西游之月光宝盒/A Chinese Odyssey(1995)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1513343/blog/8071494/
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