《大秦直道》第三集（1）

3-1A.李斯府上书房 （晚内）

李斯走进，刚刚坐下，李由匆匆进来：父亲，蒙恬将军来了！

李斯一惊，慌忙站起：蒙恬将军，快快有请。

李由出去，陪蒙恬一起进来，李由手捧着一个匣子。

李斯一拱手：蒙将军在边关，一向可好？

蒙恬笑道：好啊，要得更好，还得李大人提携！

李由放下匣子，退出去。

李斯看看匣子：蒙将军这是？

蒙恬：蒙恬喜欢做笔，李大人喜欢读书写字，这几支笔是蒙恬的一点心意！

李斯拿起笔看：好东西啊，蒙将军不会是专为送笔而来的吧？

3－1．蒙武府内室 （晚内）

蒙武和蒙毅在深谈。

蒙毅：“修建通往北境的大通道一事，我与长公子扶苏已专门向陛下提过多次了。”

蒙武：“陛下怎说？”

蒙毅：“陛下说，等廷议后再做最后决断。”

蒙毅：“可见陛下还是有心要修路的。”

蒙武：“但也不排除重新考虑分封制的问题。”

蒙恬进来，蒙毅站起迎接：哥哥，情况如何？

蒙恬：我将边关形势给李大人讲了，他说要慎重考虑。

蒙武：好！我想他也应慎重考虑。

蒙恬：孩儿接到父亲信后匆匆赶回来，就是想借魏青山一事，向陛下再次进谏！

蒙武：“为父也正有此意。”

蒙毅：“陛下不是已明示，让诸臣将自己的想法统统写进奏章中呈与陛下看吗？”

蒙武故意叹口气说：“不错。陛下已答应三日后廷议，可为父我，大概是年岁大了，写起奏章来，总是丢三落四，难以成文，所以.....”

蒙毅急切地站起来，欲言，被蒙恬按住，自己却站了起来：“原来父亲是为此事发愁啊！此事不难，交给弟弟办好了....”

蒙武故意轻蔑地激将道：“你是说交毅儿？他年纪太轻，年不过二十，怎么可以.....”

蒙恬看了蒙毅一眼：“父亲，论打仗，弟弟不如我，可论写文章...”

蒙毅自信地：“蒙毅不会比那李斯差！”

蒙恬严肃地：弟弟，对长辈要用敬称，不可如此没大没小！李大人当年的一篇《谏逐客令》，铺排扬厉，雄辩滔滔，以摄人心魄的气势，说服陛下留住了各国的客卿和人才！就此一笔，其功无人能比。

蒙毅：“父亲也这样认为？”

蒙武：“不光是为父这样认为，朝内文武百官，乃至陛下都这样认为。毅儿啊，你不服，那可真是年少张狂了。”

蒙毅仍不服：“不是年少张狂，而是子肖父，是勇敢！李大人虽凭借一篇《谏逐客令》而名声大噪，颇有治国之才，但他的为人处世，孩儿实在有些看不起。”

蒙恬在一旁笑了：“弟弟听说什么了吗？”

蒙毅：“多了。比如，比如……

蒙毅一下子不知该说哪件事好。

蒙恬：比如当年他和韩非子同为荀子的学生，陛下读了韩非子的《五蠹》等文章非常喜欢，曾说：能得到韩非这样的人与之结交，死而无憾！于是就派我发兵攻韩，得到了韩非子，李斯怕韩非子之才高于他而被取而代之，竟然说动陛下令韩非子自杀，让陛下追悔莫及.....”

蒙武：李斯虽然有种种不当之处，但关键还在陛下！

蒙毅：陛下处事，一向独断，如今做了始皇帝，哪里还需廷议？不过走走形式而已，万一一时性起，弄不好轻则自讨苦吃，重则全家遭殃！”

蒙武：依我看，陛下这次格外认真。此事非同小可，即使掉脑袋也得上这个奏章，决不能让王绾那班老臣和宗亲把一统天下再割裂开，这也是蒙氏家族的责任！”

蒙毅：“父亲，孩儿一直以为那丞相年纪大了，只不过守旧而已，可这次不知受了什么支使，如此拼死拼活要恢复分封制？”

蒙武摇头：“这可以理解，但有一点，只要老丞相不去找象李斯那样的人做同谋，便无济于事。

蒙恬：孩儿认为这奏章，必须谨慎，我知道父亲想让弟弟历练历练，但弟弟锋芒太露，还是由我来写，毅儿做文字上的润饰，然后誊刻！”

蒙武：如此甚好！

蒙恬沉思地说道：有一个人，孩儿需要去拜访一下。

蒙毅：谁啊，哥哥？

蒙恬：公子扶苏！

蒙武点头：是应该去拜访一下！

蒙毅欢喜道：哪好，明天我陪哥哥去……

3－2．扶苏住处后院 （日外）

武器架上摆放着刀枪剑戟。

扶苏在和几名侠客练剑。一招一式颇有章法，几名侠客明显不敌。

蒙恬和蒙毅进入。

蒙恬拍手道：好！

扶苏看到蒙家兄弟，收剑，惊喜地：蒙兄你好啊，哎呀，蒙将军，你回来了。正好，赐教一二……

扶苏从兵器架上随手抓了一把剑，掷剑过来，蒙恬一把接住，顺手递给蒙毅：你陪公子走几招，让哥哥开开眼！

蒙毅得意地接过剑：哥哥你瞧好了。

蒙毅飞步进入圈子，向公子抱拳：公子，哥哥让我陪你走几招……

扶苏：好啊。

蒙毅飞身进招，两人开打，不分胜负。

扶苏收剑，向蒙恬，请将军赐教几招，我好赢毅兄！

蒙毅收剑，向蒙恬，请哥哥赐教几招，我好赢公子！

蒙恬很是高兴：好吧，你俩一起来。

两人一愣，对视一眼：这个……好吧！

蒙毅：哥哥用何兵器？

蒙恬：哥哥不用兵器！

两人又是一愣，对看，点头，飞身进招。

蒙恬一拱手：公子得罪了！迎招。

蒙恬明显占优势，几个回合下来，蒙恬空手夺两剑。

两人不服，挥拳而上，蒙恬掷兵器于兵器架，接招。

只一合，两人就被蒙恬打翻在地，蒙恬扶起两人，对公子笑道：公子多有得罪！

扶苏站起：真是天外有天！扶苏佩服，不亏是数十万大军的统帅！以后就请蒙将军做我的老师吧……

3－3．扶苏住处后院 （日外）

三人石桌前坐定。

侍从上茶。

蒙恬拿起石桌上的《孟子》：公子在读孟子？

扶苏：孟子真乃圣人！

蒙恬：读圣人书的人对修路之事如何看待？

扶苏：嗨，昨晚恩师王丞相和李廷尉来找我，也提起修路一事.....”

蒙毅惊讶：“他们也同意修路？”

扶苏摇头：“没有。王丞相不主张修路，我认为他们的想法也不是没有道理……王丞相一直主张分封不修路。还说.....”

蒙毅：“什么？你！”

扶苏：“王丞相还说，只要分封制能恢复，他们便集体上奏，请父皇立我为太子。”

蒙恬试探的目光：“长公子答应了？”

扶苏微微地一笑.....

蒙毅有些着急地对扶苏：“长公子，你可不能被花言巧语所惑。”

扶苏：我以为，大秦的路要大修特修，非如此不能安边卫国！

蒙毅：长公子一语中的！

扶苏：可问题是，天下初定，人心思安，万里长城刚刚告竣，修通道又要开山填壑，数十万民夫又得流离失所去服徭役，这不是又要苦百姓么？

蒙恬：话虽如此，但边防不固，外患不除，边疆百姓不安，陛下不安！

扶苏：为使边疆安宁而使内地百姓不安，可谓挖肉补疮，我以为不妥。

蒙恬：公子，我以为国安方可民安，此乃大安呀!而要使国安，这路还要大修特修！

扶苏沉思片刻：是要修，但不是现在！

蒙毅：公子之意，莫非是是要缓一缓，等……

扶苏：对！等百姓安居乐业，国库丰盈……

蒙毅：哪公子是赞成分封诸侯的喽?

扶苏：分封诸侯，使宗室重臣割据一方，必然重蹈春秋五霸之旧路，再起战国七雄之狼烟，非百姓之福！

蒙恬：公子处处以百姓为念，蒙恬折服！

扶苏拿起身边的《孟子》：孟子曰，保民而王，莫之能御也！王丞相他们开始是要我支持他们，听了我的态度后，又要我至少保持中庸。”

蒙毅：“如何中庸？对双方的主张都反对?”

扶苏：“就是要我在廷议上对分封之事不发表意见罢了。”

蒙毅：“那怎么可以？”

扶苏：“可我答应了。”

蒙毅：“你答应了？”

扶苏：“对。我说过，我本来就对分封之事不感兴趣，不说也罢，想必父皇做出的决定是不会轻易改变。”

蒙恬：“不尽然。扶苏忘了当年李大人一篇《谏逐客令》，便让陛下改变了主意，把已被赶出去的六国客卿又一一招回了吗？他也因此坐稳了当朝廷尉之位。”

扶苏：“这.....要我保持中庸的正是李大人！”

蒙恬沉思地：公子保持中立，也好！这次廷议，定会有一场好戏上演，其结局令人堪忧啊！”

扶苏：“任何结局也无法撼动蒙氏几代人对大秦一统天下所立下的卓越功勋，也无法改变你们在父皇心中的地位..... ”

3－3A．赵高府 晚内

赵高看着李斯：李大人深夜来访，必有要事？

李斯：也没什么事情，只不过想问问中车府令，陛下近来身体可好？

赵高：陛下身体好啊！难道李大人希望陛下龙体欠安吗？

李斯：李斯岂敢！我们做臣子的，希望陛下身体好，心情也好！

赵高：陛下身体好，但心情可不那么好？

李斯：请中车府令明示。

赵高：蒙恬重兵在手，不在边关为陛下分忧，却不待诏令，私自回朝，在各位大人的府上频繁走动，陛下的心情能好吗？

李斯一惊：怎么？赵大人都知道？

赵高：李大人此言差矣，是陛下都知道，我赵高什么也不知道！

李斯一拱手：谢谢赵大人，李斯告辞！

3－4。李斯府书房 （晚内）

案几上的竹简上分别写着：“劝分封书”，“谏分封书”，“修大通道”。

李斯端详着这几个字。

王绾画外音：“老夫年迈，须发尽落，牙齿松摇，乃不久就要进棺木歇息之人。倘若李大人肯代表朝廷百官利益呈陛下一篇《劝分封制》，使陛下罢免残酷之吏，行仁德之政；分封诸王，使天下亲善，海内一家，则乃宗室和百姓之福。老夫一定向陛下举荐李大人继任，如何？”

赵高的画外音：李大人此言差矣，是陛下都知道，我赵高什么也不知道！

李斯拿起刻有“谏分封书”，“修大通道”的竹简扔进火炉。

3－5。秦宫大殿 （日内）

蒙武在前，蒙毅、蒙恬跟在后面，急匆匆地走进大殿。

蒙武气喘嘘嘘，兄弟俩欲上前扶持，蒙武一甩胳膊，兄弟俩相互看看，摇摇头，只好跟在后面。

3－6．（略）

3－7．凉亭 （日外）

蒙武与蒙恬、蒙毅叩拜：“蒙武（蒙恬、蒙毅）叩见陛下！”

始皇沉着脸道：蒙恬，你可知罪！

蒙恬一惊：臣知罪！

始皇：讲来朕听！

蒙恬：臣抗旨不遵，未杀魏青山！

始皇：魏青山暂时可以不杀，等他画完地形图后朕自有决断，你和王贲的奏本朕准了！还有呢？

蒙恬：还有，还有未得陛下召见，私自回朝！

始皇：扔下数十万大军私自回朝，又在李斯、扶苏处走动游说，蒙恬，你意欲何为？

蒙恬：陛下，边关之事，臣已安排妥当，但是此次未得陛下诏命回朝，乃事不得已，臣有要事启奏！拜见李大人和扶苏公子，是因此事要征求他们的意见！

始皇：要事？

蒙武：事关国体以及大秦未来的命运！

始皇：“这个，蒙将军在寻找支持者啊，他们都很忙，没空帮你啊，朕闲着没事，怎么先不来找朕？

蒙恬：这个……

始皇：怎么？怕朕不支持？

蒙恬：臣实话实说，的确有此顾虑！

始皇对蒙武：有顾虑是正常的啊……蒙老将军，你举家而来，就为此要事？

蒙武：陛下明鉴！

始皇：起来，坐下吧！”

父子三：“谢陛下！”一家人在凉亭上坐下。

蒙武：“陛下，臣今日带全家来，的确是有一件事请求陛下恩准.....”

始皇：“何事？奏章的事吗？朕已经看过了，写的好啊……

蒙武：“谢陛下夸奖！蒙武今日来，是想亲手呈给陛下另一道奏章。”毕恭毕敬地递奏章。

站在始皇身后的赵高眼里闪出一道警惕的目光。

始皇：“噢.....”打开奏章，略惊：“你要告老还乡？”

蒙武：“陛下日理万机，不知能记否，两个月前，臣就已经向陛下说过此事？

始皇：“所以朕才派蒙恬去北境边关抵御来犯胡人，而把老将军留在宫中主管咸阳政事。”

蒙武：“陛下，朝中能臣很多。蒙武可放心告老还乡了......”

始皇：“能臣是很多，但无私心之臣太少。蒙将军，如今天下安定，已无大仗可打，朕就更需要你在管理国家方面助朕一臂之力了，为何非要走呢？

蒙武：陛下，臣实在是老了，应该有自知之明……

始皇：“蒙卿是否怕朕做第二个越王勾践，飞鸟尽，良弓藏哪？”

蒙武惶恐地：“臣不敢！”

始皇正色：“谅你也不敢！”看了看蒙恬、蒙毅，口气缓和：“不过，朕还是要感谢你，为朕留下了这一文一武两兄弟。蒙恬如今已是边关主帅了，蒙毅呢，在文臣中已崭露头角。放心，朕定会重用他们的。”

蒙武、 蒙恬、蒙毅：“谢陛下！”

始皇：王丞相提出分封诸侯，蒙恬将军以为如何？

蒙恬：父亲教导我们，决不能请求陛下封侯。否则便不是蒙氏子孙！”

始皇激动地：“蒙老将军，你们蒙家三代鞠躬尽粹，效忠于大秦，效忠于朕，从你父亲蒙骜起便立下赫赫战功，而今，你不夸功谁还敢夸功？你不封候，谁还敢张嘴？

蒙武慌忙跪下叩谢：“陛下，微臣感激陛下如此恩宠。”

赵高不解地苦笑了一下，又很快换上了讨好的笑，殷情地将蒙武扶起。

始皇走到蒙毅面前，喜爱地按按对方的肩：“蒙毅啊，朕知道你和长公子是要好的朋友，年龄亦相当，都是.....”

蒙毅：“十九。我与长公子均为十九岁。”

始皇：“好啊，可谓年少气盛，风华正茂。”

蒙武：“不满陛下说，臣前两天所呈奏章便是小儿蒙毅代为书写的。”

始皇惊喜：“哦？年方十九，才华横溢、文笔不凡啊！”

蒙毅连忙摆手：不，不，是哥哥……

始皇闻听脸一沉：蒙恬，此话当真？蒙武你竟敢瞒朕！

蒙恬：的确是弟弟所写，我不过做了些润饰！

始皇：哈哈，打虎亲兄弟，上阵父子兵，好好，朕要你们兄弟以后多多联手，蒙毅有才啊……

蒙武：“陛下过奖了，毅儿他还太年轻.....”

始皇打断：“哎，蒙卿此言差矣，当年甘罗十二岁便为秦使赵，取赵五城而不辱使命，年方十三被封为上卿。蒙毅十九，便已显出丞相之才了，有志不在年高！嗯，好..... ”

蒙毅踌躇满志。

蒙恬：“弟弟切勿飘飘然，陛下夸你，是鼓励你，切不可不知深浅！”

始皇问身后赵高：“赵高，你说呢？”

赵高虚情假意，连连夸奖，却话中有话：“后生可畏，可畏啊！若不是陛下一席话，奴臣还一直把他当成不喑时世的毛孩子呢！”

始皇：“哪里是毛孩子，他可是大秦未来的柱石呢！”继而爽朗地大笑：“哈哈哈......”

蒙武：“陛下，微臣多有打搅，就此告辞了！”

父子三人起身走，没走几步，突然脚下一歪，一瘸一拐起来，疼痛难忍。蒙恬蒙毅赶忙扶住。

始皇看见，问：“老将军的腿怎么了？”

蒙武：“陛下，蒙武前几年带兵到寒冷的大北方，打仗时留下老寒腿的毛病。”

始皇：“哦。骑马来的吧？”

蒙恬点头：“嗯。”

始皇：“这腿，不能再骑了！”对赵高：“赵高，即刻用朕的车送蒙大将军回府！”

赵高不情愿地：“这......是！陛下！”

蒙武受宠若惊：“陛下不妥，万万使不得啊.....”

始皇潇洒地：“有何不妥？”亲切地拉住对方，感叹：蒙老将军啊，看来你是老了，要多保重啊！

3－8．王绾府书房 （日内）

王绾不安地走来走去。

家丁跑进来：“老爷，李斯，李大人来了！”

王绾大喜：“快快请他进来！”

李斯胳膊夹一竹卷匆匆走进，歉意地：“李斯来晚了，请老丞相见谅！”

王绾注意地看着李斯：“李大人昨晚一定熬夜了，真是辛苦了！”

李斯拿出竹简，递王绾：“老丞相交待的事情，李斯岂有不做之理？”

王绾打开一看，轻读：“《劝分封书》.....”疑问：“怎么没提修路之事？”

李斯笑笑：“所谓阻止蒙氏修路主张，其实不过是分封之事的借口而已，倘若分封之事不成，则那路修与不修便无关紧要了。”

王绾：“李大人言之有理。”

李斯自负地：“王大人，请往下看！”

王绾继续看，表情渐渐激动起来：“好文章啊！李大人此论定会象当年《谏逐客令》一样留芳百世呀！”

李斯：“只是不知陛下看了之后会不会象当年那样回心转意呢？”

王绾：“这一‘劝’字，援举古例，旁证博引，字字句句入情入理，陛下看了，焉能不动心？”

李斯：“光动心还不行。”

王绾：“明日廷议上，老夫可与李大人同心协力，一起说服陛下。”

李斯：“放心，李斯说话一向一言九鼎，决不食言。”

王绾：“老夫让贤之承诺也请李大人一百个放心！”

李斯：王老丞相，李斯一心为国，并非借此要取代丞相，请老丞相不要多心！

王琯强硬地：这个……老夫自有主张！

3－9．皇宫外 （日外）

六匹骏马拉的皇帝马车很气派地拉着蒙武，在蒙恬、蒙毅的护卫下走出皇宫。

蒙毅悄声对蒙恬：哥哥，父亲为何要将你的功劳说成我的呢？

蒙恬：父亲这是向陛下推荐你啊……奏章受陛下表扬，还是你的文辞好！

不少百姓见到皇帝马车欲下跪。

赵高在车的一旁高声喊：“免礼，免礼！这里面坐的不是陛下，乃大将军蒙武也！大家都躲开！免礼，免礼.....”

依然有不知情的人涌过来。

蒙武无奈，只好把车帘掀开，把脸露出来，让路人相信赵高的话。

路人议论纷纷：“哟，蒙大将军坐上陛下的车了，真是好气派呀！”

“你嫉妒啦？”

“我一个黎民百姓，忌妒啥？要说忌妒就看那些朝廷大臣了。”

“蒙氏几代人对大秦可谓劳苦功高，即便大臣里有心存忌妒的，也不得不服。看见了吧，陛下把至尊至上的六套马车都让给蒙大将军乘坐，可见陛下对他们的信任了。假若谁要与蒙氏争宠，那才叫不自量力呢！”

李斯刚好走来，听到议论，又目睹眼前的情景，心中生疑，拉过赵高，细细打听一番：“赵大人，这到底是怎么回事啊？”

赵高面呈难色，草草敷衍两句：“怎么回事？李大人这么聪明的人难道还看不出来吗？”

李斯：赵大人能否向李斯透露一二？”

赵高耳语。

李斯吃惊：“什么？他们一家人刚刚去见过陛下了，那陛下他.....”

赵高又嘀咕两句。

李斯更加吃惊：“陛下说他蒙毅显丞相之才，果真.....”表情更加凝重。

直到蒙氏那队人马走得无影无踪，李斯仍独自站在街口发愣.....

暮色渐至。

一辆马车路过，探出儿子李由那张年轻的脸，对李斯大声喊：“父亲，你怎么一个人在此地？”

李斯不语。

李由赶忙下车。

李斯颇为吃力地爬车，双手发抖。

李由上前搀扶，李斯勉力上车。

3－10．李斯府上书房 （晚内）

李斯手里拿着那卷《劝分封制》竹简，坐在离炉很近的地方，苦苦思索着。

炉里的火烤得李斯的脸上发烧。

（心声）：“陛下竟用自己的皇车送蒙武回家，那气派、那神情，除非是得了陛下的某种承诺不可？还有蒙毅那个毛孩子，竟然被宠称为丞相之才.....陛下他.....到底心里是如何想的？”

（赵高画外音）：“怎么回事？李大人这么聪明的人难道还看不出来吗？”

李斯眼睛恐慌地看着鼎炉里的火，拿竹简的手激烈地抖动起来，缓缓解开捆竹简的红绸绳，倏然站起，将竹简抛进了火中.....

炉里发出噼噼啪啪的声音。

儿子李由（二十岁出头，一副纨绔子弟的装扮）匆匆走进来，看见父亲手中的红绸绳，又看看炉中正在燃烧的竹简，急了，欲伸手伸进炉中抢出竹简，被李斯拦。

李由：“父亲，你怎么可以把自己辛辛苦苦写好的文章就这样付之一炬呢？哪可是写了两天两夜的啊!”

李斯苦笑了一下：“好文章？儿子，你知道天底下什么是好文章吗？”

李由：“这......”

女儿李贤（十七、八岁，端庄、秀美）进来，抱住父亲的肩，撒娇地：“女儿以为父亲写的文章就是好文章！”

李斯脸色转晴，摇摇头：“傻丫头.....”

李由、李贤：“父亲，那到底什么是好文章？”

李斯：“孩子们，记住为父的话，当今天下文章只有行的通的文章才是好文章，只有陛下说好才能是好文章！”

李贤：“我不明白！”

李由也茫然。

李斯：“不明白？好，今天为父就好好教诲你们一番..... 你们知道为父最崇尚的动物是什么吗？”

李由、李贤摇头。

李斯故作玄虚地：“老鼠。”

李由、李贤不可思议：“啊？！”

李斯：“你们知道，为父最厌恶的动物是什么吗？”

李由、李贤想了想，又摇头。

李斯：“也是老鼠。”

李贤：“父亲，我还是不明白！”

李斯感叹：父亲年轻时，曾为郡之小吏，看到厕所里的老鼠在吃脏东西，每闻人犬之声，就受惊逃跑，否则便有性命之虞。而粮仓中的老鼠，吃粟米，住高屋，却无人犬之惊扰……

兄妹俩静听，若有所思。

李斯：这人生如鼠，必须改变生存环境才可。为父当年困顿楚国上蔡时，破帽遮颜，食不裹腹，惴惴然犹如厕中之鼠，及至拜在吕相国门下，游说秦王成功，被拜为长史，饱食终日、志得意满犹如仓中之鼠，就少有人犬之忧，这人之一生，万不可安于现状，处于底层……

李由：倘若做了宫中之鼠，便无须窥伺周围动静，更无人犬之忧了吧？

李斯：倘若父亲他日得遂生平之志，做了一人之下万人之上的宫中之鼠，那更要仰望主人，随时听其言，观其色……这鼠之处世，得时时窥视周围动静，因利乘便，改变地位，方能自保……

李贤：“怪不得，连文章好坏都要看陛下的脸色，我不喜欢老鼠！”

李斯：“为父不过是打比方。阿贤还小，说了你也不懂。”

李由：“我懂。”

李斯：“哦？你懂什么了？”

李由笑嘻嘻地：“父亲的一生，胆小如鼠！”

李斯：“这不叫胆小如鼠，这叫明哲保身！好了，好了。你们都走吧，为父要好好再写一篇让陛下看了称为好文章的文章......”

李由、李贤悻悻然出去。

一双手在书案上摊开竹简。

竹简刻出遒劲的几个小篆体字，将原来的《劝分封书》改为《谏分封书》.....