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《长安十二时辰》：历史的“IP化”创作与“热剧化”改编

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2020-4-24 12:15:09

        杨晓林 《上海艺术评论》2020年约稿。 

《长安十二时辰》赓续中国历史公案小说的传统，借鉴现代反恐悬疑小说的叙事模式，在当下以架空、穿越、玄幻、悬疑、复仇等类型杂糅为主的网络小说中另树一帜，成了粉丝众多的“大IP”。2019年热播剧TOP15榜中，《长安十二时辰》赫然在列，该剧豆瓣超12万人给出五星好评，近36万人给出的均分为8.3，与《陈情令》并列第二，而排名第一的《小欢喜》评分为8.4。“复盘”原著小说“IP化”的创作奥秘，揭橥其成为热剧的“玄机”，对当下历史小说和历史剧的创作极具借鉴意义。

      一、历史的“IP化”创作
     《长安十二时辰》达到了历史真实与艺术真实的和谐统一。历史真实是指小说对相关的历史人物、掌故和场景描写极为考究，使之尽可能贴近历史的原型原貌。而艺术的真实是指小说驱遣众多历史人物，用悬疑小说“局中局”的叙事模式，杜撰了一段史无记载，但根据天宝三载复杂的政治军事局势，有可能发生的“反恐故事”，同时也融入了人本主义价值观。1.历史人物和掌故密集“缝织”，以简驭繁。

《长安十二时辰》创作灵感源自热门动作类游戏《刺客信条》——该游戏在任务中巧妙穿插重要的历史人物及事件，给玩家以深沉的历史代入感。小说为营造历史感，把唐史人物唐玄宗、杨玉环、太子李亨、永王、陈玄礼、贺知章、李泌、岑参，姚汝能、张小敬、李林甫、吉温、元载、王韫秀、崔器、甘守成，还有布衣焦遂、歌女许鹤子等，密集地“缝织”进传奇叙事中，使他们由面目模糊的历史人物变成了鲜活的艺术形象。

小说众多人设与史实基本相符，杜撰的故事几乎就是历史人物的“前传”或“逸闻轶事”。《资治通鉴》中天宝三载与小说有关的事有：安禄山已是平卢节度使兼范阳节度使；大将王忠嗣与回鹘联合攻击突厥；寿王妃杨玉环入宫；唐玄宗打算把政事委于李林甫，高力士反对；贺知章去世，享年八十六岁。姚汝能正史无传，他的留世之作《安禄山事迹》载唐玄宗亲随骑士张小敬，在马嵬坡兵变时一箭把杨国忠射下马，割下人头，是事变挑起者。李泌在肃宗、代宗、德宗三朝屡次出任高官，又屡次归隐，始终未放弃做道士。救了曹破延又被杀的焦遂，与贺知章、李白等被誉为“酒中八仙”。元载官运亨通，后来做到了宰相，成为李泌的政治对手。他娶了王忠嗣将军的女儿王韫秀，两人最终被代宗赐死。旅贲军头领崔器是李渊女儿的曾孙，安史之乱后协助肃宗李亨处理叛臣。龙武大将军陈玄礼，曾随李隆基诛杀韦后，是“马嵬兵变”的主角。

因故事发生在“十二时辰”内，节奏快，衔接紧，次要人物有名有姓者虽多，但对其叙述简约精到。如右骁卫将军甘守诚、闺秀王韫秀、圣人李隆基和杨玉环、太子和永王、诗人岑参、露面即被杀的焦遂、地下城老大葛老、暗桩小乙、歌女许鹤子等都是依附在反恐主线上的功能型人物，但作者惜墨如金，以简驭繁，分寸把握很好。即使铺垫很多的李林甫，也是结局才现身。如马伯庸所说，《长安十二时辰》是“一个古代反恐题材的快节奏孤胆英雄戏。”这种抓住主线，淡化支线，抓住主角，淡化配角的写法，避烦斗捷，不枝不蔓，保证了主体故事的连贯性和节奏感，深得反恐小说和悬疑小说叙事之道，极有大局观，实乃讲故事高手所为。

另外，对历史掌故和风物，如上元节灯会、造纸、制墨、制香、袄教、景教、守捉郎、不良人、甚至还有“卖炭翁”等，通过“叙事延宕”技巧，尽可能多的加以编排，使小说犹如“唐代百科”。如张小敬受重伤，因城封不能回。阿罗约打昏送荔枝官差，把张小敬藏进荔枝框蒙混过关。就把“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”的轶事“镶嵌”进来。此类桥段俯拾皆是，可谓别出心裁。

       2.反恐“局中局”恪守“三一律”原则。

      《长安十二时辰》参考了美剧《反恐24小时》的叙事结构。作为宏大叙事，小说把历史、悬疑、武侠、神探、卧底、反恐元素进行了完美的缝合，讲了一个“十二时辰救长安”的“局中局”故事。草蛇灰线，伏脉千里，在“侦探”和“反恐”两大重磅“猛火雷”的“轰响”中，“一个真相炸出另一个真相”，幕后boss从突厥右刹贵人，转到蚍蜉组织首领萧规，再到奸相李林甫，最终却是静安司总监贺知章或其子贺东，出乎意料之外，又在情理之中。

为使“局中局”故事的矛盾冲突激烈，小说恪守西方戏剧的“三一律”原则并有所创新。故事情节单一，一言以蔽之，就是“死囚犯十二个时辰救长安”；故事地点唯一，就是长安城；时间在在一天之内——十二时辰。全书共24章，一章只写半个时辰，章章都像在倒计报时，形成阅读紧迫感。小说如同一株枝繁叶茂的大树，作为主干的张小敬破案缉凶，与作为枝干的李林甫一派与太子一派的明争暗斗、永王及其熊火邦与张小敬的流血冲突、陇右兵生还者与贪官污吏者的积怨新仇等纠缠生长，虽然枝丫交错但却主次分明。在全知叙事的“上帝视觉”观照下，各方势力或暗处行凶，或明处追捕，或案前推演，或深宫渔利。主线故事清晰，在平行蒙太奇叙述中“狂飙突进”，紧凑地叙事节奏牢牢抓住了读者，满足了年轻人智力冲浪的阅读需求。

       3. “民本君轻”思想反映人本主义价值观。

      “一切历史都是当代史”，历史剧也并非“客观史实”的再现，而是当代人意识的“借史还魂”。《长安十二时辰》传达已非唐代的君臣思想，而是通过“民本君轻”思想反映中国上个世纪以来启蒙思想倡导的人本主义价值观，主张人格平等，珍惜生命。当下读者籍此与中世纪人物共融共情，可以找到情感共鸣。

就主角张小敬而言，他从始至终想救的，不是天子，不是贵胄，更不是自己，而是长安城内无辜的百姓。为此他临危受命，接受“收编”成为静安司都尉，追查突厥人“阙勒霍多”的阴谋。当被吉温全城通缉时，他放弃了地下城老大葛老救他出城逃亡的机会，逆行再返险地，与一起经历过生死的旧日战友萧规成为了敌人。他避阱入坑，忍辱卧底，伺机反水破坏猛火雷，使之失去威力，没有过多地伤及无辜，并挫败了萧规绑架圣人的图谋，最终找到了幕后黑手。他心心所念的，是那些抱着梦想和信念努力生活的普通人：像一心想在长安置业、娶妻安家的训骆驼手阿罗约，于天气晴好时半夜去桥畔吹笛子的乐工，练舞练到脚跟磨烂，雄心勃勃想比肩公孙大娘的李十二等。

       二、IP的“热剧化”改编
      导演曹盾对电视剧的定位是：“突破真实与虚构界限，打造令人窒息的历史悬疑巨制，揭秘不为人知的十二时辰”。就作品的剧情、人设、服化道等本体元素改写而言，本剧可谓自出机杼，匠心独具。

      1.剧情复杂化：突出“蚍蜉撼大树”，党争“由暗转明”。

      原著的故事并不复杂，是标准的单核心“超级英雄拯救世界”。而电视剧把李泌由小说中烘云托月的“助攻”，改为与张小敬双雄并肩的“主攻”，并且借鉴了美剧模式，“西体中用”，一改国产剧集单一线索，花开多枝，通过各方势力“螳螂捕蝉黄雀在后”式的角逐，杂糅宫斗剧、悬疑剧、谍战剧、反恐剧的诸多类型元素，展示了长安华丽外表下的“兽性”和“病入膏肓”，可谓一部“盛世危言”。

把“长安乱”由“党争”改为“草根的逆袭”。从小说到电视剧的跨媒介改编，突出了原著中“蚍蜉撼大树”核心构想，这是为当下人被压抑的有“鸿鹄之志”者发声，而且一击即中。这种“肉食者鄙，未能远谋”，“位卑未敢忘国忧”的思想，也是该剧赢得喝彩叫好的主因之一。

原著中幕后黑手是贺知章或其子贺东。贺知章是静安司的最高长官，他或儿子设局，目的遏制奸相李林甫主政，而让太子继位。而在剧中幕后设局者改为了“书呆子”徐宾，结局中他挟持圣人激情谏言，哭诉衷肠，批驳圣人轻视人才，忠奸不分，俨然一位忧国忧民的骨鲠之臣。徐宾代表着郁郁不得志的下层小吏，他把上至挟势弄权的奸相李林甫和貌似有治国之能的太子，万年县不良帅张小敬、靖安司司丞李必靖安司司丞李必靖安司司丞李必静安司司丞李必、靖安司主理何执正及干儿子何孚、以萧规为首的蚍蜉组织、以右刹贵人为首的突厥狼卫等当成棋子，真正地“擘划”了一件“蚍蜉撼大树”的惊天大事，成为官府底层人员和草根阶层的代言人。这也暗合悬疑大师阿加莎小说的人设原则，最“不可能犯罪的人，才是真正的幕后黑手”。

电视剧中的草根年轻人如张小敬、姚汝能、徐宾、何孚、崔器、萧规、程参、伊斯等，或为国为民、或忠于职守，或耽于梦想，或为了改变个人命运“生命不止，战斗不息”。作为“有为青年”，他们心存正义，想“致君尧舜”，完成“屌丝的逆袭”。这种针对当下中国社会青年人心理诉求的改写，容易让众多男性观众产生沉浸和共鸣，赢得他们的青睐。就是玩人丧德的元载，作为在帝都意欲出人头地的“上进青年”，把“对我有无好处”作为行动圭臬，也是当下现实中一类人的写照。

原著中萧规劫持朝歌暮弦的圣人，要带他去京城外体验民生，结果被张小敬伪装成卧底破坏。而在剧中圣人流落市井街衢，白龙鱼服的九五之尊却被认作疯子，遭到嘲笑和打骂，被迫纡尊降贵，体验了民生疾苦，一如莎士比亚悲剧中失去权力而落魄的“李尔王”。这种希望“领导能接地气”的改动无疑是高明之举，合乎“草根的理想”。

“党争”由暗线转为明线。李林甫和太子的党争在原著中一直是条暗线，只被隐约提及。而在剧中成为明线，被浓彩重墨加以表现。双方博弈白热化，李派党羽吉温静安司夺权，把缉拿“蚍蜉同党”张小敬作为第一要务，直接给他增加了办案的障碍。为表现旧日恩怨和党争中李林甫之奸，把小说中闻无忌、张小敬和萧规等当年死守烽燧堡，最终等来了援军，并得到朝廷奖赏，剧中改为当年因李林甫拒发援兵，导致几乎全军覆没。

剧情的复杂化使故事更为曲折，增加了可看度。但不利之处就是有些喧宾夺主，削弱了主线，加之“烽燧堡往事”在破案关键处不断强行乱入，使得故事发展不很“爽滑”，在一定程度上扰人心神。

      2.人设丰富化：毛举细务爱恨情仇。

      原著作为一部如过山车一样令人震撼紧张的反恐悬疑小说，主线单一，叙事紧凑，节奏极快。而电视剧不但加入了类似郭利仕这位小说中没有的角色以增强“党争”戏份，而且对众多次要角色，如崔器、闻染、姚汝能、鱼肠、徐宾、何孚、程参等的背景故事及个人情感纠葛讲述丰富详尽，放大了他们的爱恨怨仇。特别是书呆子徐宾，这位原作中人畜无害的善良小角色，竟然被设计为运筹帷幄的终极大boss，戏份暴增。还有蚍蜉组织首领萧规，在小说中为快意恩仇，要置五万无辜百姓的于死地，是嗜血魔君，而在剧中却成了胸怀天下的邪侠，他杀人放火，伙同毛顺大师炸毁花萼楼，目的是给大唐下猛药，用血与火警醒君臣。这种改动虽然使次要角色更为血肉丰满，人物阵容更为枝繁叶茂，但却如“十三女儿学绣，一枝枝不教花瘦”，枝蔓横生，“人比事重”。总之，毛举细务消解了反恐故事该有的紧张压迫感，破坏了原有的叙事节奏。

为凸显张小敬的邪侠魅力，由小说中只有李泌婢女檀棋美女爱英雄而暗生情愫，变为剧中闻染和许鹤子也芳心大动。而张小敬木讷不解风情，对三位美女的暗示或痴缠完全不上心，只想着救长安，救百姓，犹如坐怀不乱的关二爷和武二郎。这样的人设使张小敬缺少人情味，有点不合人性。而小说中的老年杀手鱼肠，则变为剧中的美女刺客，他对锄强扶弱、腹有大谋的救命恩人萧规一往情深，惟命是从，九死不悔。剧中所添的这些爱情佐料，无疑是为了迎合女性观众。这种烘云托月的手法虽然简单且易奏效，但却失之刻意。

 

最为失败的人设变动是王韫秀，他被“心机男”元载所惑，作为一个不谙世事、弱不禁风的骄矜闺秀，在剧中竟然没有如原著那样被送回家，而是穿起铠甲，手执利刃，随元载一起率兵办案，她如傻妞般“智商不在线”，最终还失手射杀了挟持圣人的徐宾。她被无德的元载哄骗而不觉，两人的恋情显得矫揉做作，让人尴尬。还有小说中娇柔聪慧，热心帮助闻染的小女人杨玉环，在剧中变成了嫉妒算计许鹤子的严羽幻，对闻染刻薄冰冷，令人生厌。电视剧以此来突显长安是“吞噬人性的怪兽”，但斧凿痕迹太过明显。

      3.场景和服化道：求精求真。

      如果说《长安十二时辰》的故事和人设极尽虚构想象之能事，追求的是“艺术的真实”，场景和服化道则求精求真，竭力迫近历史记载。该剧整体制作成本接近6亿元，使用群演29918人次，跟组演员18000人次，前景特约演员3502人次。耗资5000万元在象山搭建了一座占地70亩的长安城，布局规划、街巷、美食、杂艺、服饰，风俗、宗教、典章、规制等均请专家指导，力图还原史书所述的盛唐气象。

 “九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒。”剧中充分展示了帝都风貌：热闹繁华的东西两市，井然方正的坊城布局，美轮美奂的楼阁宫宇与昏暗破乱的地下城邦等。风物如太上玄元灯楼，状如宝塔，以莲花为底座，仙山为主景，颈部祥云漂浮，顶部用了老子头像，凸显了李氏以道家治天下的理念。服装以李必为例，他一袭青色鹤氅，戴玉清莲花冠插子午簪，持白尾拂尘，尽显道家长林丰草之志和闲云野鹤之气，合乎唐“上清派”装束。电视剧在场景方面和服化道尽管具体而微，但着实再现了大唐风物，使人物行动有了可信的历史依托。但由此也造成了叙事弊端，那就是影像越极力凸显长安的迷魅，剧情推进速度便越会被迫放缓。加之支线铺陈冗繁，次要人物戏份偏多，从而导致剧情拖沓，间不容发的危机感常常无形中自解，实为憾事。寥举一列，崔器率兵救援被狼卫困住的张小敬，在街上邂逅许鹤子，这位“偶像歌手”过多过长的才艺表演就扰乱了叙事节奏，令人不舒。

      结语

     《长安十二时辰》给“大IP”历史小说创作的启示是：要心怀读者，把历史人物融入类型小说的叙事模式中，强化娱乐功能。融入当下的社会热点问题，影射读者心心所念的梦想、人生境遇和爱恨情仇，借虚构的历史轶事，浇读者块垒，以求情感共鸣。而要把大IP网络小说改编成热剧，需要深化剧情，使内容丰厚，多姿多彩，改写人设，使之性格更为丰满，形象更为立体，但同时要防止谨毛失貌，喧宾夺主。对于叙事空间，在尊重史实的同时，要强化视觉冲击力和震撼力。中国历史悠久，素材丰富多样，加之讲好中国故事，弘扬优秀传统文化已定为国策，故历史的“IP化”创作与“热剧化”改编正当其时，相信未来十年会有更多的扛鼎之作问世。

 

 

杨晓林，同济大学电影研究所所长，编剧，教授，博导。

 

8.1 

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