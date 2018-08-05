经典改变生活之读经感悟

大家好!我是南充涵妈!很高兴在这里与大家相识，我们都是为了同一个目标来这里相互学习的，在此把我们读经以来的些许感想和收获与大家分享，感谢大家的聆听和陪伴。

涵平常不是那种特别调皮的孩子，相对来说我们的读经路走得比较很平坦，没有多少曲折和坎坷，这都缘于涵宝贝的明理懂事，为我这个当妈妈的省了不少心。衷心感谢我的宝贝，感谢你的到来，生命中有你的陪伴妈妈的生活才是完美的。

我们从2014年4月16日开始第一天读经，就一直没有停下过，偶尔中途有事耽搁了一两天，事后都会抽时间补上。因为涵爸在外地上班，平常就我们娘俩，所以还是比较好沟通，

当然也得给他讲清道理，涵是个很讲理的孩子。但是只要涵爸回家，涵就会有些依赖和懒惰了，这也源于涵爸对他的纵容，他觉得平常不在孩子身边，这样似乎能弥补对孩子的爱。

涵现在快11岁，上五年级，按计划读完一轮就得上初中了，所以我们一刻也不敢耽搁，时间紧迫，我们在计划上又多加了一本，回想起我们与 国学经典 的缘分，真是相见恨晚啊!

孩子的记忆真让人吃惊，记得涵在读完第一周的时候，内容基本都能背诵。曾经，我们一起读古诗，我一天读7、8遍，他每天读一遍，积累下来，他还是比我记得多，孩子的记忆真是不可估量。

他从开始对读经的新鲜感，到厌倦，再到现在已成一种习惯，也曾好多次对我说，不想读了。我没拒绝也没赞同，只是默默在每天晚上到时间自己去读，他也就跟上来了。

到现在，我们读经一年多了，每晚读经是我们必须完成的必修课。所以不管多晚，我们都会一起读，如果确实有事耽误了，第二天会找时间补上。

读经之后，涵有哪些变化呢?

涵以前不喜欢把学校发生的事给我讲，有时候透露一两句，当我继续追问时，他就生气地对我说“烦”!自从读经之后，我慢慢发现涵会主动给我讲学校发生的事。

听完之后我会让他把整个事情的看法说出来。我先给他鼓励和肯定，再把自己的想法也说说。(当然，妈妈要首先改变，以前每次涵兴致勃勃给我讲起他学校的事的时候，我都没认真听，他见我不认真听，后来就不给我讲了。)

读过《 朱子治家格言 》后，他对我说他以后也要黎明即起，要我每天早点叫他起床。

涵宝更加懂得体谅和关心父母，我喜欢在网上买东西，收到包裹时他就会问我又买什么东西了，然后就开始批评我说：“爸爸在外赚钱容易吗?看你一天都在网上买东西。”

我对他说，我在网上买也是为了节约钱啊，以前他每天都会想着要买点吃的，现在他只是偶尔带少量的钱，而且还有个自己的账本，把自己的零花钱收入和支出都记在本子上。

我颈椎和肠胃不好好几年了，有晚，我们正在读经，他见我一边读一边在抚摸肚子。读完一科时，他让我等一下，去了好久都没来，我以为他去搞什么小动作去了，于是有点生气喝斥他，只见他一路应着小跑过来，手里拿着弄好的艾灸袋。

原来他是去为我准备艾灸盒去了，多贴心的宝贝啊!还有次好像是在假期，早晨他睡醒了叫我起床。我没理他(想故意试试他)叫我也不应，他就一边“妈妈”地叫，一边用力的推我，见我还是没反应。

有些急了，用手试试鼻子看有没有呼吸，然后准备做人工呼吸，那是我带着他去参加红十会组织的紧急救援学习到的知识，看到他着急认真的样子，我忍不住笑了。

涵有爱心懂礼貌，对于孩子自己的同学圈、朋友圈的相关事宜，我从不干扰，从小都是让他自己去处理。我只是从旁边观察，适当给他些意见。

有天晚上神秘地说要告诉我件事，让我不要吃惊。他在学校认了一个表弟(一个可爱的一年级男孩)，有了表弟，他就有了当表哥的责任，譬如在学校教表弟系红领巾，送给他小礼物，吃饭时照顾他等等。

有一天，我和涵在超市买完东西准备打车回家，涵打开车门，让我先上，并把所有东西都提在手上，真像个有绅士风度的小男子汉!

还有次涵爸回家，我们在一起吃饭时，涵突然端起水杯为我们敬茶，说道：“爸爸、妈妈辛苦了!”让涵爸好感动，看到涵的这些变化，特别感动，特别幸福。

不能说不读经典的孩子就没变有化，只能说读经典的孩子变化真的是一鸣惊人，时不时的还会带给你些许的惊喜和幸福哦，现在都后悔，没早点认识知心老师，没早点系统读经。

除了读经典以外，涵也喜欢看课外书，看书时，有时候一个人笑得前俯后仰，有时候又吓得关紧房门躲在被窝里不敢出门。

我脾气不怎么好，没接触经典前，只要孩子没按我的意思去做，我就会很生气，会大声斥责他，甚至还会打他。涵刚上小学那会儿，在一次被责备后对我说了句最难忘的话：“妈妈，好娃娃是夸出来的哦!”

现在再想想他说的这句话，都觉得心酸。当孩子觉得自己已经做得很好的时候，孩子多么渴望家长给他鼓励，给他肯定。我们却要求他做得更好，永远都不知足。

自从加入系统读经后，我在为自己的行为反省、感悟，也证实了我在孩子身上看到的结果，“孩子是父母的复印件”，我在涵身上看到了自己的影子，他发脾气的样子不就是我自己的样子吗?

所幸，我遇到了生命中的贵人-知心老师，老师指引我找到了新的方向，让我在教育的路上不再盲目的乱闯。有了目标还有个完美的计划才能有效的去实施。

以前，每次都是下很大决心要去完成的事情，结果还没做到一半就放弃了，唯有读经是一直在坚持做的，因为读 国学 经典有系统、有计划，我们只需要坚持按着计划实施就行，我也模仿着为涵制定了一份学习时间计划表。

读过一篇文章叫“最伟大的教育是妈妈的情绪平和”，情绪平和谈何容易?好妈妈只需要用三个字来成就孩子，那就是“静”、“弱”、“慈”。

“静”，母亲看到自己孩子的优点和缺点的时候都不要动，只有母亲看到孩子的优点和缺点都不露声色的时候，才能赋予孩子内心的成长动力。

“弱”，强势妈妈的孩子很难自信，孩子的自信会在你这种状态里面一点点的削弱。能够在孩子面前示弱的母亲，孩子的内心必然自信而坚强，学会在孩子面前示弱。

“慈”，母亲真正的力量，是她的慈祥、温柔、温和，大家庭都因为你而和睦、和谐，让人感到大海般的包容接纳，这就是孩子成长的宽阔天地，

反之，在孩子面前指手划脚，扯着嗓门叫喊，或是绷着脸唠叨的母亲，会让孩子失去心中的方向，而母亲将失去引导的能力，而变得抓狂。

母亲很伟大，但能真正做到情绪平和很难，唯有学习圣贤之道，诵经读典才能让情绪平和，做一个温柔包容的母亲。

所以，感恩蒙养，感恩知心老师，感恩一切的善缘!