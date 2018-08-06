宝贝读经典10个月的成长点滴

圆圆宝贝5岁5个月又3天，我们在去年8月份开始系统读经典，算算时间已经10个月了。
现在我们已经读过的国学经典又：《弟子规》《三字经》《千字文》《百家姓》《龙文鞭影》《德育启蒙》《小儿语》《增广贤文》《孝经》《名贤集》《朱子治家格言》《论语》《大学》《中庸》《成语接龙》《黄帝内经(素问)》等10多部经典。
正在读的经典《孟子》《黄帝内经(灵柩)》《笠翁对韵》，复习完《三百弟千》后，准备复习《论语》为夏令营学习论语做准备。
这10月的时间里读经典每天都没落下，春节我们我们还是未停止读经，这一路走来我们读的还算好，圆圆宝贝从不愿意读但慢慢的勉强跟读，再到现在能自己安排读经典的时间。
系统的读经典之前我们也在读经典，家里也买了一些书。但当时读了一段时间但我们一直在《弟子规》和《三字经》中徘徊。我也就没法坚持了，断断续续的读，自然圆圆也开始反感读经典了。
所以，在把国学经典请回家时，妈妈说我：花5000块买一堆书简直浪费钱。我当时坚信别的家庭在蒙养系统的指导下都能读好，全家都能有所改变，我也可以的!
现在想想要是没又跟着平台读，我没有系统的学习，没有这个团队的力量，我们是不会在短短的几个月时间读10多部经典的，更不会收获我自己和圆圆的这些变化。
可能有很多在徘徊、观望的父母对平台的服务存在疑虑;可能想自己买书在家试着读，孩子喜欢就系统的学习，这样的父母就像我们原来一样，出发点是好的，但我们在把孩子当做自己的试验品，实际一家人闭门造车的读是不可能读好的，有时甚至会断了孩子和经典的缘分;孩子小理解不到古文等大了再读，殊不知却让孩子失去了读经典的黄金时间…
开始读经典的第一天，我就告诉自己一定要对的起5000多元钱，我必须和圆圆坚持好每天半小时的经典阅读。把以前玩手机、追剧的时间用到了每天的学习上。
当我放下手机，通过学习后深刻的明白，孩子真不应该看电视后。所以，学习后做的第一件事就是引导圆圆戒电视、电子游戏瘾。
一个月后圆圆戒掉了电视瘾，慢慢能接受经典阅读。让我非常幸福，一个月的亲子相处的美好时光和收获是用金钱无法衡量的。
每天经典阅读圆圆开始识字了，加上我的改变，对宝贝慢慢有了耐心、细心、遇事征求圆圆的意见。得到了有方法、有质量的爱和尊重的圆圆宝贝更加自信了。
差不多10个月时间，圆圆有了自己的爱好，而这个爱好不是以前的电视、iPad。喜欢看书、下象棋、走迷宫、画画。圆圆有了自己的兴趣、爱好生活自然就充实，也不会去看电视了。我们家的电视现在完全就是一个摆设了。
不去学习孩子还是在成长，每天坚持学习孩子同样在成长，但这两种成长的收获截然不同。
看到圆圆的成长和改变，我更坚信要读好经典，把这种习惯成为他的爱好让他有更多的收获，因为“书中自由颜如玉，书中自有黄金屋”
圆圆宝贝现在很自然的用礼貌用语：请、谢谢…
宝贝很有孝心，幼儿园吃的点心时不时会留一些回来。记得有次带回来一瓣橘子，由于让子裤兜里下午回家橘子已经成“橘子柑”了;还有一次放了一个鹌鹑蛋在裤子后包里，也是鹌鹑蛋都成“蛋饼”了;上周同学分享给他一根酸奶棒也留了半截回来…
宝贝随时都会给我带回惊喜的点心，虽然带回的东西几乎都面目全非的，但我还是会很高兴的吃了。经常家里吃东西圆圆都会提醒给爷爷、婆婆留一份。
上周因为外出玩耍圆圆高兴的跑，我就吼他。当我吼了圆圆后，他说：“妈妈，你不温柔了，小声点告诉我嘛。”感恩宝贝的提醒。
哎，有时真的自愧不如，小小人儿有的孝心、耐心我确缺乏。看来我还要不断的提升自己。
5月份我们又开始了早读，去年早上过一段时间，冬天来了也就没有早读了。今年又让圆圆继续早读，他就不愿意了，即使读都是断断续续的。
当我和蒙养的老师聊天后她告诉，因为现在圆圆不情愿早读是我的问题，不是孩子的问题，是我引导的方法不对，还有就是我太没原则性的问题。从那天开始就在我温柔的坚持下，又开始早读了。
刚开始的两三天圆圆很不情愿，但我们已经读经8个月了，圆圆自然也就不怎么排斥，坚持第5天宝贝就知道早上应该抓紧时间读书，原来真的是我问题，不够坚持啊。所以，父母在成长路中是需要不断学习、有人指引明道才行，不然就会走很多弯路。
“一天之际在于晨”，早读是很有必要的。
端午节我们去都江堰玩了一天，早上起床圆圆说：“我要赶快吃早饭，等下还要开那么就车去集合，不然没时间读经典。”果然，自己把时间安排的很紧凑，读完经典开心的出门了。
好习惯不是一天、两天养成的，只有坚持才能有效果。我现在用日记和图片的方式记录下圆圆宝贝成长的经历。这是送给宝贝最美好的回忆录。
应该在孩子最纯真的时候给他们植入圣贤之道，让他们懂得“礼义仁智信”，不要觉得古文他们不懂，孩子“生而神灵”。