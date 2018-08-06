宝贝读经典10个月的成长点滴

圆圆宝贝5岁5个月又3天，我们在去年8月份开始系统读经典，算算时间已经10个月了。

现在我们已经读过的 国学 经典又：《 弟子规 》《 三字经 》《 千字文 》《 百家姓 》《 龙文鞭影 》《 德育启蒙 》《 小儿语 》《 增广贤文 》《 孝经 》《 名贤集 》《 朱子治家格言 》《 论语 》《 大学 》《 中庸 》《 成语 接龙》《 黄帝内经 (素问)》等10多部经典。

正在读的经典《 孟子 》《黄帝内经(灵柩)》《 笠翁对韵 》，复习完《三百弟千》后，准备复习《论语》为夏令营学习论语做准备。

这10月的时间里读经典每天都没落下，春节我们我们还是未停止读经，这一路走来我们读的还算好，圆圆宝贝从不愿意读但慢慢的勉强跟读，再到现在能自己安排读经典的时间。

系统的读经典之前我们也在读经典，家里也买了一些书。但当时读了一段时间但我们一直在《弟子规》和《三字经》中徘徊。我也就没法坚持了，断断续续的读，自然圆圆也开始反感读经典了。

所以，在把 国学经典 请回家时，妈妈说我：花5000块买一堆书简直浪费钱。我当时坚信别的家庭在蒙养系统的指导下都能读好，全家都能有所改变，我也可以的!

现在想想要是没又跟着平台读，我没有系统的学习，没有这个团队的力量，我们是不会在短短的几个月时间读10多部经典的，更不会收获我自己和圆圆的这些变化。

可能有很多在徘徊、观望的父母对平台的服务存在疑虑;可能想自己买书在家试着读，孩子喜欢就系统的学习，这样的父母就像我们原来一样，出发点是好的，但我们在把孩子当做自己的试验品，实际一家人闭门造车的读是不可能读好的，有时甚至会断了孩子和经典的缘分;孩子小理解不到古文等大了再读，殊不知却让孩子失去了读经典的黄金时间…

开始读经典的第一天，我就告诉自己一定要对的起5000多元钱，我必须和圆圆坚持好每天半小时的经典阅读。把以前玩手机、追剧的时间用到了每天的学习上。

当我放下手机，通过学习后深刻的明白，孩子真不应该看电视后。所以，学习后做的第一件事就是引导圆圆戒电视、电子游戏瘾。

一个月后圆圆戒掉了电视瘾，慢慢能接受经典阅读。让我非常幸福，一个月的亲子相处的美好时光和收获是用金钱无法衡量的。

每天经典阅读圆圆开始识字了，加上我的改变，对宝贝慢慢有了耐心、细心、遇事征求圆圆的意见。得到了有方法、有质量的爱和尊重的圆圆宝贝更加自信了。

差不多10个月时间，圆圆有了自己的爱好，而这个爱好不是以前的电视、iPad。喜欢看书、下象棋、走迷宫、画画。圆圆有了自己的兴趣、爱好生活自然就充实，也不会去看电视了。我们家的电视现在完全就是一个摆设了。

不去学习孩子还是在成长，每天坚持学习孩子同样在成长，但这两种成长的收获截然不同。

看到圆圆的成长和改变，我更坚信要读好经典，把这种习惯成为他的爱好让他有更多的收获，因为“书中自由颜如玉，书中自有黄金屋”

圆圆宝贝现在很自然的用礼貌用语：请、谢谢…

宝贝很有孝心，幼儿园吃的点心时不时会留一些回来。记得有次带回来一瓣橘子，由于让子裤兜里下午回家橘子已经成“橘子柑”了;还有一次放了一个鹌鹑蛋在裤子后包里，也是鹌鹑蛋都成“蛋饼”了;上周同学分享给他一根酸奶棒也留了半截回来…

宝贝随时都会给我带回惊喜的点心，虽然带回的东西几乎都面目全非的，但我还是会很高兴的吃了。经常家里吃东西圆圆都会提醒给爷爷、婆婆留一份。

上周因为外出玩耍圆圆高兴的跑，我就吼他。当我吼了圆圆后，他说：“妈妈，你不温柔了，小声点告诉我嘛。”感恩宝贝的提醒。

哎，有时真的自愧不如，小小人儿有的孝心、耐心我确缺乏。看来我还要不断的提升自己。

5月份我们又开始了早读，去年早上过一段时间，冬天来了也就没有早读了。今年又让圆圆继续早读，他就不愿意了，即使读都是断断续续的。

当我和蒙养的老师聊天后她告诉，因为现在圆圆不情愿早读是我的问题，不是孩子的问题，是我引导的方法不对，还有就是我太没原则性的问题。从那天开始就在我温柔的坚持下，又开始早读了。

刚开始的两三天圆圆很不情愿，但我们已经读经8个月了，圆圆自然也就不怎么排斥，坚持第5天宝贝就知道早上应该抓紧时间读书，原来真的是我问题，不够坚持啊。所以，父母在成长路中是需要不断学习、有人指引明道才行，不然就会走很多弯路。

“一天之际在于晨”，早读是很有必要的。

端午节我们去都江堰玩了一天，早上起床圆圆说：“我要赶快吃早饭，等下还要开那么就车去集合，不然没时间读经典。”果然，自己把时间安排的很紧凑，读完经典开心的出门了。

好习惯不是一天、两天养成的，只有坚持才能有效果。我现在用日记和图片的方式记录下圆圆宝贝成长的经历。这是送给宝贝最美好的回忆录。

应该在孩子最纯真的时候给他们植入圣贤之道，让他们懂得“礼义仁智信”，不要觉得古文他们不懂，孩子“生而神灵”。