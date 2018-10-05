如何尊重孩子的隐私权

生活处处有经典，经典处处显生活。

亲爱的家人们，大家好。我是今天的主讲老师知仁，感谢大家如约守候。

我想问问，在座的妈妈们，有没有一吵架就把旧帐翻出来?翻出来后，自己有没有觉得痛快了?解恨了?心情是不是好转了?却发现，非但没有达到我们以上的目的，反而越翻怒气越大，而且后遗症还继续好几天，甚至更长。对吧?为什么呢?

因为我们都忘记了《弟子规》里说：人有短，切莫揭;人有私，切莫说。然后不断地在进行恶性循环，不断地增加自己的负能量。当别人人短处的时候，我们万万不可去揭发他，给别人留面子，这才是爱护他。

因为每个人都有面子、有自尊，“己所不欲，勿施于人”，我们也不想自己的面子、自尊受到侮辱，那我们也就不能这样对待别人。因此看到别人有短处，要懂得包容甚至帮助他。“扬善于公堂，规过于私室”，在没有人的情况下，用柔和的方式跟他讲，请他改过，不可以当众揭发。

我们不仅不能揭发别人的短处，而且心里也不要想着别人的短处。暂时放不下的，也假装去放下。真正放得下的家长们，多是已经系统读经的家长，随着国学经典诵读的时间越长，我们放下的越多。老想着别人的短，这犹如把别人的那些垃圾、缺点全部装在自己的心里，对不起自己。更何况，我们看到的，也未必是真的，可能了解并不全，只是一知半解或是道听途说。如果向别人大肆宣扬，那就容易与人结怨，更将自己的德行也败坏了。

有这样一个比喻的说法：看到别人的短处，实际就好像自己的脸上有一个污点，照镜子的时候发现，镜子里面的那个人脸上怎么有污点呢?就去说镜中人：“你的脸怎么这么脏?”

不要拿别人的错误来惩罚自己， 批评对方实际是批评自己，所以当揭别人的短同时也就是在揭自己的短。“来说是非者，便是是非人。”一个真正有智慧的人，对于那些流言蜚语不闻不问。“流言止于智者”。

除了不揭别人的短，还有发现别人的什么也不去说出来呢?那就是别人的隐私。不愿被他人知晓的事情即隐私。尊重别人的隐私，那就是尊重别人的权利。但是现在很多媒体为了吸引读者，把挖掘他人的隐私做为提高收视率的手段，让此成为人们津津乐道的饭后谈资。于是，人们对于谈论他人隐私的行为见怪不怪。

但作为社会人，大部分人还是会看场合能做到尊重别人的隐私，可是家长尊重孩子的隐私，似乎有些困难。孩子常受到侵害，这会对孩子的健康成长造成阻碍。令人尴尬的是，孩子隐私的侵犯者，通常是他们的父母或者老师。

孩子的缺陷(包括生理、行为等方面)、错误、失算等方面的自尊心隐私容易受到伤害，当这些方面的隐私被宣扬，孩子的自尊心就如同瓷器上开始产生的细微的裂痕。

孩子有希望独立的空间，在这个空间里不受干预，做错了事，愿偷偷改，学习落后了，想暗自追上去的自信心。我们家长不应该在孩子的错误上穷追不舍，使孩子的自信心受到挫败。孩子会因为过失随便被揭开而变得难堪和痛苦，经历多了会变得麻木，最后就会“破罐子破摔”了。

写日记是一种自省方式，偷看甚至宣扬孩子的日记，更是不可取的。同样，孩子向父母吐露的心事也不可随意宣扬。如果这方面隐私受到侵犯，孩子会大大削弱自省的欲望和能力，有碍其健康成长。

孩子的一些隐私会涉及与他人一起进行的，并非不正当，但又不愿别人知道的活动，并约定保密。老师和父母知情后，若随意公诸于众，会招致他人对孩子的怨恨，从而破坏了孩子与他人的友谊，破坏孩子的人际关系。

如果孩子的隐私常被侵犯，而父母又不善于补救，其结果必定是孩子对父母反感，不信任。一旦双方形成隔阂，就削弱了孩子与我们父母的亲密关系，再对孩子进行有效国学经典教育就困难了。

有这样一个调查，问及家长：“你是否会偷看孩子的信件、日记、网上聊天记录、手机短信”时，90%的家长选择“不会翻看孩子的日记，但会经常和孩子聊天谈心”。应如何正确对待孩子的隐私呢?把孩子当作朋友，在遒健尊重孩子人格与隐私的基础上，平等对话，交流情感，让孩子主动敞开心扉，把内心的秘密告诉我们。

首先，杜绝开裆裤!

看过一期法制节目，说的是教孩子如何保护自己不受性侵，很简单的一个方法就是“游泳衣遮盖的地方不能让他人看，不能让他人摸”。看看不少家长在孩子两岁以前，穿的是开裆裤，这样的家长忽略了，“孩子生而性灵”。他们并不知道孩子无论多小，都有自己的独立意识和自尊。

当我们小不点样的孩子不愿意在父母面前换衣服，不愿意我们帮忙洗澡，不愿意我们帮忙收拾小书包，甚至不给我们看他的包包里的东西，这些都表示：孩子开始走向独立，维护自己的隐私。这时的我们不要简单认为孩子不再和我们亲近了，而是要想到孩子有隐私意识了，我们只有尊重孩子的成长，才能帮助孩子建立正确的隐私意识。

其次，家长尊重自己隐私

来看看这样的生活小事：直言不讳地议论某某工资多少、年龄多大、婚育与否等等。

这样的闲聊正是在揭人隐私，但很多人并没有隐私的意识。尊重保护权隐私、维护隐私权，具备这样意识的家长，才能影响孩子，才能从小培训孩子懂得保护自己或他人隐私的习惯。比如：妈妈带着小儿子上女卫生间;当着孩子面换衣服;穿着睡衣走出家门等等，父母这些行为难以让孩子从小树立起了隐私意识。尊重他人隐私，从尊重自己的隐私开始吧。

再次，家长教孩子保护别人的隐私

我们要告诉孩子，尊重别人的隐私是做人的基本原则，“将上堂，声必扬”、“入虚室，如有人”、“用人物，需明求”，不经允许不能进入别人的房间，不能翻看别人的东西。《论语》中有一段“颜渊问仁”。子曰：“非礼勿视,非礼勿言,非礼勿听” 。也就是不当看的不看，不当听的不听，不当说的不说。这样才不会伤害别人，也不会给自己找来麻烦。

每个人都有自己的隐私，都有保护自己内心的想法。成人的隐私意味着责任和负担，孩子的隐私意味着他的自物意识的成长。保护别人的隐私是礼的一种表现，是一个人的内在修养的体现。

最后，别忘了沟通是了解孩子的方式

对孩子，管还是不管呢?“不管是最好的管”，这如同一根放风筝的线，我们是孩子成长路上的一个支点，确保孩子能沿着正确的道路发展。往天上看，我们很难看到牵动着风筝的线，但实际这根线在我们家长的手中，把握着孩子的方向。

“不管”不等于放手一切，我们应该是通过适当的方式进行沟通，从孩子一言一行中观察到孩子的成长变化，留给孩子一定的自由空间。孩子沟通养成了习惯，敞开了心扉，还用得着我们再去偷看孩子的日记、聊天记录、手机短信吗?

我们家长要尽可能做到：长期培植孩子对父母的信任感;培养孩子与父母沟通情感的习惯;兑现对孩子的承诺，不能兑现时也要说明原因，主动取得孩子的谅解;承诺为孩子保守秘密，“凡出言，信为先”。

要补充的是，我们谈的是正常情况下孩子的隐私，要是孩子做了违法的事，就不再是什么隐私了。其实孩子会做出什么样的行为，我们家长通过平时的沟通，能了解孩子的想法，能帮助孩子解除烦恼，就能及时察觉不好的苗头，防患于未然。心无疑虑的我们，还会去触犯孩子的隐私权吗?

时间关系，我们今天的课程就讲到这里。请大家继续锁定我们的育儿大讲堂，更多的精彩等着我们哟。