网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>国学堂>>教孩子关心、爱护他人

教孩子关心、爱护他人

加入收藏

2018-10-6 9:50:52

　　生活处处有经典，经典处处显生活。

　　亲爱的家人们，大家好。我是今天的主讲老师知仁，感谢大家如约守候。

　　大家有没有这样的经历：我们在忙的时候，来了一通电话，讲的时间不短，我自己手上忙着的事给耽误了，又不好意思中断对方的讲话。这时候最希望的是什么呢?希望对方有自知知明，自己挂电话。

　　很多时候孩子一想到什么，不管三七二十一，就马上拉着大人的衣服在那里霹雳啪啦讲，有时候妈妈正在炒菜，他想说什么就过来了。遇到孩子这样的事，我们的教育敏感度要有。

　　这些都要当下教育，抓住机会国学经典教育。这也是今天我们要学习的《弟子规》12字：人不闲，勿事搅;人不安，勿话扰。

　　在别人非常忙碌的时候，尽量不要去打扰别人;在别人心情不安的，不要找他说话而打扰他。我们处处有仁爱之心，时时提起关心、爱护别人的念头。

　　就如刚才我们举的打电话的例子，我们打电话给朋友，绝对不能劈里啪啦一直讲，一定要先问一句：请问你现在方便说话吗?当对方听到我们这样的言语，他内心会觉得很舒服，而且他真有事，他也会很自然地告诉你：我现在刚好有事，那不然你什么时候再打过来。

　　礼貌处处体现在生活之中，是人与人之间很优美的距离，有礼就不容易发生尴尬、发生摩擦。除了打电话过去要先问之外，平常什么时间尽量不要打呢?吃饭时间、晚上太晚也不要打，不然很可能影响到一个家庭的进食、睡眠、作息。

　　读圣贤书，受圣人训，心里时时有国学经典圣贤教诲，这样行动起来不偏不倚。我们在生活点滴中，要培养爱护别人、恭敬别人的心，这就是本善。

　　但现在很多孩子没有考虑到是否打扰别人，以自我为中心，想做什么就做什么，哪管父母有没有时间，身体舒不舒服，只要想到的马上就要做到。

　　孩子的习惯是父母养成的。这样的孩子不懂得体谅他人，完全是父母娇惯出来的。如果我们家长注意引导孩子，孩子一定会学习到善解人意的。

　　上一周我父亲感冒了，孩子一进屋就做到“出必告，返必面”：“ 外婆我来了!”没看到我父亲，孩子就问：“外婆，外公去哪里了?”“你外公感冒了，在睡觉。”孩子一听，声音自然就调小了，轻手轻脚的打开房间门来到床边：“外公，我来了。你好点了吗?”听到外公回应“好点了”之后，就离开房间自己到屋外去玩，不在家里玩，因为会发出声响。孩子做到了“怡吾色，柔吾声”。

　　生活中常见到一些人不懂得尊重别人，以自己的意志为转移。这样的人难以合作，人际交往中也会常常碰壁。为了让孩子将来走向社会更容易受人欢迎，我们需要帮助孩子从小自律，不干扰他人。

　　首先，如何让孩子更自律

　　“请勿打扰”是人际交往中重要的原则，是尊重他人尊重生命的高贵品质。在我们的家庭教育中，表现为家长尊重孩子的基本需要。以各种关心的名义对孩子进行不合时宜的打扰是假意的。

　　孩子从小，我们除了一些规矩外，尽量不去干涉孩子，给予孩子的个人时间里彻底由孩子自己支配。孩子会在这个时间里，放松身心，按自己的想法做自己喜欢做的事，想象和创造往往会在这时候展示出来。只有这时，才能体现孩子真正的个性。

　　但现在的家长总是在妨碍孩子，很难让孩子真正做到“学就认真学，玩就痛快玩”。 孩子学习的时候，父母在一旁指指点点，哪个字写潦草啦，哪道题错了啦，握笔姿势不对啦。孩子画画，父母觉得这个不圆，那个不象，这个要绿，那个要红。孩子在家玩耍的时候，父母们就会再三地嘱咐不让做这个不让做那个。孩子出门刚玩不久，父母担心孩子出事、惹祸，就把孩子叫回家。好，孩子回家坐那发一会儿呆，休息休息，父母看到了就问这问那，弄得孩子很烦。

　　家长似乎要把孩子放在自己眼皮底下，在视线范围内，才会放心。殊不知，这样却束缚了孩子的手脚，使孩子产生依赖性，做事畏手畏脚。孩子非常需要空间自己独立思考，塑造自己。只要给孩子适当自由的时间，孩子才能拥有更大的想象与创造。如果我们真为孩子好，就要给孩子属于自己的时间，给孩子一个没有任何人打扰、干涉，可以享受自己思考、创造的世界。

　　一个在父母不断打扰下长大的孩子，会变得对干扰很麻木。“处无为之事，行不言之教。”孩子以父母为榜样，有样学样，不自觉地，孩子也会把父母“打扰他人”这个坏习惯学了去。要想孩子不打扰别人，我们就要先给孩子一个不被打扰的成长环境。

　　其次，教孩子如何不妨碍他人

　　叶圣陶先生说过：“谁要立足于今后的世界上，谁就得深切记住，不要养成妨害他人的习惯。”不妨碍他人取决于一个人严格的自律和高度的自觉性，这是一个人自我约束力的体现。

　　如果我们家长从孩子小时候起就注重培养孩子尊重他人的意识，孩子做事的时候就会先考虑自己的行为是否会对他人造成影响。只要心里有了这样的意识，孩子的言行举止就能适当控制，不会令人生厌。

　　不妨碍他人是一种好习惯，需要从小培养，例如：在公共场合低声交谈，勿高声阔论，不追逐打闹等;在公交车上，在地铁里，不与他人争抢座位，不踩踏;别人做事时不去打扰等等。有时候，被打扰到的人的确很想喊一声：“请让我一个人静一静!”所以一定要考虑到他人。

　　最后，教孩子如何察言观色

　　我们大人心情不好的时候，如果不告诉孩子，孩子就可能察觉不到，这时候的我们，容易对孩子平时的行为产生抵触情绪，看不顺眼。孩子提出什么要求，我们会觉得孩子不懂事。这样去怪孩子，批评孩子，但这的确让孩子感觉到委屈。

　　孩子的年龄和社会阅历、思考能力都在慢慢增长，但这需要一个过程，家长可以通过一些悄悄的暗示来提醒孩子。这样，大人在心情不好的时候，孩子能察觉到。

　　比如，点头表示肯定，摇头表示否定，皱眉表示思考，大笑表示开心，不言不语表示可能遇到什么不开心的、严重的事情了，如果说话故意说话大声、加在动作力度或双眉紧锁、沉默不语，表现的是心事重重或者不高兴等等。

　　我们和孩子看电视的时候，可以引导孩子通过观察剧中人物的面部表情变化、肢体动作等等非语言表达，让孩子慢慢了解这些动作代表的一定含义。

　　每天在蒙养平台上看着家长们的读经日记分享，我也体验着各位家人与孩子相处的瞬间，这就是通过阅读，通过文字描述，“察言观色”，想象人物心情。因此我们一定要引导孩子通过大量阅读高能量的书籍，让孩子具有这样的思维与想象能力。

　　《论语》中有一段对话，子张问孔子：“士何如，斯可谓之达矣。”“士”是指读书人，“达”指通达事理。怎么样做才是通情达理?孔子回答说：“夫达也者，质直而好义，察言而观色，虑以下人。”意思是说，真正通达事理的人，他正直，而且爱好正义，懂得察言观色，能够谦卑地对待别人。

　　圣贤教导我们存心要善，要懂得常常看到别人的需要。察言观色的目的是为了更好地关怀别人。不等别人说，我们就能够看出他需要什么，不需要什么，常常替别人着想，谦虚恭敬别人，这样的人才能受人欢迎。

　　时间关系，今天的课程就讲到这里。感谢大家的陪伴学习，请继续关注蒙养明天同一时间的精彩内容。

--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
国学堂 17413

RSS订阅

国学堂

95名成员138个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:5分

 