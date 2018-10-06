教孩子关心、爱护他人

生活处处有经典，经典处处显生活。

亲爱的家人们，大家好。我是今天的主讲老师知仁，感谢大家如约守候。

大家有没有这样的经历：我们在忙的时候，来了一通电话，讲的时间不短，我自己手上忙着的事给耽误了，又不好意思中断对方的讲话。这时候最希望的是什么呢?希望对方有自知知明，自己挂电话。

很多时候孩子一想到什么，不管三七二十一，就马上拉着大人的衣服在那里霹雳啪啦讲，有时候妈妈正在炒菜，他想说什么就过来了。遇到孩子这样的事，我们的教育敏感度要有。

这些都要当下教育，抓住机会国学经典教育。这也是今天我们要学习的《弟子规》12字：人不闲，勿事搅;人不安，勿话扰。

在别人非常忙碌的时候，尽量不要去打扰别人;在别人心情不安的，不要找他说话而打扰他。我们处处有仁爱之心，时时提起关心、爱护别人的念头。

就如刚才我们举的打电话的例子，我们打电话给朋友，绝对不能劈里啪啦一直讲，一定要先问一句：请问你现在方便说话吗?当对方听到我们这样的言语，他内心会觉得很舒服，而且他真有事，他也会很自然地告诉你：我现在刚好有事，那不然你什么时候再打过来。

礼貌处处体现在生活之中，是人与人之间很优美的距离，有礼就不容易发生尴尬、发生摩擦。除了打电话过去要先问之外，平常什么时间尽量不要打呢?吃饭时间、晚上太晚也不要打，不然很可能影响到一个家庭的进食、睡眠、作息。

读圣贤书，受圣人训，心里时时有国学经典圣贤教诲，这样行动起来不偏不倚。我们在生活点滴中，要培养爱护别人、恭敬别人的心，这就是本善。

但现在很多孩子没有考虑到是否打扰别人，以自我为中心，想做什么就做什么，哪管父母有没有时间，身体舒不舒服，只要想到的马上就要做到。

孩子的习惯是父母养成的。这样的孩子不懂得体谅他人，完全是父母娇惯出来的。如果我们家长注意引导孩子，孩子一定会学习到善解人意的。

上一周我父亲感冒了，孩子一进屋就做到“出必告，返必面”：“ 外婆我来了!”没看到我父亲，孩子就问：“外婆，外公去哪里了?”“你外公感冒了，在睡觉。”孩子一听，声音自然就调小了，轻手轻脚的打开房间门来到床边：“外公，我来了。你好点了吗?”听到外公回应“好点了”之后，就离开房间自己到屋外去玩，不在家里玩，因为会发出声响。孩子做到了“怡吾色，柔吾声”。

生活中常见到一些人不懂得尊重别人，以自己的意志为转移。这样的人难以合作，人际交往中也会常常碰壁。为了让孩子将来走向社会更容易受人欢迎，我们需要帮助孩子从小自律，不干扰他人。

首先，如何让孩子更自律

“请勿打扰”是人际交往中重要的原则，是尊重他人尊重生命的高贵品质。在我们的家庭教育中，表现为家长尊重孩子的基本需要。以各种关心的名义对孩子进行不合时宜的打扰是假意的。

孩子从小，我们除了一些规矩外，尽量不去干涉孩子，给予孩子的个人时间里彻底由孩子自己支配。孩子会在这个时间里，放松身心，按自己的想法做自己喜欢做的事，想象和创造往往会在这时候展示出来。只有这时，才能体现孩子真正的个性。

但现在的家长总是在妨碍孩子，很难让孩子真正做到“学就认真学，玩就痛快玩”。 孩子学习的时候，父母在一旁指指点点，哪个字写潦草啦，哪道题错了啦，握笔姿势不对啦。孩子画画，父母觉得这个不圆，那个不象，这个要绿，那个要红。孩子在家玩耍的时候，父母们就会再三地嘱咐不让做这个不让做那个。孩子出门刚玩不久，父母担心孩子出事、惹祸，就把孩子叫回家。好，孩子回家坐那发一会儿呆，休息休息，父母看到了就问这问那，弄得孩子很烦。

家长似乎要把孩子放在自己眼皮底下，在视线范围内，才会放心。殊不知，这样却束缚了孩子的手脚，使孩子产生依赖性，做事畏手畏脚。孩子非常需要空间自己独立思考，塑造自己。只要给孩子适当自由的时间，孩子才能拥有更大的想象与创造。如果我们真为孩子好，就要给孩子属于自己的时间，给孩子一个没有任何人打扰、干涉，可以享受自己思考、创造的世界。

一个在父母不断打扰下长大的孩子，会变得对干扰很麻木。“处无为之事，行不言之教。”孩子以父母为榜样，有样学样，不自觉地，孩子也会把父母“打扰他人”这个坏习惯学了去。要想孩子不打扰别人，我们就要先给孩子一个不被打扰的成长环境。

其次，教孩子如何不妨碍他人

叶圣陶先生说过：“谁要立足于今后的世界上，谁就得深切记住，不要养成妨害他人的习惯。”不妨碍他人取决于一个人严格的自律和高度的自觉性，这是一个人自我约束力的体现。

如果我们家长从孩子小时候起就注重培养孩子尊重他人的意识，孩子做事的时候就会先考虑自己的行为是否会对他人造成影响。只要心里有了这样的意识，孩子的言行举止就能适当控制，不会令人生厌。

不妨碍他人是一种好习惯，需要从小培养，例如：在公共场合低声交谈，勿高声阔论，不追逐打闹等;在公交车上，在地铁里，不与他人争抢座位，不踩踏;别人做事时不去打扰等等。有时候，被打扰到的人的确很想喊一声：“请让我一个人静一静!”所以一定要考虑到他人。

最后，教孩子如何察言观色

我们大人心情不好的时候，如果不告诉孩子，孩子就可能察觉不到，这时候的我们，容易对孩子平时的行为产生抵触情绪，看不顺眼。孩子提出什么要求，我们会觉得孩子不懂事。这样去怪孩子，批评孩子，但这的确让孩子感觉到委屈。

孩子的年龄和社会阅历、思考能力都在慢慢增长，但这需要一个过程，家长可以通过一些悄悄的暗示来提醒孩子。这样，大人在心情不好的时候，孩子能察觉到。

比如，点头表示肯定，摇头表示否定，皱眉表示思考，大笑表示开心，不言不语表示可能遇到什么不开心的、严重的事情了，如果说话故意说话大声、加在动作力度或双眉紧锁、沉默不语，表现的是心事重重或者不高兴等等。

我们和孩子看电视的时候，可以引导孩子通过观察剧中人物的面部表情变化、肢体动作等等非语言表达，让孩子慢慢了解这些动作代表的一定含义。

每天在蒙养平台上看着家长们的读经日记分享，我也体验着各位家人与孩子相处的瞬间，这就是通过阅读，通过文字描述，“察言观色”，想象人物心情。因此我们一定要引导孩子通过大量阅读高能量的书籍，让孩子具有这样的思维与想象能力。

《论语》中有一段对话，子张问孔子：“士何如，斯可谓之达矣。”“士”是指读书人，“达”指通达事理。怎么样做才是通情达理?孔子回答说：“夫达也者，质直而好义，察言而观色，虑以下人。”意思是说，真正通达事理的人，他正直，而且爱好正义，懂得察言观色，能够谦卑地对待别人。

圣贤教导我们存心要善，要懂得常常看到别人的需要。察言观色的目的是为了更好地关怀别人。不等别人说，我们就能够看出他需要什么，不需要什么，常常替别人着想，谦虚恭敬别人，这样的人才能受人欢迎。

时间关系，今天的课程就讲到这里。感谢大家的陪伴学习，请继续关注蒙养明天同一时间的精彩内容。