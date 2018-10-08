帮助孩子建立并巩固友谊

生活处处有经典，经典处处显生活。

亲爱的家人们，大家好。我是今天的主讲老师知仁，感谢大家如约守候。

我们先来说说一个社会现象：一些人常常一逛街就会买新衣新鞋，尽管家里有不少。我表姐自学成了一个裁缝，很会设计做衣服，90年代那时总是自己做衣服，所以我从五六年级起开始捡她们的旧衣服。但随着物质越来越丰富，服装款式、用料越来越多，如今的裁缝店很难看到影了。我表姐从做衣服改为买衣服，她告诉我，她知道哪里的衣服便宜又时尚，她经常去那里淘。所以她家里衣服更新最快，衣服最多。

这就是所谓的“喜新厌旧”。喜新厌旧是现代人一个非常严重的毛病。在生活物品上喜新厌旧，会造成很多的浪费。目前世界上还有很多人在贫困线上挣扎，另外，每生产一件衣服需要多少原料、多少人工、多少工地多少水等等，这样的数据真正了解到还是会惊骇到的。

要知道我们现在有很好的衣服穿，好好爱护穿上十年都没问题，我们在物质上节约，就是为人类可持续发展做贡献，这是在养自己的德啊。

这就是我们今天要学习的主题――《弟子规》里说的“勿厌故，勿喜新”。

“贫贱之交不可忘，糟糠之妻不下堂。”大家知道这是一个什么样的故事吗?

东汉光武帝时期，有一个大臣名叫宋弘。光武帝的姐姐湖阳公主的夫婿刚刚去世，公主看上了宋弘，就请光武帝为她做媒。光武帝来到宋弘家里说：“我听说人富贵以后就要换朋友，就要换妻子，这是不是人情呢?”宋弘听光武帝这么一说，马上就知道来意了。因为他已经家室，于是对光武帝说：“贫贱之交不可忘，糟糠之妻不下堂。”此言一出，光武帝就知道这门亲事谈不成。

虽然有一个机会可以直接当光武帝的姐夫，但是宋弘不攀权贵，是个真正念旧、念恩的厚德君子，这件事也让朝廷上下知道了宋弘的道义、恩义、情义之举，非常地敬佩。朝野上下都讲求道义，宋弘的忠义行为影响了整个朝廷，影响了社会。这就是古人讲的修身、齐家、治国、平天下。

有人说，蒙养说大话，一个家庭好坏关国家什么事?扯得这么远!关起门来各过各的日子，看似无关，实则有千丝万缕的联系。宋弘不换妻仅是个人的小事，但是体现出的道义却影响了身边的人，影响了朝廷，进而影响了社会，最后一个汉朝在历史上的光武中兴之治出来了。这就是一个家庭关乎国家兴亡。

蒙养在全国14亿人口中所占的比例如沧海一粟，但是，我们却以星星之火尽己所能，去影响身边的人，影响社会，功德无量。

“世风日下，人心不古”。这里的“古”不是指古代、古老、古板，而是指古朴、老实、待人厚道。当一个人在物质上常常喜新厌旧，那么人的道义也越来越稀薄，最后使得人与人的交往也喜新厌旧，不注重道义、恩义、情义。为什么离婚率这么高?喜新厌旧是主要的一个原因。

没有道义就会做出很薄情的事情，离婚率一上升，孩子又缺乏稳定的家庭照顾，所以犯罪率就开始了。整个社会结构是牵一发动全身。每一个家庭就是整个社会的一个重要细胞，夫妻关系只要不稳固，整个社会必然动乱。所以现在犯罪率也越来越高。

我们提倡国学经典教育，全家共读国学，孩子进步，家庭和谐，正是稳定社会的一个举措。要让不薄情、不厌故、不喜新，根源要从哪里教起?从我们自身教起，从我们的孩子教起，我们大人要力行，用德行感化孩子。

一个人“勿厌故，勿喜新”，他不只会对人念旧念恩，对物也会很有感情。比如，我的一位好朋友，一直保存着一件她外婆纷织给她的毛衣，小时候的穿的一直保存了三十年。睹物思人，她对外婆情深意切，对这毛衣非常爱惜。这是一份恭敬心，这个对事对物的恭敬，必然是建立在对人的恭敬之上。所以从根本上来说，还是要教孩子懂得珍惜情义、珍惜恩义。

孩子们都喜欢结交新朋友，但有了新朋友不冷落老朋友，才能拥有真正的朋友，建立起自己的朋友圈子。可是现实中很多孩子，交朋友就象小熊掰玉米，掰一个胳膊夹住一个，再掰一个再夹住一个，干了一天下来，也只有手上一个和胳膊夹的一个。

生活中也会看到这样的孩子，性格活跃开朗，和谁都谈得来，但妈妈也发现每过一段时间和孩子交往的同学又换新面孔了。妈妈很奇怪，问以前要好的朋友哪去了?孩子说都和他们玩过了，也没什么好玩的了，有新朋友了不找以前的朋友玩了。

孩子在交往中，不仅可以享受玩耍的快乐，还会得到更多的心理满足感，甚至会结交到受益终身的良师益友。但如果孩子只会结交朋友，不会巩固友谊，虽然有断有新朋友陪伴不感觉孤单，但到了成年之后，却发现没有一份真正的友谊。

那么，我们父母要如何帮助孩子建立并巩固友谊呢?

首先，结交邻居、社区小朋友

“和得邻里好，犹如拾片宝。”小学阶段前的孩子交友的目的是一起玩耍，一起游戏，接触的最多的就是住得近的邻居小伙伴。孩子在一起分享好吃的、好玩的。我们多带孩子到小区公共场所，在孩子们集中的地方，让孩子有机会接触同龄人的活动，经常交往，记住玩得好的伙伴。

这个阶段的孩子正是自我发展时期，常常说“这是我的”为最大特点，所以孩子交往中难免出现争抢等小冲突，但父母们不要第一时间介入，先观察孩子如何处理。实在不行了，我们更多采用转移注意力的方式，淡化孩子的行为。事后，我们可以“兄道友，弟道恭”来引导孩子之间和睦相、或是交换玩具的方式来减少争执等。

其次，尊重孩子对朋友的自我选择

学前及小学低年级阶段的孩子交往更多的出现了以需要为前提的选择朋友方式。我们会发现孩子一旦喜欢和某个小朋友玩，就会经常在一起玩耍，有时甚至会因为自己的朋友和别人玩耍而生气。这就是孩子的自我满足交友阶段。

当孩子为自己的朋友跟其它小朋友玩而生气时，我们要引导孩子：我们可以喜欢很多玩具，因为每个玩具会带给我们快乐，小朋友也一样，可以交很多朋友，和其它小朋友在一起玩也能找到快乐，而且每个人都不仅仅只有一个朋友，会有很多朋友，只要你愿意去和找。

但我们也会遇到孩子哭着跑回来向我们诉苦，或是抱怨谁谁怎么样了，最后决定不跟他玩了等等。这同样也是孩子交往过程中常遇到的社交问题，我们遵行的原则是：不顺着孩子去指责对方小朋友，不去评论对方，而采用同理心，先理解孩子的情绪，引导孩子自己说出解决办法。

如果家长自作聪明，有可能我们对对方孩子的定性反而促使我们的孩子朝着不愉快地方向走。原本有可能孩子只是一时生气，过了又忘了，下次又在一起玩了，但家长这么气鼓鼓地也说一通，好了，孩子下次说“我妈妈说你……不要跟你玩了”，原本可以发展的友谊中断了。

所以认真倾听孩子是最重要的，等孩子心平气和，“行有不得，反求诸己”，我们再和孩子分析指出孩子在交往过程中的不足之处，促使孩子改变对朋友的看法，更好地和朋友相处，保持或加深友谊。

再次，鼓励孩子深入交往

小学阶段的孩子交往过程在乎平等与尊重，能听取并考虑对方的观点，比较了解某个朋友的性格特点，脾气态度等。交朋友过程中需要付出真诚才能收获友谊，互相理解，斤斤计较就难得到朋友。

我们发现这个时期的孩子，常常多是同性几个人要好的在一起玩耍，除了回家吃饭睡觉，似乎做什么事都在一起。我们就要教孩子学会宽容地对待好朋友之间的摩擦和冲突。

最后，巩固友谊

小学高年级阶段的孩子，能够保持相当长的亲密朋友关系，更喜欢集体生活，在思想上和行为上容易受到同伴影响。这个年龄段的孩子已经有了一定的思考力与判断力，更关注同伴的内在，也更容易在这一时段发展“良师益友”和“一生的好朋友”。这是一个交友的亲密阶段，我们父母不去强行命令或禁止孩子交哪一个朋友，但我们可以帮助孩子分析，交什么样的朋友。这就是“择其善者而从之，其不善者而改之”。

“人不学，不知义。”圣贤教诲已经断了两三代。如果我们的孩子从小能有一个仁慈之心，他的路会越走越宽，“得道者多助，失道者寡助。”所以对朋友，对于家人，我们都应该“勿厌故、勿喜新。”

时间关系，今天我们的课程就到这里结束了。