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做好妈妈重要的是---关注孩子行为背后的心理需求

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2018-10-12 10:05:59

现在笑宝贝已经一岁零八个月了，基本的称呼能叫上来，比较喜欢读书和画画，也比较有爱心，爱劳动，做事认真，自己的事情喜欢自己做。

我们家从2016年元旦开始系统读经，根据蒙养文化读经计划表我们已读完的经典是：《论语》《弟子规》《三字经》《千字文》《百家姓》《龙文鞭影》《孝经》《小儿语》《德育启蒙》《朱子治家格言》《名贤集》，在读的是《大学》《黄帝内经》《增广贤文》。

能认识几个书里的“一、二、八、大、中”这几个字，还有“，。？”这几个标点符号。我没有刻意教过她，都是她感兴趣的，然后她会问，然后告诉她几次后就记住了。

孩子的好奇心很重，自己通过看书会不停的研究书里的内容，为啥会有不同的字，还有不同的符号。然后发现了就会指着这些问妈妈。虽然不会表达，但是满眼都是好奇的问号，等妈妈来说。

笑宝贝现在基本上每天晚上睡觉前的一件事情就是听妈妈读书（因为三岁前的宝贝基本是以听为学习）。她会先选择她喜欢的俩本绘本，而且绘本的内容她现在基本可以和我对答了，我从来都没有刻意交过她，都是她平时听我读的结果。

比如我们看那个《有礼貌的黄黄》这个绘本最后是，“天黑了，黄黄要回家了，有个声音向黄黄问好说到，黄黄你好！”我再继续读到：“咦，是谁在叫黄黄呢？”

没等我读到下面一句，笑笑宝贝立刻就说：“婆婆！”

“哦，原来是月亮婆婆啊！”我们就这样对答，然后我会再问，“回家干吗啊！”笑笑宝贝就会说：“觉！”我就会说：“哦，回家睡觉，那笑宝贝读完书我们也该睡觉了。她就会说：“恩！”

自己吃饭后还得喂妹妹吃饭！是不是特别有爱心！

吃完饭妈妈说，洗碗去了！她就会办个小凳子，一起与妈妈洗碗！


在认真的玩！喜欢挑战！保证安全的前提下妈妈耐心教导中！

笑笑宝贝现在真的是想自己做自己的事情，比如自己穿鞋，如果你在不明白她意思的情况下给她穿上了她也要脱掉，重新穿的。

开始我还没明白，后来我理解她的意思了，就让她自己穿了。如果是以前我肯定会说你自己穿不好，妈妈帮你吧！

但是现在我就不会这样说了，而是鼓励她自己穿，不管穿的是否颠倒，我还是会为她竖起大拇指，夸奖她自己的事情能自己做了，真是棒棒的！

而且及时告诉她以后笑宝贝自己还要穿衣服呢！她就会点头表示同意。这样孩子就像是收到了一个信号就是自己的事情要自己学着做，妈妈也不能一直给自己穿衣穿鞋的。我想这就是独立的开始吧！

这也是生活中每个家庭都能遇到的场景。方式不同造就的孩子就不同。就像养成良好的阅读习惯一样，每个父母都知道养成良好的阅读习惯很好，但是就是一直不肯为之做出一点点的努力，更不会自己为孩子做好榜样。

只会在那说看人家的宝贝多乖，看人家宝贝怎么那么厉害，看人家宝贝怎么那么听话，我怎么就生了个讨厌的孩子，你怎么就不能让我省心一点呢？

殊不知这些父母在烦恼这些问题的时候，为什么就不想想别人的父母做出了什么样的付出呢？怎么就不想想我与他们的差距在哪里呢？真的是父母只要改变一点点，孩子就是改变一大截。

 

依靠老师来改变孩子，父母自身不改变，期望孩子有所改变，可能性太小了。


自己认真穿鞋中！

再给大家分享一个每个家庭都能遇到的生活案例（宝贝不配合洗澡的事情）。我们处理的过程和现在的情况。

因为有那么一个多星期孩子是不洗澡的，一说我们洗澡吧，她就哭闹。开始我不知道什么情况，为什么突然不愿意洗澡了。后来我有点着急了还通过国学堂的育儿答疑环节咨询了知睿老师，老师的意思是每个孩子都喜欢水的，注意观察孩子不喜欢的背后原因。        

 经过老师指导，我再次耐下心来，后来慢慢的和笑宝贝沟通， 实在不洗就不洗了，一俩天不洗也不要紧，最长三天没洗，我也不提洗澡的事，让她先平复心情。

 但是那三天我是每天都在想怎么样才能让她喜欢洗澡呢，在洗澡盆里放玩具，买了洗头发的帽子。后来效果都不大。

最终还是找到不洗澡的原因，原来还是因为回老家那天爸爸和奶奶给她洗头发的时候弄到眼睛了，吓着了。最后，我觉得给笑宝贝好好沟通下。

我说：笑宝贝是不是爱干净的宝贝啊！

笑笑：恩。

我就说：那我们晚上洗洗澡会很干净的，而且很舒服。

她就立马说：不洗，不洗。

然后我就说：妈妈会很小心的，不会把水弄到你眼睛的，妈妈会慢慢的。她好像心里一下能触动到她不洗的原因了。她好像有点犹豫了。

然后我说：笑宝贝看着妈妈的眼睛，你要相信妈妈。妈妈会注意的。保证不把水弄到你眼睛里面的。

 

然后又给了她一个坚定的眼神。

最后她说：恩。

就这样慢慢的引导到水盆里了。放点玩具，先不着急给她洗，让她先玩一会。用毛巾慢慢擦擦头发而已。

 

这样把信任感树立了，才保证整个过程是愉快的。而不是哭闹的。


这个事情让我再次理解了那句，“真正的做好妈妈不是只注重孩子某个的行为结果，而是要关注这个行为背后孩子的心理情况”。

我们爱孩子就是要理解孩子。最近在一本书上看到：“我们不要试图去培养一个完美的孩子，而是先培养一个完整的孩子”。让孩子先有一个完整的体验，而不是包办。让孩子自己去抒发自己的情绪，包括哭泣。

 

如果不是读国学经典，而且有国学堂的老师耐心答疑，我的脾气真得一次次的被点爆。还是得多读读书，多读读经典好！能与这么多人一起探讨育儿的方法，一起坚持读书更好！


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