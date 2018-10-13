0-3岁播种期，经典启蒙正当时

亲爱的家人们，早上好!我是知睿，很高兴我们又相聚在育儿大讲堂，感恩大家的不离陪伴和守候。

今天，我们继续讨论《能量诵读-康健人生之-经典诵读》——0-3岁经典启蒙正当时》。

著名教育家陶行知先生说：“凡人生之态度、习惯、倾向，皆可在幼稚时代立下适当基础”。

混沌初开，乾坤始奠，我们都知道在孩子的童蒙养正之初，应当给予孩子以圣贤智慧，经典诵读作为孩子最好的精神食粮，我们也知道，童年时期的语言、文字和场景三大印刻对于幼儿启蒙的重要性，幼年时期所学到的东西，好比日出的光芒一样，一生受用。

在0-3岁的播种期内，是孩子进行经典诵读的黄金时刻，孩子学习能力最强，如果，我们的孩子能够在这个阶段接触到国学经典，那将是我们孩子的福报，就看父母们是先知先觉还是不知不觉了。

孩子在这个阶段的记忆力是最好的，三岁看大，七岁看老。在三岁前引导孩子养成好习惯，孩子将受益一生，幸福终生哦!

习惯养成后，孩子上学时就能够轻松学习并把学习当成快乐的事情，长大后轻松生活而不被工作所累，父母也可轻松育儿，享幸福人生哈!

姑且不说国学春风已经吹绿了神州大地，单单是从成长自我，教育孩子的角度出发，就时不我待，因为早读晚读，早晚要读，现在不读，到了初、高中也要读，语文课本中文言文所占篇幅和比例将大幅度增加。

姑且不说高考语文改革，将语文试卷的分值从150分增加到180分，那都显得功利了些!因为时日光阴一去不复返，逝者不可追!

更因为上下五千年中华优秀的传统文化，能够指引我们和我们的孩子做一个好人，做一个有德行的人，而不是一个缺少德行的人，国学经典能够为我们的孩子打下真诚、善良、美好，宽容的心性基础，并启迪孩子的无量智慧。

国学经典有那么好吗?好到连我们的习大大都要大力的推广，君不见，城市里大街小巷，印有《论语》经典句子的公益广告比比皆是，比如，“里仁为美”，“有朋自远方来，不亦乐乎”，“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧”等等。

经典诵读能够让我们的孩子在记忆能力、识字能力、阅读能力、理解能力、语言表达能力、道德修养和习惯养成、气质外貌、声音语调、思维能力等方面均有极大的提升。

家人们，不信哇?!不信的话，咱们小马、老马一起过河，河水深浅，经典好处，试试就知道啦!

我们都知道一句话：腹有诗书气自华。当我们和宝贝诵读“人之初，性本善”的时候，当我们和宝贝诵读“弟子规、圣人训、首孝弟，次谨信，泛爱众、而亲仁、有余力、则学文的时候，

当我们和宝贝诵读《大学》“大学之道，在明明德”的时候，当我们和宝贝诵读《论语》“学而时习之，不亦说乎”的时候，

当我们和宝贝诵读《中庸》“喜怒哀乐之未发，谓之中”的时候，当我们和宝贝诵读《诗经》“关关雎鸠，在河之洲”的时候，

当我们以经典语句的熏陶代替喋喋不休的说教的时候，其实，经典早已在我们和孩子的心中润物无声，潜滋暗长了，只是孩子天生神灵，记忆力比我们要好很多。

老子提到的无为而无不为，特别适合我们与孩子的经典诵读，读一天可能不明显，读一个月有点感觉，读一年下来知道不少，那三年五年、十年八年呢?

八年下来，小日本都赶跑啦，抗战都胜利啦，旧中国也换了新天地!从发心蜕变到华丽转身，就在我们智慧父母的心念之间!

如果我们持之以恒的进行经典诵读，相信我们的自我修行和自我成长将不止是更上一层楼，可能都快到楼顶了哇?经典诵读就是这么简单，只要每天持之以恒的陪伴孩子坚持经典诵读30分钟，读上一年，孩子的识字量和阅读能力会大大超乎我们的想象。

0-3岁的孩子，如何读经典?承里先生提倡由浅入深、层次递进的进行经典诵读，我们和孩子先从《三字经》、《百家姓》、《弟子规》、《千字文》开始启蒙，然后再到四书、五经等。

家人们可以参看先生的讲课——为学次第，文中对为学先后有淋漓尽致的阐述，相信家人们一定会矛塞顿开。

我们千万不要认为宝贝还小听不懂，举个切身的例子，在航宝胎儿时期，那时我们还未系统接触国学经典，

但因为自己喜欢，所以也时常在家务时或是闲暇时，跟宝贝诵读唐诗宋词元曲、《三字经》、《弟子规》、常见的《论语》句子......

或许，宝贝是有心灵感应，或许是巧合使然，时不常的，腹中的宝贝会在这儿顶出一个小拳头来，一会儿又在那儿顶出一只小脚丫来，感觉宝贝是在听到妈妈的声音之后，给予回应哈!

宝贝出生后，好带不爱哭，不到七个月，就会叫爸爸、妈妈。到一岁左右时，说话比较清楚，词汇量增多，不到一岁半，在独自玩耍的时候，常常自言自语的背诵一些唐诗。

二岁时，一天在小区花园里玩耍，在地上捡到一条柳枝，便自语道：这是万条垂下绿丝绦......看到家里来客人的时候，脱口而出：有朋自远方来，不亦乐乎......

可想而知，如果我们的宝贝要是胎教、婴教、幼教就开始系统诵读国学经典的话，那能量将是何等的强大?那是我们完全可以想象得到的美好景象哈!

家人们，我们是不是还认为宝贝太小，听不懂呢?很多时候，宝贝是明白的，只是说不来或是不能很准确的表达罢了，孩子的能力，有时候真的让我们不可小觑，所以我们为什么一再说，孩子生而神灵，家人们说是吗?

所以，家有小宝的家人们，真是好福气哈，可以在孩子幼年时期，在孩子童蒙养正的关键时期，就接触到传统文化、国学经典，并进行经典诵读，收获的不仅仅是宝贝的优秀和自我的成长，更是一家人的幸福、美满与和谐!

在进行经典诵读的同时，我们还可以给宝贝讲经典书籍后面的二十四孝故事，通过故事，教导孩子如何孝亲爱人，自而而然的将宝贝向学习圣贤智慧，学习做有德人上引导了。

再比如经典中的德育故事，当我们和宝贝读到《三字经》里的“融四岁，能让梨，弟与长，宜先知”的时候，顺便可以讲一讲这个孔融让梨的故事，孔融把大梨让给哥哥吃，自己只挑小的吃。

孔融让梨是一种美德，尊老爱幼、兄友弟恭，这也是在任何年代都要提倡的。这个故事告诉了我们要学会谦让和友爱。一个人如果拥有了“谦让”的美德，就会赢得更多人的尊重，这种涵养会使人品德高尚。

这个故事教育人们凡事应该懂得谦让的礼仪，懂得了“兄道友，弟道恭”的道理。

是不是又在故事中，教会了我们的孩子关于兄弟姐妹之间应当如何相处的礼仪呢?可能有的家人会说，除了极少数家有多孩的状况，现在好多孩子都是独生子女，那么，也还可能有表兄弟姊妹，堂兄弟姐妹嘛!是不是呢?

孩子听了之后，一定可以学以致用。有好吃的，先把大的、好的给爷爷奶奶，姥姥姥爷或是爸爸妈妈，对于兄弟姐妹，是不是孝道和礼节都涉及到了呢?

蒙养平台有很多的智慧妈妈在胎教和婴教时期就开始了系统诵读国学经典之路，孩子的成长也是有目共睹，大家通过家人们平时的日记分享就可以充分的感受和领略到。

看看我们的小宝贝们，是何等的专注?!不知不觉中，圣贤智慧已经悄然入心!

孩子的年龄虽然小，但学习能力却是不可小瞧哈。我们的晓晓宝贝才四岁，系统诵读国学经典已经三年多，每天和妈妈的诵读时间都在一个半小时左右哈，假期的时候，更是达到了每天三个半小时左右。

所学习和诵读的内容远远不止局限于三百弟千了，还有《论语》、《大学》、《中庸》、《老子》、《孟子》、《庄子》等等，晚上做梦说梦话的时候，念念有词的都是《论语》中的句子哦，不是特别喜欢圣贤智慧，不是特别热爱诵读经典，怎么可能日有所诵，夜有所梦呢?

一个这样小小年纪的宝贝，有如此好的定力和慧性，家人们是不是瞠目结舌、觉得特别神奇呢?

照片中的晓晓宝贝，正在认真指读经典，头顶着一本经典，正在练习打坐和入定。

但这实实在在就是发生在我们身边的真实的事情，其实，大家的孩子都可以神奇起来，就看智慧的父母们如何为孩子计划长远和打算将来了!

父母们的希望不在于等到孩子上学了，在考试的时候必须要考多少分，更多的是在于给孩子打下坚实的人文基础和德行基础，这样，我们的孩子才能够居高声自远，荡胸生层云，眼界格局自然不一般，孩子在将来的社会竞争中才能立于不败之地!

在陪伴孩子学习传统文化和进行经典诵读教育时，不光是孩子受益，对于我们自身的文化修养和思想品德的提升，也是不无益处的。所以，承里先生提倡“全家读经，幸福一生”，

全家读经，学习仁德，约之以礼，小家和睦，大家和谐，这就是一家仁，一国兴仁;一家让，一国兴让。

所以，我们还觉得0-3岁开始读经典早吗?相信智慧的家人们早已了然于胸了哈!

所以，妈妈们是不是应该好好把握孩子的关键期呢?孩子是有连锁记忆能力的，经典读得多了，自然可以举一反三，触类旁通，以经典解经典，书山有路早攀援，登上山顶我为峰，所以，我们应该趁孩子小的时候好好培养孩子的读书习惯，那将是圣功一件。