孩子大了，好多家庭才发现教育出了问题，我们百思不得其解，彻夜难眠。于是乎，我们买各种营养品给孩子补，翻阅各种育儿书籍，该用的似乎都用上了，可是效果仿佛都是很微弱。

大家知道是为什么吗?

原因很简单：孩子的根基没打扎实，就如同建房子一样，房子的根基不扎实，一遇到风吹雨打，房子就容易垮塌。

那大家想知道怎样做，才能把孩子的根基打结实吗?

好的，那跟着我一起学习今天的课程《父母创造环境，让孩子成为有德行、爱生命的人!》

教育的首要原则就是：创造一个好的环境，就像农民种庄稼，要想长出好的庄稼，必须给它合适的土壤。

家庭是社会最小的组成细胞，家庭也是孩子最好的生长环境。家庭这个环境的好坏，直接关系到孩子一生的幸福。

而这种好坏的标准不是物质生活的富裕与否，而是指精神生活。更多的时候，生活的质量是靠后者来支撑的。

很多家庭对孩子吃什么、穿什么很重视，但在听什么、看什么上却不太重视，是不是这样啊?

孩子瘦了，饿了，穿差了，家长特别紧张，是这样吗?

什么奶粉啊，营养品就赶紧的上，对待这些，家长特别舍得花钱，哪怕自己不吃不喝，也想孩子长胖点，长高点。

其实这样做就是把孩子培养成物质的奴隶，精神的贫民。这和养动物有多少区别呢?

《孟子》里提到：“饱食、暖衣、逸居而无教，则近于禽兽。”我们都不想自己的孩子这样吧?

所以，环境的重要性体现于此。一个家庭氛围充满了读书声，充满了爱与笑声，在这样氛围中长大的孩子，他的心灵是舒展的，他的心境是乐观的。他必然是一个懂得自爱且会爱别人的人。

相反，若家庭缺少爱的氛围，缺少读书的氛围，例如夫妻经常吵架，为一点小事就争执不休，对老人不孝敬，爱看电视，爱抱怨爱人或者孩子的种种缺点等，都会使孩子不懂得什么是爱，不懂得什么是真正的精神生活。一个不懂得什么是爱的孩子，一个精神空虚的孩子，他的人生必将大打折扣。

有这样一个现象：为什么打游戏机的孩子越来越多?仅仅是因为游戏机的吸引力大吗?那家庭呢?这个本该给孩子创造优良并且欢乐的场所都做了些什么?

很多孩子放学回到家，先是写作业，其次吃饭，再次看电视。大多数的家庭生活的内容到此为止。

有多少家长肯多抽出一点时间来真正陪伴孩子呢?太少了!

可是有很多家长说，我们每天都在陪伴孩子啊!我们每天和孩子一起看电视，一起睡懒觉，一起玩手机，这样的陪伴是真正的陪伴吗?

等待孩子上学后，父母抱怨孩子不爱看书，抱怨孩子爱看电视，抱怨孩子爱玩游戏，抱怨孩子不爱学习，抱怨孩子身上各种所谓的自私点，原因到底出在哪里呢?

不正是因为家庭这个环境所创造的结果吗?不正是因为父母不了解孩子真正的所需吗?不正是因为父母没有真正的走进孩子的内心世界吗?

在来看看现在的我们读国学经典的家庭是怎样过的?我们每天陪伴孩子一起读国学经典，不仅仅是在教育孩子，更多的是让家长和孩子一起成长，以身作则，在古圣先贤几千年沉淀的精华指导下内省、自修。

长期坚持下去，好的环境有了，真正的陪伴有了，亲子关系亲密了，孩子的精神当然不会空虚了。精神富足了，那好的习惯，好的成绩当然不在话下。

所以，我们给孩子创造一个和谐、美好的成长环境，远比带他去“肯德基”，买高档玩具或者参加什么学习班更重要。

讲到这里，试问大家，我们现在教育的最终目的是什么呢?是考一所好的大学，找一个好的工作，有一份高的收入就是功成名就吗?

其实，以上那些都是一些表面的东西。韩愈的《师说》中认为：师者，传道，授业，解惑也。

传道是放在第一位的。这传道就包含一点：让孩子成为一个有德行，健康快乐，爱生命的人。

我们会对孩子说：努力，努力，再努力，为前程而奋斗。以前是为人民服务，现在是个性化时代，鼓励自我实现，利己的同时利他。

这些都对，但都恰恰遗忘了一点，就好像我们看到满天的星星却忘了天空一般。这“天空”便是珍爱自己的生命，做一个有德行，一个健康快乐的人。

许多有识之士都呼吁“教育的回归”，回归到“生命”上来。 能直面生命，能把孩子培养成有德行，有修养，健康快乐的人，教育才会真正起到“传道”的作用，而并不是太注重分数。

好多家长说，现在孩子上学太累了，等他们没上小学之前，让他们好好玩吧!所以他们就让孩子在上小学之前，进行放养。除了玩，也许孩子什么都不会。

这种放养有意义吗?放出个不会做事，不会学习，不会帮助人的孩子吗?

放养也要看放在哪里?也要看怎么放养?大家觉得是吗?

比如我家女儿，从1岁7个月就有缘接触经典，直到现在，我们整整坚持读了2年零1个月的经典了。

从她的老师所反映，女儿的行为能力，理解力，适应能力都比同龄人强。3岁零8个月的她，她专注做一件事情甚至可以持续达到1个小时左右，当然每天读经典，完全都是独立指读，根本不用我们操心。

从我对她的观察中，她这样每天读经典，学习着，也没见她累啊，她还是每天都很开心，很阳光，很爱生活的啊!

大家从照片中，能看到我女儿呆板、迂腐、累吗?

试想想有那个父母不心疼自己的孩子的?那个父母不希望自己的孩子有德行，健康快乐的过着每一天?如果我的女儿一直读，感觉很累，很迂腐，我会坚持让她读吗?

所以，放养，纯玩，只能玩六年，辛苦一辈子。边玩边学，学一辈子，玩一辈子，幸福一辈子。

有这样一个故事。

一群朝圣者行走在赶往圣地的路上，长途跋涉，肩上的大包小包让他们一个一个气喘吁吁。

在人群中，唯独一个背着自己的弟弟的小女孩神态自若，步履轻松。

同行者很奇怪，问小女孩为什么你不累呢?

小女孩微微一笑说：你们背的是包袱啊，当然很累!

而我们现在很多家庭的教育模式就是在给孩子身上施加包袱。一个又一个的技能，一个又一个的培训班，能不让孩子累吗?孩子的学习兴趣能提升的上来吗?

我们现在陪伴孩子读经，不是简单的知识学习，而是给孩子从小打下做人做事的基础，构建孩子的大格局，开阔孩子的心胸，给孩子树立正确的人生目标。这才是教育的最终目的，才是真正的传道，这样的生命才是鲜活的，灵动的。这不就是小女孩背上所背的生命吗?她会累吗?

好多家长困惑，孩子为什么对学习总是找不到感觉?

孩子在学说话、学走路的时候个个是好孩子，家长对孩子的一切后，无条件地接纳，全身心地赏识，孩子对自己含糊不清的言语、摇摆不定的步伐也充满了自信。那个时候，孩子是“人中人”。

而一上学，这种感觉就被破坏了，不是变成“人上人”就是变成“人下人”，要不就变成“人外人”。这种非正常状态，使得孩子不是膨胀，就是压抑，心灵始终不得舒展。

上学后，分数成了衡量一切的标准。所有的家长都希望自己的孩子是第一名，但第一名只能有一个，于是，大多数的孩子不听这样一句话：人家成绩好，你为什么差呢?

《论语》有句话：“古之学者为己，今之学者为人。”古代读书人为自己的兴趣读书。现在读书不同了，为别人读书，为家庭读书，为父母读书，为社会读书，为求职业而读书，培养的就是一个又一个打工族。

南怀瑾大师说过：“父母这样的教育继续下去，不仅浪费了孩子们的脑筋，把孩子的身体都搞坏了。这样教育下去，很多小孩子也许会变成精神病的，一个国家、社会的兴衰成败，重点在文化，在教育。”

我们想把自己的孩子教育成精神病吗?

好的，那我们需要创造环境，让孩子成为一个有德行，有修为，爱自己生命的人，而不是仅仅为了考试的人。让孩子读书为了自己而读，而不是为他人而读。