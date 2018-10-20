如何说才能建立更和谐的亲子关系

亲爱的家人们，大家好。

在陪伴孩子成长的过程中，随着孩子慢慢的长大，我们会遇到很多难题，面对孩子不停出现的状况，有时候自己的耐心不够，感觉整个人都要被孩子气疯了，有没有啊?

那么，当孩子出现异常状况的时候，我们应该怎么处理呢?

怎么说才能更加让孩子更好的配合我们呢?

想知道的家人请举手示意一下哟。

好，那我们来看看，面对这些常见的状况，该如何应对。

1、当孩子不想上床睡觉

现代社会，夜生活越来越多了，连孩子也是一到晚上就开始兴奋的不想睡觉了是不是?

可是孩子太迟睡，会直接影响孩子的生长发育和智力发育。一般我们建议孩子最好能在晚上9点左右上床睡觉。

不过这个时候很多家长自己的家务都还没有忙好，如果这样的话，建议我们尽量提早做好家务，实在没有办法那也请先放下一些事，在准备让孩子睡觉，前陪孩子30分钟左右，这个时候小宝贝的家庭可以给孩子读一下书，让宝贝的心安静下来。

切忌晚上让孩子玩的太疯，晚上玩的太疯的孩子，一下子很难入睡的。在我亲子阅读了国学经典后，其实我们读经的过程就是入静的过程，这个时候孩子的心已经静下来了，这时我觉得离孩子睡觉时候差不多了，我们可以这样跟孩子说：还有10分钟就到睡觉时间了，你是先洗漱还是先讲个故事?----给出事实、选择性的督促。我一般会给一个建议，让孩子先洗漱好，上床后再给孩子读故事的，这样孩子很容易就入睡了。

这里也提出一个错误的做法，我们绝对不能这样说：还不回你的房间去，这么晚了，别玩了，赶快!我都跟你说了多少遍了!叫你睡觉睡觉还不去睡觉……

孩子不睡觉，你知道孩子的心声吗?

孩子的心声：爸爸妈妈，我不困就不想睡觉。也许我想看电视，也许想做有趣的事儿，我还不知道时间是怎么回事呢?只要你们规定睡觉时间，让我遵守它，也就把我身体的生物钟定好了，我会逐渐养成按时睡觉的习惯。当你对我“这样说”，我会选择我喜欢的做，然后顺理成章地睡觉去了。

2、当孩子做事磨蹭

我们都看过《牵着牛去散步》，都知道我们要停下脚步等一等孩子，但毕竟我们也有自己的事，不能一直等着，这个时候我们可以这样对孩子说：我们还有5分钟就要走了，你现在穿好衣服，还是把衣服拿着?你要带什么包?

——给出事实、选择性的督促

千万不这样说：你还在那儿磨蹭?我们要晚了，赶快吧，听见了没有!

听听孩子的心声：爸爸妈妈，我没有意识到我在磨蹭，特别是在玩我喜欢的玩具时，我没有时间概念啊。如果你对我“这样说”，我会顺着你的督促做选择。

3、当孩子说“不”的时候

我记得我女儿在5、6岁的时候，特别会说‘不’。不管跟她说什么她都回答‘不’。这时我们这样说：好的，你可以说“不”，但是，我需要听听你说“不”的原因，我才能理解你。可以吧，说出来吧。——尊敬的、正面的引导

不能这样说：小孩子懂什么，你怎么这么犟啊，我是对你好……

听听孩子的心声：爸爸妈妈，当我说“不”时，我在尝试我的独立性，想证明我在长大，也许，我就是不能接受你的教导，也许，当你对我“这样说”，我在学习不惧怕别人，勇敢地表达自己真实的想法。

4、当孩子不小心弄坏了东西

每一个在从小到大总得打碎几只碗，弄坏一些东西。虽然现在我们不在乎那些东西了，但有时还是会控制不住自己说的话，家长无意间说的话有时会很伤孩子的心。特别是老一辈的人，有时总是要数落孩子。但是作为爸爸妈妈我们可以这样说：没关系，这次有了经验，以后就不会弄坏了。每个人都会出错，我也会，不如试试把它修好吧。

——表示理解，引发思考，尝试补救

不这样说：你看你这孩子，把这么贵的东西搞坏了，我下次还能给你买吗?——抱怨、指责等

听听孩子的心声：爸爸妈妈，当我把东西弄坏的时候，我很紧张也很害怕。当你对我“这样说”，我会感到你们真理解我，我以后也会注意的。

5、当孩子不想理我们

每一个人都会有自己的情绪，孩子也一样，有时候也不知道为什么会情绪特别低落。当你感觉到孩子的情绪低落，对你的话也爱理不理的时候，你可以这样说：孩子，妈妈感受到你今天有心事。我能够帮你吗?和妈妈说说，你心里就舒服了。你能体会到我很担心你吗?

——提出帮助、疏导情绪，运用同理心

不能这样说：我跟你说话呢!怎么回事儿，你这孩子怎么又不理人啊!

——讽刺、压力式的质问

听听孩子的心声：爸爸妈妈，其实我没有什么心事，有时候我想要自己待一会儿，也许，我在想着自己心里的秘密，也许，我在想我认为重要的事。当你对我“这样说”，我体会到你关爱我，我也许就把心事告诉你了。

6、当孩子不让别人玩玩具

孩子在小的时候一般都不愿意分享，有时大了他们对自己钟爱的东西也不愿意分享。总有很多家长是那么强硬的要求孩子一定要孩子分享，还会说一堆道理，感觉自己很会教育孩子一样，其实这个时候你可以这样说：想一想，你先玩5分钟，再给他玩10分钟，还是先给他玩5分钟，你再玩10分钟，还是给他另外一个玩具玩?

不能这样说：你要学会分享啊。快给他玩一会儿。

——说教

孩子的心声：爸爸妈妈，我特别喜欢我的玩具，真不想让别人玩儿。我怕他弄坏了。当你对我“这样说”，我可能会让他玩儿，也许给他玩另一个。

7、当孩子用哭来达到目的

总是有家长说自己的孩子很爱哭，稍微不满意就会用哭来达到他们的目的，很多时候，家长总是在软硬兼施都无效后就只能妥协了。其实你们这样做，更加增加了孩子以后要用这一招的效率和信念。其实这个时候你可以这样说：如果你不哭的话，我们一起看看怎么办。安静下来，你想对我说什么?……

——引导用语言表达的技能

不能这样说：哭哭哭，你就知道哭，哭有用吗?我怎么有你这样的孩子。

——不耐烦、说教

孩子的心声：爸爸妈妈，哭可是我的一个有用的武器呀。以前我使用时就成功过，我要到了我想要的东西。所以，我就用哭来试试你们的反应;也许，哭是我本能地表达自己的方式，我还没有学会到底应该怎么向大人说话呢。当你对我“这样说”，你在耐心教导我一个新的方法。

今天我们分享了几招在教育上经常要遇到的难题解决办法。很多时候我们总是在遇到这些事的时候，自己先不能控制情绪了，所以才会出现很多的负面情绪，从而失去耐心，就会说出了以上说的那些不能说的话。往往事情过后又会后悔：当时我应该怎么说怎么做的……

事实上，妈妈教育孩子时的状态本身，就是最好的教育。心态平和，自然会达到事半功倍的效果。

所以，这里建议大家，在遇到这些情况的时候，家长首先要先自己控制还自己的情绪，才能冷静智慧的做出对孩子正确的引导。好了，今天的分享就到这里结束了，感谢大家的聆听。