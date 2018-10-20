网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>国学堂>>如何说才能建立更和谐的亲子关系

如何说才能建立更和谐的亲子关系

加入收藏

2018-10-20 8:29:04

　　亲爱的家人们，大家好。

　　在陪伴孩子成长的过程中，随着孩子慢慢的长大，我们会遇到很多难题，面对孩子不停出现的状况，有时候自己的耐心不够，感觉整个人都要被孩子气疯了，有没有啊?

　　那么，当孩子出现异常状况的时候，我们应该怎么处理呢?

　　怎么说才能更加让孩子更好的配合我们呢?

　　想知道的家人请举手示意一下哟。

　　好，那我们来看看，面对这些常见的状况，该如何应对。

　　1、当孩子不想上床睡觉

　　现代社会，夜生活越来越多了，连孩子也是一到晚上就开始兴奋的不想睡觉了是不是?

　　可是孩子太迟睡，会直接影响孩子的生长发育和智力发育。一般我们建议孩子最好能在晚上9点左右上床睡觉。

　　不过这个时候很多家长自己的家务都还没有忙好，如果这样的话，建议我们尽量提早做好家务，实在没有办法那也请先放下一些事，在准备让孩子睡觉，前陪孩子30分钟左右，这个时候小宝贝的家庭可以给孩子读一下书，让宝贝的心安静下来。

　　切忌晚上让孩子玩的太疯，晚上玩的太疯的孩子，一下子很难入睡的。在我亲子阅读了国学经典后，其实我们读经的过程就是入静的过程，这个时候孩子的心已经静下来了，这时我觉得离孩子睡觉时候差不多了，我们可以这样跟孩子说：还有10分钟就到睡觉时间了，你是先洗漱还是先讲个故事?----给出事实、选择性的督促。我一般会给一个建议，让孩子先洗漱好，上床后再给孩子读故事的，这样孩子很容易就入睡了。

　　这里也提出一个错误的做法，我们绝对不能这样说：还不回你的房间去，这么晚了，别玩了，赶快!我都跟你说了多少遍了!叫你睡觉睡觉还不去睡觉……

　　孩子不睡觉，你知道孩子的心声吗?

　　孩子的心声：爸爸妈妈，我不困就不想睡觉。也许我想看电视，也许想做有趣的事儿，我还不知道时间是怎么回事呢?只要你们规定睡觉时间，让我遵守它，也就把我身体的生物钟定好了，我会逐渐养成按时睡觉的习惯。当你对我“这样说”，我会选择我喜欢的做，然后顺理成章地睡觉去了。

　　2、当孩子做事磨蹭

　　我们都看过《牵着牛去散步》，都知道我们要停下脚步等一等孩子，但毕竟我们也有自己的事，不能一直等着，这个时候我们可以这样对孩子说：我们还有5分钟就要走了，你现在穿好衣服，还是把衣服拿着?你要带什么包?

　　——给出事实、选择性的督促

　　千万不这样说：你还在那儿磨蹭?我们要晚了，赶快吧，听见了没有!

　　听听孩子的心声：爸爸妈妈，我没有意识到我在磨蹭，特别是在玩我喜欢的玩具时，我没有时间概念啊。如果你对我“这样说”，我会顺着你的督促做选择。

　　3、当孩子说“不”的时候

　　我记得我女儿在5、6岁的时候，特别会说‘不’。不管跟她说什么她都回答‘不’。这时我们这样说：好的，你可以说“不”，但是，我需要听听你说“不”的原因，我才能理解你。可以吧，说出来吧。——尊敬的、正面的引导

　　不能这样说：小孩子懂什么，你怎么这么犟啊，我是对你好……

　　听听孩子的心声：爸爸妈妈，当我说“不”时，我在尝试我的独立性，想证明我在长大，也许，我就是不能接受你的教导，也许，当你对我“这样说”，我在学习不惧怕别人，勇敢地表达自己真实的想法。

　　4、当孩子不小心弄坏了东西

　　每一个在从小到大总得打碎几只碗，弄坏一些东西。虽然现在我们不在乎那些东西了，但有时还是会控制不住自己说的话，家长无意间说的话有时会很伤孩子的心。特别是老一辈的人，有时总是要数落孩子。但是作为爸爸妈妈我们可以这样说：没关系，这次有了经验，以后就不会弄坏了。每个人都会出错，我也会，不如试试把它修好吧。

　　——表示理解，引发思考，尝试补救

　　不这样说：你看你这孩子，把这么贵的东西搞坏了，我下次还能给你买吗?——抱怨、指责等

　　听听孩子的心声：爸爸妈妈，当我把东西弄坏的时候，我很紧张也很害怕。当你对我“这样说”，我会感到你们真理解我，我以后也会注意的。

　　5、当孩子不想理我们

　　每一个人都会有自己的情绪，孩子也一样，有时候也不知道为什么会情绪特别低落。当你感觉到孩子的情绪低落，对你的话也爱理不理的时候，你可以这样说：孩子，妈妈感受到你今天有心事。我能够帮你吗?和妈妈说说，你心里就舒服了。你能体会到我很担心你吗?

　　——提出帮助、疏导情绪，运用同理心

　　不能这样说：我跟你说话呢!怎么回事儿，你这孩子怎么又不理人啊!

　　——讽刺、压力式的质问

　　听听孩子的心声：爸爸妈妈，其实我没有什么心事，有时候我想要自己待一会儿，也许，我在想着自己心里的秘密，也许，我在想我认为重要的事。当你对我“这样说”，我体会到你关爱我，我也许就把心事告诉你了。

　　6、当孩子不让别人玩玩具

　　孩子在小的时候一般都不愿意分享，有时大了他们对自己钟爱的东西也不愿意分享。总有很多家长是那么强硬的要求孩子一定要孩子分享，还会说一堆道理，感觉自己很会教育孩子一样，其实这个时候你可以这样说：想一想，你先玩5分钟，再给他玩10分钟，还是先给他玩5分钟，你再玩10分钟，还是给他另外一个玩具玩?

　　不能这样说：你要学会分享啊。快给他玩一会儿。

　　——说教

　　孩子的心声：爸爸妈妈，我特别喜欢我的玩具，真不想让别人玩儿。我怕他弄坏了。当你对我“这样说”，我可能会让他玩儿，也许给他玩另一个。

　　7、当孩子用哭来达到目的

　　总是有家长说自己的孩子很爱哭，稍微不满意就会用哭来达到他们的目的，很多时候，家长总是在软硬兼施都无效后就只能妥协了。其实你们这样做，更加增加了孩子以后要用这一招的效率和信念。其实这个时候你可以这样说：如果你不哭的话，我们一起看看怎么办。安静下来，你想对我说什么?……

　　——引导用语言表达的技能

　　不能这样说：哭哭哭，你就知道哭，哭有用吗?我怎么有你这样的孩子。

　　——不耐烦、说教

　　孩子的心声：爸爸妈妈，哭可是我的一个有用的武器呀。以前我使用时就成功过，我要到了我想要的东西。所以，我就用哭来试试你们的反应;也许，哭是我本能地表达自己的方式，我还没有学会到底应该怎么向大人说话呢。当你对我“这样说”，你在耐心教导我一个新的方法。

　　今天我们分享了几招在教育上经常要遇到的难题解决办法。很多时候我们总是在遇到这些事的时候，自己先不能控制情绪了，所以才会出现很多的负面情绪，从而失去耐心，就会说出了以上说的那些不能说的话。往往事情过后又会后悔：当时我应该怎么说怎么做的……

　　事实上，妈妈教育孩子时的状态本身，就是最好的教育。心态平和，自然会达到事半功倍的效果。

　　所以，这里建议大家，在遇到这些情况的时候，家长首先要先自己控制还自己的情绪，才能冷静智慧的做出对孩子正确的引导。好了，今天的分享就到这里结束了，感谢大家的聆听。

--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
国学堂 17413

RSS订阅

国学堂

95名成员145个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:5分

 