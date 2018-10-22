生活处处有经典，经典处处显生活。

亲爱的家人们，大家好。我是今天的主讲老师知仁，感谢大家如约守候在育儿大讲堂。今天是元宵佳节， 过完这一天，意味着春节结束了，但是，我们的学习脚步并没有结束。“一日春工十日粮，十日春工半年粮。”让我们抓住孩子人生的春天，好好学习，力行国学经典，当下行孝，当下育儿。

上一节课我们讲了什么内容，大家还记得吗?我们学习的是如何正确对待孩子的犯错，强化孩子的向善心理，做到“七不责”。

我们今天学习的主题是《让孩子拥有爱的能力》。坚持在蒙养平台学习的家人们都知道这样一句话：爱孩子是连母鸡都知道的事，但如何智慧地爱孩子就需要学习了。

对于孩子来说，如果他只是个接受父母之爱、手足之爱、同窗之爱等等，足够了吗?幸福了吗?不!只有懂得感恩并接力传递爱的人才是幸福的人。

《弟子规》里说：“凡是人，皆须爱;天同覆，地同载。”这句话是说，凡是人我们都要对他有仁爱之心。“泛”，指广泛，无论对什么人、什么物都要关心和爱护，因为我们生活在同一片天空下，生活在同一个地球上。

如果地震来了，它会分哪个是领导，哪个是干部吗?它会说哪个该死，哪个该活吗?同时，生养我们的大地，她会说給谁多一点，給谁少一点吗?只要是生物，大地母亲一视同仁。

《论语》中说到“四海之内，皆兄弟也”。如果一个人能以如此“爱人”的境界与人相处，那么无论走到哪里，他都是一个受欢迎的人，一个被喜欢的人。

爱人是一种能力，这个能力来源于家庭教育这块土壤的培养和熏陶。我们来听一个故事吧：

战国时代有一个名相叫孙叔敖，他相当有德行。有一天他在外面做事，看到了一条双头蛇。因为在他们乡里，谣传只要看到双头蛇的人都活不了，可能就会有厄运。所以孙叔敖看到以后，马上拿起棍子把这个双头蛇打死，打死完了把它埋好，自己就哭哭啼啼回家里去。

他母亲一看就问他怎么回事，哭什么这么伤心?孙叔敖就说：我不能奉养您老人家了，因为我看到了双头蛇，命可能何不住了。

我们看，孙叔敖小小年纪看到双头蛇，没有想到自己的命要结束了，而是想到什么?把它埋好，不要让其他的人再看到。自己为什么哭哭啼啼地回去，为什么伤心?是因为自己要没命了吗?不是。是怕自己不能奉养母亲。

当母亲听完儿子的话很欣慰，看到孩子确实能替人着想。于是说：你不用担心，你有这样的善心，往后一定会很有福分。后来孙叔敖长大后，确实做到了楚国的宰相，很有成就。

所以说善有善报，有这一颗善心，一定可以感召来福分。老子说，“道生一，一生二，二生三，三生万物。”这个“道”生养万物，是天地之始，万物之根，这个道表现在爱。

无论是有生命，还是没有生物，动物、植物、山河大地、土石、矿产、自然环境，我们都要爱，爱心是没有边际的。这种爱的原点在哪里?五伦关系讲“父子有亲”，这就是爱的原点。因为父母和子女的爱是天性。

我们要从孩子小的时候，就要让家庭这块土壤有爱、有营养，让孩子感受到来自家人、来自他人的爱，还要懂得感恩，及回报他人对自己的爱。

常听不少家长抱怨，“我家孩子很自私，什么都不会想到父母，只顾自己”，同时又非常羡慕他人的孩子懂事。孩子不懂得爱他人都是我们家长培养出来的。整个社会就是一个整体，谁也不能脱离自己生存。那么，就需要在说话、做事上多想想别人，多顾及他人。

那么我们父母应该如何帮助孩子长养仁爱之心呢?

首先，父母要向孩子表达爱

很多父母为了孩子不受苦，能有一个好的生活，呕心沥血为孩子打点一切，却不善于向孩子表达爱。家长不说，只是默默付出，孩子又还小，可能还不懂得父母很爱他，或者忽略了父母对他的爱。

所以我们家长要适时地向孩子表达爱。在孩子情绪低落的时候，遇到困难的时候，和孩子分别的时候，为孩子付出很多的时候，对孩子说“我爱你”、“我想念你”、“你是我们的骄傲”之类的话。

经常給孩子一个拥抱，让孩子真真感受到“父母爱我”，亲亲孩子的面，摸摸孩子的头，拍拍孩子的肩膀等肢体语言，也是表达爱的重要方式。经常倾听孩子，多与孩子进行情感的沟通交流。除此之外，还要经常赞美和夸奖孩子，父母充满爱的语言，会让孩子感受到爱。

其次，教孩子爱别人

我们会在生活中看到这样的现象：小孩爬上树就一直摇那个树枝，一直要把它扯断，他是觉得好玩;为了拍一张自己与花瓣飞落的美景，不惜使劲摇晃花枝，她是觉得这样很美。但是假如孩子从小他就觉得想玩的都可以去弄，很美的都可以去摘，那他可能会伤害植物，还可以打动物，再大一点，他就可以打人。

所以我们要很谨慎，当孩子在面对所有的不管是动物、植物，都是他的心在对待。假如对物不敬，往后对人能敬吗?“一真一切真”，这是“一”就是一个人的存心，他的恭敬、他的真诚假如是已经是内化在心里，他表现出来的行为自然都是恭敬真诚的。

我们所穿、所吃，都是可能是父母的关怀，当他能珍惜这些物品，也就是珍惜父母的付出。这一切都不离一个人的心境。

当今的孩子，要什么父母就給什么，这样的父母觉得，爱孩子就要給孩子最好的，于是培养出了一个只懂索取、不懂付出的孩子。让孩子从小学会与人分享，是培养孩子孝心、爱心、同情心的最简单方法。

教孩子分享，最好的教育机会就是一家人吃东西时、吃饭时，“长者先，幼者后”，主动給长辈夹菜，把好吃的菜放到老人跟前，有好吃的先給长辈留出一份。遇到高兴的事讲出来，全家一起分享快乐，左邻右舍遇到困难伸出援助之手，鼓励孩子和小朋友们一起吃、一起玩等等。

在分享的过程中，孩子得到别人的感谢，收获了快乐。随着孩子的年龄和阅历的增长，心理逐渐成熟，就能体会到“我为人人，人人为我”的真谛，从而以一个心智健全的社会人，融入到社会这个大家庭中。

但前些天遇到这样一件事，一位妈妈说：我四岁的儿子把孩子爸爸送給我的巧克力拿出去分享給小朋友，说，这些巧克力很好吃，他们没有吃过。可是我舍不得，因为是孩子爸爸送我的，我很珍惜。

大家一定也遇到过这样的情况。那么，这该怎么处理呢?孩子与小朋友分享这个出发点有没有错?没有!因为我们一直教育孩子要懂得分享，分享就能感受到快乐。但是别忘记了这样一个前提，“这是爸爸送給妈妈的礼物”，这是妈妈的东西，孩子要分享的是自己的东西，不是分享他人的东西。

那如果很想分給小朋友怎么办呢?一定要“用人物，需明求” “倘不问”，接下去是什么呢?如果妈妈不同意，孩子就不可以擅自作主的哟。否则，这样擅自的行为就是“德有伤，贻亲羞”了。

除了要让孩子懂得分享，我们要教育孩子友善对待身边的人和事。当孩子扔玩具、折花木、踢打小动物时，我们就要告诉孩子，玩具陪伴我们，带給我们快乐;植物給我们氧气，让我们生存;动物是我们的朋友，世界有了它们才更丰富。用孩子能接受的语言告诉孩子这些道道吧。

最后，教孩子懂得分担

我们要让孩子知道，每个家庭成员都要为家庭付出，都要为家庭分担，要劳动。当我们抱怨孩子什么家务都不愿意做时，想想自己有没有意识要去培养孩子劳动，有没有创造机会放手让孩子来学习做事，有没有烦孩子动手慢、麻烦，而自己包办?

如果有，那孩子懒是父母自己培养出来的。无论哪个年龄，都有孩子可做的家务：一岁可以让孩子练习拿勺子吃饭;再大点让孩子擦桌子、收拾自己的文具、摆放碗筷、择菜、洗袜子、洗内裤、洗红领巾等。孩子从做事中体验劳动的快乐，体会到爱就是付出。一个能够付出的孩子，在与他人交往时，才能做到关照他人。

时间关系，今天的课程到这里就结束了，感谢大家的参与学习，我们下周同一时间，相约《活学活用的国学经典智慧》之《让孩子拥有爱的能力》。今天是元宵节，别忘了陪父母吃个饭，打个话。家人们，下周见。