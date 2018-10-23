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正确对待孩子的犯错

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2018-10-23 9:27:22

生活处处有经典，经典处处显生活。

 

亲爱的家人们，大家新年好。我是今天的主讲老师知仁，感谢大家如约守候在育儿大讲堂，共同迎来农历新年的第一课。

 

华夏五千年经天纬地文明史，新春九万丰衣足食幸福家。

 

新的一年开启新的希望，新的空白承载新的梦想。知仁老师在这里首先恭祝大家在新的一年里身体健康、阖家幸福、人生越来越智慧。

 

我们先来说个故事：

 

在战国时期，楚国有一位声名远扬的大将军，名叫子发。一次，他率队与秦国交战。双方打了很长一段时间后，楚方前线的军备物资吃紧。无奈之下，子发便派人向楚王告急。

 

这个士兵临行前，子发还特意嘱托他去探望一下老母亲。老人非常关心前方战事，见到来人就问：“战士们好吗？”士兵回答说：“眼下仅有一点儿豆子维持生活，没办法，只好一粒粒地分着吃了。”“那你们将军呢？”老太太追问道。

 

这个士兵心想，唉，真是儿行千里母担忧啊!于是，他不假思索地如实相告：“将军的生活您老不用挂心，每餐都有肉有米饭吃，他身体好着呢!

 

不久，子发率军凯旋而归，母亲不但没有带人迎接庆贺，反而紧闭大门不让他进家。不仅如此，老母亲还派人去指责子发：“你让战士们饿着肚子打仗，自己却吃好的喝好的，这样怎么地做将军，打了胜仗也不是你的功劳。

 

越王勾践在讨伐吴国时，有人曾献給他一坛子酒，越王却派人把酒倒在江的上游，让战士们一起去下游饮水。这是为什么呢？虽然大家没有品尝到美酒的醇香，可却鼓舞了全军的士气，大大提高了部队的战斗力。

 

还有一次，有人送給越王一袋子干粮，勾践又把它分給了士兵们吃，分到每个人嘴里那是少得可怜啊，但士兵的士气却增长了十倍。这才叫同甘苦，共患难。”

 

子发的母亲还批评他说：“而你呢？在战场上只考虑自己，却不顾士兵的冷暖饥饱，你不是我的儿子，别再进我的家门了!”子发听了母亲的批评，觉得十分惭愧，向母亲承认了错误，并保证以后坚决改正，这才得到了老人的原谅，进了家门。

 

子发的母亲有一颗正义、博爱、善良的心。她是个严母，心中却时刻装着国学和千万个“儿子”。她没有因为儿子的功劳沾沾自喜，四处炫耀，而是将自己的博爱之心、宽广的胸怀深深地“种植”、传递給儿子。

 

十年树木，百年树人。打开国学经典，在中国历史上，教育子女成功的随处可拾。

 

“人非圣贤，孰能无过”，没有一个人天生就完全没有过失。但是我们如何对待犯错？今天我们要学习的生活智慧就是《弟子规》里的“无心非，名为错；有心非，名为恶。”

 

这是讲，人如何犯的是无心的过失，称之为错误；如果是在心犯的过失，称之为过恶。正如我们过去没有学习过圣贤教育，不懂得孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻，不知道怎么作人。没有学过《弟子规》，做了很多错事，心里想到过去那种行为，很后悔。

 

学习了《弟子规》，明白了很多道理，要做一个好人，做一个有德的君子。有过失就一定要改过来。不能到生下来就没有过失，一定要错误的地方，但是能够把错误改过来了，就是“善莫大焉”。圣贤之所以能成为圣贤，就是因为他“吾日三醒吾身”，天天改为。

 

假如我们学习了圣贤学问以后，还是我行我素，明知自己做错了也不肯改过，这就是“有心非”了。故意不改，就是“名为恶”，我们就是行恶。知过不肯改，知善不肯为，就是恶人。

 

这一条为我们敲响了警钟，过去做错了事有借口，没学过。现在就没有借口了，不能不改了。

 

“无心非，名为错；有心非，名为恶。”这句话提醒我们家长，要正确区分孩子的行为，不要孩子一做错事，就把孩子定性为坏孩子。“只有什么事也不干的人，才不至于犯错误，虽然这恰好是他最基本的错误。”这句话最适合成长中的孩子。

 

孩子在好奇心的驱使下，喜欢探索不懂的事物，去做新鲜事，但是由于认知能力、身体素质的限制，可能会出现各种各样的错。我们宽容孩子的错误，才能更好地帮助孩子成长。

 

小时候我家里差不多就是一个动物园，天上飞的鸽子、水里游的的乌龟、地上跑的鸡鸭、蹦的兔子。兔子只吃草和菜，每天我们放学回到家，抓一把地上妈妈已经准备好的菜叶給兔子吃就行了。有一天我給兔子喂了菜，妈妈回来发现兔子不对劲了，问我是不是喂了新鲜的那堆菜。我说是，她说兔子吃了带露水的菜容易死掉。

 

我只记住了“兔子不能吃带露水的菜”，也没多问以后照着做就是了。可是今天当孩子想养宠物，我们提到兔子时我说了这句话，孩子追问我为什么时，我这才通过查找资料知道“兔子所需的水分都在叶子里了，不需要格外再給它水，不然它会拉肚子、虚脱。所以菜叶上的水擦干、晒干再給它吃。”

 

面对同样的事，大家也能看到不一样。母亲对待我的错误仅一句话就教育结束了，而我的孩子却追问为什么。那么，我们家长如何捕捉孩子的教育时机呢？

 

孩子出生后，几乎什么都不懂，在成长欲望的驱使下，通过对周围环境、接触到的事物不断地体验，去感受、去获取知识技能。如果我们仅是为了让孩子少犯错误、少浪费东西而不肯放手让孩子做一做，那么孩子将不会犯错，但同时他的好奇心被磨灭、探索的欲望变弱，最后失去创造力。

 

古人遣词造句是非常有道理的，这个“心灵手巧”就说明孩子的心智发展离不开对双手的使用，为什么说经常劳动，经常做事的孩子头脑灵活就是这个理儿。如果你想培养一个好吃懒做、能力平平的孩子，那么就让孩子从小多看动画、吃饭老人喂、家务父母做吧。这样一定能成功。

 

孩子的思维和行为是一体的，禁止他的行为就等于禁锢了他的思维，思维不活跃，创造从哪来呢？

 

从一定程度上说，错误是有利于孩子成长的，但这并不是说，我们就可以任孩子错误下去。我们要帮助孩子认识错误所在，并帮助他认真改过，以避免同样的错误下次再犯。我们如果急躁，就不能冷静下来分析孩子了犯错的原因。

 

对待孩子的错误既不能简单化，也不能求全责备，更不能纵容孩子的错误，而是要及时捕捉教育时机，帮助孩子分析问题，提高孩子是非分辨、发现问题、解决问题的能力。

 

首先，不同错误不同对待

 

孩子所犯错误大部分与心念的善恶无关，多为“无心非”，可是这并不排除孩子了也会犯一些真正“有心非”的错误。比如，把坏事推到别人身上，欺负老实同学、毁坏公物、常偷拿别人东西、乱说是非等。当发现孩子出现了类似的品行问题，我们要尽早帮助孩子改正，以免养成不良习惯，影响终生。

 

“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成年养德。”我们通过家庭系统读经，接受圣贤教育，可以达到这四个阶段的人生教育目标。

 

其次，教孩子正确对待错误

 

告诉孩子“人无完人”，每个人都可能犯错误，面对错误我们坦诚的承认它、接纳它，处理好，自己成长就越快，将来犯的错误就会越少，事情就会越做越好。

 

再次，强化孩子的向善心理、明辨是非、分清善恶

 

 “人之初，性本善”，我们平时有意识地带着孩子多做好事、多做善事、多做友爱之事，那么孩子也会成为一个善良的人。一个发心纯正的人，做错事的机率就会很小很小，因为他的心里装着他人，心地善良。

 

我们通过每天在家半个小时和孩子一起接受圣贤教育，明伦理、辨是非，知善恶。多利用发生在身边事、社会上的案例，让孩子明白做事的底线，哪里是不道德的，哪些是要受惩罚的，让孩子真切感受到做人做事要有道德、有良心。

 

最后，向溺爱说不

 

孩子的习惯是父母养成的。孩子们的许多毛病都是父母们辛辛苦苦培养出来的。孩子吃饭不认真，是我们习惯了喂饭、边吃饭边看电视、让孩子边吃边玩玩具；孩子注意力不集中，是我们习惯了让电视做孩子的保姆、经常打断孩子做事的专注、几乎没有亲子阅读等等，只要留心观察，改变父母自己，就能改变孩子。

 

教育家陶行知先生曾说：“在教育孩子时，批评比表扬还要高深，这是一门艺术，用好了比表扬还有用。”孩子犯了错，如果批评时机不当，不仅达不到预期的教育警示目的，还可能給孩子留下心理阴影。

 

课程结束之前，分享給大家古人教育孩子的智慧：孩子犯错，家长应责备，但什么时间、什么情况不该责备？明代思想家吕坤提出了“七不责”：

 

对众不责，要有尊严

 

愧悔不责，因其自省

 

暮夜不责，不利入眠

 

饮食不责，易致脾虚

 

欢庆不责，经脉受损

 

悲忧不责，恐伤倍至

 

疾病不责，脆弱有加

 

今天的课程到这里就结束了，感谢大家的参与学习，我们下周同一时间，相约《活学活用的经典智慧》之《让孩子拥有爱的能力》。

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