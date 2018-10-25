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经典传承从根本开始

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2018-10-25 9:44:25

　　天下熙熙，世事繁杂，人心纷扰，不得清明，我们平时是否总有诸多借口，怎一个忙字了得!岁月如梭，时光流走，宝贝逐渐长大，天真无邪，探索求知，成长不停，我们除了给予宝贝们物质上的营养，可曾思考过如何给予宝贝们更为丰富的精神食粮?让宝贝们的身心灵更加丰盈美好呢?

　　教育的真正目的是什么?鲍鹏山说：“教育的目的，是要让本民族的文化得到传承，这就要把本民族的国学文化经典作为教育的一个最重要、最宝贵的资源。”

　　回溯千年，泱泱神州，古圣先贤，三皇五帝，孔孟老庄，诸子百家......中华民族应该是一个有根的民族，莫忘圣哲寻根本，不忘初心得始终!每个民族都有自己的文化，需要从本源上认知和认同，需要从感情上、理性上认可。华夏之精神，民族之根基，人文之理想，文化之承载，以经典为本，让薪火相传。但是，当下教育的现实和现状，值得我们深思和探究，很多时候，教育流于形式，甚至偏离了主流方向，看似枝繁叶茂却没有文化根基，以致形成了“无源之水、无本之木”。如果我们舍本逐末，教育的本意将渐行渐远，偏离大道!

　　“穷则独善其身，达则兼济天下”，那么，我们现在与孩子一道读圣贤书，一起立君子品，是不是在培养未来大格局的人才呢?答案是肯定的。当我们为人父母者，真正开始重视家庭教育的时候，真正开始重视童蒙养正，并身体力行的时候，中华民族才有希望，所以，读圣贤之书不论早晚，能够把握住看得到的当下就好!追溯历史，中国的传统教育，基本形式是私塾(当然也有官学)，基本内容是读经。读什么经?四书五经，中国历代大学者、大文豪，很多都是从乡村教育中、私塾里培养出来的。近代如鲁迅、梁漱溟、陈寅恪、胡适、钱穆等人，几乎都是从乡村私塾里开始接受教育的，这些满腹经纶、才华横溢的文学大家，深厚的人文积淀来自何处?自然是来自国学经典

　　中学时代，我们都读过鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》，三味书屋是鲁迅少年时期求学的地方，寿镜吾老先生方正，质朴，博学，在三味书屋坐馆教书，辛勤耕耘大半生，桃李不言，下自成蹊。三味书屋非公办学校，孩子们一开始读的可能就是一本线装的《论语》或其他经书，以前私塾的教书先生通常是先在书本上点出句读(即断句)，然后，再由先生领读、学生跟读，最后，有的塾师或许会讲解释义，有的塾师却不会，讲究的是“书读百遍，其义自现”。抑扬顿挫的诵，意味悠长的吟，就是这样的教书，从三味书屋里走出了一代巨匠鲁迅。

　　寰宇之下，遥遥相望，据说希伯来人会把蜂蜜涂在《圣经》上，让孩子从小呼吸书籍的芬芳、品尝文字的甜蜜，欧美国家也很重视孩子的阅读。部分国人崇尚西方人的思维方式和生活态度，一味模仿，全盘照搬，而对西方人的想方设法让孩子爱上书籍，爱上阅读，可曾有过积极地思考、借鉴和吸纳?!

　　舍近求远，舍本逐末，本在中国，我们有能量更为具足的四书五经，涵养仁义礼智信的《论语》，主张性善仁政的《孟子》，弘扬内圣外王的《大学》，把握中和之道的《中庸》，醉美思无邪的《诗经》，追述古代史迹的《尚书》，法和阴阳术数的《易经》......话说“半部论语治天下”，关于修身、齐家、为学、为政、治国、平天下的论述，包含了孝悌、智慧、学习、诚信、忠恕、仁爱之道等，无不光明。以《论语》为首的儒家经典，可谓是炎黄子孙道德信仰的基石所在，我们能够系统接触中华民族几千年文化积淀下来的经典瑰宝，何其幸运?又何其有福?

　　除了儒家经典教育以外，中国传统社会生活里，还特别强调各种各样的礼仪，节气时令、婚丧嫁娶等，种种民间礼仪的背后，也都承载着中华文化的独特价值。中国传统社会环境中，村落有学堂，家族有祠堂，家庭有中堂。学堂里敬奉圣贤，祠堂里敬奉祖宗，中堂里敬奉天地君亲师。

　　古代传统教育的优势即是抓住了教育的根本，那就是德行教育，有德此有人，如果没有道，没有德，没有仁，没有义，何以为人呢?以德行正心，以经典为本，相信我们的孩子，在不远的未来，都将是振振兮君子，窈窕兮淑女。传统文化中的精髓“仁义礼智信、温良恭俭让”，并非只是一个个单纯的概念性文字，更是蕴含着深刻的思想内涵。这些思想，是对整个人类精神文明和人类道德使命的思辨。这些思考，演变成人类文明的成果积淀下来;而这些这些积淀，最后形成了人类生存的价值观。中国几千年的文明，曾经教化和滋养出了全世界最有文明素质的民族，众所周知，四大发明皆出自中国。

　　那么，中国人的基本气质是什么?原来我们的特征很明显，文质彬彬，谦恭有礼。今天，中国人的气质呢?依稀模糊，为什么?古话说：腹有诗书气自华，缺少了丰厚的文化底蕴，气质从何而来?如何惟吾德馨?如何内圣外王?

　　究竟什么才是最富有能量的书籍?什么是阳春白雪?什么是典雅高贵?首先，好的书籍，应该体现本民族的核心思想和价值观，以此培养民族精神和民族气质，传承民族文化和建立道德信仰。其次，好的书籍，还必须是最经典的汉语文字，以培养人们纯正、良好的语感，以培养人们对语言艺术的欣赏力和创造力。经千年而不朽，历万世而流芳的经典书籍，文字可谓典雅，意韵可谓高贵，传统的“四书”正好符合以上特征，《大学》1700多字，《中庸》3500多字，《论语》16000多字，《孟子》34000多字，合计下来约有50000多字，墨色书香，包罗万千，大道光明。

　　只是，现在有不少人，包括部分老师抑或是部分家长，动辄拿孩子的兴趣来做挡箭牌，拒绝改变，抵触读经。我们怎么知道孩子对经典不感兴趣呢?有没有尝试过?孩子如果不感兴趣，老师或父母是否可以善加引导呢?培养孩子的正当兴趣，而不是一味顺从孩子的兴趣。不然，孩子们最感兴趣的可能就是电子游戏或电视节目了!

　　如果说因为孩子喜欢，所以就好，所以就优秀，逻辑关系似乎不完全是这样。因为兴趣也是可以培养出来的，比如我们读经典的家人，是生而知之还是学而知之呢?婴幼如日出之光，施教者切勿懈怠!

　　兴趣是培养出来的，不是天生就有，孩子如同一张白纸，画什么就是什么!我们如何更多彩的描摹?试问：如果孩子对吃饭不感兴趣，或者没有胃口，我们是否就不给宝贝吃饭了呢?事实上，我们很多的妈妈可能会想尽一切办法，变着花样的让孩子吃，唯恐吃得少了!

　　北大教授曹文轩先生说：“儿童确实具有儿童的天性，但经验同时也告诉我们，他们的天性之一，就是他们是可培养、可塑造的。无需怀疑，应该有一种叫儿童文学的文学，但是这种叫儿童文学的文学，应该是一种培养他们高雅趣味、高贵品质的文学，而不是一味顺从他们天性的文学。”

　　如果我们的家庭教育或是学校教育只是教给幼儿“西瓜大，芝麻小”之类的简单童谣，作为儿歌哼唱一二，倒还无伤大雅，但这样不带深意的歌谣是否能够真正丰富儿童的灵魂、点亮孩子们的精神之光、并成就其大格局呢?相信大家心中有数，自有鉴别，市面上诸多所谓顺应儿童天性的文字，也许无害，但书一旦合上，或者就像熄灭的火焰，一切都将归于黯然，更谈不上智慧的沉淀，若希望孩子们有朝一日能够“会当凌绝顶，一览众山小”，怕是难度不小!

　　俗话说:好马配好鞍，我们给孩子们找到了适合他们纵横驰骋的鞍辔了吗?孩子们都是千里马，伯乐又在哪里?亲爱的妈妈们，我们可愿意做那个慧眼伯乐!经典，是滋养宜人的心灵鸡汤，我们是想让灵魂的琴瑟弹奏出甜美动人的音乐，还是嘈杂纷乱的喧嚣呢?那全在于我们的觉悟，是先知先觉，还是后知后觉，还是不知不觉!

　　读书，是门槛最低的高贵。追根溯源，一个人或一个民族想要成为高雅的人或者文明的民族，如不与经典结缘，不与圣贤智慧对接，是难以想象的!

　　中华文明五千载，上善若水育英才，父母之爱子女，必为之计长远，让我们作智慧如水的家长，带领孩子走在真正的教育路上，让我们汲取经典文化的智慧，沉浸在根本的教育中，给予孩子们足够的精神食粮，与孩子一起勤读经典，笃信力行，夯实人生根基，路漫漫其修远兮，我们努力求索!

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